Теория: авторынок займут дешёвые и массовые электромобили из Китая — там заводов больше и запчасти ближе Статьи редакции
В Китае могут и ПО разработать, и чипы с аккумуляторами выпустить, и наладить процесс сборки электромобилей, который проще традиционного. Wired рассуждает, могут ли сборщики техники побороться с автоконцернами.
В ближайшие годы автомобильная промышленность изменится, считают аналитики. Консалтинговая компания McKinsey предположила, что теперь производители будут придумывать всё больше способов монетизировать один и тот же автомобиль — например, через установленное в нём программное обеспечение и сервисы подписки.
А авторы журнала о технологиях Wired считают, что тренды на авторынке теперь будет задавать Китай, а не крупные автоконцерны из США, Германии, Японии и Южной Кореи, которые лидировали в отрасли на протяжении последних 100 лет.
Пока Apple уже десятый год лишь рассуждает о разработках собственного электромобиля, китайские компании всё больше выпускают их и продают. Причём в будущем на международный рынок собираются выходить не только автозаводы из КНР, но ещё и производители бытовой техники и электроники. Например, тайваньская фирма Foxconn.
Она делает компьютерные комплектующие и собирает 70% всех iPhone. Но в октябре 2021 года Foxconn представила сразу три транспортных средства с электрическим двигателем: два легковых — хэтчбек и седан — и автобус. И подписала контракт на производство электромобилей для двух американских стартапов: Lordstown Motors и Fisker.
Если представить, что электромобили — это своеобразные смартфоны на колёсах, то у китайских производителей, в частности у Foxconn, есть все шансы преуспеть, полагает профессор бизнес-школы IESE Марк Сашон:
- Электродвигатели устроены проще, чем двигатели внутреннего сгорания: компонентов и этапов сборки меньше.
- В стране передовое производство аккумуляторов — взять хотя бы фирмы CATL и BYD.
- Есть местные корпорации-разработчики ПО, которые уже заключили договоры с автопроизводителями: например, Huawei, Tencent и Alibaba. И у них под боком при этом китайские производители микрочипов.
- Местные производители электромобилей — например, BYD, NIO и Xpeng — уже конкурируют с Tesla, пишет Wired. Причём они ещё и дешевле. Одна из самых популярных в стране моделей, двухместный Wuling Hongguang Mini EV, стоит всего $5000, в то время как цена на Tesla начинается от $46 тысяч.
Чем выше степень автоматизации и цифровизации в автомобильном секторе, тем больше возможностей появляется у производителей бытовой техники и электроники. Особенно если учесть, что заводы по выпуску традиционных машин медленно адаптируются к новым трендам.
И пока американская Tesla производит большую часть своих электромобилей в Китае, китайские компании намерены обзавестись производственными мощностями в том числе за рубежом. Foxconn хочет выпускать машины в Огайо — на бывшем заводе GM. Концерн NIO тоже смотрит на США и Европу.
Несмотря на множество преимуществ, скептики сомневаются, что обойдётся без проблем. У той же Foxconn многое завязано на человеческом труде, а автомобильное производство в большинстве своём автоматизировано. Электромобили проще устроены, но это не значит, что легко масштабировать их производство. Да и рентабельность на рынке невысокая.
И сколько бы ни говорили, что электромобиль с ПО и сервисом подписок — это смартфон на колёсах, оба решают разные задачи. Телефоны не перевозят людей на высоких скоростях по оживлённым трассам, а любая ошибка в системе электромобиля может стоить кому-то жизни.