Правительство выделит 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили в 2022 году Статьи редакции
У производителей и дилеров ещё остались машины, но из-за цены их «никто не раскупает», говорят в Минпромторге.
- Об этом сообщил глава Мипромторга Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс». Речь идёт о программах автокредитования (10,2 млрд рублей), льготном лизинге (4,9 млрд рублей), скидках по электротранспорту (2,6 млрд рубле) и на газомоторную технику (3,3 млрд рублей).
- Эти программы должны быть реализованы вближайшее время, чтобы на рынок поставлялись те товары, которые «беспрепятственно производятся».
- Владимир Путин потребовал от правительства до 1 сентября 2022 года утвердить обновлённую стратегию развития автопрома. В частности, нужно обеспечить работу заводов в России и «насытить» рынок автомобилями, в первую очередь легковыми, цены на которые резко выросли, сказал он.
- Мантуров отметил, что у автопроизводителей и дилеров ещё есть запасы автомобилей, но их «никто не раскупает сильно, вопрос в цене». «Мы должны сейчас подумать одновременно не только о том, чтобы импортные автомобили заходили на нашу территорию, но и определиться с тем, достаточно ли у нас спроса на сегодняшний день. [...] Мы должны думать в первую очередь об этом — чтобы появился платёжный спрос», — добавил министр.
- По данным Ассоциации европейского бизнеса, спрос на легковые автомобили в России в мае снизился на 83,5% год к году — до 24,2 тысячи машин. Продажи в январе-мае упали на 52%.
1563 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Поддержку спроса? Людям что ли деньги выдадут?
Х..й вам и не ждите!
Так х..й ждать, или нет?
Выделят, надо же как-то чиновничьи автопарки обновлять, а то за трехлетнюю БиэМдаблВи пацаны засмеют.
Нет конечно. Деньги выделят банкам, чтобы они кредиты выдавали с чуть менее конским процентом.
Сами купят наверное кекв
Нашими же деньгами,помогут,нам же взять авто в кредит🤦♂️
Все что там уже не "наше"))
Всё, что ещё не там, тоже уже не "наше". 🥲
Хроники дурдома, если кратко.
Спрос упал из-за москвича. Все ждут когда выпустят 😂
Пацталом
По-моему, если мы до сих пор говорим на одном и том же языке с Минпромторгом, то это поддержка банков, а не «поддержка спроса»
И дилеров - чтобы лады по два лимона продавались в кредит
Сказочные!
"обновлённую стратегию развития автопрома" - для обновления стратегии развития нужно хоть какое-то развитие, а не полная деградация... 🙄
Дебилы блять, может снять пошлины нужно, чтобы предложение на рынке было с ценами по ниже?
То есть никакие? Или ебучие Гранты из 90х?
Да вы так не переживайте, из 20 ярдов, дай бог 2 дойдёт до адресатов)
Это как самовыкуп на маркеплейсах, только на государственном уровне?
Ура, всем раздадут деньги.
Так может наморщить ум и понять что автодилер это лишнее звено которое только наживается на допах и выгнать их на мороз? И продажи будут.
Если спрос продолжит падать, так и будет
думаете завод вам бесплатно будет машину дарить? Если есть возможность продавать дороже, то всегда будут продавать дороже
Да вы просто отмените пошлины на автомобили и все, они же конские. И спрос появится.
Насколько помню толку от этого субсидирования автокредитования нету. Салон и банки тебе под эту льготную программу столько всего накидывают, что даже непонятно становится - выиграл ты что-то или проиграл
Отлично, две тысячи тесл пристроил
Сейчас на 20 млрд даже тысячу нормальных автомобилей не купишь
там вон маскИлон выше 2к тесл предлагает)
Млять пошлины просто снимите на полгода
Может развивать новые отрасли? Не, будем тянуть старые невыгодные
На 20000 супер нано Грант хватит.
Для того чтобы поставить галочку "Заводы работают. Мы сила!" - хватит!
Ну да, та самая поддержка, когда в стране фольсваген поло стоит 40 тысяч долларов, согласно официальному, крепкому рублю.
Отмените пошлины!!!