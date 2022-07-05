Госдума поддержала в первом чтении законопроект о такси: он обяжет службы заказа давать ФСБ доступ к данным о поездках Статьи редакции
Также документ разрешает установливать минимальные тарифы, заключать договор с самозанятыми и другое.
- Речь о законопроекте «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Правительство внесло его в Госдуму в мае 2022 года. Документ разработал Минтранс.
- Среди прочего документ позволяет получать разрешение на работу в такси самозанятым россиянам при условии заключения договора со службой заказа легкового такси.
- Службы заказа должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
- Такси должны будут иметь на кузове «цветографическую схему» — «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», и опознавательный фонарь на крыше. В салоне должно быть установлено устройство контроля за вниманием и усталостью водителя.
- Тарифы будут разрабатывать перевозчики с учётом времени суток, дня недели, класса и других особенностей. Расчёт платы может производиться и в соответствии с показаниями таксометра. При этом Москва, Санкт-Петербург и Севастополь или граничащие с ними регионы могут устанавливать минимальный тариф.
2353 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Можно подумать, никто ФСБ не давал такие данные. Из новации - только автоматизированные АРМ для доступа к данным
Таргетирование ЦА фсб
Даёшь идетификацию через гос услуги для пассажиров блять...
Вы таки хочете сказать что проституток только по паспорту? Или куда?
А можно прийти пораньше чтобы побыстрее отделаться?
Ахахаха как будто раньше не давали
Раньше давали по запросу, а теперь просто выгрузка автоматическая у майора будет (а значит, и у любого желающего с деньгами)
Яндекс.Воронок
Также надо давать возможность ФСБ в реальном времени изменять маршрут такси.
Ваш маршрут перестроен: вместо Шереметьево едем на Лубянку. Двери заблокированы для вашей безопасности.
А ремни не отстёгиваются 😂 готовый пассажир
Может пора уже ФСБ вложиться в собственное такси. Так проще будет
Прекрасный стартап. Фонд такси, например, ветеранов ФСБ 🥴
так ещё не вечер - всё будет, всему своё время - например, у нас уже разведчики помогают развитию промышленности:Путин назвал одним из приоритетов СВР содействие промышленности в условиях санкций
"Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире российской внешней разведки.
https://www.interfax.ru/russia/849816
А чем яндекс не такси ФСБ?
Получается если у директора школы есть глазок в женский душ, то ему обязательно надо провести общее собрание и в рамках закона о нравственности и контроле легализовать этот глазок, назвав его системой мониторинга слепых зон? Так не?
Это отвратительно. Продолжай
Чет не могу найти результаты голосования. Кто был против текущего варианта с ФСБ?
по просьбам трудящихся
Все были за
Интересно, а такси будут брать заказы когда невозможно индифицировать пассажира, например когда заказать такси просят гости кафе у администратора, а расплачиваются за поездку наличными.
Недоработочка!
Но ятакси давно уже не принимает заказы без верификации пользователя по телефону. В местах скоплений повсеместно камеры и система распознавания. Да и посетители кафе скорее всего пришли туда с мобильным, на котором тонна приложений-шпионов в виде банк-клиентов, госуслуг и прочих янавигаторов.. И расплатились карточкой.
PS То есть вопрос не в том, кто уехал, а куда именно уехал
Заботится государство о гражданах. Все для безопасности! (властьимущих)
Службы заказа ...еды/каршеринга/одежды/товаров/т.п.
Вопрос, достаточно ли этого будет для ФСБ? Может нужно еще расширить полномочия? С чем связано такое внимание именно к такси, а не к общественному транспорту? Ведь такси не является общественным местом, а весь общественный транспорт в зоне риска на самом деле, но его не мониторят и его пассажиров. Банально, в метро терактов было больше чем в каких либо такси. Кто знает, в чем смысл
?
речь же про маршруты отдельных идентифицируемых людей, как вы в общественном транспорте кого-то отследите? пока в обязательном порядке всякие Тройки не привязывают хотя бы к телефонам - ОТ в этом плане слепая зона.
Здрасте, товарищ майор, куда сегодня поедем?
Опять же – неблагонадёжных пассажиров таксисты будут сразу сдавать под белы ручки кому следует?
С доступом к видео аудио записям в салоне такси с распознаванием лиц
э-э, таксоманы ведут незаконную запись пассажиров чтоль? удивительно
Кроме того, Госдума проголосовала за поправки, разрешающие финансовым организациям передавать в Единую биометрическую систему (ЕБС) персональные данные россиян без получения их согласия.
Волан де путин со своими оборотнями так очкуют, что внедряют незаконные, неправомерные законы ради собственной безопасности от смещения его с кремлёвского трона! Чигиварская параноя воплоти!)
Я думаю, что таксистам надо сразу БД заказывать у ФСБ. DataBase as Service
Чо уж там, давайте сразу AnalZond as Service
Тук тук
Кто там
Никто
А если меня в аккаунте яндекса зовут Ольга?
а телефон мобильный привязан тоже ольги?:)
О дивный новый мир.
Не понимаю зачем им это надо, каждый и так носит с собой великолепный трекер, а то и несколько. А если человек едет в такси за кэш и машину поймал с обочины, таксист будет выяснять фио для передачи куда надо?
Осталось на все рюкзаки кроссы велики и самокаты повесить трекеры и тоже передавать данные ))))
А вообще тут как и всегда и + и - есть.
Трекер с симкой уже у каждого в кармане