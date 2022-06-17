В правительстве рассказали, что Россия «вполне проживёт» с Airbus и Boeing ещё пять лет Статьи редакции
За это время в стране «обязаны наладить» серийное производство своей техники. Или, вероятно, придётся разбирать самолёты на запчасти.
- По расчётам Минтранса, российские авиакомпании смогут «вполне прожить» на эксплуатации существующего парка самолётов Airbus и Boeing ещё пять лет. Об этом «России 24» рассказал вице-премьер Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».
- За это время российская авиапромышленность «обязана выйти на те серийные поставки, которые гарантированно будут обеспечивать» перевозки пассажиров и грузов внутри России, добавил он.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали перерегистрировать свои самолеты в российский реестр.
- В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. Компания запланировала купить 300 самолётов российского производства.
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Я готов поставить большую сумма на то что они не наладят никакого производства. Как всегда пустые слова, не более.
Я уже по возможности отказываюсь от перелетов 😁
Готов принять твою ставку! Обсудим условия?
Прочитал все ваши комменты , они у вас все токсичные) вам всё не нравится , вы наш король
Документации просто нет, а так конечно запросто бы сделали всечтохошь)
Через пять лет наступят новые пять лет
через 5 лет времени на раскачку не будет
Не знаю кто как, а я лучше поездом буду)
Поездом не везде проедешь(( кстати с поездами тоже засада, те которые Сименс
Целых 5 лет, а дальше что?
А дальше "пиши три конверта" )
Дальше тоже летать будут. Ну будут падать иногда, подумаешь. Зато земли новой нахапали хрен пойми зачем.
Скорее всегоказахстанские или китайские авиалинии будут обслуживать внутренние перелеты.
"Думаю, что здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-то воспроизвести." речи вице-премьера из серии придёт добрый дядя и наверное как-то оно само всё и исправится, и так практически каждый там
Да никаких "или", пустят на запчасти. Мыши вообще хорошо разбираются в сырах, но плохо - в мышеловках
"вполне проживет" - обнадеживающе, прям чувствуется величие, русский дух, Россия
5 лет в масштабах государственного планирование - это считай завтра. Пизда самолётам
Что то мне подсказывает, что Юрий Борисов летает на частном самолёте, а не чартерами. И проверять его утверждения о запчастях и заявления в духе "все в порядке, ребята" на собственной шкуре как то не очень хочется
сдаётся что он вообще невдупляет в тему, но раз спросили какую-то ахинею надо же нести обо всём и ниочём, вот в этом они там все мастера экстра класса - в простонародье = пиздеть
Правительство точно проживёт. Они летают на Ил96, Ту214, а вот граждане России будут осваивать поезда
А куда гражданам летать-то? Да и денег на полёты у граждан нет.
А через пять лет - или ишак, или падишах)
Россия вполне может производить самолеты. Она и будет их производить. Все будет топчик, но надо расстрелы ввести за коррупцию, как в Китае
Ну, ну работяг и постреляют
5 лет назад начать не додумались? Всё же по плану идёт
Додумались даже раньше, МС21,SU100
Да мы без всего можем прожить. Вопрос в том,могут ли в правительстве держать свои обещания?!Думаю ответ и так все знают
Дальше, чем на 5 лет горизонт у правителей не просматривается?
А через 5 лет с толкача заведут) Автоваз так существует)
Летать будем на собянинских многоэтажках. Вылет с земель бывших нии авиастроения по Ленинградскому шоссе.
Если смотреть на фото самолетов то можно и 50 лет прожить)
Учитывая что в РФ большинство самолетов приходит уже в 15-20 летнем возрасте, какие 5 лет)
И в чем проблема?
Так проблема в обслуживании. Раньше ее не было, а теперь есть
Куда приходит? Зачем приходит? Кому приходит? Что за большинство самолетов? У того же S7 средний возраст 8 лет.
Пять лет - самолётов нет.
Кто обязан наладить, работяга в кредитах или инженер с в ипотеках, кто это будет делать
Надо у Путина узнать, у него говорят есть какой-то план
Когда уехал после начала спецоперации из России в Турцию, которая сама регулярно проводит спецоперации на севере Сирии, и вот недавно начала очередную. О — Оправдания.
Как могут наладить производство люди, которые его разрушали, тот же Борисов жулик пробы негде ставить
Да, ладно работяг кто чего то может и постреляют
Этот самолет выпущен серией в один самолет.
Ну будет через 5 лет 2 самолёта.