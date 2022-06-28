S7 предложит пассажирам заказывать еду в полёт из «Вкусвилла» — доступно девять наборов Статьи редакции
Стоит от 260 рублей.
- S7 Airlines запускает заказ питания из «Вкусвилла» с 19 июля 2022 года.
- Заказать набор можно при оформлении билета на сайте или в приложении авиакомпании или добавить к существующей брони.
- Доступно девять наборов: роллы в лаваше, сырники, салат, овощная нарезка и другие. Цены — от 260 рублей. Оплатить заказ можно и милями.
- Выбрать и оплатить заказ нужно не позднее, чем за 12 часов до вылета. Услуга доступна для пассажиров экономкласса на рейсах длительностью от двух до пяти часов из Москвы или в Москву (кроме рейса Новосибирск — Москва). В будущем компания планирует добавить услугу на других направлениях.
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А продукты с истекающим сроком годности с 40% скидкой можно будет заказать?
И билеты на самолеты с истекающим сроком годности со скидкой
По настоящему горящие туры
https://www.youtube.com/watch?v=aMGa4993ohc
С серебристым крылом. Шо ми таки, на кrаску ещё тrатиться будем...
Хорошие новости, давно пора.
Крутая идея на самом деле
Хорошо, что во время крушения самолёта, будет хотя бы вкусная еда
Совсем дебил?
Тебе надо пояснять причину его шутки? Может, не самой аккуратной, но вполне логичной в нынешних обстоятельствах?
Поясни. Хоть один самолет упал с февраля? Нет? Вот и не пизди.
Просто хорошая новость для целевой аудитории.
Даже интересно, на что будут ныть?
А когда самолёты не смогут летать, из них кафешки сделают? И чтобы с собой можно было приносить.
Сарказм? Пожалуй...
Кафешки, и чтоб для курящих!
Кстати, до сих пор не понимаю, почему никто не запустил "Smokers Airlines" для курящих - и на самые дальние рейсы!.. И слоган готовый: "Мы дадим всем остальным прикурить!" ;)
Удивляет совершенно не вкусная еда в российских авиакомпаниях. Причем есть ощущение, что вкусная стоила бы столько же, только у создающих российскую отсутствуют вкусовые сосочки. Сэндвич в Аэрофлоте в это воскресенье съесть не смог (хотя там вроде как чиабатта (ни разу не похожая на реальную), сыр какой-то мягкий намазан, оливки положены, сверху жуткий сыр и дешевейшая ветчина прессованная), какое-то убогое яблоко размером с абрикос и шоколадка по вкусу как хозяйственное мыло. Сэндвичи у Swiss и Lufthansa были объедением. Тоже самое с соками - у российских компаний самый дешёвейший "Добрый" и нет даже намека на минералку настоящую.
Сейчас на рейсах той протяженности, на которой Аэрофлот даёт сэндвич, Swiss и Lufthansa не дают ничего.
И вина не выдают в прелестнейших бутылочках 187 мл
От этого, по моему, все а/к отказались (к моему сожалению). В 19 году летал на Qatar Airways, уже тогда разливали в бездушные пластиковые "бокалы".
Туркиши все ещё это практикуют
Ну вот ими не летал. А Emirates, Etihad и Qatar — отменили бутыли.
люфа сейчас дает 1(одну) бутылку воды 0.2 и 1(один) квадратик шоколада блять.
Аэрофлот — 💩
Ешь дома
Вы ещё шоколадки у Swiss забыли упомянуть 😋
Да, и кусочки сыра ещё в наборе. Отличное качество!
ВкусВилл — ❤️
S7 — ❤️
S7 x ВкусВилл — ❤️❤️❤️
почему три если должно быть два?
синергия же.
Типа синергия. :)
Охуенно, только поздновато, блядь
Как-то жирно для экономкласса Вкусвилл.
"Дикси", на крайний случай, Пятерочка - самое то.
200–300 рублей это много? Это же не Азбука.
Да и в азбуке сэндвич ролл примерно столько же и стоит
Такая важная новость, прям ух!
а что? хороший пример коллаборации отечественных брендов в санкционных условиях
Я еще помню жирные года, когда кормили на любых рейсах, даже скромной продолжительности. И все это было включено в стоимость билета. Некоторые а/к так вообще комплексные обеды разносили.
Так включить в стоимость билета и сейчас никто не мешает, только собственно эта самая стоимость и повысится. На мой взгляд гораздо правильнее, когда человек сам волен выбирать.
Я бы воспользовался, но жалко чувака, который на самокате будет мне из Вкусвилла на высоту 9000 метров сэндвич доставлять.
Не вздумайте заказывать! Если эта тема будет приносить деньги они уберут еду включенную в стоимость билета сейчас