Volkswagen закроет офис в Нижнем Новгороде из-за «высокого уровня неопределённости» Статьи редакции
Сотрудникам завода в июне уже предложили уволиться и получить шесть зарплат.
- Процесс закрытия начнётся 5 июля, пишет Autonews. По данным источников издания, к 5 октября предприятие полностью ликвидируют.
- Компания решила закрыть производство из-за «высокого уровня неопределённости и невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде».
- В Volkswagen добавили, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены. Закрытие коснётся 60 сотрудников.
- Основные мощности компании по сборке автомобилей и двигателей в России сосредоточены в Калуге, но часть моделей поступала на рынок из Нижнего Новгорода: там производство расположено на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ).
- 3 марта Volkswagen приостановил выпуск машин на площадке ГАЗ. Поставки автомобилей из-за рубежа также прекратились. С тех пор площадка находится в простое, но сотрудники получали компенсации в размере 2/3 от стандартной зарплаты.
- 9 июня компания предложила сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и получить до шести окладов. Всего, по данным профсоюза, на заводе работало 200 человек. 14 июня Autonews узнал, что сотрудникам предложили не оклады, а зарплаты — они включают в себя переработки, работу ночью, премиальные и другие бонусы. Кроме того, им выплатили ежегодные премии и премии за выслугу лет.
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Когда нас сокращали в банке после отзыва лицензии в 2014 - голые оклады. Никакие премии не учитывались, ни о каких 6*зп речи не шло. Так что респект VW
Вообще красавцы согласен. Думают о людях.
Заметил что под новостями о сокращениях не появляются эти излишне оптимистичные комментаторы с гипертрофированным чувством патриотизма.
Вообще должны были отправить с 5 окладами, компенсацией за неиспользованный отпуск при ликвидации организации, при этом 3 оклада не облагаются ндфл, как выходное пособие.
Вас заставили по собственному писать?
Хорошо когда всё идёт по плану, плохо когда план говно...
У самурая нет цели, только путь, только в рай
У деда в подземелье еще гора отборного плана
(с) Платон
Интересно как сокращают российские компании, тоже с 6 зарплатами, премиями и бонусами?
Пиздуй и точка
в некоторых случаях приходится обращаться в трудовую инспекцию. Особенно, в мелких конторах.
не в текущую ситуацию, но тем не менее
в 2015 на АВТОВАЗе шли второй год сокращения, и можно было уйти с 3-5 окладами.
я тогда ушёл по соглашению сторон с 4 окладами и остальными выплатами (бухгалтер по МСФО)
Обычно последнюю не выплачивают, а то и пару
если сотрудник подкован в ТК , то вполне несколько ЗП может выбить, да. Даже в мелких конторах типа гаражного бизнеса. но, конечно, по умолчанию пытаются на дурачка убедить просто по собственному написать.
Да, в 2016 увольняли с тремя зарплатами, отпускными и последней зп из Job.ru
Произошёл отрицательный рост занятости в Нижнем Новгороде….
У рабочих стало больше свободного времени, они стали следить за здоровьем, ходить пешком. Более лучше жить стали
Высвобождение, ну сколько вас еще учить новоязу?
Да пускай все уходят. Затянем потуже пояса. Лишь бы не было войны! Ой, погодите-ка...
Теперь надо говорить: лишь бы не было ядерной войны!
Комментарий удален модератором
Ничего, друзья Путина поднимут кокономику с колен. Начнут строить трубопровод в Индию и Китай.
Чо-то вас не туда понесло:)
Просто пиздец как неприятно. Шкоду собирали-ушли, Волксваген собирали-ушли. Будут собирать Волга-она не уйдет, хотя версия Сайбер уже давно не выпускается.
Воскресят 21 Волгу ?
так и не возьму себе октаху двухлитровую
Chrysler Sebring 2G хотели написать?
"ЭТО НАМ НА ПОЛЬЗУ"
Да. Теперь рабочие смогут заняться делом. Нужна критическая масса, которая встанет против упырей из гэбни и омонов
Ага, будет завод москвича
Сегодня день исхода компаний на букву V: Volvo, Volkswagen
Vladimir P.
сколько там до конца букв осталось? а, черт, так не работает.(
Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, красиво ты ушла из неё. Эх, бедная Калуга. Весь город почти без работы остался.
В ходе СВО нанесены мощнейщие, высокоточные удары по вражеским заводам в Калуге. Аналоговнет в действии
Комментарий удален модератором
Калугу пока не закрывают
Вы не понимаете, это победа, просто обратная.
Альтернативная
РРРАсия! Раисся!
В мире нет ничего надёжного. Даже самое, казалось бы, монументальное, может очень быстро проебаться
К сожалению, кроме одного, который, всё никак не про*бётся…
Вы о вольцвагене или о экономике РФ?
На самом деле очень по-хорошему с сотрудниками расстаются, достойно уважения. Более того, 4 с лишним месяца были в простое, но не закрывались окончательно, т.е. при лучшем сценарии работали бы и дальше. Эх.
Нужно было каждый месяц по понижающей идти. И сразу план вывесить утвержденный: Сначала 6 зп, потом 5, потом 4, потом 3, а самым стойким 3 голых оклада за минусом НДФЛ, стоимостью спецодежды и обедов
Таким образом, к данному дню остались бы одни дохлые тараканы
Там и было условие по датам, кстати. Из предыдущей статьи помню
https://ria.ru/20220705/volkswagen-1800434927.html
а тут в заголовке новости речь про завод.
Кому верить? :)
конечно верить РИА новости. странно, что вы спрашиваете.
Кто следующий?
Какие-то нескрепные немцы
Все мы в высоком уровне неопределенности
По таким ценам как они заряжают дешевле из-за границы возить!
В России теперь самые дорогие авто в мире
Снова да, к сожалению. Даже б/у по ценам новых 21 года +10%
Ну привезти из-за границы это же даже удобнее чем купить в салоне.
У них сейчас беда с ценообразованием, там и логистика дорогая и валютные риски дикие наверняка заложены...
Мощность этого производства: 132 000 авто. Производство контрактное поэтому так не много сотрудников.
там всё на автоматике, потому что компания немецкая и всё по инструкции. Всё уйдёт и всё будет как всегда)
Ща национализируем)
И потом закроем.
Очередной успех...эх...
Я Volkswagen-ом не пользуюсь, значит похер.
Б/У автомобили по цене новых ))
Парадокс, уходящие иностранные компании лучше иных чтят российский закон
НН не опозорился в новостях.. потому что был геолокацией.
Без сарказмов если: всем терпения, сил. вывезем.. иначе нельзя.
На проекте с 20 фев 2022
Где "работайте, братья"? Где "не забыть похвалить мэра"? В 22 кабинет, к куратору. И этот месяц без премии