ЦБ запланировал изменить базовые тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей Статьи редакции
Максимальная ставка вырастет до 7535 рублей.
- Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, объявил ЦБ.
- Для легковых машин физлиц базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.
- По данным Российского союза автостраховщиков, на которые ссылается ЦБ, самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%. В этих условиях новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счёт повышения стоимости страховки для аварийных, считает регулятор.
Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам продлится до 28 июня 2022 года.
- Стоимость ОСАГО рассчитыватся с учётом размера базовой ставки и коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя, аварии в прошлом и другие показатели. Сейчас базовая ставка для легковых автомобилей физлиц составляет 2224-5980 рублей.
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Поэтому у нас в регионах уже половина водителей (по субъективному впечатлению) катается с бланками вместо полисов. С другой стороны вспоминаю я, как пытался застраховать автомобиль 2007 года выпуска и понимаю, почему так происходит :)
Отличное решение расплатиться имуществом за вину в аварии!!!
Не в бровь, а в глаз
Страховщикам не помогать надо, а пиздить. Желательно ногами.
А они то здесь при чем, разве их вина в том что запчасти дорожают? Слава СВО
У страховщиков по ОСАГО рентабельность не очень высокая, стремящаяся к нулю...
Интресно, сколько букв зет Ви теперь будет снято с машин
Нисколько, даже если пыня лично ворвется в дом и заберет еду из холодильника, ватаны скажут, что так и надо, иначе солдаты нато забрали бы.
Для жителя современной раиси абсолютно не важно, как жить. Главное - чтобы соседи жили плохо или даже хуже.
Нисколько. Наоборот, будут еще больше клеить. И обвинять обаму, трампа, байдена и "жидов"
Надо чтобы в каждой отрасли по голове прилетело , только так 😔
Нисколько.
Виноваты будут:
- страны Запада, которые хоть почти загнили, но напоследок гадят и нам;
- алчные страховщики;
- алчные производители деталей;
- коррумпированные чиновники (но максимум средней руки, крупных-то царь лично назначает, соответственно, они не могут быть плохими);
- Обама.
Что-что, а искать внешних врагов и источники всех бед на стороне, не видя Главную проблему у себя под носом, у нас умеют. Фактически часть культурного кода.
было бы удивительно, если бы снизили
это как сценарий какого-то фантастического фильма, если кто-то снизит цену на что-то в России
как-то и смеяться уже не хочется
заставят)
Держитесь, по заверениям Набиуллиной инфляционные пики будут в конце года.
Ты не патриот что-ли?
То есть двукратное удорожание ОСАГО было мало? У меня вместо 11 тыс. в этом году 23 тыс. вышло. Этого мало? ХМ и сколько будет автомобилей на дороге без ОСАГО?
Как говорится, прям как в анекдоте
В этом году ОСАГО подорожало не для всех, а только для молодых водителей и для тех у кого плохой коэффициент.
Ну самое главное на ваши патриотические чувства и нашу СВО это же не повлияло?
Разумеется. Им всегда малоХМ и сколько будет автомобилей на дороге без ОСАГО?
В ДС и ДС-2 (куда растянут московскую систему штрафа за отсутствие ОСАГО по камерам) - мало. На остальную территорию РФ всем традиционно насрать, в лучшем случае губеры по своей инициативе будут внедрять московскую систему.
А какой у Вас КБМ. Может, подорожание из-за него произошло?
Давно пора, у нас в Москве замечательная сеть общественного транспорта, машина не нужна и неудобна
Кроме того, меры против личного транспорта спровоцируют популярность велотранспорта, а это заставит власти развивать инфраструктуру для велосипедов.
Как хорошо, что вся Россия состоит из Москвы, да?
Зимой на велика в Москве ездить собираетесь.... На чем тогда вся остальная Россия будет передвигаться... Ведь лошадок содержать - травы не укупишься - на все налог введут...
Мне вот интересно - сколько ещё граждане России собираются терпеть все то, что происходит....
Когда у гражданина проснётся чувство собственного достоинства - и он поймёт, что гражданин это не дойная корова и не лох - а работодатель для всех этих врагов народа...
