«АвтоВАЗ» назвал цены на «упрощённую» Lada Granta 2022 года — от 658 тысяч рублей Статьи редакции
Кроме седана будут выпускать лифтбек и универсал.
Автопроизводитель объявил о старте продаж Lada Granta Classic 2022 года. Цены на машину начинаются от 658,3 тысячи рублей с учётом 20 тысяч рублей по трейд-ин или при использовании кредитной программы Lada Finance.
Автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле — 6,5 л на 100 км.
В комплектации: электроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски.
Единственная дополнительная опция — 15-дюймовые легкосплавные диски. В мае «Ведомости» сообщали, что в «упрощённой» Lada Granta может не быть ABS (антиблокировочной системы), «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности. В компании не прокомментировали эту информацию. По данным источника Autonews, экологический класс на «упрощённой» модели был понижен до «Евро-2».
Кроме седана «АвтоВАЗ» будет выпускать в комплектации Classic 2022 года лифтбек (698,3 тысячи рублей) и универсал (705,3 тысячи рублей), уточняет «Ъ».
- «АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей из-за дефицита компонентов с 4 апреля. Первые «упрощённые» Lada Granta сошли с конвейера 8 июня.
- В середине мая правительство разрешило автопроизводителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов. В частности, без ABS и ESP (системы контроля устойчивости автомобиля).
За эту же цену в ЕС можно купить Volkswagen UP или Toyota Yaris в нормальной комплектации. Может пора уже закрыть эту насмешку над автомобилестроением под названием АвтоВАЗ, который последние 20 лет находится на искуственном поддержании жизни с помощью конских пошлин?
Блядь за какую эту же цену? Цена на Up 2018 года с пробегом от 15 тысяч евро https://www.ooyyo.com/germany/used-volkswagen-up!-for-sale/c=CDA31D7114D3854F111BFE6FBAA6355B2BB21D6617F286/
Зато авиапром гражданский угробили, поддерживая это недоразумение советского периода... 🤦♂️
Какой up? За такие бабки можно взять Fiat Tipo, который на голову выше гранты
И остаться совсем без автомобилей. Предлагаете на конные повозки переходить?
По мне пусть лучше хоть как то, чем на повозках(давайте не будем рассуждать про прошлое).
Мне тут недавно один товарищ писал, что многие товары ИКЕА в Испании дешевле, чем в России, потому что белые люди воспринимают нас как колониальных туземцев и доят. В общем по ходу дела дирекция автоваза белые люди, а мы туземцы.
Где ты нашёл новую Yaris в комплектации за 10-ку €?
И от 1,100,000 с учетом допов дилера
Это же по сути как узбекская Нексия будет.
У Нексии были комплектации с кондиционером, помимо всего перечисленного)
Бурление начнется через 3, 2, 1
Буль-буль-буль
Ну с двигателем понятно. А кузов с трансмиссией во сколько обойдется?
Ну хоть усилитель руля есть, слава богам.
Достаточно отменить заградительные таможенные пошлины.
Автотаз задохнётся сам.
И ведь реально, зачем они. Сделайте конкурентное изделие, а пока дайте людям нормальный выбор.
ахахахахаххахахахаххахахахахахах
Для такси сойдет.
Помню свой первый лансер 9 за 300к, ему уже было 13 лет
Но после этого лансера, на гранте даже в такси передвигаться не хотелось
то есть, ценник упростить не получилось
Заибца, живем опта
Куда еще проще?
Это с завода, или у диллера?
В этой телеге с мотором нет безопасности :(
И комфорта тоже не особо
Упрощённая ЛАДА Гранта
Теперь картонная
В мае «Ведомости» сообщали, что в «упрощённой» Lada Granta может не быть ABS (антиблокировочной системы), «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности. В компании не прокомментировали эту информацию.
Наличие/отсутствие АВS и подушек безопасности будет сюрпризом...😂 АвтоВАЗ удивляет!
откатываемся в нулевые, там тоже нихера не было...
Ёбнулись что-ли?
Чет нифига не понятно это комфорт комплектация или база? Гранта же в базе шла без стеклоподъёмников.
Дилер такой: 500к еще допов и точка
Машина смертника
Ведро с гайками от 658 тысяч рублей!
658 тысяч рублей + на 342 тысячи допов. С вас миллион и точка.
Судя по камментам вскоре будет указ "всем обязательно купить".
Упрощенную - а до этого она пиздец какая сложная была))
Ладе сказали будь проще, она и стала🤣
Не так давно я шутил Lada Degradanta. Так вот, нужно реально быть Degradantom, чтобы купить за 650к машину без подушек безопасности, abs, климат контроля итд
Я одного не понимаю, как такая страна не может сделать хотя бы одну нормальную машину C класса — среднеразмерный автомобиль, который будет качественным и безопасным. А не вот этот - спутник ада
Кстати 2017 год: Лада Веста СВ обладает следующими техническими характеристиками, которые градируются в зависимости от конкретной модификации:
объем двигателя (1,6-1,77 литра);
мощность двигателя (106-122 л.с);
АКПП – 6 скоростей (в случае модификации с МКПП – 5 скоростей);
расход топлива – (от 9,7 до 10,1 на 100 км в пределах города; от 6,0 до 6,3 на открытой дороге).
В базовой комплектации минимальная цена продажи Лада Веста СВ 2018 года в России будет составлять – 639.900 руб. Поэтому можно смело констатировать: данный универсал “по карману” даже человеку со средним достатком.