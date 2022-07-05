Volkswagen закроет завод в Нижнем Новгороде из-за «высокого уровня неопределённости» Статьи редакции
Сотрудникам завода в июне уже предложили уволиться и получить шесть зарплат.
- Процесс закрытия начнётся 5 июля, пишет Autonews. По данным источников издания, к 5 октября предприятие полностью ликвидируют.
- Компания решила закрыть завод из-за «высокого уровня неопределённости и невозможности спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде».
- В Volkswagen добавили, что процедура закрытия офиса полностью соответствует российскому трудовому законодательству, все права сотрудников будут соблюдены. Закрытие коснётся 60 сотрудников.
- Основные мощности компании по сборке автомобилей и двигателей в России сосредоточены в Калуге, но часть моделей поступала на рынок из Нижнего Новгорода: там завод расположен на производственной площадке Горьковского автозавода (ГАЗ).
- 3 марта Volkswagen приостановил выпуск машин на площадке ГАЗ. Поставки автомобилей из-за рубежа также прекратились. С тех пор площадка находится в простое, но сотрудники получали компенсации в размере 2/3 от стандартной зарплаты.
- 9 июня компания предложила сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и получить до шести окладов. Всего, по данным профсоюза, на заводе работало 200 человек. 14 июня Autonews узнал, что сотрудникам предложили не оклады, а зарплаты — они включают в себя переработки, работу ночью, премиальные и другие бонусы. Кроме того, им выплатили ежегодные премии и премии за выслугу лет.
934 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Когда нас сокращали в банке после отзыва лицензии в 2014 - голые оклады. Никакие премии не учитывались, ни о каких 6*зп речи не шло. Так что респект VW
Вообще красавцы согласен. Думают о людях.
Хорошо когда всё идёт по плану, плохо когда план говно...
Интересно как сокращают российские компании, тоже с 6 зарплатами, премиями и бонусами?
Пиздуй и точка
Не хочешь по собственному, отловим на нарушениях уйдешь по статье, или в дальний филиал отправим в коммандировку длительную с копеечными суточными.
Обычно последнюю не выплачивают, а то и пару
Просто пиздец как неприятно. Шкоду собирали-ушли, Волксваген собирали-ушли. Будут собирать Волга-она не уйдет, хотя версия Сайбер уже давно не выпускается.
Воскресят 21 Волгу ?
оооо зеленоглазое такси
Эта 21 волга ещё старше ;))
"ЭТО НАМ НА ПОЛЬЗУ"
Произошёл отрицательный рост занятости в Нижнем Новгороде….
Мощность этого производства: 132 000 авто. Производство контрактное поэтому так не много сотрудников.
там всё на автоматике, потому что компания немецкая и всё по инструкции. Всё уйдёт и всё будет как всегда)
Это вроде мощности Газа, но я могу заблуждаться.
Проектная мощность площадки на ГАЗе – 132 000 машин в год.
мощности Газа сейчас распиханы по таким зарубежным компаниям-выше про Школу и Волксваген писал. Да, выпускают Газели или какую-то другую чухню-но наши компании рабочим будут платить меньше. А там на этом заводе работает куча людей с соседних районов. Точнее,работала
Газ может на этих линиях что-то выпускать под своим брендом?
Вы не понимаете, это победа, просто обратная.
На самом деле очень по-хорошему с сотрудниками расстаются, достойно уважения. Более того, 4 с лишним месяца были в простое, но не закрывались окончательно, т.е. при лучшем сценарии работали бы и дальше. Эх.