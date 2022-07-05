«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами в одном такси Статьи редакции
К пассажиру может присоединиться ещё один человек, а водитель за одну поездку выполнит сразу два заказа.
- Пока новый тариф доступен для части пользователей в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле, сообщили TJ в «Яндексе». В машине может быть только два попутчика – по одному месту на каждого.
- Тариф появляется в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая. После выбора «Попутчика» алгоритм автоматически подбирает второго пользователя с самым подходящим маршрутом для совместных поездок.
- Водителю не придётся тратить время на ожидание нового заказа — он просто заберёт по пути второго пользователя, отмечают в компании. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной.
- «Яндекс» предполагает, что поездки станут длиннее в среднем на 10 минут, но зато пользователи смогут экономить до 40% на регулярных маршрутах. Например, многие ездят на такси от дома до работы и обратно.
- В 2017 году «Яндекс» уже запускал тариф для совместных поездок в машинах класса «Эконом», но, судя по всему, отказался от этой идеи.
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Самое главное, чтобы не получилось как в фильме...
О, мискузи, мискузи
Лучше вот так
Самое главное чтобы этим miquise не оказался ты.
Новый тариф Яндекс маршрутка
Гордо назовут его Яндекс.Шатл
Такая опция отлично работает в Канаде и США, называется Uber pool. Получается дешевле чем эконом и быстрее чем общественный транспорт.
Сервис знакомств заодно
В США запретили pool.
Очень удобная фича.
В штатах пользовался Uber pool, у них этот тариф очень распространён в крупных городах и выходит гораздо дешевле соло поездок.
Надеюсь, что Яндекс не промахнется и нормально все организует.
алгоритм автоматически подбирает второго пользователя с самым подходящим маршрутом для совместных поездок
А остальное, кроме маршрута, их вообще не волнует? Право первого пасса на "без будущих сюрпризов" как-то учтут?
А то ж подсядут. А вдруг лялька плакучая. А вдруг ваще комплект для меня
Еще бы ввели бы гендерную настройку. Не хочется ехать с девушкой и мешать ей, им думаю так же
и опцию "славяне" тоже
Нихуя ты куколд) мешать он не хочет. Она же тоже получается выбрала опцию попутчика
Копай глубже: женат/замужем, доход, размеры
Режим дейтинг : off
Яндекс попутчик:
Да норм тема. Пожелаю успеха Яндексу . Но интровертам и аутистам не понравится)
Интроверты и аутисты могут им не пользоваться
Тут и с водителем непонятно кто повезет, бывает что сильно пахучие и болтливые попадаются. А тут еще и с тобой едет неизвестно кто.
Когда не было агрегаторов и ловил мотор с бордюра, было несколько раз что подбирали попутчиков. Ну такое себе.
Ну так заказывай комфорт, кто тебе мешает
Это же опция. В США есть опция такая давно и она сокращает стоимость поездки + есть опция выбора времени подачи (чем дороже, тем быстрее) В РФ нет ни первой, ни второй. То есть ты либо едешь за то, что дают, или не едешь вовсе
А потом пойдут «интересные» истории, про несовпадение интересов таких совместных пассажиров, особенно собранных во время каких-нибудь праздников и/или по ночам.
И как только люди в общественном транспорте выживают
Хорошая тема, если спешишь и не хочется ждать отдельную машину
Плохая тема, если спешишь. Поездка затянется же.
Так это уже было несколько лет назад. Насколько я помню, фичу прикрыли.
О чем в статье написано последним абзацем.
Это не сердобольность Яндекса. Он (как агрегатор) зарабатывает на кол ве поездок в первую очередь, а цена тут уже на 2 месте. А поскольку цены на всё поднялись в среднем процентов на 30, после известных событий, логично что кол - во поездок просело.
Вот и решили выкрутиться таким образом, в виду того что в такси вернуться те, кому стало это не по карману.
К конфликтам водитель-пассажир, теперь добавятся пассажир-пассажир. И срачи куда ехать сначала: на Нижнепердищевскую или Верхнезадовскую.
Думаю это будет решать алгоритм в 99%, благо он у них и правда неплохой
Но количество конфликтов и правда может вырасти, но фича чтобы экономить. Так что заранее нужно морально быть готовым к этому
Звучит, как название триллера. Перо под ребро входит в базовый тариф?
Яндекс молодцы.
Я бы еще потом прикрутил сервис знакомств - бизнес и не бизнес )
Заполнил профиль с кем хочешь прокатиться и система подберет подходящего попутчика
В теории идея отличнейшая. Но всегда есть "но" и здесь оно очень весомое. С водителем-то сто раз подумаешь про безопасность, а так ещё плюс один незнакомый человек. Нужно подтверждение паспорта что ли делать
Предлагаю киллер фичу: Подбирать машины только с девушками
Интересно, здесь на страницах VC Яндекс обращается к пассажирам рассказывая "как здорово" пошерить поездку еще с одним пассажиром только потому, что цена упадет на 40%.
Вопрос, а что там водитель думает по этому поводу?
водитель получит 120% с поездки, подобрав человека по пути, в чём проблема?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В Казахстане уже неделю-другую видел это в опциях вызова. Не тестировал, цена не сильно дешевле эконома. При стоимости в 1200 эконома попутчик стоит около 950.
Я бы не сказал, что ~20% стоимости это "не сильно дешевле".
Пользовался таким через Grab (местный Uber, в Сингапуре)
Удобно
Даже неловкости никакой не было так как ты просто садишься вперёд, а попутчик назад или наоборот
В зависимости от того какой ты попутчик: активный или пассивный.
Где-то обрадовался «Ангарский маньяк»
О, Uber Pool наконец-то докатился и до наших мест. Давно стоило, на самом деле.
В Казахстане уже несколько месяцев есть эта услуга. Видимо обкатывали
Я обожаю про хлеба домой купи
https://youtu.be/hUmoIT_NXik
FakeTaxi?
На работу и с работы на такси? Хм ну по мне это что-то на богатом... Хотя есть конечно города, где общественного транспорта нет, но это вроде не из этого списка.