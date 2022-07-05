Транспорт
Драгоценный утюг

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о такси: он обяжет службы заказа давать ФСБ доступ к данным о поездках Статьи редакции

Также документ разрешает установливать минимальные тарифы, заключать договор с самозанятыми и другое.

  • Речь о законопроекте «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Правительство внесло его в Госдуму в мае 2022 года. Документ разработал Минтранс.
  • Среди прочего документ позволяет получать разрешение на работу в такси самозанятым россиянам при условии заключения договора со службой заказа легкового такси.
  • Службы заказа должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
  • Такси должны будут иметь на кузове «цветографическую схему» — «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», и опознавательный фонарь на крыше. В салоне должно быть установлено устройство контроля за вниманием и усталостью водителя.
  • Тарифы будут разрабатывать перевозчики с учётом времени суток, дня недели, класса и других особенностей. Расчёт платы может производиться и в соответствии с показаниями таксометра. При этом Москва, Санкт-Петербург и Севастополь или граничащие с ними регионы могут устанавливать минимальный тариф.

#новость #такси #законы

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54 комментария
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 Denis Kiselev

Можно подумать, никто ФСБ не давал такие данные. Из новации - только автоматизированные АРМ для доступа к данным

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Дед Велосипед

Таргетирование ЦА фсб

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Влад Борщ

Даёшь идетификацию через гос услуги для пассажиров блять...

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sles

Вы таки хочете сказать что проституток только по паспорту? Или куда?

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Soulis
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Хозяин

А можно прийти пораньше чтобы побыстрее отделаться?

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2 комментария
Александр Перепелица

Ахахаха как будто раньше не давали

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Герман Воронов

Раньше давали по запросу, а теперь просто выгрузка автоматическая у майора будет (а значит, и у любого желающего с деньгами)

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4 комментария
Хозяин

Яндекс.Воронок

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Хозяин

Также надо давать возможность ФСБ в реальном времени изменять маршрут такси.
Ваш маршрут перестроен: вместо Шереметьево едем на Лубянку. Двери заблокированы для вашей безопасности.

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Павел Харламов

А ремни не отстёгиваются 😂 готовый пассажир

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Артур Хазеев

Может пора уже ФСБ вложиться в собственное такси. Так проще будет

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Валентин Слободчиков

Прекрасный стартап. Фонд такси, например, ветеранов ФСБ 🥴

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Алексей Карпов

так ещё не вечер - всё будет, всему своё время - например, у нас уже разведчики помогают развитию промышленности:

Путин назвал одним из приоритетов СВР содействие промышленности в условиях санкций
"Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире российской внешней разведки.

https://www.interfax.ru/russia/849816

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Sergey Vasiliev

А чем яндекс не такси ФСБ?

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Алекс И

Получается если у директора школы есть глазок в женский душ, то ему обязательно надо провести общее собрание и в рамках закона о нравственности и контроле легализовать этот глазок, назвав его системой мониторинга слепых зон? Так не?

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Валентин Слободчиков

Это отвратительно. Продолжай

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Zamir Saidov

Чет не могу найти результаты голосования. Кто был против текущего варианта с ФСБ?

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Хозяин

по просьбам трудящихся

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Salena_ya

Все были за

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Фёдор Трухин

Интересно, а такси будут брать заказы когда невозможно индифицировать пассажира, например когда заказать такси просят гости кафе у администратора, а расплачиваются за поездку наличными.

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Raff the Raff

Недоработочка!
Но ятакси давно уже не принимает заказы без верификации пользователя по телефону. В местах скоплений повсеместно камеры и система распознавания. Да и посетители кафе скорее всего пришли туда с мобильным, на котором тонна приложений-шпионов в виде банк-клиентов, госуслуг и прочих янавигаторов.. И расплатились карточкой.
PS То есть вопрос не в том, кто уехал, а куда именно уехал

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2 комментария
Герман Воронов

Заботится государство о гражданах. Все для безопасности! (властьимущих)

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Дарья Смолякова
Службы заказа Такси должны будут предоставлять ФСБ

Службы заказа ...еды/каршеринга/одежды/товаров/т.п.
Вопрос, достаточно ли этого будет для ФСБ? Может нужно еще расширить полномочия? С чем связано такое внимание именно к такси, а не к общественному транспорту? Ведь такси не является общественным местом, а весь общественный транспорт в зоне риска на самом деле, но его не мониторят и его пассажиров. Банально, в метро терактов было больше чем в каких либо такси. Кто знает, в чем смысл
?

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Мимопрохожий

речь же про маршруты отдельных идентифицируемых людей, как вы в общественном транспорте кого-то отследите? пока в обязательном порядке всякие Тройки не привязывают хотя бы к телефонам - ОТ в этом плане слепая зона.

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7 комментариев
Вадим Д.

Здрасте, товарищ майор, куда сегодня поедем?
Опять же – неблагонадёжных пассажиров таксисты будут сразу сдавать под белы ручки кому следует?

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Alexander Klimanskiy

С доступом к видео аудио записям в салоне такси с распознаванием лиц

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Мимопрохожий

э-э, таксоманы ведут незаконную запись пассажиров чтоль? удивительно

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Крепкий Артем

Кроме того, Госдума проголосовала за поправки, разрешающие финансовым организациям передавать в Единую биометрическую систему (ЕБС) персональные данные россиян без получения их согласия.

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Saladin Tagiev

Волан де путин со своими оборотнями так очкуют, что внедряют незаконные, неправомерные законы ради собственной безопасности от смещения его с кремлёвского трона! Чигиварская параноя воплоти!)

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Алексей Марантц

Я думаю, что таксистам надо сразу БД заказывать у ФСБ. DataBase as Service

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Герман Воронов

Чо уж там, давайте сразу AnalZond as Service

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Костя Князев

Тук тук
Кто там
Никто

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Александр Петров

А если меня в аккаунте яндекса зовут Ольга?

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Raff the Raff

а телефон мобильный привязан тоже ольги?:)

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Yy Kk

О дивный новый мир.

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Alexandr Garuppa

Не понимаю зачем им это надо, каждый и так носит с собой великолепный трекер, а то и несколько. А если человек едет в такси за кэш и машину поймал с обочины, таксист будет выяснять фио для передачи куда надо?

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Cat Hello

Осталось на все рюкзаки кроссы велики и самокаты повесить трекеры и тоже передавать данные ))))

А вообще тут как и всегда и + и - есть.

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Raff the Raff

Трекер с симкой уже у каждого в кармане

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