Пассажиры ПАЗика 1993 года выпуска в Тамбовской области, ездящего утром из села в райцентр и вечером обратно, горячо приветствуют повышение тарифов ОСАГО! Общественный транспорт - наше всё! Даёшь преобладание коллективного над единоличным! ЪУЪ, страдайте, буржуи на Фольксваген Поло и Рено Дастер!
А батарейки для так старательно на всю котлету закупленных электробусов нам Китай бесплатно поставит, да?
И чадащие дизельные автобусы на камминсах американских нам чудом на новые электробусы поменяют бесплатно. Я все правильно пониманию?
У вас беда с логикой. В Европе сначала создали велоинфраструктуру, потом всех приучили пользоваться велотранспортом. Опыт показал, что это рабочая схема. Но есть 1 нюанс, там города развиваются по принципу каждый район самодостаточен в плане наличия торговых, офисных помещений и в целом расстояния меньше. В Москве устанешь педали крутить из спальника. Да и в целом вы мыслите как типичный болванистый чиновник РФ: школа нерентабельна - закроем, больница нерентабельна - закроем. А потом почему малые города пустеют и народ уезжает? И в все в эту самую резиновую белокаменную. Так и с велотранспортом - пусть все ездят по тротуарам и проезжей части, авось чиновники додумаются сделать подобие велодорожек, лет так через 5
Приятель, а можно ваши московские инициативы на всю страну не растягивать? Вот пусть у вас в Москве и повышают, ок?
Дружище, у тебя слишком серьезное погружение в сарказм, большинство не выкупает.
Ну если в центре работаешь и едешь с окраины то да. Вот иногда сам езжу, и не понимаю, что мотивирует людей ежедневно стоять в ацких пробках, мне 1 раза в неделю, так хватает..., каждый день бы точно не стал. А если живешь например на ЮГЕ и надо на ЮгоЗапад например, то ... добираться ой как не удобно... Так что не надо говорить про безупречную транспортную сеть. Ну и опять же, в часы пик, в метро - такая жопа, и не всем покайфу нюхать подмышку соседа, а то как с остановки автобусной около метро тебя заносят в автобус и там щимят 100кг мужика - вообще молчу.
Велосипед хорошо, часто в том году ездил, но тоже не без минусов, если дальняк идешь потеешь как скотина, если в офисе душа нет, можно помыться под краном конечно, но коллеги будут думаю не в восторге от всего этого. Да и ежедневно осилить, врядли сможешь если не 20 лет. Ездил 18км туда и 18км обратно, каждый день не поездишь - к четвергу будешь ходячий труп.
За-то по телеку вещают о том как у них все плохо.... А у нас рубль крепнет день ото дня - а цены все равно растут вверх....
Россия - это поле чудес для правительства и приближенных....
Что не день - то поебе....
Вы же прочитали, коридоры расширены не только вверх, но и вниз! Цены будут ниже на на 17,8 %! Смотрите на мир позитивно!
Обесценивание доходов – подорожание запчастей и услуг – подорожание ОСАГО, профит!
А как ты поддерживаешь страховщиков?!
А страховщики здесь при чем?
"Расширить коридор тарифа"
Удивительное искусство не называть вещи своими именами
раньше они не могли, а сейчас смогут делать цены на 17,8 % ниже
Есть уже словарик по ебучему новоязу?
Есть. "1984" называется. Или вам словарь конкретно путинского новояза нужен? Вроде в сети выкладывали наметки :)
А чо там обсуждать?
Это они так завуалированно называют свой корпоратив с коксом, содержанками и блэк Джеком
Прощай мой любимый Бентли😔
Оооо ну тут даже ура патриоты не будут ничего оправдывать! Или будут?
"Специальная военная операция идёт по плану" В.В.Путин
Если можно ездить без АБС и подушек безопасности, то и ОСАГО можно будет в какой-то момент отменить, наверняка это буржуйский элемент и никакой катастрофы не случится.
В России отрицательно подешевело ОСАГО ))))
отрицательный рост доходов населения идёт полным ходом, всё чётко по плану! ура!