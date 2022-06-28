Транспорт
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Французский производитель шин Michelin решил уйти с российского рынка из-за проблем с поставками Статьи редакции

Активы передадут местным менеджерам.

  • Michelin продаст российский бизнес местном руководству к концу 2022 года.
  • Решение в Michelin объяснили «невозможностью возобновления производства, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости». Представительство компании после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура.
  • Michelin приостановил производство в России 15 марта. На заводе в подмосковной деревне Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.
  • В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём также есть шины Michelin, Continental, Goodyear и Bridgestone.

#новость #michelin

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108 комментариев
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Sjdj jsjsjs

Вообще пох на этих лицемеров и русофобов. Всё равно рано или поздно санкции снимут и все обратно приползут в Россию, а мы еще подумаем стоит ли их принимать обратно
Владелец торговой группы IKEA, Ingka Group, надеется на возвращение магазинов в Россию в будущем

«Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA большому количеству людей в России. Однако сегодня предварительных условий нет», — приводит агентство Reuters заявление компании.

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Некто съел 2 яблока

С регистрацией

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9 комментариев
Igor Gorbenko

с регистрацией
вижу вы уже даже не пытаетесь притворяться настоящими пользователями? это саботаж или вам просто ставку до 5 рублей понизили?

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2 комментария
Synthetic Tiger

Примете с распрострертыми объятьями, потому что к тому моменту нынешние шины будут годны только на шлепанцы для африканских умельцев

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Боковой ящик

Это если будет куда ползти.

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Алексей Иванов

Будьте внимательнее с именем. Кураторы могут за пост не заплатить

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switch138

иди пасись путинская шавка

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new_comment
На заводе в подмосковной деревне Давыдово работали около 750 человек.

И наверняка, большинство из них Zа президента. Готовы импортозамещать шины.

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Екатерина Продавцова

Вот вот! В пакет с лицемерами их. И с регистрацией!

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Ivan Ognev

Вообще пох, а пока вместо автомобильной резины можно использовать деревянные колеса от телеги.

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Alexey QuQu

А что случилось?

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Боковой ящик

Россия в попу укатилась

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1 комментарий
Sjdj jsjsjs

Хохлы с 24 февраля и до сих пор вдруг с чего то начали сами себя обстреливать и весь мир почему то стал русофобским

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2 комментария
Nik N

Белшина твой час настал

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Blackrock

Час белшины уже как пару лет настал)

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Прохожий яд

Снова победили

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Боковой ящик

Встали с колен. Сами резину из бересты делать беудем

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4 комментария
Слегка Придурковатый

Я даже слоган импортозамещённый патриотичный придумал:

Обуй свою машину в Нижнекамскшину!

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Жан Жак

Обуй свою машину,чтобы мы обули тебя

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NotFop

Авторевю делал тест - шин в 2021 году. Если между Мишленами Нокиан и Гудиер была разница 30/31/32 метра. То Кама-Евро тормозил 53 метра по зимней дороге. То еще удовольствие обуваться в нашу резину:)

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Кредитный алмаз

Простите, а в Китае разве нет собственных хороших производителей шин? Почему они не заполняют наш рынок? Они есть, но максимально точечно мелко невнятно

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Noblesse. tv

Китайские компании не очень хотят заполнять наш рынок...

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SYNACK

Может это у вас там невнятно, ДВ уже лет 5 как ездит на китайских шинах и не жалуется

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Михаил Величко

Россиян китайцами уже тоже замещают?

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Павел Морозов

Шины в Ашане придётся покупать

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Alexey QuQu

Вопрос не в том где покупать, а что

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8 комментариев
Oleg Borisov

Где?

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1 комментарий
Некто съел 2 яблока

В Ашане их тоже не будет

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1 комментарий
Pavel Petel

Delete

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Dima Katin

теперь будет меньше лебедей на газоне

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Михаил Кученко

Да, потому что лебедей придется сматывать обратно в покрышку - ездить то надо на чём то.

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Александр Мраев

Мельком глянул - в России 16 заводов, которые производят шины.
Да и завод в Давыдово никуда не уезжает.

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Павел Морозов

Необутые будем ездить

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Степан Фадеев

Тут похоже вообще пешком ходить будем.

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Боковой ящик

Обутые

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Илья О.

Будем вводить в обиход велосипеды)

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Екатерина Продавцова

Давайте честно, комплект Мишлен на Ладу/Копейку стоит +- как целая машина. Рынок Б/У шин наше все

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10 комментариев
Степан Фадеев

Откуда у местного руководства столько денег? Прям сплошные распродажи.

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Salena_ya

Вклады под 20% помогли накопить

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Биба и Боба

Они экономили на кофе

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Поджог Сараев

Так сумма продажи не озвучивается. Может там сто тыщ, но с правом обратного выкупа.

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Научно-Технический Валера

Оттуда же, откуда у Говора на McDonald’s

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Александр Мраев

Продают за полцены.
Или просто подождут, пока обанкротятся и купят станки по себестоимости.

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Кредитный алмаз

Ждём кто купит всю икею вместе с её заводами. Ещё не вечер (С)

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Сергей Степанов

Когда уже ашан с леруа?

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Виктор Гордеев

А зачем Ашану с Леруа уходить? Укрепление курса душит производства, а не торгашей.

Поэтому продавцы и импортеры торжествуют, а производства закрываются.

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Blackrock

Они в самом начале сказали никуда не уйдут.

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2 комментария
Семен Васильев

Новые Лады будут продаваться без шин, автомобилям российского производства будет разрешено ездить на дисках

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Лелик Плотников

Только Кама теперь… хотя грустно все это

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Blackrock

Mayrun ,tigar, yokohama, bridgestone эти вроде никуда не уходили.
Или вам кроме пилотспорта никакие шины не подходят?

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4 комментария
Екатерина Продавцова

Тут переживать нечего, «Континеталь» что с ФРГ,уж врятли уйдут.
Эти когда останутся монополистом в премиум сегменте то и по СП2 покатить смогут:)

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Вадим Д.

Весьма печально, хоть они и с марта простаивают, но тут решение окончательное.
Надеюсь, после продажи/переда производство начнёт работу и производить будут ту же продукцию, а не картошку для вкусноточки.

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Виктор Гордеев

Ожидаемо, с таким курсом рентабельность местного производства испаряется и поскольку хозяева иностранного бизнеса не имеют такого "блестящего" образования как Набиулина они валят.

Ну ждем курса 30, чтобы уж точно никаких производств кроме "аналогов нет" не осталось

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Михаил Кученко

Ну пока в маркетплейсах нормальная резина +60-100% к цене начала Февраля, поглядим что будет дальше.

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Некто съел 2 яблока

Мир без колёс

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Илья О.

Где-то в сторонке грустят наркоманы 😂

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Виктор Д.

Сегодня прям флэшмоб какой то

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Noblesse. tv

выходные прошли, дефолт объявили- пора и на выход.

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Сергей Бевз

Сообщение удалено

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Алексей Комаров

И с марта все автомагазины начали продавать смешные названия шин. Китай. Надо проверить

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Стэн Виндетта

Укатили...
Pilot sport 4 michelin - хороши были.

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Vasek Romanov

Все равно ездить не на чем станет. зачем колеса. из дерева сделаем для телег и ок.

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Имя Фамилия

Ну ушли и ушли, гужевые повозки никто не отменял)

пс// для минусонаторов ЭТО САРКАЗМ, я не работаю на кремль, я живу в этой "прекрасной" стране

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Kirill Kazakov

День шины отменяется

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