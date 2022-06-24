Транспорт
Маша Цепелева

Сбой у «Яндекс Go» и Uber: пользователи пожаловались, что не могут заказать такси Статьи редакции

В компании подтвердили проблемы и работают над их устранением.

  • Заказать такси через приложение «Яндекс Go» и Uber Russia пока невозможно в разных городах России, появляется сообщение «Ошибка на сервере». Сбой начался около 11:30 мск.
  • В «Яндексе» прокомментировали, что у «ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси».
Дополнено в 13:15. У такси «Максим» тоже проблемы с работой их мобильного приложения. «Ситуация уже улучшается. Предварительно, проблема связана с резким ростом заказов после сбоя у конкурентов», — сказал РБК представитель компании.

#новость #яндексgo

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39 комментариев
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Svetlana Glazunova

Я туплю, думаю со мной что то . Тут VC рассказывает,что все лежит

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Никита Шультайс

Да, уже час в Калининграде никуда уехать не можем

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Nastya Potapova

зато в Калининградском максиме заказов тьма)

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Владислав Горящий

да не работает и максим(( пытался вызвать - тоже бесконечная загрузка

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Nastya Potapova

у меня Яндекс заработал, попробуйте )

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Brain Juice

Роскомнадзор передает вам сладкий привет, блокируя пачками IP не разбираясь за что они ттвечают

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Александр Зайцев

Москва, уже час не работает такси, вообще.

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Злата, про дизайн

Работает Ситимобил

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SoSongz

Тоже не работает - машина просто не находится.

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Deep Mind

В новосибе приложение работает, но машину хоть час жди - не найдётся. Яндекс задушил всех.

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Евгений Кислов

Работает

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Евгений Кислов

Уже гребаный час не могу доставку заказать⚡️😮‍💨

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Слегка Придурковатый

А по звонку вызвать можно?

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SoSongz

Из-за технических неполадок автоответчик говорит, что тоже ничем помочь не может.

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Nastya Potapova

можно

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Элина Шевчук

В Москве - нет. Не работает добавочный номер для заказа и сайт

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Pavel

Казахстан тоже лежит

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Гарри

Сочувствую людям, которым надо с 5 чемоданами срочно в аэропорт. Остаётся вспоминать молодость бежать на обочину голосовать.
Интересно, это Байден руку приложил или Обама.

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Юлия Баранова

Почему опять Обама? Сейчас противостояние Байдена и Трампа происходит 😂 Почему некоторым кажется, что Обама еще у власти?)

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Dimitri

Ну или просто зайти в Яндекс и забить фразу «заказать такси». На первый номер позвонить и все.

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Виктор Корнеплод

Сам шутку придумал или на тж помогли?

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Deep Mind

Таксистам тоже проблема, убер вызвал, машину не нашло, заказ отменил, в итоге через пару минут после отмены, приходит уведомление что машина скоро будет

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Алексей Гвоздев

Череповец. Третий час такси яндекса не але. Монополия такая монополия

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Вадим Кондратьев

Интересно что будет если Яндекс навигатор умрет внезапно 🫠

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Someone Young

будет 2гис и Гугл карты

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Михаил Дурхисанов

Заработал

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Андрей

Тоже заработал

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Martin Prestone

Сервер временно занят, сливаются данные. Пожалуйста подождите

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Deep Mind

индрайвер пришлось вызвать

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MAKSIM DYACHENKO

В Краснодаре ни убер ни яндекс не работает также.

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Знатный Тролль

Пориджи не знают, как заказать такси кроме Яндекса?

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Sebastian Danilov

Да

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Piar Creative

Зато деньги сняли, типо такси приехало, а я его отменил 🤷🏻‍♂️ 340₽
Заказал блин курьера.
Краснодар

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Green Base

Есть самокаты

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Джахор Дырдырдаев

А, так вот что это такое, я уж думал мне шедоубан прилетел.

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ROME

Такси на работает, а яндекс мне такси уже приехало, отмена 129 р)))

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Павел Сидоров

20го июня сбои были с курьерской доставкой, мне отправляли по Москве, у меня же в приложении постоянно было написано, что заказ отменен, когда как отправитель писал что всё нормально отправил

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A V

DevOps’ в отпуск ушёл видимо 😊

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Евгений Каракуца

Суч.ры в самый неподходящий момент сломались. Курьер надо срочно и такси, уже 20 минут борюсь. Надеюсь ситимобил хоть нормально приедет

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