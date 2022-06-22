Транспорт
Преступный украинец

ЦБ запланировал изменить базовые тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей Статьи редакции

Максимальная ставка вырастет до 7535 рублей.

  • Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, объявил ЦБ.
  • Для легковых машин физлиц базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.
  • По данным Российского союза автостраховщиков, на которые ссылается ЦБ, самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%. В этих условиях новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счёт повышения стоимости страховки для аварийных, считает регулятор.

  • Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам продлится до 28 июня 2022 года.

  • Стоимость ОСАГО рассчитыватся с учётом размера базовой ставки и коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя, аварии в прошлом и другие показатели. Сейчас базовая ставка для легковых автомобилей физлиц составляет 2224-5980 рублей.

#новость #осаго

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97 комментариев
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Оби-Ван Кеноби
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Алексей Прасковьин

Поэтому у нас в регионах уже половина водителей (по субъективному впечатлению) катается с бланками вместо полисов. С другой стороны вспоминаю я, как пытался застраховать автомобиль 2007 года выпуска и понимаю, почему так происходит :)

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Лимита

Отличное решение расплатиться имуществом за вину в аварии!!!

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4 комментария
mr. Tyrazz

Не в бровь, а в глаз

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Слегка Придурковатый

Страховщикам не помогать надо, а пиздить. Желательно ногами.

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Лимита

А они то здесь при чем, разве их вина в том что запчасти дорожают? Слава СВО

У страховщиков по ОСАГО рентабельность не очень высокая, стремящаяся к нулю...

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13 комментариев
Александр Еремин

Интресно, сколько букв зет Ви теперь будет снято с машин

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Vladislav S

Нисколько, даже если пыня лично ворвется в дом и заберет еду из холодильника, ватаны скажут, что так и надо, иначе солдаты нато забрали бы.

Для жителя современной раиси абсолютно не важно, как жить. Главное - чтобы соседи жили плохо или даже хуже.

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Алексей Прасковьин
Интресно, сколько букв зет Ви теперь будет снято с машин

Нисколько. Наоборот, будут еще больше клеить. И обвинять обаму, трампа, байдена и "жидов"

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1 комментарий
YCbluKOBPbl

Надо чтобы в каждой отрасли по голове прилетело , только так 😔

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7 комментариев
Alexei Ageyev

Нисколько.

Виноваты будут:
- страны Запада, которые хоть почти загнили, но напоследок гадят и нам;
- алчные страховщики;
- алчные производители деталей;
- коррумпированные чиновники (но максимум средней руки, крупных-то царь лично назначает, соответственно, они не могут быть плохими);
- Обама.

Что-что, а искать внешних врагов и источники всех бед на стороне, не видя Главную проблему у себя под носом, у нас умеют. Фактически часть культурного кода.

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1 комментарий
Саша Клейманов

было бы удивительно, если бы снизили

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Tony Joke

это как сценарий какого-то фантастического фильма, если кто-то снизит цену на что-то в России

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Alina Lee

как-то и смеяться уже не хочется

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Dmitriy

заставят)

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Лимита

Держитесь, по заверениям Набиуллиной инфляционные пики будут в конце года.

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2 комментария
Vladislav S

Ты не патриот что-ли?

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1 комментарий
GRK

То есть двукратное удорожание ОСАГО было мало? У меня вместо 11 тыс. в этом году 23 тыс. вышло. Этого мало? ХМ и сколько будет автомобилей на дороге без ОСАГО?

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Stepan Popov

Как говорится, прям как в анекдоте

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1 комментарий
Сергей

В этом году ОСАГО подорожало не для всех, а только для молодых водителей и для тех у кого плохой коэффициент.

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5 комментариев
Лимита

Ну самое главное на ваши патриотические чувства и нашу СВО это же не повлияло?

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Алексей Прасковьин
То есть двукратное удорожание ОСАГО было мало?

Разумеется. Им всегда мало

ХМ и сколько будет автомобилей на дороге без ОСАГО?

В ДС и ДС-2 (куда растянут московскую систему штрафа за отсутствие ОСАГО по камерам) - мало. На остальную территорию РФ всем традиционно насрать, в лучшем случае губеры по своей инициативе будут внедрять московскую систему.

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GREAKLY

А какой у Вас КБМ. Может, подорожание из-за него произошло?

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Российский производитель

Давно пора, у нас в Москве замечательная сеть общественного транспорта, машина не нужна и неудобна
Кроме того, меры против личного транспорта спровоцируют популярность велотранспорта, а это заставит власти развивать инфраструктуру для велосипедов.

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Артём Лукьянович

Как хорошо, что вся Россия состоит из Москвы, да?

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Александр

Зимой на велика в Москве ездить собираетесь.... На чем тогда вся остальная Россия будет передвигаться... Ведь лошадок содержать - травы не укупишься - на все налог введут...
Мне вот интересно - сколько ещё граждане России собираются терпеть все то, что происходит....
Когда у гражданина проснётся чувство собственного достоинства - и он поймёт, что гражданин это не дойная корова и не лох - а работодатель для всех этих врагов народа...

