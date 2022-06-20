Транспорт
Роковой магнит

Завод «Автотор», который раздавал сотрудникам огороды и предлагал собирать ягоды, возобновил работу Статьи редакции

Но запчастей хватит только до конца лета.

  • Калининградский «Автотор» получил запчасти, которые были необходимы для работы, но задержались в Европе. Об этом 11 июня сообщил ТАСС. Их хватит на работу в июле и августе — но этого пока недостаточно, чтобы вернуться к штатному режиму работу, объём производства будет ограниченным.
  • Из-за проблем с комплектующими с 1 по 22 мая сотрудники завода вышли в отпуск, а сама компания ушла в простой. 28 мая они вернулись на работу.
  • В начале мая 2022 года «Автотор» сообщил, что бесплатно раздаст своим работникам участки под огороды — по 10 соток. Так предприятие решило дополнительно поддержать сотрудников «в связи с непростым экономическим положением».
  • В начале июня компания предложила сотрудникам на время простоя заняться сбором ягод в местном питомнике. Но речи о выводе сотрудников в поле вместо работы на конвейере не шло — «Автотор» только рассказывал о возможных вакансиях.
  • Основанный в 1994 году «Автотор» занимается сборкой Hyundai, Kia и BMW. Но на фоне «военной операции» в марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, на «Автоторе» также начались сбои с поставками комплектующих для машин.
  • С 18 июня Литва объявила о запрете с 18 июня транзита подсанкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией через свою территорию — ограничения касаются строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции. Их планируют вывозить по воде.

#автотор

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6 комментариев
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Последовательный Денис

А какие машины он начнет собирать?
И как их сейчас доставлять в Россию, Литва то закрыла дороги для подсанкционных товаров.
Нигде не нашел.

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Роковой магнит

по воде их собираются возить, так думаю

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Последовательный Денис

Да, тоже прочитал. Как вариант, для полной загрузки паромов в обратном направлении

https://www.rbc.ru/politics/20/06/2022/62b0b83a9a79476425233974

Власти Калининграда сообщили о доставке…
Паромы и суда будут использовать для доставки грузов, которые уже находятся под санкциями. Раньше…
www.rbc.ru
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Вадим Д.

Странно как-то: стояли, людей на сбор ягод отправляли, теперь запускаются на 2 месяца работы. Значит был запас комплектующих? Так чего за история с остановкой длительной была? Понятно, что как раз к этому моменту всё бы уже закончилось, но люди работали бы, производство бы не останавливали, инфоповодов этих не давали бы.
Или ждали, что может всё пройдёт-наладится? Да быть не может такого, сильно в этом сомневаюсь.

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Последовательный Денис

" Комплектующие, необходимые для продолжения выпуска автомобилей и задержавшиеся в Европе, поступили на завод российского автомобильного холдинга "Автотор" в Калининграде."
Я так понимаю, не было понятно, поступят ли запчасти вообще, поэтому и пытались как-то занять коллектив

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Вадим Д.

Ну да, согласен полностью. Ох, блин, сколько же предприятий в подобном подвешенном состоянии оказались: ни туда, ни сюда.

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