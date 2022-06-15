Автопроизводитель Honda представил свой первый электросамокат Статьи редакции
У него три колеса, а стоит он $1900.
Для производства электросамокатов Honda запустила дочернюю компанию Striemo. Первым устройством, которое она разработала, стал трёхколёсный электросамокат, который сама Honda называет «электрическим микромобильным продуктом».
В Японии электросамокаты поступят в продажу до конца 2022 года, на европейском рынке — в 2023-м. По данным Nikkei Asia, первые 300 самокатов продадут через интернет по цене в $1900 (примерно 107 тысяч рублей).
Как утверждает Honda, Striemo отличается от двухколёсных электросамокатов тем, что он отличается высокой устойчивостью при езде на любых скоростях. Она обеспечивается особой конструкцией с «рассчитанным до миллиметра» центром тяжести и механизмом поддержки баланса.
Вес самоката — 20 кг. У него есть три режима скоростей: 6 км/ч, 15 км/ч и максимальная — 25 км/ч. Дальность хода на одном заряде — 30 км.
Такой монстр чтобы ехать обычные дохлые 30км на 25км/ч?
Барахло праворульное, прямо, в самое суть вещей зрите ;)
Рассчитанный до миллиметра центр тяжести? Интересная формулировка. В принципе они подходит ко всему. А говорить про отличный центр тяжести, когда у тебя аккумулятор в рулевой стойке, такое себе.
когда с другой стороны ее компенсирует попа вес батареек в принципе можно не учитывать.
На первый взгляд решение спорное, если не вспомнить о стареющем населении Японии. Очень удобная штука должна быть для тех, кому за 60. И шейка бедра целая останется.
Нейминг занятный, конечно. Уже 4 раза прочитал название бренда и не могу не прочитать его как "Стремно", с первого раза )
Хонда и «всего» 25 км/ч?! Давайте уж 2 модели: эту и спорткат, до 100 км/ч за 5 сек (-:
Космос смотрите какой, чтоб никто не порасшибался, у меня был вторым)
Какую страну... и так с верху вниз рукой.
С табуретки спускайтесь только аккуратней, а то вон уже в комментах и шейке бедра переживают)
Stremno за 2000$ такое себе
Будем по межгороду на таких самокатах кататься. Машин-то нет)
Ну смотря какие города, конечно, или до работы и обратно по 16 км - работ тож не будет? 😂
вставать с первыми петухами, снаряжаться в дорогу, запрягать колесницу и в дорогу...Своего рода романтика
А я вот лениф. Хотел бы от папелаца - сидячее место и можно складным. А такое мы уже видели от Китая.
Байк уж лучше бы сделали ;)
За такие деньги.. лучше москвич 😂
Ой какой миленький! Смешной...
Ой б... ох... цена...
Ты так трясешь этот корвалол, будто сейчас что-то путнее можно купить за эти деньги. Ноутбук издохнет - и то не купить. А тут аж без рук можно😂
За работу с балансом на трех колесах и повышение таким образом безопасности - лайк