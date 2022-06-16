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Транспорт
Медный бокал

«АвтоВАЗ»: Renault дала право выпускать Lada Logan и Sandero Статьи редакции

Но в российской компании пока не знают, хотят ли это делать.

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«АвтоВАЗ» по соглашению с Renault сможет выпускать Sandero и Logan под брендом Lada, но пока оценивает финансовые, юридические и логистические риски и целесообразность выпуска этих моделей. Об этом «РИА Новости» рассказал президент компании Максим Соколов.

У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. В том числе риски возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих автомобилей. Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьёзных временных ресурсов.

Максим Соколов
президент «АвтоВАЗа»

Соколов также сообщил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает возобновить производство обновленной Lada Vesta в Ижевске в начале 2023 года. Производство внедорожника Niva Legend должно начаться в июле 2022 года, а Niva Travel — в августе, пишет ТАСС.

«Три модели будут выпускаться до конца лета 2022 года. Дальше по возможности мы будем расширять наш модельный ряд, но многое будет зависеть от санкционного режима и возможности быстрой локализации тех или иных компонентов», — отметил Соколов. 16 июня «АвтоВАЗ» открыл продажи «упрощённой» Lada Granta Classic 2022 года по цене от 658 тысяч рублей — первой после ухода Renault из России.

О чём ещё рассказали в «АвтоВАЗе»

  • На разработку новой, полностью российской платформы автомобилей и запуск в полном объёме производства высоколокализованных автомобилей уйдёт не менее трёх-четырёх лет. «Разработка платформ — это дело не быстрое, хотелось бы сделать это завтра или послезавтра, но на это уйдут годы», — сказал Соколов ТАСС.
  • Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2022 году «АвтоВАЗ» планирует направить 1 млрд рублей, часть из них пойдёт на разработку новой концепции платформы.

Renault объявил, что приостановит работу на заводе в Москве, в марте 2022 года. В мае российские активы Renault перешли в госсобственность: доля автопроизводителя в «АвтоВАЗе» — Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, а московский завод «Рено Россия» — властям города. Тогда же Минпромторг сообщал, что Renault разрешила выпускать Duster под брендом Lada.

«АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей из-за дефицита компонентов в апреле. Первые «упрощённые» Lada Granta сошли с конвейера 8 июня.

#новость #автоваз #renault #lada

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Ну теперь до 2054 года будем их выпускать. Как копейку

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Глеб Жеглов

Ниву выпускают уже 45 лет. Похоже будут выпускать ещё столько же.

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Артем П.

Дык нормальная машина для активного отдыха)

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Глеб Жеглов

Да, но нормальные люди за 45 лет могли выпустить следующее поколение со значительными улучшениями.

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Make Luv

Так выпустили 4х4 же. И пятидверную еще.

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Глеб Жеглов

Великая победа Альянса

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Кучкуду

Нива хорошая машина, пусть еще 45 лет выпускают, а вот новых моделей они не завезли, конечно :(

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Пабы старой Руси

Но Legend выглядит как переиздание классики

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Артем П.

С какими? По салону - да. Но с другой стороны, машина для охоты, рыбалки, преодолеет многие препятствия. Начнешь улучшать механику, пичкать мозгами, Нива пошлет любого владельца на первом заезде в лужу.

Порой лучше не трогать то что слепили)

Хотя видел интересные изменения в дизайне. Но как я понимаю это фантастика?):

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Alex Revin

Мотор. Ниве катастрофически не хватает мотора помощнее. Все остальное пусть остается.

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Pavel Petel

Как я понимаю это дастер.

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Nick
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Global Assistore

Лучше б Ламборджини дало добро, там более звучные названия. Только представьте, Лада: Дьябло, Мурсиелаго, Авендатор)

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Make Luv

Лада Крузер Прадо

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Глеб Жеглов

Лада Лузер

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Global Assistore

Тоже зверь))

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TLGM x Event

неплохой маркетинг для "Нивы"

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Andre Macareno

Мурчилаго же

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Igor Chimbur

Ламборгини.

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Пришелец

Я на месте Ламборгини бы дал. Чисто посмотреть поржать, что за уродца выпустит Автоваз под видом Ламбы)

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роман долгополов

У ламборгини-имена известных быков с корриды.Так что не у нее разрешения брать))

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Антон Кузьмин

А в Белоруссии случайно автозаводов нет (ну кроме БелАЗа)?))

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Pavel Petel

Сборка китайских авто. Была.

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Kir Lazare

и форд был, не знаю как сейчас.

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Цифровые комплексы

Некромантия какая то, ей богу

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Ruslan Yakovchik

Некрофилия

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Make Luv

А французам в ответочку не разрешили делать Рено Веста, Рено Гранта, Рено 2115? Они с такими тачками всю Европу нагнули бы.

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Глеб Жеглов

Самим ни хрена не заработать и другим не дать? Типично русский подход.

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Пришелец

"Но в российской компании пока не знают, хотят ли это делать."
Да чего уж там, сказали бы прямо, что не знают как это делать.

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Nesterov Igor

Для тех у кого сомнения покупать или нет, фото аварии в Белгороде, Гранта стояла на переходе, ей в стоячую жопу прилетела машина, результат на фото. Два человека на смерть, даже и не думайте это покупать

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From Siberia to London

Можно назвать модель «Лада Ободранка», а бренд-амбассадором будет Паша Техник.

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Торнадо OSINT

🤦

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Михаил Мн

Рено и точка!

Скоро будет: ИДЕЯ и точка!

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роман долгополов

В начале 20х официально назывался "русский рено",правда танк по лицензии

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Ashad Riventas

Похоже на повторение истории с Fiat 124 (Жигули)

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Сергей Бевз

Renault Logan и Sandero были лучшими "народными" автомобилями в России. Невероятно надежные, простые и недорогие.
Сейчас сложилась ситуация, что у россиян нет денег на новые машины, автопарк с 14 года стремительно устаревает, люди перепродают друг другу убитые Б/У.
В теории машина уровня первого поколения Logan или Sandero нужна, чтобы обновлять автопарк и снижать аварийность, но только в том случае, если она сохранит в себе вышеперечисленные качества. Logan за полтора миллиона никому не нужен, за 400-500 тысяч - пожалуй, что да.
Если они будут ставить на эту платформу двигатель Автоваза и собирать на том же уровне, что и Lada, подняв при этом ценник, то смысла покупать эти модели уже не будет.

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Солнечный парфюмер
у россиян нет денег на новые машины

С текущими ценами и на б/у их мало кому хватает.

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Кузен Чумадан

Можно сэкономить на краске и выпускать некрашеные кузова, кузьмичи сами кисточкой в нужный цвет доведут. Еще глушак абсолютно лишний кусок металла, тоже нахрен. Проводку всю сделать алюминиевой, медь слишком дорого. Стекла дорогие, пускай кузьмичи в шлеме ездят.

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Andrei M
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