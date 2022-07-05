Транспорт
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Volkswagen закроет офис в Нижнем Новгороде из-за «высокого уровня неопределённости» Статьи редакции

Сотрудникам завода в июне уже предложили уволиться и получить шесть зарплат.

  • Процесс закрытия начнётся 5 июля, пишет Autonews. По данным источников издания, к 5 октября предприятие полностью ликвидируют.
  • Компания решила закрыть производство из-за «высокого уровня неопределённости и невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде».
  • В Volkswagen добавили, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены. Закрытие коснётся 60 сотрудников.
  • Основные мощности компании по сборке автомобилей и двигателей в России сосредоточены в Калуге, но часть моделей поступала на рынок из Нижнего Новгорода: там производство расположено на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ).
  • 3 марта Volkswagen приостановил выпуск машин на площадке ГАЗ. Поставки автомобилей из-за рубежа также прекратились. С тех пор площадка находится в простое, но сотрудники получали компенсации в размере 2/3 от стандартной зарплаты.
  • 9 июня компания предложила сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и получить до шести окладов. Всего, по данным профсоюза, на заводе работало 200 человек. 14 июня Autonews узнал, что сотрудникам предложили не оклады, а зарплаты — они включают в себя переработки, работу ночью, премиальные и другие бонусы. Кроме того, им выплатили ежегодные премии и премии за выслугу лет.
Обновлено в 18:58. Группа ГАЗ заявила, что обеспечит альтернативную загрузку производственной площадки, на которой выпускались Volkswagen и Skoda.

#новость #volkswagen

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163 комментария
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 Сергей И

Когда нас сокращали в банке после отзыва лицензии в 2014 - голые оклады. Никакие премии не учитывались, ни о каких 6*зп речи не шло. Так что респект VW

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Лимита

Вообще красавцы согласен. Думают о людях.

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18 комментариев
Лимита

Заметил что под новостями о сокращениях не появляются эти излишне оптимистичные комментаторы с гипертрофированным чувством патриотизма.

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13 комментариев
Наталья Ченцова

Вообще должны были отправить с 5 окладами, компенсацией за неиспользованный отпуск при ликвидации организации, при этом 3 оклада не облагаются ндфл, как выходное пособие.
Вас заставили по собственному писать?

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1 комментарий
Лимита

Хорошо когда всё идёт по плану, плохо когда план говно...

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Денис Демидов

У самурая нет цели, только путь, только в рай

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6 комментариев
Black7

У деда в подземелье еще гора отборного плана

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1 комментарий
Федор Чеботарев

(с) Платон

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Betty Boop

Интересно как сокращают российские компании, тоже с 6 зарплатами, премиями и бонусами?

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Александр Добриневский

Пиздуй и точка

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9 комментариев
Алексей Гвоздев

в некоторых случаях приходится обращаться в трудовую инспекцию. Особенно, в мелких конторах.

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Pavel Raspaev

не в текущую ситуацию, но тем не менее
в 2015 на АВТОВАЗе шли второй год сокращения, и можно было уйти с 3-5 окладами.
я тогда ушёл по соглашению сторон с 4 окладами и остальными выплатами (бухгалтер по МСФО)

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6 комментариев
Sergey Vasiliev

Обычно последнюю не выплачивают, а то и пару

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Мимопрохожий

если сотрудник подкован в ТК , то вполне несколько ЗП может выбить, да. Даже в мелких конторах типа гаражного бизнеса. но, конечно, по умолчанию пытаются на дурачка убедить просто по собственному написать.

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Nesterov Igor

Да, в 2016 увольняли с тремя зарплатами, отпускными и последней зп из Job.ru

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Никита Рымаренко

Произошёл отрицательный рост занятости в Нижнем Новгороде….

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Рациональный теркин30см

У рабочих стало больше свободного времени, они стали следить за здоровьем, ходить пешком. Более лучше жить стали

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Black7

Высвобождение, ну сколько вас еще учить новоязу?

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Хозяин

Да пускай все уходят. Затянем потуже пояса. Лишь бы не было войны! Ой, погодите-ка...

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Денис Демидов

Теперь надо говорить: лишь бы не было ядерной войны!

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37 комментариев
Владимир Кондратьев

Ничего, друзья Путина поднимут кокономику с колен. Начнут строить трубопровод в Индию и Китай.

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Salena_ya

Чо-то вас не туда понесло:)

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Илья Ив

Просто пиздец как неприятно. Шкоду собирали-ушли, Волксваген собирали-ушли. Будут собирать Волга-она не уйдет, хотя версия Сайбер уже давно не выпускается.

