«Авто.ру» запустил в Москве сервис срочного выкупа автомобилей с пробегом Статьи редакции
Машину выкупят за три дня, если на ней не работали в такси, нет расхождений в пробеге и у неё было не больше четырёх собственников.
- Заявки на выкуп принимаются через сайт. После этого машина пройдёт онлайн-проверку на юридические ограничения, отсутствие регистрации на работу в такси или каршеринге, пробег, информацию штрафах и количестве собственников (их должно быть не больше четырёх).
- Если автомобиль соответствует требованиям, то продавцу предложат встретиться со специалистом «Авто.ру» для осмотра, тест-драйва и определения цены. Встреча занимает около 45 минут.
- Машину выкупят дилеры после онлайн-аукциона. Сервис бесплатный, пока он работает только в Москве, позже появится и в других городах.
- В компании решили запустить срочный выкуп, потому что видят рост спроса. Количество объявлений о продаже подержанных машин от собственников выросло с 60,6% в начале февраля до 70,3% в мае. По собственным данным, обычно продажа поддержанной машины занимает около месяца.
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Похоже у кого-то заканчиваются бабки. На их сайте написано, что сделка будет с дилером - партнером Яндекса. Когда будете продавать, перед подписанием не забудьте коврик за доп. обородуование вписать за 200к этим мудилам.
Стоимость выкупа тоже срочно будут определять? (-:
Быстрей-быстрей, нолик тот потом добавлю, подписывай!
Это когда будет сервис "Нужно срочно выпродать..."
Лучше чем, чем перекупы
чем лучше-то? :) имхо, тут вопрос лишь цены
Скупая слеза скатилась по небритой щеке перекупа, шмыгнул нос, выпал из мозолистой руки телефон с одноразовой симкой
А что творится в CarPrice?
Заходишь на сайт объявлений и так 70% это продают перекупы
С наваром 100-200к за ржавое корыто со скрученным пробегом
по вашему комменту выше, рынок перегрет, это значит, что предложение превышает спрос, далее следует, что цены предложения должны падать, но не падают, что в этой логической цепочке не так?
Цены падают как раз
"Машину выкупят за три дня..."
Хороший авто за вменяемую цену продается за 15-20 минут.
Потом, а карпрайс куда..?
Да, давайте перегреем б/у рынок еще сильней
Каким образом это нагреет рынок? Не понял
Дилер же машины продает за стоимость по рынку без накрутки сверху, ну
Дилер покупает с дисконтом а продает действительно по рынку. Не по рынку у него тупо не купят.
Я последние два месяца слежу за авторынком и еще не видел дилера который продает по рынку, а если он это и заявляет то с учетом взятия кредита и допов.
А что тогда "по рынку" ? Если у него покупают за такую цену - значит это и есть по рынку.
Начинается словоблудие... Достаточно посмотреть аналогичные авто от собственников
А сколько их на рынке? На том же авто.ру большая часть именно от перекупов, называющих себя "дилерами". Они и определяют рынок.
Какая сейчас на практике потеря в процентах от стоимости автомобиля, если продавать через карпрайс vs продавать другим людям? Экономия времени оправдана?
Сейчас не знаю, но до пандемии просто сдавал машину в трейд-ин, потеря на машине стоимостью около миллиона была 50-70 тыс. рублей. Но во-первых быстро, плюс всякие бонусы от дилера, а самое главное избавляло от общения с отмороженными покупателями. И никакой суеты с оформлением, утром приехал, после обеда уехал на новом авто.
Продавал и в трейд-ин и сам свои тачки. В трейд-ин хорошо сдавать относительно свежую тачку без косяков, до 5 лет и до 100К пробега. Тогда выгоды от дилера уравновешивают дисконт. Старые тачки лучше продавать самому. Если цена не завышена, тачка продается за несколько дней легко после 2-5 встреч. Перекупов сразу видно по попыткам сбить цену на 20+% уже по телефону. "До свидания" и вешаете трубку.
Щас менеджеры свои тачки и машины своих знакомых сольют за дорого и сервис нагнется.
Как продавцу, это не интересно, если только нужны срочно деньги, но со скидкой 150 тысяч и так возьмут.
Как покупателю, может быть интересно, так как выбор покупки у компании или перекупа встанет на их сторону
Это если авто ликвидый. А если кабрик какой нить - даж со скидкой будешь долго ждать покупателя).
А эта компания и есть перекуп )))
Почему-то принято считать что у какой-то компании безопаснее и выгоднее покупать б/у тачку. На самом деле нет. Б/у тачку лучше покупать только у реального собственника.
никчемный сервис, и без него обойдемся.
А как они доказывают , что пробег скручен ? Экспертизу заказывают независимую? Или на словах ? 😁
Связной, Авто.ру...б/у набирает обороты
Яндекс.Маркет запустит онлайн ломбард
Яндекс.Банк начнет выдавать микрозаймы
Теперь быстроденьги на все, на авто, на квартиры, дойдет и до органов.
встреча займет 45 минут, продадут автомобиль за 3 дня, вот откуда они берут такие сроки, даже смешно читать
Потанин будет выкупать?
Опять? Было же уже что-то подобное 3 года назад. Закончились идеи?
В прошлом году покупал новый автомобиль. Старый автомобиль (Chevrolet Lacetti 2007 г.в.) автосалон оценивал дешевле 200 тысяч рублей (трейд-ин). Сам довольно легко продал за 295 тысяч. Ушёл месяц и 4 встречи с потенциальными покупателями.