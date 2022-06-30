В Китае могут и ПО разработать, и чипы с аккумуляторами выпустить, и наладить процесс сборки электромобилей, который проще традиционного. Wired рассуждает, могут ли сборщики техники побороться с автоконцернами.

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В ближайшие годы автомобильная промышленность изменится, считают аналитики. Консалтинговая компания McKinsey предположила, что теперь производители будут придумывать всё больше способов монетизировать один и тот же автомобиль — например, через установленное в нём программное обеспечение и сервисы подписки.

Транспорт Полина Лааксо 16.12.2021 бесплатны» Статьи редакции «Автокомпании хотят неоднократно наживаться на одном и том же клиенте — продают функции, которые раньше были Например, Toyota требует с водителей по $80 за удалённый запуск машины с брелока, а BMW взимала столько же за подключение системы Apple CarPlay. Что ещё продают производители — в пересказе Vice. Muhammad ZA

А авторы журнала о технологиях Wired считают, что тренды на авторынке теперь будет задавать Китай, а не крупные автоконцерны из США, Германии, Японии и Южной Кореи, которые лидировали в отрасли на протяжении последних 100 лет.

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Пока Apple уже десятый год лишь рассуждает о разработках собственного электромобиля, китайские компании всё больше выпускают их и продают. Причём в будущем на международный рынок собираются выходить не только автозаводы из КНР, но ещё и производители бытовой техники и электроники. Например, тайваньская фирма Foxconn.

Китай — мировой лидер по объёму продаж электромобилей. В 2021 году на них пришлось 14,8% от общего количества проданных китайских машин — это на 169% больше, чем год назад. В ЕС показатель равнялся примерно 10%, а в США всего 4%.

Она делает компьютерные комплектующие и собирает 70% всех iPhone. Но в октябре 2021 года Foxconn представила сразу три транспортных средства с электрическим двигателем: два легковых — хэтчбек и седан — и автобус. И подписала контракт на производство электромобилей для двух американских стартапов: Lordstown Motors и Fisker.

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Если представить, что электромобили — это своеобразные смартфоны на колёсах, то у китайских производителей, в частности у Foxconn, есть все шансы преуспеть, полагает профессор бизнес-школы IESE Марк Сашон:

Электродвигатели устроены проще, чем двигатели внутреннего сгорания: компонентов и этапов сборки меньше.

В стране передовое производство аккумуляторов — взять хотя бы фирмы CATL и BYD.

Есть местные корпорации-разработчики ПО, которые уже заключили договоры с автопроизводителями: например, Huawei, Tencent и Alibaba. И у них под боком при этом китайские производители микрочипов.

Местные производители электромобилей — например, BYD, NIO и Xpeng — уже конкурируют с Tesla, пишет Wired. Причём они ещё и дешевле. Одна из самых популярных в стране моделей, двухместный Wuling Hongguang Mini EV, стоит всего $5000, в то время как цена на Tesla начинается от $46 тысяч.

Чем выше степень автоматизации и цифровизации в автомобильном секторе, тем больше возможностей появляется у производителей бытовой техники и электроники. Особенно если учесть, что заводы по выпуску традиционных машин медленно адаптируются к новым трендам.

И пока американская Tesla производит большую часть своих электромобилей в Китае, китайские компании намерены обзавестись производственными мощностями в том числе за рубежом. Foxconn хочет выпускать машины в Огайо — на бывшем заводе GM. Концерн NIO тоже смотрит на США и Европу.

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Несмотря на множество преимуществ, скептики сомневаются, что обойдётся без проблем. У той же Foxconn многое завязано на человеческом труде, а автомобильное производство в большинстве своём автоматизировано. Электромобили проще устроены, но это не значит, что легко масштабировать их производство. Да и рентабельность на рынке невысокая.