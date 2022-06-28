Транспорт
Решительный кот

S7 предложит пассажирам заказывать еду в полёт из «Вкусвилла» — доступно девять наборов Статьи редакции

Стоит от 260 рублей.

  • S7 Airlines запускает заказ питания из «Вкусвилла» с 19 июля 2022 года.
  • Заказать набор можно при оформлении билета на сайте или в приложении авиакомпании или добавить к существующей брони.
  • Доступно девять наборов: роллы в лаваше, сырники, салат, овощная нарезка и другие. Цены — от 260 рублей. Оплатить заказ можно и милями.
  • Выбрать и оплатить заказ нужно не позднее, чем за 12 часов до вылета. Услуга доступна для пассажиров экономкласса на рейсах длительностью от двух до пяти часов из Москвы или в Москву (кроме рейса Новосибирск — Москва). В будущем компания планирует добавить услугу на других направлениях.

#новость #вкусвилл #s7

1788 просмотров
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42 комментария
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Никита Рымаренко

А продукты с истекающим сроком годности с 40% скидкой можно будет заказать?

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Михаил Желтухин

И билеты на самолеты с истекающим сроком годности со скидкой

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Pavel Pavel

По настоящему горящие туры

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BLVCK SQUARE

https://www.youtube.com/watch?v=aMGa4993ohc

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Cold Rimspace

С серебристым крылом. Шо ми таки, на кrаску ещё тrатиться будем...

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Артём К
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Юрий Б.

Хорошие новости, давно пора.

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SYNACK

Крутая идея на самом деле

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Mitya Brik

Хорошо, что во время крушения самолёта, будет хотя бы вкусная еда

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Злюк Бессон

Совсем дебил?

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Artem Borisenko

Тебе надо пояснять причину его шутки? Может, не самой аккуратной, но вполне логичной в нынешних обстоятельствах?

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SYNACK

Поясни. Хоть один самолет упал с февраля? Нет? Вот и не пизди.

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Andrey Dmitriev

Просто хорошая новость для целевой аудитории.
Даже интересно, на что будут ныть?

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Вадим Д.

А когда самолёты не смогут летать, из них кафешки сделают? И чтобы с собой можно было приносить.
Сарказм? Пожалуй...

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Artem Borisenko

Кафешки, и чтоб для курящих!

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Валерий Разгуляев

Кстати, до сих пор не понимаю, почему никто не запустил "Smokers Airlines" для курящих - и на самые дальние рейсы!.. И слоган готовый: "Мы дадим всем остальным прикурить!" ;)

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Artem Borisenko
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Михаил Мн

Удивляет совершенно не вкусная еда в российских авиакомпаниях. Причем есть ощущение, что вкусная стоила бы столько же, только у создающих российскую отсутствуют вкусовые сосочки. Сэндвич в Аэрофлоте в это воскресенье съесть не смог (хотя там вроде как чиабатта (ни разу не похожая на реальную), сыр какой-то мягкий намазан, оливки положены, сверху жуткий сыр и дешевейшая ветчина прессованная), какое-то убогое яблоко размером с абрикос и шоколадка по вкусу как хозяйственное мыло. Сэндвичи у Swiss и Lufthansa были объедением. Тоже самое с соками - у российских компаний самый дешёвейший "Добрый" и нет даже намека на минералку настоящую.

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Хозяин

Сейчас на рейсах той протяженности, на которой Аэрофлот даёт сэндвич, Swiss и Lufthansa не дают ничего.

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Юрий Б.

И вина не выдают в прелестнейших бутылочках 187 мл

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Igor Chimbur

От этого, по моему, все а/к отказались (к моему сожалению). В 19 году летал на Qatar Airways, уже тогда разливали в бездушные пластиковые "бокалы".

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Вадим Костицын

Туркиши все ещё это практикуют

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Igor Chimbur

Ну вот ими не летал. А Emirates, Etihad и Qatar — отменили бутыли.

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Дмитрий Порожняков

люфа сейчас дает 1(одну) бутылку воды 0.2 и 1(один) квадратик шоколада блять.

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Злюк Бессон

Аэрофлот — 💩

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Tom Riddle

Ешь дома

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Mikhail Shamov

Вы ещё шоколадки у Swiss забыли упомянуть 😋

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Михаил Мн

Да, и кусочки сыра ещё в наборе. Отличное качество!

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Злюк Бессон

ВкусВилл — ❤️
S7 — ❤️
S7 x ВкусВилл — ❤️❤️❤️

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Roman Perfilyev

почему три если должно быть два?

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Сидор

синергия же.

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Валерий Разгуляев

Типа синергия. :)

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Гигантский магнит

Охуенно, только поздновато, блядь

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Сидор

Как-то жирно для экономкласса Вкусвилл.

"Дикси", на крайний случай, Пятерочка - самое то.

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Егор Горохов

200–300 рублей это много? Это же не Азбука.

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Pavel Pavel

Да и в азбуке сэндвич ролл примерно столько же и стоит

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Artem Borisenko

Такая важная новость, прям ух!

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Pavel Pavel

а что? хороший пример коллаборации отечественных брендов в санкционных условиях

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Serge Vladimirovich

Я еще помню жирные года, когда кормили на любых рейсах, даже скромной продолжительности. И все это было включено в стоимость билета. Некоторые а/к так вообще комплексные обеды разносили.

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Ivan Mart

Так включить в стоимость билета и сейчас никто не мешает, только собственно эта самая стоимость и повысится. На мой взгляд гораздо правильнее, когда человек сам волен выбирать.

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Пришелец

Я бы воспользовался, но жалко чувака, который на самокате будет мне из Вкусвилла на высоту 9000 метров сэндвич доставлять.

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Попа Жопов

Не вздумайте заказывать! Если эта тема будет приносить деньги они уберут еду включенную в стоимость билета сейчас

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