Для молодёжи тариф дороговат, а обеспеченным американцам проще заплатить побольше за одиночество.

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Пересказ колонки The Atlantic.

Кадр с попутчиками в поезде из фильма «Евротур» 2004 года

С 2014 года Uber предлагала американцам услугу Uber Pool: пассажир мог сэкономить на поездке, если разрешал сервису подсадить к нему ещё одного-двух клиентов, которым было с ним по пути. Она, по словам колумниста The Atlantic Саахила Десаи, быстро стала неотъемлемой частью городской жизни.

В марте 2020 года, когда мир охватила первая волна пандемии Covid-19, Uber отключила услугу, чтобы сократить риск заражения. А вернула её только в конце июня 2022 года — под названием UberX Share в нескольких городах США.

Новый тариф от прошлого отличается не только названием. Uber Pool указывал фиксированный размер скидки ещё до вызова машины, так что такая поездка — независимо от наличия попутчиков — могла обойтись пассажиру вдвое дешевле, чем в одиночку.

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В UberX Share система сложнее: по умолчанию клиент получает лишь минимальную скидку, а максимальные 20% компания скостит, только если найдёт спутника. Сразу двоих, как в Uber Pool, подсадить не получится, — такие правила. В итоге поездка, которая ещё в 2019 году обошлась бы в $20, теперь стоит $30.

Обещания UberX Share: подберут только одного попутчика, это затянет поездку не более чем на 8 минут, экономия составит до 20%. «Попутчик» от «Яндекс Go» похож, только предусматривает задержку около 10 минут и до 40% экономии.

Чтобы понять, нужен ли такой сервис американцам, Саахил Десаи из The Atlantic провёл однодневный эксперимент и прокатился на пяти разных машинах по Нью-Йорку в день ежегодного парада ЛГБТК-сообщества. Десаи казалось, что праздник с миллионами молодых американцев — «настоящий рай» для водителей: в ближайшую машину запрыгнуть приятнее и проще, чем тесниться в вагоне метро.

«Семиминутное ожидание, $14 — и вот я сажусь в чёрную Toyota Prius. Водитель, думаю, уже не раз возил попутчиков: он работает по 10 часов семь дней в неделю и уходит на перерыв, только чтобы взять с собой кофе и бургер из ближайшего фургончика. Но оказалось, что американцы не спешат делить поездки», — рассказывает Десаи.

Все его поездки прошли в одиночестве. От каждого водителя Десаи слышал примерно одно и то же: они либо никогда ещё не возили попутчиков, либо вообще не слышали о сервисе. А ещё все они не особо радовались такой возможности, потому что «хуже одного пьяного пассажира может быть только двое», поясняет колумнист.

Благодаря UberX Share Десаи сэкономил $12,45 по сравнению с обычными тарифами. Это тоже деньги, но в Uber Pool цифра была бы больше — около $32. Стоимость каждой поездки по отдельности оказалась незначительно меньше обычной.

Эксперимент, конечно, не доказывает провальность UberX Share. Но об этом частично говорят и другие примеры, отмечает автор. Водитель Uber и колумнист Серджио Аведиан рассказал, что сейчас на 20 поездок приходится всего один запрос на UberX Share — и пассажир всё равно остаётся без попутчика. А во времена Uber Pool совместные поездки составляли у Аведиана 40% от общего числа заказов.

UberX Share, по словам Десаи, застрял в «чистилище». Для целевой аудитории — студентов и молодёжи с низкой зарплатой — услуга недостаточно дешёвая, а для более обеспеченных американцев она просто не стоит того, чтобы жертвовать собственным комфортом.

В Uber не раскрыли статистику Share, но сказали: клиенты пока ещё только знакомятся с новым тарифом и уже проявляют удовлетворительный для компании интерес. Сам скептически настроенный Десаи тоже думает, что у UberX Share есть шанс.

Uber Pool приносил сервису в основном убытки: они составили около $30 млрд за пять лет, вспоминает колумнист. А клиенты были довольны ценами, но иногда жаловались на алгоритмы, которые растягивали время поездки и ожидания.

UberX Share, в свою очередь, оставляет себе больше денег (это не такой удар по прибыли) и вмещает меньше пассажиров (так комфортнее всем). Вопрос лишь в том, окажется ли рабочим компромисс между более выгодными условиями для водителей и менее удобными для клиентов.