Транспорт
Относительный коктейль

Илон Маск подтвердил, что уволит 10% сотрудников Tesla в течение трёх месяцев Статьи редакции

При этом компания увеличит наём сотрудников с почасовой оплатой, а всего количество работников сократится на 3-3,5%.

  • О сокращениях Маск объявил на экономическом форуме в Катаре, организованном при поддержке Bloomberg.
  • По его словам, Tesla сократит в течение трёх месяцев 10% сотрудников с фиксированной зарплатой. При этом автопроизводитель продолжит нанимать сотрудников с почасовой оплатой, поэтому в результате общее число работников уменьшится примерно на 3-3,5%.
  • Tesla надеется работать по новой модели, где одна треть сотрудников будет получать ежемесячную зарплату, а остальные — почасовую, пишет CNBC.
  • Также во время выступления он отметил, что в какой-то момент рецессия в США неизбежно настанет в «какой-то момент времени», и вероятнее всего — в ближайшем будущем.
  • В начале июня Маск в письме рассказал менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики и предупредил, что компании придётся сократить около 10% работников. По данным отчётности производителя, на конец 2021 года в компании и её «дочках» работало почти 100 тысяч человек. После этого на компанию подали в суд двое бывших сотрудников.
  • 1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письма о запрете удалёнки, писали Bloomberg и Reuters. В нём говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Все, кто против — могут уволиться.

#новость #tesla #илонмаск

3316 просмотров
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57 комментариев
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Артем Акулов

Сейчас тут в комментах расскажут почему это хорошо и обязательно что-нибудь про Рогозина.

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Eldar Abramov

А ты, я вижу, у нас эксперт по комментам и аудитории вс, я читаю четвертый пост на сайте за день и постоянно вижу сеошника артемку, считающего необходимым в 15-ый раз написать, какие тут додики сидят в комментах.

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5 комментариев
melkiyPadonok

Это хорошо , так как увольняют офисных работников , а набирают цеховых , у нас такая же ситуация .

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Сибирский корабль

Ну, рад? Накидали минусов? )) Нельзя такое произносить! Первое правило Церкви Бога Илона: не говорить о Церкви Пресвятого Бога Илона!

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6 комментариев
Здесь могла быть Ваша Реклама

Ну так так это же хорошо для Рогозина. Очевидно же)

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1 комментарий
Иван

Что-то случилось?

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Sergey Nikitin

С новым годом!

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2 комментария
Лимита

Ответ в статье же

"В начале июня Маск в письме рассказал менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики и предупредил, что компании придётся сократить около 10% работников."

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5 комментариев
Никита Брагин

Вакансия в Тесла звучит теперь так:
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Официальное оформление по договору ГПХ.
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Blackrock

Independent contractor 1099.

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Анастасия Андреева

Любой начальник: "все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Все, кто против — могут уволиться."

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Obi Van Goga

Но для работников твиттера он сказал,что не будет против работы удаленно

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Григорий Савин
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Михаил Кузнецов

Ну хоть заранее сообщили работникам

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Touchpoint

Ох уж это плохое чувство на счет экономики

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Юрий Ковтун

Ну его чуйка явно не подводит

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Ilia

Ну Маск же все равно красавчик, верно адепты?

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ART

Финмодели управляют предприятиями. Человеческое для них чуждо.

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Лимита

Вы хотите чтобы предприятия управлялись духовными принципами?

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Вадим Д.

Прочёл часть заголовка в пуше и додумалось: «Илон Маск подтвердил, что уволит Рогозина».
А в целом новость не позитивная для этих 10%, хотя часть, возможно, перейдёт на новую схему работы.

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Teddy Loaf

Это какой-то маневр для перестраховки ухода от потенциальной четырехдневки?

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Yaroslav R.

а мне почему-то кажется, что в скором времени на него подадут какой-то коллективный иск

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Волоцкой Дмитрий

А чё в Катар, а не в Питер на форум ?

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Den

Билетов не было)

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Анатолий Герман

Надо принять этих уволенных сотрудников на Ладу и Москвич, как и они по нам, такие мы по ним 👊🏻

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RomanistHere
что в какой-то момент рецессия в США неизбежно настанет в «какой-то момент времени»

поправьте плиз

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Аллоизий Могарыч

Tesla надеется работать по новой модели, где одна треть сотрудников будет получать ежемесячную зарплату, а остальные — почасовую, пишет CNBC
а другую часть просто уволит и не будет платить вообще

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Frozenmute

«Вкусно и точка» с радостью возьмет их на полставки.

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Лимита

Смутные времена настают, браты

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Илья Иванов

С точки зрения разработчика, еще года два назад писали, что корона, а точнее удаленка будут иметь сокрушительный (в плане перемен) эффект для отрасли в последствии.

Единственное, что удерживало таких, как Маск платить разработчику 150k$ в Долине и не платить 50к$ за эту же работу в Воронеже, это закостенелые бизнес процессы. После пары лет всемирной удаленки, все бизнес процессы смогли перестроиться на новые рельсы. И теперь уже инвесторы спрашивают, почему проект требует 1млн$, если на аутсорсе/удаленке, его можно сделать в 10 раз дешевле.

Да, разумеется, ключевых сотрудников оставят или повысят до уровня пипл лидов или управленческих менеджеров. Остальные попадут под "резать косты".

Имхо, в конечно плане все будут в плюсе. Продукт станет дешевле или доступнее, огромная часть денег пойдет в развивающиеся страны, кремниевый пузырь начнет сдуваться и местные сами вздохнут с облегчением.

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Pavel Loginov

Да можно было спокойно половину уволить, согласно старому постулату Паркинсона

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Олег Масленников

Сегодня что то много новостей про увольнения

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Александр Пешкичев

И что? Через 20 лет из теслы уволят 50% сотрудников, если не все 80%. Потому что автоматизация и роботы. Это неизбежно, хороший или плохой Маск думайте как вам угодно. В большинстве отраслей скоро начнутся регулярные сокращения. Ну, а у нас «высвобождения». Так что всему миру придётся приспосабливаться и переучиваться.

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Evgeny

А что случилось?

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Лимита

Ответ в статье же

"В начале июня Маск в письме рассказал менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики и предупредил, что компании придётся сократить около 10% работников."

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3 комментария
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