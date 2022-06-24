Сбой у «Яндекс Go» и Uber: пользователи пожаловались, что не могут заказать такси Статьи редакции
В компании подтвердили проблемы и работают над их устранением.
- Заказать такси через приложение «Яндекс Go» и Uber Russia пока невозможно в разных городах России, появляется сообщение «Ошибка на сервере». Сбой начался около 11:30 мск.
- В «Яндексе» прокомментировали, что у «ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси».
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Я туплю, думаю со мной что то . Тут VC рассказывает,что все лежит
Да, уже час в Калининграде никуда уехать не можем
зато в Калининградском максиме заказов тьма)
да не работает и максим(( пытался вызвать - тоже бесконечная загрузка
у меня Яндекс заработал, попробуйте )
Роскомнадзор передает вам сладкий привет, блокируя пачками IP не разбираясь за что они ттвечают
Москва, уже час не работает такси, вообще.
Работает Ситимобил
Тоже не работает - машина просто не находится.
В новосибе приложение работает, но машину хоть час жди - не найдётся. Яндекс задушил всех.
Работает
Уже гребаный час не могу доставку заказать⚡️😮💨
А по звонку вызвать можно?
Из-за технических неполадок автоответчик говорит, что тоже ничем помочь не может.
можно
В Москве - нет. Не работает добавочный номер для заказа и сайт
Казахстан тоже лежит
Сочувствую людям, которым надо с 5 чемоданами срочно в аэропорт. Остаётся вспоминать молодость бежать на обочину голосовать.
Интересно, это Байден руку приложил или Обама.
Почему опять Обама? Сейчас противостояние Байдена и Трампа происходит 😂 Почему некоторым кажется, что Обама еще у власти?)
Ну или просто зайти в Яндекс и забить фразу «заказать такси». На первый номер позвонить и все.
Сам шутку придумал или на тж помогли?
Таксистам тоже проблема, убер вызвал, машину не нашло, заказ отменил, в итоге через пару минут после отмены, приходит уведомление что машина скоро будет
Череповец. Третий час такси яндекса не але. Монополия такая монополия
Интересно что будет если Яндекс навигатор умрет внезапно 🫠
будет 2гис и Гугл карты
Заработал
Тоже заработал
Сервер временно занят, сливаются данные. Пожалуйста подождите
индрайвер пришлось вызвать
В Краснодаре ни убер ни яндекс не работает также.
Пориджи не знают, как заказать такси кроме Яндекса?
Да
Зато деньги сняли, типо такси приехало, а я его отменил 🤷🏻♂️ 340₽
Заказал блин курьера.
Краснодар
Есть самокаты
А, так вот что это такое, я уж думал мне шедоубан прилетел.
Такси на работает, а яндекс мне такси уже приехало, отмена 129 р)))
20го июня сбои были с курьерской доставкой, мне отправляли по Москве, у меня же в приложении постоянно было написано, что заказ отменен, когда как отправитель писал что всё нормально отправил
DevOps’ в отпуск ушёл видимо 😊
Суч.ры в самый неподходящий момент сломались. Курьер надо срочно и такси, уже 20 минут борюсь. Надеюсь ситимобил хоть нормально приедет