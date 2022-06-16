Но в российской компании пока не знают, хотят ли это делать.

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«АвтоВАЗ» по соглашению с Renault сможет выпускать Sandero и Logan под брендом Lada, но пока оценивает финансовые, юридические и логистические риски и целесообразность выпуска этих моделей. Об этом «РИА Новости» рассказал президент компании Максим Соколов.

У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьёзных временных ресурсов. Максим Соколов президент «АвтоВАЗа»

Соколов также сообщил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает возобновить производство обновленной Lada Vesta в Ижевске в начале 2023 года. Производство внедорожника Niva Legend должно начаться в июле 2022 года, а Niva Travel — в августе, пишет ТАСС.

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«Три модели будут выпускаться до конца лета 2022 года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов», — отметил Соколов. 16 июня «АвтоВАЗ» открыл продажи «упрощённой» Lada Granta Classic 2022 года по цене от 658 тысяч рублей — первой после ухода Renault из России.

О чём ещё рассказали в «АвтоВАЗе»

На разработку новой, полностью российской платформы автомобилей и запуск в полном объёме производства высоколокализованных автомобилей уйдёт не менее трёх-четырёх лет. «Разработка платформ — это дело не быстрое, хотелось бы сделать это завтра или послезавтра, но на это уйдут годы», — сказал Соколов ТАСС.



Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2022 году «АвтоВАЗ» планирует направить 1 млрд рублей, часть из них пойдёт на разработку новой концепции платформы.

Renault объявил, что приостановит работу на заводе в Москве, в марте 2022 года. В мае российские активы Renault перешли в госсобственность: доля автопроизводителя в «АвтоВАЗе» — Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, а московский завод «Рено Россия» — властям города. Тогда же Минпромторг сообщал, что Renault разрешила выпускать Duster под брендом Lada.