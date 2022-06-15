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Транспорт
Предельный единорожек88

Автопроизводитель Honda представил свой первый электросамокат Статьи редакции

У него три колеса, а стоит он $1900.

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Для производства электросамокатов Honda запустила дочернюю компанию Striemo. Первым устройством, которое она разработала, стал трёхколёсный электросамокат, который сама Honda называет «электрическим микромобильным продуктом».

В Японии электросамокаты поступят в продажу до конца 2022 года, на европейском рынке — в 2023-м. По данным Nikkei Asia, первые 300 самокатов продадут через интернет по цене в $1900 (примерно 107 тысяч рублей).

Как утверждает Honda, Striemo отличается от двухколёсных электросамокатов тем, что он отличается высокой устойчивостью при езде на любых скоростях. Она обеспечивается особой конструкцией с «рассчитанным до миллиметра» центром тяжести и механизмом поддержки баланса.

Из видео Striemo 

Вес самоката — 20 кг. У него есть три режима скоростей: 6 км/ч, 15 км/ч и максимальная — 25 км/ч. Дальность хода на одном заряде — 30 км.

#новость #honda

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21 комментарий
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Roman Moskovskiy

Такой монстр чтобы ехать обычные дохлые 30км на 25км/ч?

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Роман Сиваков

Барахло праворульное, прямо, в самое суть вещей зрите ;)

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Элмарз Чербижев

Рассчитанный до миллиметра центр тяжести? Интересная формулировка. В принципе они подходит ко всему. А говорить про отличный центр тяжести, когда у тебя аккумулятор в рулевой стойке, такое себе.

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under construction

когда с другой стороны ее компенсирует попа вес батареек в принципе можно не учитывать.

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Сергей С.

На первый взгляд решение спорное, если не вспомнить о стареющем населении Японии. Очень удобная штука должна быть для тех, кому за 60. И шейка бедра целая останется.

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Стилгар

Нейминг занятный, конечно. Уже 4 раза прочитал название бренда и не могу не прочитать его как "Стремно", с первого раза )

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Фактический фонарь

Хонда и «всего» 25 км/ч?! Давайте уж 2 модели: эту и спорткат, до 100 км/ч за 5 сек (-:

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Красивый велосипед

Космос смотрите какой, чтоб никто не порасшибался, у меня был вторым)

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Oleg Ast

Какую страну... и так с верху вниз рукой.

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Красивый велосипед

С табуретки спускайтесь только аккуратней, а то вон уже в комментах и шейке бедра переживают)

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Artem 69

Stremno за 2000$ такое себе

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Илья Ив

Будем по межгороду на таких самокатах кататься. Машин-то нет)

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Красивый велосипед

Ну смотря какие города, конечно, или до работы и обратно по 16 км - работ тож не будет? 😂

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Илья Ив

вставать с первыми петухами, снаряжаться в дорогу, запрягать колесницу и в дорогу...Своего рода романтика

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Oleg Ast

А я вот лениф. Хотел бы от папелаца - сидячее место и можно складным. А такое мы уже видели от Китая.

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Oleg Zhuravlev

Байк уж лучше бы сделали ;)

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Dzan Yang

За такие деньги.. лучше москвич 😂

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Ручной Мика

Ой какой миленький! Смешной...

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Ручной Мика

Ой б... ох... цена...

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Красивый велосипед

Ты так трясешь этот корвалол, будто сейчас что-то путнее можно купить за эти деньги. Ноутбук издохнет - и то не купить. А тут аж без рук можно😂

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Denis Garmash

За работу с балансом на трех колесах и повышение таким образом безопасности - лайк

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