Транспорт
Здравый ихтиандр

В Европе вступило в силу требование устанавливать на автомобили систему для ограничения скорости Статьи редакции

У автопроизводителей есть несколько вариантов ограничений: от звуковых предупреждений до искусственного ограничения мощности двигателя.

  • С 6 июля 2022 года на всех новых автомобилях, которые производят в Европе, должна стоять система ограничения скорости — Intelligent Speed Assistance (ISA).
  • Для определения скорости система использует видеокамеры, с помощью которых считывает дорожные знаки, спутниковый навигатор и данные GPS. Если водитель превысит скорость, ISA оповестит его об этом.
  • Согласно регламенту, есть четыре способа оповещения: усиливающееся звуковое предупреждение или вибрация, система ограничения мощности двигателя или система, которая «оттолкнёт» ногу водителя от педали. В машине должна стоять хотя бы одна из них.
  • При этом контроль скорости должен остаться за водителем — например, если скорость начнёт снижаться, он всё равно может надавить на педаль и разогнать машину. Также ISA не может нажать на тормоза вместо человека за рулём.
  • Кроме того, водитель может выключить систему полностью, но она активируется снова, когда машина заведётся.

#новость #европа

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41 комментарий
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 Вадим Д.

У нас не прокатит, да и не нужно.
Региональные трассы «оборудованы» спецустройствами типа «яма», «дыра» и прочими в количестве более, чем достаточном (-:

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Заходил вчера

Браво мастер!

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Вадим Д.

Да браво, браво, приплетайте «приплетение» (-:
Иронизирую ведь.

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Антон Толстой

У нас ABS перестали ставить. Это с большей вероятностью сократит количество любителей скорости 😁😁😁

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Стерлядка Вяленая

Почему не сделать тогда сразу спидометр с 100км? Сразу бы ограничили максимальную подачу топлива в движок так, чтобы он больше 100км не мог вырабатывать и все. Зачем все вот это? Делают движки, способные по 250-300км разогнаться, а потом какие-то звуковые эффекты будут добавлять или отпинывать ногу водителя с педали. ЗАЧЕМ?!

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Demid Chuntonov

потому шта
1) Германия
2) автобан

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Стерлядка Вяленая

Так там большинство автобанов до 130км наскок я знаю. И вроде хотят до 120 понизить (если я не путаю). Не 200+ же. А в чем эффективность того, о чем в статье пишут? Ща за разработку этих недосистем еще в стоимость авто крупную сумму впишут, а по факту ничего не изменится. Кто людей сбивает обычно?
1) Пьянные
2) Гонят надеясь проскочить, или потому что вроде бы пустая дорога (но тут выбегают из-за дерева).

Во всех этих случаях и с этими пинками под ногу и вибрацией на телефоне - чел все равно продолжит гнать.

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Lizi L

(если я не путаю)
Путаете , без ограничений , крайняя левая полоса вообще для болидов

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Стерлядка Вяленая

Вообще все без ограничений? Большинство 130км, как я и написал. Большинство - не значит, что все до единой)

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Lizi L

Большинство 130км , как я и написал *
Так это и не автобан тогда , просто дорога регионального значения

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Стерлядка Вяленая

ой, я перепутал, у них 130 это рекомендованная, а не ограничение. Приношу свои извинения))

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ImPReZ

немецкие автобаны это скорее мифы и сказки)
да, там есть пара трасс где можно жать в пол, но ограничений и условий столько что дешевле поехать на поезде

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Rnatery

В Париже ездить можно только 30 км/ч, тут спидометр не поможет

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Поджог Сараев
Почему не сделать тогда сразу спидометр с 100км?

Сначала комментируем, потом читаем новость:

Для определения скорости система использует видеокамеры, с помощью которых считывает дорожные знаки
знаки
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Виртуальный Орзэмэс

"Система ограничения мощности двигателя или система, которая «оттолкнёт» ногу водителя от педали."

Как-то небезопасно звучит. Разные ситуации бывают на дороге.

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MyrtleGirl

будет робот Федя тебя шокером по ноге бить, чё не нравится?

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Влад

скорее Олаф нежно гладить

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Юсуп З

Между ног

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Здравый ихтиандр

я так понимаю будет мягкий толчок, чтобы почувствовалось, но ногу не сбросит

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роман долгополов

"Телефон даст сигнал вибрацией" вообще многих в холодный пот бросало

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MasterCard

Чтобы легче было догонять)

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Хозяин

Сегодняшняя максимальная скорость должна удалённо задаваться настроением Греты Тумберг.

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Александр Повольнов

Навигатор Яндекса давно пиликает когда превышаешь, а они там кучу камер впиндюрили что бы оно работало... Тупо + к ценнику.

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Chapaka
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Екатерина Продавцова
Кроме того, водитель может выключить систему полностью, но она активируется снова, когда машина заведётся.

Дополнительные 10 секунд перед поездкой додали работы для лихачей.

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Граф Монтекристо

В определённой ситуации это может наоборот навредить водителю

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Igor Egorov

При этом, как я догадываюсь, система вмешивается, но не несёт никакой ответственности. Если она пропустила знак ограничения скорости, то виноват всё равно водитель

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Rnatery

Правильно, автомобили опаснее самокатов.

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Stanislav Perfilov

У нас уже есть Алиса. Она всегда крякает, когда превышаешь скорость

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Макс Фактор

Жду пояснения мамкиных либералов, о том что ограничение прав в святой Еуропе эта другое!!

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spspspsspsp

просто там ограничивая население думают о населении, а тут делая то же самое - не думают. итог один, но на душе как-то неуютно от деспотизма и тирании 🙂

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Zloy Marketolog

Какие именно права ограничивает эта система? Гонять с превышением скорости, такого права нет у водителей и никогда не было.

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Андрей Кершуков
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Andrey Ulanov

💩

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Lukas Dexter

И на Буггати?

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Zloy Marketolog

В это время в России убирают подушки безопасности, гидрач и АБС. Рывки и прорывы)

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ImPReZ

прекрасно, очень хорошая новость
ещё бы перестали выпускать авто мощнее 200 сил
ну и лимитеры в борт.компе должны быть даже в пустых комплектациях.

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house nigger

Шутка про дорогой бензин

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TUANA KOCA

Такие классные новости , спасибо вам , скачала приложение , Все новости теперь только у вас читаю, супер !!!

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ART

Нам не надо, бюджет только на нефти не потянет страну.

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Rnatery

Нефть скоро запретят экспортировать в Европу, к Китаю труба маленькая

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