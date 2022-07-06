Транспорт
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На заводе «Москвич» показали планы на новые машины — они похожи на автомобили китайской JAC Статьи редакции

Компания рассчитывает выпускать пять основных моделей.

  • 6 июля 2022 года столичный автомобильный завод «Москвич» представил свой примерный модельный ряд, в который в том числе вошёл первый электромобиль производителя.
  • На представленных изображениях у машин нет опознавательного бренда. Однако как отметили СМИ, автомобили похожи на модели китайской марки JAC. О том, что под брендом «Москвич» будут собирать машины этого производителя, ещё в середине мая 2022 года писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
  • С 6 июля на заводе «Москвич» также началась работа по созданию собственной платформы электромобилей. По замыслу компании, в будущем предприятие сможет производить электрокары, используя основные компоненты российского производства, включая аккумуляторы, электродвигатель и систему безопасности.
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

#новость #москвич #электромобили

8258 просмотров
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110 комментариев
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 Сергей И

У нас на стендах Рогозин Марс освоил

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Никита Иванов

Ну у него до 2025г срок стоял, что на марс полетят. 7 лет назад об этой дате заявлял. Ну авось действительно что-то получится (но слабо в это верится)😁

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4 комментария
Roman

Батька уже второй урожай собирает, пока холопы на Маска молятся 😂

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Andrey Lavrov

Мдэээээээ

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Mr Black

Ты не тот стенд смотрел,там на картинках целый город.

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Alexey Therm

бюджет он освоил

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Artem St
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DN

Если Козловский, то УАЗ, а не азлк

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роман долгополов

А когда то ЗИЛ построил китайцам завод faw ,ныне один из лидеров китайского (а в будущем-мирового)автопрома.А на месте ЗИЛа теперь муравейники

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Маркетолог

Прикольно. Не знал. Это в 80-е было?

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1 комментарий
Andre Macareno

А сколько СССР инженеров и учёных на запад поставил…

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12 комментариев
Holy Carrot

Человейники.

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Pavel Petel

На месте завода москвич тоже будут. Там отличное под них место.

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Alex V

А в конце нулевых, на ЗИЛе собирались производить Howo...

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Andrey Lavrov

Россия - щедрая душа!)

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Zypar Akhmat

А че, выглядит вполне сносно. Надеюсь с первого раза заведется)

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ИгорьOK
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2 комментария
Александр Кузнецов

Я Вас разочарую, но не заведется даже с 3го раза😊

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1 комментарий
Виталий Васильев

Картинка?)

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23 комментария
Наталья Антошина

Какая- то внешность у моделей немодельная, новые стандарты, что ли, или "из того, что было":)

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Alex V
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Алексей Терно

Судя по тому, что представленные изображения просто взяты из интернета, то ни о какой договоренности с брендами речи не идет. Как бы это не оказалась обычная залипуха, чтобы сделать вид бурной деятельности.

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Виталий Васильев

Рисовать не строить)

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Алексей Терно

Они не рисовали, а просто взяли картинки из интернета

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Виртуальный Орзэмэс

Свежий слоган уже есть:
Москва для "Москвичей!"

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2 комментария
Василий
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Salena_ya

Опять у нас идею украли..

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Калашников Матвей

он настоящий!

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Добрый Песец

Москвич, JAC...
Тогда уж - "Едет и точка" 🙂

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Джон Картошкин

и кочка

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Alex Gurulli

Сергей Асланян - "Нет ни единого шанса возродить марку Москвич.
И нет ни единого шанса выпускать легковые автомобили на умершем заводе Renault в Москве."

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Пустой Петя

Пока он 100% прав
Марка jac все же не москвич. Рендеры пока не готовые автомобили

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3 комментария
Пустой Петя

Всё как доктор Асланян прописал

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Сергей Реванченков

А когда разругаемся с Китаем так наступим на грабли?и все похерим?🤦🏻‍♂️

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Поджог Сараев

Если разругаемся с Китаем в ближайшие лет 5, то нам кранты)

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Alchakov Developer

Очередная хуета для новостей, ничего не будет, вон камаз каждый год пиздит что новую машину выпустят

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Юрий Б.

Ну так Камаз говорит, а тут готовые уже машины, осталось привезти и собрать

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Allestor Klei

Не нужны эти ваши сенсорные магнитолы. Только победили. Собянин, что с лицом?

