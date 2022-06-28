Французский производитель шин Michelin решил уйти с российского рынка из-за проблем с поставками Статьи редакции
Активы передадут местным менеджерам.
- Michelin продаст российский бизнес местном руководству к концу 2022 года.
- Решение в Michelin объяснили «невозможностью возобновления производства, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости». Представительство компании после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура.
- Michelin приостановил производство в России 15 марта. На заводе в подмосковной деревне Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.
- В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём также есть шины Michelin, Continental, Goodyear и Bridgestone.
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Вообще пох на этих лицемеров и русофобов. Всё равно рано или поздно санкции снимут и все обратно приползут в Россию, а мы еще подумаем стоит ли их принимать обратно
Владелец торговой группы IKEA, Ingka Group, надеется на возвращение магазинов в Россию в будущем
«Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA большому количеству людей в России. Однако сегодня предварительных условий нет», — приводит агентство Reuters заявление компании.
С регистрацией
с регистрацией
вижу вы уже даже не пытаетесь притворяться настоящими пользователями? это саботаж или вам просто ставку до 5 рублей понизили?
Примете с распрострертыми объятьями, потому что к тому моменту нынешние шины будут годны только на шлепанцы для африканских умельцев
Это если будет куда ползти.
Будьте внимательнее с именем. Кураторы могут за пост не заплатить
иди пасись путинская шавка
И наверняка, большинство из них Zа президента. Готовы импортозамещать шины.
Вот вот! В пакет с лицемерами их. И с регистрацией!
Вообще пох, а пока вместо автомобильной резины можно использовать деревянные колеса от телеги.
А что случилось?
Россия в попу укатилась
Хохлы с 24 февраля и до сих пор вдруг с чего то начали сами себя обстреливать и весь мир почему то стал русофобским
Белшина твой час настал
Час белшины уже как пару лет настал)
Снова победили
Встали с колен. Сами резину из бересты делать беудем
Я даже слоган импортозамещённый патриотичный придумал:
Обуй свою машину в Нижнекамскшину!
Обуй свою машину,чтобы мы обули тебя
Авторевю делал тест - шин в 2021 году. Если между Мишленами Нокиан и Гудиер была разница 30/31/32 метра. То Кама-Евро тормозил 53 метра по зимней дороге. То еще удовольствие обуваться в нашу резину:)
Простите, а в Китае разве нет собственных хороших производителей шин? Почему они не заполняют наш рынок? Они есть, но максимально точечно мелко невнятно
Китайские компании не очень хотят заполнять наш рынок...
Может это у вас там невнятно, ДВ уже лет 5 как ездит на китайских шинах и не жалуется
Россиян китайцами уже тоже замещают?
Шины в Ашане придётся покупать
Вопрос не в том где покупать, а что
Где?
В Ашане их тоже не будет
Delete
теперь будет меньше лебедей на газоне
Да, потому что лебедей придется сматывать обратно в покрышку - ездить то надо на чём то.
Мельком глянул - в России 16 заводов, которые производят шины.
Да и завод в Давыдово никуда не уезжает.
Необутые будем ездить
Тут похоже вообще пешком ходить будем.
Обутые
Будем вводить в обиход велосипеды)
Давайте честно, комплект Мишлен на Ладу/Копейку стоит +- как целая машина. Рынок Б/У шин наше все
Откуда у местного руководства столько денег? Прям сплошные распродажи.
Вклады под 20% помогли накопить
Они экономили на кофе
Так сумма продажи не озвучивается. Может там сто тыщ, но с правом обратного выкупа.
Оттуда же, откуда у Говора на McDonald’s
Продают за полцены.
Или просто подождут, пока обанкротятся и купят станки по себестоимости.
Ждём кто купит всю икею вместе с её заводами. Ещё не вечер (С)
Когда уже ашан с леруа?
А зачем Ашану с Леруа уходить? Укрепление курса душит производства, а не торгашей.
Поэтому продавцы и импортеры торжествуют, а производства закрываются.
Они в самом начале сказали никуда не уйдут.
Новые Лады будут продаваться без шин, автомобилям российского производства будет разрешено ездить на дисках
Только Кама теперь… хотя грустно все это
Mayrun ,tigar, yokohama, bridgestone эти вроде никуда не уходили.
Или вам кроме пилотспорта никакие шины не подходят?
Тут переживать нечего, «Континеталь» что с ФРГ,уж врятли уйдут.
Эти когда останутся монополистом в премиум сегменте то и по СП2 покатить смогут:)
Весьма печально, хоть они и с марта простаивают, но тут решение окончательное.
Надеюсь, после продажи/переда производство начнёт работу и производить будут ту же продукцию, а не картошку для вкусноточки.
Ожидаемо, с таким курсом рентабельность местного производства испаряется и поскольку хозяева иностранного бизнеса не имеют такого "блестящего" образования как Набиулина они валят.
Ну ждем курса 30, чтобы уж точно никаких производств кроме "аналогов нет" не осталось
Ну пока в маркетплейсах нормальная резина +60-100% к цене начала Февраля, поглядим что будет дальше.
Мир без колёс
Где-то в сторонке грустят наркоманы 😂
Сегодня прям флэшмоб какой то
выходные прошли, дефолт объявили- пора и на выход.
Сообщение удалено
И с марта все автомагазины начали продавать смешные названия шин. Китай. Надо проверить
Укатили...
Pilot sport 4 michelin - хороши были.
Все равно ездить не на чем станет. зачем колеса. из дерева сделаем для телег и ок.
Ну ушли и ушли, гужевые повозки никто не отменял)
пс// для минусонаторов ЭТО САРКАЗМ, я не работаю на кремль, я живу в этой "прекрасной" стране
День шины отменяется