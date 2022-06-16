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Транспорт
Медный бокал

«АвтоВАЗ» назвал цены на «упрощённую» Lada Granta 2022 года — от 658 тысяч рублей Статьи редакции

Кроме седана будут выпускать лифтбек и универсал.

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Автопроизводитель объявил о старте продаж Lada Granta Classic 2022 года. Цены на машину начинаются от 658,3 тысячи рублей с учётом 20 тысяч рублей по трейд-ин или при использовании кредитной программы Lada Finance.

Автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле — 6,5 л на 100 км.

В комплектации: электроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски.

Единственная дополнительная опция — 15-дюймовые легкосплавные диски. В мае «Ведомости» сообщали, что в «упрощённой» Lada Granta может не быть ABS (антиблокировочной системы), «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности. В компании не прокомментировали эту информацию. По данным источника Autonews, экологический класс на «упрощённой» модели был понижен до «Евро-2».

Кроме седана «АвтоВАЗ» будет выпускать в комплектации Classic 2022 года лифтбек (698,3 тысячи рублей) и универсал (705,3 тысячи рублей), уточняет «Ъ».

  • «АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей из-за дефицита компонентов с 4 апреля. Первые «упрощённые» Lada Granta сошли с конвейера 8 июня.
  • В середине мая правительство разрешило автопроизводителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов. В частности, без ABS и ESP (системы контроля устойчивости автомобиля).
«АвтоВАЗ»

#новость #автоваз #lada

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79 комментариев
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SYNACK

За эту же цену в ЕС можно купить Volkswagen UP или Toyota Yaris в нормальной комплектации. Может пора уже закрыть эту насмешку над автомобилестроением под названием АвтоВАЗ, который последние 20 лет находится на искуственном поддержании жизни с помощью конских пошлин?

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Жирный Макс

Блядь за какую эту же цену? Цена на Up 2018 года с пробегом от 15 тысяч евро https://www.ooyyo.com/germany/used-volkswagen-up!-for-sale/c=CDA31D7114D3854F111BFE6FBAA6355B2BB21D6617F286/

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21 комментарий
Владимир

Зато авиапром гражданский угробили, поддерживая это недоразумение советского периода... 🤦‍♂️

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12 комментариев
Allestor Klei

Какой up? За такие бабки можно взять Fiat Tipo, который на голову выше гранты

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1 комментарий
Владимир

И остаться совсем без автомобилей. Предлагаете на конные повозки переходить?
По мне пусть лучше хоть как то, чем на повозках(давайте не будем рассуждать про прошлое).

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1 комментарий
Soulis

Мне тут недавно один товарищ писал, что многие товары ИКЕА в Испании дешевле, чем в России, потому что белые люди воспринимают нас как колониальных туземцев и доят. В общем по ходу дела дирекция автоваза белые люди, а мы туземцы.

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Rudolf Boiars

Где ты нашёл новую Yaris в комплектации за 10-ку €?

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2 комментария
Лев Назаров

И от 1,100,000 с учетом допов дилера

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Sanjar Tolibjonov

Это же по сути как узбекская Нексия будет.

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Алексей Куксумов

У Нексии были комплектации с кондиционером, помимо всего перечисленного)

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Странный торшер

Бурление начнется через 3, 2, 1

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George Weiller

Буль-буль-буль

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Владимир

Ну с двигателем понятно. А кузов с трансмиссией во сколько обойдется?

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Дмитрий Разломов

Ну хоть усилитель руля есть, слава богам.

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Alexander Shestakov

Достаточно отменить заградительные таможенные пошлины.
Автотаз задохнётся сам.

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Алексей Родной

И ведь реально, зачем они. Сделайте конкурентное изделие, а пока дайте людям нормальный выбор.

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Citizen Fake

ахахахахаххахахахаххахахахахахах

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Pavel Petel

Для такси сойдет.

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Gen Tech

Помню свой первый лансер 9 за 300к, ему уже было 13 лет
Но после этого лансера, на гранте даже в такси передвигаться не хотелось

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Drunkenmaasta

то есть, ценник упростить не получилось

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MEGAtraXXXer666

Заибца, живем опта

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Hidden_B

Куда еще проще?

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Игорь Протасов

Это с завода, или у диллера?

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Инокентий Смирнов

В этой телеге с мотором нет безопасности :(

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Наглый Кот

И комфорта тоже не особо

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Pavel Petel
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Илья Ив

Упрощённая ЛАДА Гранта
Теперь картонная

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Василий Цымбал

В мае «Ведомости» сообщали, что в «упрощённой» Lada Granta может не быть ABS (антиблокировочной системы), «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности. В компании не прокомментировали эту информацию.
Наличие/отсутствие АВS и подушек безопасности будет сюрпризом...😂 АвтоВАЗ удивляет!

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Ростислав Давыдкин

откатываемся в нулевые, там тоже нихера не было...

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Аналитический Даниль

Ёбнулись что-ли?

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Blackrock

Чет нифига не понятно это комфорт комплектация или база? Гранта же в базе шла без стеклоподъёмников.

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Ростислав Давыдкин

Дилер такой: 500к еще допов и точка

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Eddie II

Машина смертника

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Nomad from Mordor

Ведро с гайками от 658 тысяч рублей!

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Hidden_B

658 тысяч рублей + на 342 тысячи допов. С вас миллион и точка.

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Forgotten Games

Судя по камментам вскоре будет указ "всем обязательно купить".

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George Weiller

Упрощенную - а до этого она пиздец какая сложная была))

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Hidden_B

Ладе сказали будь проще, она и стала🤣

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Никита

Не так давно я шутил Lada Degradanta. Так вот, нужно реально быть Degradantom, чтобы купить за 650к машину без подушек безопасности, abs, климат контроля итд

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Никита
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Инокентий Смирнов

Я одного не понимаю, как такая страна не может сделать хотя бы одну нормальную машину C класса — среднеразмерный автомобиль, который будет качественным и безопасным. А не вот этот - спутник ада

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Pavel Petel

Кстати 2017 год: Лада Веста СВ обладает следующими техническими характеристиками, которые градируются в зависимости от конкретной модификации:

объем двигателя (1,6-1,77 литра);
мощность двигателя (106-122 л.с);
АКПП – 6 скоростей (в случае модификации с МКПП – 5 скоростей);
расход топлива – (от 9,7 до 10,1 на 100 км в пределах города; от 6,0 до 6,3 на открытой дороге).
В базовой комплектации минимальная цена продажи Лада Веста СВ 2018 года в России будет составлять – 639.900 руб. Поэтому можно смело констатировать: данный универсал “по карману” даже человеку со средним достатком.

Lada Vesta SW – оптимальный выбор по критерию…
Старт продаж и дизайн новой модели Lada Vesta SW
www.major-lada.ru
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