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Sendero

Пассажиры ПАЗика 1993 года выпуска в Тамбовской области, ездящего утром из села в райцентр и вечером обратно, горячо приветствуют повышение тарифов ОСАГО! Общественный транспорт - наше всё! Даёшь преобладание коллективного над единоличным! ЪУЪ, страдайте, буржуи на Фольксваген Поло и Рено Дастер!

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ежи

А батарейки для так старательно на всю котлету закупленных электробусов нам Китай бесплатно поставит, да?
И чадащие дизельные автобусы на камминсах американских нам чудом на новые электробусы поменяют бесплатно. Я все правильно пониманию?

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Stepan Popov

У вас беда с логикой. В Европе сначала создали велоинфраструктуру, потом всех приучили пользоваться велотранспортом. Опыт показал, что это рабочая схема. Но есть 1 нюанс, там города развиваются по принципу каждый район самодостаточен в плане наличия торговых, офисных помещений и в целом расстояния меньше. В Москве устанешь педали крутить из спальника. Да и в целом вы мыслите как типичный болванистый чиновник РФ: школа нерентабельна - закроем, больница нерентабельна - закроем. А потом почему малые города пустеют и народ уезжает? И в все в эту самую резиновую белокаменную. Так и с велотранспортом - пусть все ездят по тротуарам и проезжей части, авось чиновники додумаются сделать подобие велодорожек, лет так через 5

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2 комментария
Алексей Прасковьин
у нас в Москве

Приятель, а можно ваши московские инициативы на всю страну не растягивать? Вот пусть у вас в Москве и повышают, ок?

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2 комментария
Alexei Ageyev

Дружище, у тебя слишком серьезное погружение в сарказм, большинство не выкупает.

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Николай Махно

Ну если в центре работаешь и едешь с окраины то да. Вот иногда сам езжу, и не понимаю, что мотивирует людей ежедневно стоять в ацких пробках, мне 1 раза в неделю, так хватает..., каждый день бы точно не стал. А если живешь например на ЮГЕ и надо на ЮгоЗапад например, то ... добираться ой как не удобно... Так что не надо говорить про безупречную транспортную сеть. Ну и опять же, в часы пик, в метро - такая жопа, и не всем покайфу нюхать подмышку соседа, а то как с остановки автобусной около метро тебя заносят в автобус и там щимят 100кг мужика - вообще молчу.
Велосипед хорошо, часто в том году ездил, но тоже не без минусов, если дальняк идешь потеешь как скотина, если в офисе душа нет, можно помыться под краном конечно, но коллеги будут думаю не в восторге от всего этого. Да и ежедневно осилить, врядли сможешь если не 20 лет. Ездил 18км туда и 18км обратно, каждый день не поездишь - к четвергу будешь ходячий труп.

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Александр

За-то по телеку вещают о том как у них все плохо.... А у нас рубль крепнет день ото дня - а цены все равно растут вверх....
Россия - это поле чудес для правительства и приближенных....
Что не день - то поебе....

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Российский производитель

Вы же прочитали, коридоры расширены не только вверх, но и вниз! Цены будут ниже на на 17,8 %! Смотрите на мир позитивно!

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1 комментарий
Вадим Д.

Обесценивание доходов – подорожание запчастей и услуг – подорожание ОСАГО, профит!
А как ты поддерживаешь страховщиков?!

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Лимита

А страховщики здесь при чем?

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4 комментария
DaiVin4ik
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Ватник Наизнанку Ненастоящий

"Расширить коридор тарифа"
Удивительное искусство не называть вещи своими именами

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Российский производитель

раньше они не могли, а сейчас смогут делать цены на 17,8 % ниже

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1 комментарий
Дмитрий Филиппов
Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз

Есть уже словарик по ебучему новоязу?

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Алексей Прасковьин
Есть уже книжки по ебучими новоязу?

Есть. "1984" называется. Или вам словарь конкретно путинского новояза нужен? Вроде в сети выкладывали наметки :)

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5 комментариев
SYNACK
Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам продлится до 28 июня 2022 года.

А чо там обсуждать?

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Stepan Popov

Это они так завуалированно называют свой корпоратив с коксом, содержанками и блэк Джеком

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Lukas Dexter

Прощай мой любимый Бентли😔

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Лимита

Оооо ну тут даже ура патриоты не будут ничего оправдывать! Или будут?

"Специальная военная операция идёт по плану" В.В.Путин

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Российский производитель

Если можно ездить без АБС и подушек безопасности, то и ОСАГО можно будет в какой-то момент отменить, наверняка это буржуйский элемент и никакой катастрофы не случится.

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Дмитрий Михайлович

В России отрицательно подешевело ОСАГО ))))

отрицательный рост доходов населения идёт полным ходом, всё чётко по плану! ура!

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