В Европе вступило в силу требование устанавливать на автомобили систему для ограничения скорости Статьи редакции
У автопроизводителей есть несколько вариантов ограничений: от звуковых предупреждений до искусственного ограничения мощности двигателя.
- С 6 июля 2022 года на всех новых автомобилях, которые производят в Европе, должна стоять система ограничения скорости — Intelligent Speed Assistance (ISA).
- Для определения скорости система использует видеокамеры, с помощью которых считывает дорожные знаки, спутниковый навигатор и данные GPS. Если водитель превысит скорость, ISA оповестит его об этом.
- Согласно регламенту, есть четыре способа оповещения: усиливающееся звуковое предупреждение или вибрация, система ограничения мощности двигателя или система, которая «оттолкнёт» ногу водителя от педали. В машине должна стоять хотя бы одна из них.
- При этом контроль скорости должен остаться за водителем — например, если скорость начнёт снижаться, он всё равно может надавить на педаль и разогнать машину. Также ISA не может нажать на тормоза вместо человека за рулём.
- Кроме того, водитель может выключить систему полностью, но она активируется снова, когда машина заведётся.
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У нас не прокатит, да и не нужно.
Региональные трассы «оборудованы» спецустройствами типа «яма», «дыра» и прочими в количестве более, чем достаточном (-:
Браво мастер!
Да браво, браво, приплетайте «приплетение» (-:
Иронизирую ведь.
У нас ABS перестали ставить. Это с большей вероятностью сократит количество любителей скорости 😁😁😁
Почему не сделать тогда сразу спидометр с 100км? Сразу бы ограничили максимальную подачу топлива в движок так, чтобы он больше 100км не мог вырабатывать и все. Зачем все вот это? Делают движки, способные по 250-300км разогнаться, а потом какие-то звуковые эффекты будут добавлять или отпинывать ногу водителя с педали. ЗАЧЕМ?!
потому шта
1) Германия
2) автобан
Так там большинство автобанов до 130км наскок я знаю. И вроде хотят до 120 понизить (если я не путаю). Не 200+ же. А в чем эффективность того, о чем в статье пишут? Ща за разработку этих недосистем еще в стоимость авто крупную сумму впишут, а по факту ничего не изменится. Кто людей сбивает обычно?
1) Пьянные
2) Гонят надеясь проскочить, или потому что вроде бы пустая дорога (но тут выбегают из-за дерева).
Во всех этих случаях и с этими пинками под ногу и вибрацией на телефоне - чел все равно продолжит гнать.
(если я не путаю)
Путаете , без ограничений , крайняя левая полоса вообще для болидов
Вообще все без ограничений? Большинство 130км, как я и написал. Большинство - не значит, что все до единой)
Большинство 130км , как я и написал *
Так это и не автобан тогда , просто дорога регионального значения
ой, я перепутал, у них 130 это рекомендованная, а не ограничение. Приношу свои извинения))
немецкие автобаны это скорее мифы и сказки)
да, там есть пара трасс где можно жать в пол, но ограничений и условий столько что дешевле поехать на поезде
В Париже ездить можно только 30 км/ч, тут спидометр не поможет
Сначала комментируем, потом читаем новость:Для определения скорости система использует видеокамеры, с помощью которых считывает дорожные знаки
знаки
"Система ограничения мощности двигателя или система, которая «оттолкнёт» ногу водителя от педали."
Как-то небезопасно звучит. Разные ситуации бывают на дороге.
будет робот Федя тебя шокером по ноге бить, чё не нравится?
скорее Олаф нежно гладить
Между ног
я так понимаю будет мягкий толчок, чтобы почувствовалось, но ногу не сбросит
"Телефон даст сигнал вибрацией" вообще многих в холодный пот бросало
Чтобы легче было догонять)
Сегодняшняя максимальная скорость должна удалённо задаваться настроением Греты Тумберг.
Навигатор Яндекса давно пиликает когда превышаешь, а они там кучу камер впиндюрили что бы оно работало... Тупо + к ценнику.
Дополнительные 10 секунд перед поездкой додали работы для лихачей.
В определённой ситуации это может наоборот навредить водителю
При этом, как я догадываюсь, система вмешивается, но не несёт никакой ответственности. Если она пропустила знак ограничения скорости, то виноват всё равно водитель
Правильно, автомобили опаснее самокатов.
У нас уже есть Алиса. Она всегда крякает, когда превышаешь скорость
Жду пояснения мамкиных либералов, о том что ограничение прав в святой Еуропе эта другое!!
просто там ограничивая население думают о населении, а тут делая то же самое - не думают. итог один, но на душе как-то неуютно от деспотизма и тирании 🙂
Какие именно права ограничивает эта система? Гонять с превышением скорости, такого права нет у водителей и никогда не было.
💩
И на Буггати?
В это время в России убирают подушки безопасности, гидрач и АБС. Рывки и прорывы)
прекрасно, очень хорошая новость
ещё бы перестали выпускать авто мощнее 200 сил
ну и лимитеры в борт.компе должны быть даже в пустых комплектациях.
Шутка про дорогой бензин
Такие классные новости , спасибо вам , скачала приложение , Все новости теперь только у вас читаю, супер !!!
Нам не надо, бюджет только на нефти не потянет страну.
Нефть скоро запретят экспортировать в Европу, к Китаю труба маленькая