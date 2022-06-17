Транспорт
Значимый якорь

В правительстве рассказали, что Россия «вполне проживёт» с Airbus и Boeing ещё пять лет Статьи редакции

За это время в стране «обязаны наладить» серийное производство своей техники. Или, вероятно, придётся разбирать самолёты на запчасти.

  • По расчётам Минтранса, российские авиакомпании смогут «вполне прожить» на эксплуатации существующего парка самолётов Airbus и Boeing ещё пять лет. Об этом «России 24» рассказал вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».
  • За это время российская авиапромышленность «обязана выйти на те серийные поставки, которые гарантированно будут обеспечивать» перевозки пассажиров и грузов внутри России, добавил он.

Тот парк самолётов Airbus и Boeing, который сегодня зарегистрирован в российском реестре, обеспечивает перевозки внутри страны — мы не можем летать за границу. Естественно, стоит проблема безопасной эксплуатации этих самолётов на этом периоде. Думаю, что здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-то воспроизвести.

Но всё она безусловно не сможет воспроизвести — у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, по всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть.

Юрий Борисов
вице-премьер
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали перерегистрировать свои самолеты в российский реестр.
  • В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. Компания запланировала купить 300 самолётов российского производства.
Транспорт
Ануш Алексанян
«Мы забрали чужую собственность»: что происходит с авиацией и на чём теперь будут летать россияне Статьи редакции

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#новость #самолёты

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99 комментариев
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Dimitri

Я готов поставить большую сумма на то что они не наладят никакого производства. Как всегда пустые слова, не более.

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Александр Яковлев

Я уже по возможности отказываюсь от перелетов 😁

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16 комментариев
Reubaltaich

Готов принять твою ставку! Обсудим условия?

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6 комментариев
Иван Иванов

Прочитал все ваши комменты , они у вас все токсичные) вам всё не нравится , вы наш король

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2 комментария
Мертвый крюк

Документации просто нет, а так конечно запросто бы сделали всечтохошь)

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Crusty krab

Через пять лет наступят новые пять лет

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Свежерег Июньский

через 5 лет времени на раскачку не будет

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Не знаю кто как, а я лучше поездом буду)

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Salena_ya

Поездом не везде проедешь(( кстати с поездами тоже засада, те которые Сименс

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14 комментариев
Лимита

Целых 5 лет, а дальше что?

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Sergio Sergios

А дальше "пиши три конверта" )

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1 комментарий
Пришелец

Дальше тоже летать будут. Ну будут падать иногда, подумаешь. Зато земли новой нахапали хрен пойми зачем.

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Лимита

Скорее всегоказахстанские или китайские авиалинии будут обслуживать внутренние перелеты.

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2 комментария
неформат

"Думаю, что здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-то воспроизвести." речи вице-премьера из серии придёт добрый дядя и наверное как-то оно само всё и исправится, и так практически каждый там

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Мертвый крюк

Да никаких "или", пустят на запчасти. Мыши вообще хорошо разбираются в сырах, но плохо - в мышеловках

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Лимита

"вполне проживет" - обнадеживающе, прям чувствуется величие, русский дух, Россия

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Печенька

5 лет в масштабах государственного планирование - это считай завтра. Пизда самолётам

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Цифровые комплексы

Что то мне подсказывает, что Юрий Борисов летает на частном самолёте, а не чартерами. И проверять его утверждения о запчастях и заявления в духе "все в порядке, ребята" на собственной шкуре как то не очень хочется

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неформат

сдаётся что он вообще невдупляет в тему, но раз спросили какую-то ахинею надо же нести обо всём и ниочём, вот в этом они там все мастера экстра класса - в простонародье = пиздеть

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Sergio Sergios

Правительство точно проживёт. Они летают на Ил96, Ту214, а вот граждане России будут осваивать поезда

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leo krich

А куда гражданам летать-то? Да и денег на полёты у граждан нет.

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3 комментария
Озверевший Фукуяма

А через пять лет - или ишак, или падишах)

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Стас Соболь

Россия вполне может производить самолеты. Она и будет их производить. Все будет топчик, но надо расстрелы ввести за коррупцию, как в Китае

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Andrey Nitak

Ну, ну работяг и постреляют

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Артем Зарикянц

5 лет назад начать не додумались? Всё же по плану идёт

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Reubaltaich

Додумались даже раньше, МС21,SU100

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6 комментариев
Лелик Плотников

Да мы без всего можем прожить. Вопрос в том,могут ли в правительстве держать свои обещания?!Думаю ответ и так все знают

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Dzan Yang
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Стабильный теркин30см

Дальше, чем на 5 лет горизонт у правителей не просматривается?

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Валик Куликов

А через 5 лет с толкача заведут) Автоваз так существует)

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Nekton

Летать будем на собянинских многоэтажках. Вылет с земель бывших нии авиастроения по Ленинградскому шоссе.

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Александр Кудин

Если смотреть на фото самолетов то можно и 50 лет прожить)
Учитывая что в РФ большинство самолетов приходит уже в 15-20 летнем возрасте, какие 5 лет)

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Пэ Гусев

И в чем проблема?

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Salena_ya

Так проблема в обслуживании. Раньше ее не было, а теперь есть

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5 комментариев
Гала Перидоловна
Учитывая что в РФ большинство самолетов приходит уже в 15-20 летнем возрасте, какие 5 лет)

Куда приходит? Зачем приходит? Кому приходит? Что за большинство самолетов? У того же S7 средний возраст 8 лет.

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1 комментарий
Роман Н.

Пять лет - самолётов нет.

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Andrey Nitak

Кто обязан наладить, работяга в кредитах или инженер с в ипотеках, кто это будет делать

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Лимита

Надо у Путина узнать, у него говорят есть какой-то план

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Nikolay Martynov

Когда уехал после начала спецоперации из России в Турцию, которая сама регулярно проводит спецоперации на севере Сирии, и вот недавно начала очередную. О — Оправдания.

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Andrey Nitak

Как могут наладить производство люди, которые его разрушали, тот же Борисов жулик пробы негде ставить

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Andrey Nitak

Да, ладно работяг кто чего то может и постреляют

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High Stakes

Этот самолет выпущен серией в один самолет.

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Pavel Petel

Ну будет через 5 лет 2 самолёта.

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