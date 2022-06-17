Тот парк самолётов Airbus и Boeing, который сегодня зарегистрирован в российском реестре, обеспечивает перевозки внутри страны — мы не можем летать за границу. Естественно, стоит проблема безопасной эксплуатации этих самолётов на этом периоде. Думаю, что здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-то воспроизвести.

Но всё она безусловно не сможет воспроизвести — у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, по всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть.