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Поджог Сараев
Не нужны эти ваши сенсорные магнитолы

У меня, кстати, её нет. Бохато не жили - неча и начинать.
Впрочем, у кнопочных есть плюс - когда запомнил расположение кнопок, их можно нажимать, не глядя на дорогу

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2 комментария
Василий
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Roman

Ну это даже хорошо, когда «не твоё» и не нужно мучить бобика, проще доверить тому, кто может.

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Мужской щит

А какая у них подвеска даже на китайских ровных дорогах. Непередаваемое чувство легкой качки. На русских дорогах будет вообще сказка. Ну а что, ценник 2.5-3.5 миллиона поставят и в путь лаоваев-фарангов драть, когда в Китае это корыто в лучшей комплектации стоит максимум 1 миллион рублей с копейками. К примеру, вот это.

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Alex R

Кажись хотели уже ё-мобиль собирать, а оказалось это наёб-мобиль

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ilia

Это мы тут прочитаем что "похожи на автомобили китайского производителя", а зритель Первого и России и правда подумает что "в такие короткие сроки вон - импортозаместили!"...

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Cristi Pădureac

Вместо москвич значит по сути будет пекиныч

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Андрей Особов

В принципе ничего удивительного, что очередной мусор сделали

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Вектореан Элон

Нет чтоб электрификацию забубенить. Металла полно, медь для обмоток, литий для батарей, заводы строй, создавай рабочие места. Айтишникам нормальную зп. Инфраструктуру электрозаправок развивай. Того, глядишь, станем локомотивом электрификации авто. Хотя, oh wait, мы же бензоколонка...

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Sergey Petroff

А бензин кому продавать? Лукоил с Роснефтью смотрят на тебя как на г...

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1 комментарий
Кигхриль Vselensky

Кринж

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Andrey Gordeev

Модель 4 - это ж чистый Хавейл

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Alexander K

Ассоциация на последнее фото - Запорожец кроссовер 2023

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تقي

На аллиэкспрессе заказали авто с брендированием

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Поджог Сараев
крупноузловая сборка китайских авто под брендом Москвич

На первый взгляд ошибочное решение. Хотя, если подумать, первые ВАЗы тоже были копиями Fiat.
Надеюсь, дальше осилят сделать свои модели. Было бы круто запилить какие-нибудь зубилообразные или кирпичеобразные ретро-кузова, раз уж положили болт на экологические нормы и безопасность + лишних нефти и газа скоро будет завались.

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Дмитрий Михайлович

На несуществующем заводе "показали планы" ))))) это какой-то новый уровень дна, даже нарисовать мифические концепты было некому - тупо фотки из поиска по картинкам ..

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DN

Знакомые все морды))

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Борис Макаров

Такое ощущение что машины прифотошопили на какой-то другой плакат )

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Ware Wow

Москвич

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Рэдрик Шухарт

1,5Т - это точно китайцы))) Турбовые полторашки - это у них какой-то фетиш. Они их суют во всё подряд вплоть до 2.5-тонных внедорожников

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Rax034

Всепропаданцы и либералы распетушились сразу. "Азаза, ничего своего", "Азаза, все только на бумаге".

Ничего необычного, есть заводские мощности, которые освободились. Довольно неплохие мощности, так то. Есть ловкие китайцы, которые бы не прочь эти мощности занять. А есть франзцузы, которым вроде как надо уйти, но вот так просто поляну они накрытой, которую они так долго готовили, они оставить не могут в добрые руки. Поэтому по бумагам, я больше чем уверен, завод переходит москвичу (то есть Москве), но так, чтобы потом когда шухер закончится, можно было его быстро вернуть назад. И бумажка эта наверняка говорит "мы вам завод даем подержать, ну вы только никому его не продавайте, только показывайте, потому что красивое, ну можете сами там чонить поковырять еще для себя".

Но сами мы наковырять уже ничего не можем. Поэтому завод будет стоять. А кому нужен стоячий законсервированной завод? Москве? Собянину. Нахрен он ему не упал. А китайцы стоят рядом и галдят "дай дай дай". Вот и выход, отдать завод китайцам, но не на бумаге. На бумаге презентовать "новые модели москвича", а по факту выпускать JAC с шильдиками Москвича. И все довольны, французы целы, китайцы сыты.

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