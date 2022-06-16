Транспорт
Медный бокал

Правительство выделит 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили в 2022 году Статьи редакции

У производителей и дилеров ещё остались машины, но из-за цены их «никто не раскупает», говорят в Минпромторге.

  • Об этом сообщил глава Мипромторга Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс». Речь идёт о программах автокредитования (10,2 млрд рублей), льготном лизинге (4,9 млрд рублей), скидках по электротранспорту (2,6 млрд рубле) и на газомоторную технику (3,3 млрд рублей).
  • Эти программы должны быть реализованы вближайшее время, чтобы на рынок поставлялись те товары, которые «беспрепятственно производятся».
  • Владимир Путин потребовал от правительства до 1 сентября 2022 года утвердить обновлённую стратегию развития автопрома. В частности, нужно обеспечить работу заводов в России и «насытить» рынок автомобилями, в первую очередь легковыми, цены на которые резко выросли, сказал он.
  • Мантуров отметил, что у автопроизводителей и дилеров ещё есть запасы автомобилей, но их «никто не раскупает сильно, вопрос в цене». «Мы должны сейчас подумать одновременно не только о том, чтобы импортные автомобили заходили на нашу территорию, но и определиться с тем, достаточно ли у нас спроса на сегодняшний день. [...] Мы должны думать в первую очередь об этом — чтобы появился платёжный спрос», — добавил министр.
  • По данным Ассоциации европейского бизнеса, спрос на легковые автомобили в России в мае снизился на 83,5% год к году — до 24,2 тысячи машин. Продажи в январе-мае упали на 52%.

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Рикардо Иванов

Поддержку спроса? Людям что ли деньги выдадут?

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Николай Коллайдер

Х..й вам и не ждите!

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Джахор Дырдырдаев

Так х..й ждать, или нет?

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Kirill Sidorov

Выделят, надо же как-то чиновничьи автопарки обновлять, а то за трехлетнюю БиэМдаблВи пацаны засмеют.

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miyuki

Нет конечно. Деньги выделят банкам, чтобы они кредиты выдавали с чуть менее конским процентом.

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Andre Macareno

Сами купят наверное кекв

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Лелик Плотников

Нашими же деньгами,помогут,нам же взять авто в кредит🤦‍♂️

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Влад Борщ

Все что там уже не "наше"))

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Denis Semenov

Всё, что ещё не там, тоже уже не "наше". 🥲

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Artem Bobtsov

Хроники дурдома, если кратко.

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Dzan Yang

Спрос упал из-за москвича. Все ждут когда выпустят 😂

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Mike Espoo

Пацталом

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Алексей Швед

По-моему, если мы до сих пор говорим на одном и том же языке с Минпромторгом, то это поддержка банков, а не «поддержка спроса»

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Херня Всё

И дилеров - чтобы лады по два лимона продавались в кредит

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Кадастр

Сказочные!

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Denis Semenov

"обновлённую стратегию развития автопрома" - для обновления стратегии развития нужно хоть какое-то развитие, а не полная деградация... 🙄

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Allestor Klei

Дебилы блять, может снять пошлины нужно, чтобы предложение на рынке было с ценами по ниже?

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Влад Борщ
чтобы на рынок поставлялись те товары, которые «беспрепятственно производятся».

То есть никакие? Или ебучие Гранты из 90х?

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Александр Кудин

Да вы так не переживайте, из 20 ярдов, дай бог 2 дойдёт до адресатов)

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Рузаль Абдуллин

Это как самовыкуп на маркеплейсах, только на государственном уровне?

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Джахор Дырдырдаев

Ура, всем раздадут деньги.

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Acupuncture USA
У производителей и дилеров ещё остались машины, но из-за цены их «никто не раскупает»

Так может наморщить ум и понять что автодилер это лишнее звено которое только наживается на допах и выгнать их на мороз? И продажи будут.

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Наглый Кот

Если спрос продолжит падать, так и будет

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Андрей Геращенко

думаете завод вам бесплатно будет машину дарить? Если есть возможность продавать дороже, то всегда будут продавать дороже

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Андрей Храмченко

Да вы просто отмените пошлины на автомобили и все, они же конские. И спрос появится.

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Андрей Геращенко

Насколько помню толку от этого субсидирования автокредитования нету. Салон и банки тебе под эту льготную программу столько всего накидывают, что даже непонятно становится - выиграл ты что-то или проиграл

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Elon Musk

Отлично, две тысячи тесл пристроил

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Клод Иванов

Сейчас на 20 млрд даже тысячу нормальных автомобилей не купишь

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Максим Веденеев

там вон маскИлон выше 2к тесл предлагает)

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SYNACK

Млять пошлины просто снимите на полгода

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Михаил

Может развивать новые отрасли? Не, будем тянуть старые невыгодные

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XPEH B TOMATE

На 20000 супер нано Грант хватит.
Для того чтобы поставить галочку "Заводы работают. Мы сила!" - хватит!

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Предстоящий каякер

Ну да, та самая поддержка, когда в стране фольсваген поло стоит 40 тысяч долларов, согласно официальному, крепкому рублю.

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Ruslan Semenov

Отмените пошлины!!!

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XPEH B TOMATE
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