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Oleg Zhuravlev

Воскресят 21 Волгу ?

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2 комментария
ether-zombie

так и не возьму себе октаху двухлитровую

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Serge
хотя версия Сайбер уже давно не выпускается.

Chrysler Sebring 2G хотели написать?

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Андрей Киселев

"ЭТО НАМ НА ПОЛЬЗУ"

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Рациональный теркин30см

Да. Теперь рабочие смогут заняться делом. Нужна критическая масса, которая встанет против упырей из гэбни и омонов

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3 комментария
Федор Чеботарев

Ага, будет завод москвича

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Антон Штадлер

Сегодня день исхода компаний на букву V: Volvo, Volkswagen

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Kirill Volkov

Vladimir P.

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2 комментария
Odincova.

сколько там до конца букв осталось? а, черт, так не работает.(

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Izabella D

Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, красиво ты ушла из неё. Эх, бедная Калуга. Весь город почти без работы остался.

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Рациональный теркин30см

В ходе СВО нанесены мощнейщие, высокоточные удары по вражеским заводам в Калуге. Аналоговнет в действии

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1 комментарий

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5 комментариев
Лимита

Калугу пока не закрывают

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Sanjar Tolibjonov

Вы не понимаете, это победа, просто обратная.

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Maxim Petrukhin

Альтернативная

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Рациональный теркин30см

РРРАсия! Раисся!

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1 комментарий
Антон Т

В мире нет ничего надёжного. Даже самое, казалось бы, монументальное, может очень быстро проебаться

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Roman R

К сожалению, кроме одного, который, всё никак не про*бётся…

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Лимита

Вы о вольцвагене или о экономике РФ?

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Вадим Д.

На самом деле очень по-хорошему с сотрудниками расстаются, достойно уважения. Более того, 4 с лишним месяца были в простое, но не закрывались окончательно, т.е. при лучшем сценарии работали бы и дальше. Эх.

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Владислав Д.

Нужно было каждый месяц по понижающей идти. И сразу план вывесить утвержденный: Сначала 6 зп, потом 5, потом 4, потом 3, а самым стойким 3 голых оклада за минусом НДФЛ, стоимостью спецодежды и обедов
Таким образом, к данному дню остались бы одни дохлые тараканы

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Salena_ya

Там и было условие по датам, кстати. Из предыдущей статьи помню

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2 комментария
Мимопрохожий

https://ria.ru/20220705/volkswagen-1800434927.html
а тут в заголовке новости речь про завод.
Кому верить? :)

Volkswagen закрывает офис в Нижнем Новгороде
Компания Volkswagen Group Rus в России начала процедуру закрытия собственного офиса в Нижнем…
ria.ru
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Garmonbon

конечно верить РИА новости. странно, что вы спрашиваете.

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1 комментарий
Юлия Баранова

Кто следующий?

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Black7

Какие-то нескрепные немцы

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Елизавета Маркус

Все мы в высоком уровне неопределенности

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Tayler

По таким ценам как они заряжают дешевле из-за границы возить!

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Alex R

В России теперь самые дорогие авто в мире

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2 комментария
Nikolay

Снова да, к сожалению. Даже б/у по ценам новых 21 года +10%

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Лимита

Ну привезти из-за границы это же даже удобнее чем купить в салоне.

У них сейчас беда с ценообразованием, там и логистика дорогая и валютные риски дикие наверняка заложены...

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Лимита

Мощность этого производства: 132 000 авто. Производство контрактное поэтому так не много сотрудников.

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Илья Ив

там всё на автоматике, потому что компания немецкая и всё по инструкции. Всё уйдёт и всё будет как всегда)

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6 комментариев
Федор Чеботарев

Ща национализируем)

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Dimitri

И потом закроем.

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Неопределенный каякер

Очередной успех...эх...

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Jiu and vali

Я Volkswagen-ом не пользуюсь, значит похер.

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Denis Azarenko

Б/У автомобили по цене новых ))

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Карен Гаспарян
В Volkswagen добавили, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены. Закрытие коснётся 60 сотрудников.

Парадокс, уходящие иностранные компании лучше иных чтят российский закон

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Odincova.

НН не опозорился в новостях.. потому что был геолокацией.

Без сарказмов если: всем терпения, сил. вывезем.. иначе нельзя.

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Алексей Прасковьин
Без сарказмов если: всем терпения, сил. вывезем.. иначе нельзя.
На проекте с 20 фев 2022

Где "работайте, братья"? Где "не забыть похвалить мэра"? В 22 кабинет, к куратору. И этот месяц без премии

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