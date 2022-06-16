«АвтоВАЗ»: Renault дала право выпускать Lada Logan и Sandero Статьи редакции
Но в российской компании пока не знают, хотят ли это делать.
«АвтоВАЗ» по соглашению с Renault сможет выпускать Sandero и Logan под брендом Lada, но пока оценивает финансовые, юридические и логистические риски и целесообразность выпуска этих моделей. Об этом «РИА Новости» рассказал президент компании Максим Соколов.
Соколов также сообщил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает возобновить производство обновленной Lada Vesta в Ижевске в начале 2023 года. Производство внедорожника Niva Legend должно начаться в июле 2022 года, а Niva Travel — в августе, пишет ТАСС.
«Три модели будут выпускаться до конца лета 2022 года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов», — отметил Соколов. 16 июня «АвтоВАЗ» открыл продажи «упрощённой» Lada Granta Classic 2022 года по цене от 658 тысяч рублей — первой после ухода Renault из России.
О чём ещё рассказали в «АвтоВАЗе»
- На разработку новой, полностью российской платформы автомобилей и запуск в полном объёме производства высоколокализованных автомобилей уйдёт не менее трёх-четырёх лет. «Разработка платформ — это дело не быстрое, хотелось бы сделать это завтра или послезавтра, но на это уйдут годы», — сказал Соколов ТАСС.
- Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2022 году «АвтоВАЗ» планирует направить 1 млрд рублей, часть из них пойдёт на разработку новой концепции платформы.
Renault объявил, что приостановит работу на заводе в Москве, в марте 2022 года. В мае российские активы Renault перешли в госсобственность: доля автопроизводителя в «АвтоВАЗе» — Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, а московский завод «Рено Россия» — властям города. Тогда же Минпромторг сообщал, что Renault разрешила выпускать Duster под брендом Lada.
«АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей из-за дефицита компонентов в апреле. Первые «упрощённые» Lada Granta сошли с конвейера 8 июня.
Ну теперь до 2054 года будем их выпускать. Как копейку
Ниву выпускают уже 45 лет. Похоже будут выпускать ещё столько же.
Дык нормальная машина для активного отдыха)
Да, но нормальные люди за 45 лет могли выпустить следующее поколение со значительными улучшениями.
Так выпустили 4х4 же. И пятидверную еще.
Великая победа Альянса
Нива хорошая машина, пусть еще 45 лет выпускают, а вот новых моделей они не завезли, конечно :(
Но Legend выглядит как переиздание классики
С какими? По салону - да. Но с другой стороны, машина для охоты, рыбалки, преодолеет многие препятствия. Начнешь улучшать механику, пичкать мозгами, Нива пошлет любого владельца на первом заезде в лужу.
Порой лучше не трогать то что слепили)
Хотя видел интересные изменения в дизайне. Но как я понимаю это фантастика?):
Мотор. Ниве катастрофически не хватает мотора помощнее. Все остальное пусть остается.
Как я понимаю это дастер.
Лучше б Ламборджини дало добро, там более звучные названия. Только представьте, Лада: Дьябло, Мурсиелаго, Авендатор)
Лада Крузер Прадо
Лада Лузер
Тоже зверь))
неплохой маркетинг для "Нивы"
Мурчилаго же
Ламборгини.
Я на месте Ламборгини бы дал. Чисто посмотреть поржать, что за уродца выпустит Автоваз под видом Ламбы)
У ламборгини-имена известных быков с корриды.Так что не у нее разрешения брать))
А в Белоруссии случайно автозаводов нет (ну кроме БелАЗа)?))
Сборка китайских авто. Была.
и форд был, не знаю как сейчас.
Некромантия какая то, ей богу
Некрофилия
А французам в ответочку не разрешили делать Рено Веста, Рено Гранта, Рено 2115? Они с такими тачками всю Европу нагнули бы.
Самим ни хрена не заработать и другим не дать? Типично русский подход.
"Но в российской компании пока не знают, хотят ли это делать."
Да чего уж там, сказали бы прямо, что не знают как это делать.
Для тех у кого сомнения покупать или нет, фото аварии в Белгороде, Гранта стояла на переходе, ей в стоячую жопу прилетела машина, результат на фото. Два человека на смерть, даже и не думайте это покупать
Можно назвать модель «Лада Ободранка», а бренд-амбассадором будет Паша Техник.
🤦
Рено и точка!
Скоро будет: ИДЕЯ и точка!
В начале 20х официально назывался "русский рено",правда танк по лицензии
Похоже на повторение истории с Fiat 124 (Жигули)
Renault Logan и Sandero были лучшими "народными" автомобилями в России. Невероятно надежные, простые и недорогие.
Сейчас сложилась ситуация, что у россиян нет денег на новые машины, автопарк с 14 года стремительно устаревает, люди перепродают друг другу убитые Б/У.
В теории машина уровня первого поколения Logan или Sandero нужна, чтобы обновлять автопарк и снижать аварийность, но только в том случае, если она сохранит в себе вышеперечисленные качества. Logan за полтора миллиона никому не нужен, за 400-500 тысяч - пожалуй, что да.
Если они будут ставить на эту платформу двигатель Автоваза и собирать на том же уровне, что и Lada, подняв при этом ценник, то смысла покупать эти модели уже не будет.
С текущими ценами и на б/у их мало кому хватает.
Можно сэкономить на краске и выпускать некрашеные кузова, кузьмичи сами кисточкой в нужный цвет доведут. Еще глушак абсолютно лишний кусок металла, тоже нахрен. Проводку всю сделать алюминиевой, медь слишком дорого. Стекла дорогие, пускай кузьмичи в шлеме ездят.