Илон Маск подтвердил, что уволит 10% сотрудников Tesla в течение трёх месяцев Статьи редакции
При этом компания увеличит наём сотрудников с почасовой оплатой, а всего количество работников сократится на 3-3,5%.
- О сокращениях Маск объявил на экономическом форуме в Катаре, организованном при поддержке Bloomberg.
- По его словам, Tesla сократит в течение трёх месяцев 10% сотрудников с фиксированной зарплатой. При этом автопроизводитель продолжит нанимать сотрудников с почасовой оплатой, поэтому в результате общее число работников уменьшится примерно на 3-3,5%.
- Tesla надеется работать по новой модели, где одна треть сотрудников будет получать ежемесячную зарплату, а остальные — почасовую, пишет CNBC.
- Также во время выступления он отметил, что в какой-то момент рецессия в США неизбежно настанет в «какой-то момент времени», и вероятнее всего — в ближайшем будущем.
- В начале июня Маск в письме рассказал менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики и предупредил, что компании придётся сократить около 10% работников. По данным отчётности производителя, на конец 2021 года в компании и её «дочках» работало почти 100 тысяч человек. После этого на компанию подали в суд двое бывших сотрудников.
- 1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письма о запрете удалёнки, писали Bloomberg и Reuters. В нём говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Все, кто против — могут уволиться.
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Сейчас тут в комментах расскажут почему это хорошо и обязательно что-нибудь про Рогозина.
А ты, я вижу, у нас эксперт по комментам и аудитории вс, я читаю четвертый пост на сайте за день и постоянно вижу сеошника артемку, считающего необходимым в 15-ый раз написать, какие тут додики сидят в комментах.
Это хорошо , так как увольняют офисных работников , а набирают цеховых , у нас такая же ситуация .
Ну, рад? Накидали минусов? )) Нельзя такое произносить! Первое правило Церкви Бога Илона: не говорить о Церкви Пресвятого Бога Илона!
Ну так так это же хорошо для Рогозина. Очевидно же)
Что-то случилось?
С новым годом!
Ответ в статье же
"В начале июня Маск в письме рассказал менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики и предупредил, что компании придётся сократить около 10% работников."
Вакансия в Тесла звучит теперь так:
....
Официальное оформление по договору ГПХ.
....
Independent contractor 1099.
Любой начальник: "все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Все, кто против — могут уволиться."
Но для работников твиттера он сказал,что не будет против работы удаленно
Ну хоть заранее сообщили работникам
Ох уж это плохое чувство на счет экономики
Ну его чуйка явно не подводит
Ну Маск же все равно красавчик, верно адепты?
Финмодели управляют предприятиями. Человеческое для них чуждо.
Вы хотите чтобы предприятия управлялись духовными принципами?
Прочёл часть заголовка в пуше и додумалось: «Илон Маск подтвердил, что уволит Рогозина».
А в целом новость не позитивная для этих 10%, хотя часть, возможно, перейдёт на новую схему работы.
Это какой-то маневр для перестраховки ухода от потенциальной четырехдневки?
а мне почему-то кажется, что в скором времени на него подадут какой-то коллективный иск
А чё в Катар, а не в Питер на форум ?
Билетов не было)
Надо принять этих уволенных сотрудников на Ладу и Москвич, как и они по нам, такие мы по ним 👊🏻
поправьте плиз
Tesla надеется работать по новой модели, где одна треть сотрудников будет получать ежемесячную зарплату, а остальные — почасовую, пишет CNBC
а другую часть просто уволит и не будет платить вообще
«Вкусно и точка» с радостью возьмет их на полставки.
Смутные времена настают, браты
С точки зрения разработчика, еще года два назад писали, что корона, а точнее удаленка будут иметь сокрушительный (в плане перемен) эффект для отрасли в последствии.
Единственное, что удерживало таких, как Маск платить разработчику 150k$ в Долине и не платить 50к$ за эту же работу в Воронеже, это закостенелые бизнес процессы. После пары лет всемирной удаленки, все бизнес процессы смогли перестроиться на новые рельсы. И теперь уже инвесторы спрашивают, почему проект требует 1млн$, если на аутсорсе/удаленке, его можно сделать в 10 раз дешевле.
Да, разумеется, ключевых сотрудников оставят или повысят до уровня пипл лидов или управленческих менеджеров. Остальные попадут под "резать косты".
Имхо, в конечно плане все будут в плюсе. Продукт станет дешевле или доступнее, огромная часть денег пойдет в развивающиеся страны, кремниевый пузырь начнет сдуваться и местные сами вздохнут с облегчением.
Да можно было спокойно половину уволить, согласно старому постулату Паркинсона
Сегодня что то много новостей про увольнения
И что? Через 20 лет из теслы уволят 50% сотрудников, если не все 80%. Потому что автоматизация и роботы. Это неизбежно, хороший или плохой Маск думайте как вам угодно. В большинстве отраслей скоро начнутся регулярные сокращения. Ну, а у нас «высвобождения». Так что всему миру придётся приспосабливаться и переучиваться.
А что случилось?
Ответ в статье же
"В начале июня Маск в письме рассказал менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики и предупредил, что компании придётся сократить около 10% работников."