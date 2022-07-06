На заводе «Москвич» показали планы на новые машины — они похожи на автомобили китайской JAC Статьи редакции
Компания рассчитывает выпускать пять основных моделей.
- 6 июля 2022 года столичный автомобильный завод «Москвич» представил свой примерный модельный ряд, в который в том числе вошёл первый электромобиль производителя.
- На представленных изображениях у машин нет опознавательного бренда. Однако как отметили СМИ, автомобили похожи на модели китайской марки JAC. О том, что под брендом «Москвич» будут собирать машины этого производителя, ещё в середине мая 2022 года писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
- С 6 июля на заводе «Москвич» также началась работа по созданию собственной платформы электромобилей. По замыслу компании, в будущем предприятие сможет производить электрокары, используя основные компоненты российского производства, включая аккумуляторы, электродвигатель и систему безопасности.
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У нас на стендах Рогозин Марс освоил
Ну у него до 2025г срок стоял, что на марс полетят. 7 лет назад об этой дате заявлял. Ну авось действительно что-то получится (но слабо в это верится)😁
Батька уже второй урожай собирает, пока холопы на Маска молятся 😂
Мдэээээээ
Ты не тот стенд смотрел,там на картинках целый город.
бюджет он освоил
Если Козловский, то УАЗ, а не азлк
А когда то ЗИЛ построил китайцам завод faw ,ныне один из лидеров китайского (а в будущем-мирового)автопрома.А на месте ЗИЛа теперь муравейники
Прикольно. Не знал. Это в 80-е было?
А сколько СССР инженеров и учёных на запад поставил…
Человейники.
На месте завода москвич тоже будут. Там отличное под них место.
А в конце нулевых, на ЗИЛе собирались производить Howo...
Россия - щедрая душа!)
А че, выглядит вполне сносно. Надеюсь с первого раза заведется)
Я Вас разочарую, но не заведется даже с 3го раза😊
Картинка?)
Какая- то внешность у моделей немодельная, новые стандарты, что ли, или "из того, что было":)
Судя по тому, что представленные изображения просто взяты из интернета, то ни о какой договоренности с брендами речи не идет. Как бы это не оказалась обычная залипуха, чтобы сделать вид бурной деятельности.
Рисовать не строить)
Они не рисовали, а просто взяли картинки из интернета
Свежий слоган уже есть:
Москва для "Москвичей!"
Опять у нас идею украли..
он настоящий!
Москвич, JAC...
Тогда уж - "Едет и точка" 🙂
и кочка
Сергей Асланян - "Нет ни единого шанса возродить марку Москвич.
И нет ни единого шанса выпускать легковые автомобили на умершем заводе Renault в Москве."
Пока он 100% прав
Марка jac все же не москвич. Рендеры пока не готовые автомобили
Всё как доктор Асланян прописал
А когда разругаемся с Китаем так наступим на грабли?и все похерим?🤦🏻♂️
Если разругаемся с Китаем в ближайшие лет 5, то нам кранты)
Очередная хуета для новостей, ничего не будет, вон камаз каждый год пиздит что новую машину выпустят
Ну так Камаз говорит, а тут готовые уже машины, осталось привезти и собрать
Не нужны эти ваши сенсорные магнитолы. Только победили. Собянин, что с лицом?
У меня, кстати, её нет. Бохато не жили - неча и начинать.
Впрочем, у кнопочных есть плюс - когда запомнил расположение кнопок, их можно нажимать, не глядя на дорогу
Ну это даже хорошо, когда «не твоё» и не нужно мучить бобика, проще доверить тому, кто может.
А какая у них подвеска даже на китайских ровных дорогах. Непередаваемое чувство легкой качки. На русских дорогах будет вообще сказка. Ну а что, ценник 2.5-3.5 миллиона поставят и в путь лаоваев-фарангов драть, когда в Китае это корыто в лучшей комплектации стоит максимум 1 миллион рублей с копейками. К примеру, вот это.
Кажись хотели уже ё-мобиль собирать, а оказалось это наёб-мобиль
Это мы тут прочитаем что "похожи на автомобили китайского производителя", а зритель Первого и России и правда подумает что "в такие короткие сроки вон - импортозаместили!"...
Вместо москвич значит по сути будет пекиныч
В принципе ничего удивительного, что очередной мусор сделали
Нет чтоб электрификацию забубенить. Металла полно, медь для обмоток, литий для батарей, заводы строй, создавай рабочие места. Айтишникам нормальную зп. Инфраструктуру электрозаправок развивай. Того, глядишь, станем локомотивом электрификации авто. Хотя, oh wait, мы же бензоколонка...
А бензин кому продавать? Лукоил с Роснефтью смотрят на тебя как на г...
Кринж
Модель 4 - это ж чистый Хавейл
Ассоциация на последнее фото - Запорожец кроссовер 2023
На аллиэкспрессе заказали авто с брендированием
На первый взгляд ошибочное решение. Хотя, если подумать, первые ВАЗы тоже были копиями Fiat.
Надеюсь, дальше осилят сделать свои модели. Было бы круто запилить какие-нибудь зубилообразные или кирпичеобразные ретро-кузова, раз уж положили болт на экологические нормы и безопасность + лишних нефти и газа скоро будет завались.
На несуществующем заводе "показали планы" ))))) это какой-то новый уровень дна, даже нарисовать мифические концепты было некому - тупо фотки из поиска по картинкам ..
Знакомые все морды))
Такое ощущение что машины прифотошопили на какой-то другой плакат )
Москвич
1,5Т - это точно китайцы))) Турбовые полторашки - это у них какой-то фетиш. Они их суют во всё подряд вплоть до 2.5-тонных внедорожников
Всепропаданцы и либералы распетушились сразу. "Азаза, ничего своего", "Азаза, все только на бумаге".
Ничего необычного, есть заводские мощности, которые освободились. Довольно неплохие мощности, так то. Есть ловкие китайцы, которые бы не прочь эти мощности занять. А есть франзцузы, которым вроде как надо уйти, но вот так просто поляну они накрытой, которую они так долго готовили, они оставить не могут в добрые руки. Поэтому по бумагам, я больше чем уверен, завод переходит москвичу (то есть Москве), но так, чтобы потом когда шухер закончится, можно было его быстро вернуть назад. И бумажка эта наверняка говорит "мы вам завод даем подержать, ну вы только никому его не продавайте, только показывайте, потому что красивое, ну можете сами там чонить поковырять еще для себя".
Но сами мы наковырять уже ничего не можем. Поэтому завод будет стоять. А кому нужен стоячий законсервированной завод? Москве? Собянину. Нахрен он ему не упал. А китайцы стоят рядом и галдят "дай дай дай". Вот и выход, отдать завод китайцам, но не на бумаге. На бумаге презентовать "новые модели москвича", а по факту выпускать JAC с шильдиками Москвича. И все довольны, французы целы, китайцы сыты.