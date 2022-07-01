Более десяти беспилотных такси создали пробку ночью на перекрёстке в Сан-Франциско из-за сбоя Статьи редакции
Машины просто остановились и перестали ехать дальше.
В работе парка беспилотных такси компании Cruise Automation произошёл системный сбой. Как минимум дюжина автомобилей Chevrolet Bolt перекрыли перекрёсток Гоф-стрит и Фултон-стрит в Сан-Франциско, пишет пользователь Reddit seansinha.
- На фотографиях, которые опубликовал пользователь, заметно, что машины стоят на дороге без водителей. Беспилотным такси разрешено передвигаться по городу с 22:00 до 5:00, а также взимать плату за проезд с пассажиров, отмечает The Last Driver License Holder. Сотрудникам Cruise пришлось вручную отгонять их в депо.
Причины сбоя неизвестны. Комментаторы на Reddit предположили, что машины «объединились в профсоюз» или создали пробку, чтобы «поработить людей».
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