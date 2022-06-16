Транспорт
Маша Цепелева

«Авто.ру» запустил в Москве сервис срочного выкупа автомобилей с пробегом Статьи редакции

Машину выкупят за три дня, если на ней не работали в такси, нет расхождений в пробеге и у неё было не больше четырёх собственников.

  • Заявки на выкуп принимаются через сайт. После этого машина пройдёт онлайн-проверку на юридические ограничения, отсутствие регистрации на работу в такси или каршеринге, пробег, информацию штрафах и количестве собственников (их должно быть не больше четырёх).
  • Если автомобиль соответствует требованиям, то продавцу предложат встретиться со специалистом «Авто.ру» для осмотра, тест-драйва и определения цены. Встреча занимает около 45 минут.
  • Машину выкупят дилеры после онлайн-аукциона. Сервис бесплатный, пока он работает только в Москве, позже появится и в других городах.
  • В компании решили запустить срочный выкуп, потому что видят рост спроса. Количество объявлений о продаже подержанных машин от собственников выросло с 60,6% в начале февраля до 70,3% в мае. По собственным данным, обычно продажа поддержанной машины занимает около месяца.

#новость #автору

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36 комментариев
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Ilya Konovalov

Похоже у кого-то заканчиваются бабки. На их сайте написано, что сделка будет с дилером - партнером Яндекса. Когда будете продавать, перед подписанием не забудьте коврик за доп. обородуование вписать за 200к этим мудилам.

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Кавказский единорожек88

Стоимость выкупа тоже срочно будут определять? (-:
Быстрей-быстрей, нолик тот потом добавлю, подписывай!

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lomar

Это когда будет сервис "Нужно срочно выпродать..."

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Алексей

Лучше чем, чем перекупы

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Сергей Коновалов

чем лучше-то? :) имхо, тут вопрос лишь цены

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Serge Tikhonenko

Скупая слеза скатилась по небритой щеке перекупа, шмыгнул нос, выпал из мозолистой руки телефон с одноразовой симкой

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Балкон.Ру

А что творится в CarPrice?

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Михаил Баруля

Заходишь на сайт объявлений и так 70% это продают перекупы

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SYNACK

С наваром 100-200к за ржавое корыто со скрученным пробегом

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Дмитрий Дмитриев

по вашему комменту выше, рынок перегрет, это значит, что предложение превышает спрос, далее следует, что цены предложения должны падать, но не падают, что в этой логической цепочке не так?

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SYNACK

Цены падают как раз

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Uuno Turhopuru

"Машину выкупят за три дня..."
Хороший авто за вменяемую цену продается за 15-20 минут.
Потом, а карпрайс куда..?

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SYNACK

Да, давайте перегреем б/у рынок еще сильней

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Alexander Ivanov

Каким образом это нагреет рынок? Не понял

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SYNACK

Дилер же машины продает за стоимость по рынку без накрутки сверху, ну

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Alexander Ivanov

Дилер покупает с дисконтом а продает действительно по рынку. Не по рынку у него тупо не купят.

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SYNACK

Я последние два месяца слежу за авторынком и еще не видел дилера который продает по рынку, а если он это и заявляет то с учетом взятия кредита и допов.

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Alexander Ivanov

А что тогда "по рынку" ? Если у него покупают за такую цену - значит это и есть по рынку.

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SYNACK

Начинается словоблудие... Достаточно посмотреть аналогичные авто от собственников

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Alexander Ivanov
авто от собственников

А сколько их на рынке? На том же авто.ру большая часть именно от перекупов, называющих себя "дилерами". Они и определяют рынок.

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Ivan Susanin

Какая сейчас на практике потеря в процентах от стоимости автомобиля, если продавать через карпрайс vs продавать другим людям? Экономия времени оправдана?

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Uuno Turhopuru

Сейчас не знаю, но до пандемии просто сдавал машину в трейд-ин, потеря на машине стоимостью около миллиона была 50-70 тыс. рублей. Но во-первых быстро, плюс всякие бонусы от дилера, а самое главное избавляло от общения с отмороженными покупателями. И никакой суеты с оформлением, утром приехал, после обеда уехал на новом авто.

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Alexander Ivanov

Продавал и в трейд-ин и сам свои тачки. В трейд-ин хорошо сдавать относительно свежую тачку без косяков, до 5 лет и до 100К пробега. Тогда выгоды от дилера уравновешивают дисконт. Старые тачки лучше продавать самому. Если цена не завышена, тачка продается за несколько дней легко после 2-5 встреч. Перекупов сразу видно по попыткам сбить цену на 20+% уже по телефону. "До свидания" и вешаете трубку.

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Sergei Ivanov

Щас менеджеры свои тачки и машины своих знакомых сольют за дорого и сервис нагнется.

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Артём Валерьевич

Как продавцу, это не интересно, если только нужны срочно деньги, но со скидкой 150 тысяч и так возьмут.
Как покупателю, может быть интересно, так как выбор покупки у компании или перекупа встанет на их сторону

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Марат Шайхутдинов

Это если авто ликвидый. А если кабрик какой нить - даж со скидкой будешь долго ждать покупателя).

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Alexander Ivanov
так как выбор покупки у компании или перекупа встанет на их сторону

А эта компания и есть перекуп )))

Почему-то принято считать что у какой-то компании безопаснее и выгоднее покупать б/у тачку. На самом деле нет. Б/у тачку лучше покупать только у реального собственника.

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Максим Бережной

никчемный сервис, и без него обойдемся.

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Lukas Dexter

А как они доказывают , что пробег скручен ? Экспертизу заказывают независимую? Или на словах ? 😁

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Трудный браслет

Связной, Авто.ру...б/у набирает обороты

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Mike Kosulin

Яндекс.Маркет запустит онлайн ломбард
Яндекс.Банк начнет выдавать микрозаймы

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Kir Lazare

Теперь быстроденьги на все, на авто, на квартиры, дойдет и до органов.

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Валентин Солодченко

встреча займет 45 минут, продадут автомобиль за 3 дня, вот откуда они берут такие сроки, даже смешно читать

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Sergey Vasiliev

Потанин будет выкупать?

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Ушлый тип

Опять? Было же уже что-то подобное 3 года назад. Закончились идеи?

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Максим Швецов

В прошлом году покупал новый автомобиль. Старый автомобиль (Chevrolet Lacetti 2007 г.в.) автосалон оценивал дешевле 200 тысяч рублей (трейд-ин). Сам довольно легко продал за 295 тысяч. Ушёл месяц и 4 встречи с потенциальными покупателями.

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