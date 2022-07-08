Похожие на китайские машины «Москвичи» оказались «возможным примером» новых моделей Статьи редакции
«КамАЗ» уже сотрудничает с JAC, но отрицает, что новые «Москвичи» будут копиями китайских кроссоверов.
- На презентации «Москвичей» показали не реальный облик автомобилей, которые будут выпускать, а возможный пример. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «КамАЗа».
До этого компания сообщала, что под брендом «Москвич» планируют производить четыре модели кроссоверов и один седан. Полный цикл производства намечен на 2024 год, но крупноузловую сборку моделей планируют начать в 2022 году. До конца года планируется выпустить около 600 автомобилей. Также на заводе хотят запустить сборку электромобилей.
- В мае 2022 года источники «Ведомостей» рассказали, что под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили, для этого «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC.
- В июле «Москвич» показал планы на новые машины, некоторые выглядели как модели JAC JS7, J4 и X6.
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Конечно не будут копиями, они будут хуже и дороже, хотя, казалось бы, куда уже
Будут репликами китайских кроссоверов)
Квадратными, отбитыми деревянными киянками.
Впрочем, ничего нового
Боюсь представить, что там в Китае сейчас при загнивающем социализме. Наверное какая-то аграрная страна на затворках стран третьего мира находится
Зато сейчас при окончательно победившем капитализме у нас блять производят эти мотоциклы, да вообще все. Тут дело было в том, тупой совок ты или нет. Ебать конечно коммунисты тупые были, можно же просто сделать капитализм и в России уже 30 лет производить мотоциклы
Ну, м-72 или как там его, тоже копия БМВ. А еще Веспа и т.д.
Готовый заголовок, вы чего?
Случилась россия
Случилась Экспортоориентированная экономика
Ух бля, как на Москвич похож!
Это же Haval?
Хуже.
https://jaccar.ru/auto.html
Тоесть делать будут ещё хуже.
Да, будут индусские
То есть новые автомобили для плебса будут только из Китая.
Говорят что кур доят, а это птичье молоко...
Опять все дальше проекта и грмких заявлений никуда ничего не пойдет
Пф, вчера ещё комментировал, что это стопроцентный Китай с шильдиком"М". Похоже нашим стрёмно в этом признаться, ещё и людей фиг пойми за кого держат, думают народ не сможет сложить 2+2
До этого народ прекрасно хавал причмокивая, а сейчас с чего вдруг должен остановиться? Важно не факты а то как их преподнесут - победой, достижением, партнерством, братством, поддержкой и тд
Хавал бы лого сделать, за место надписи HAVAL
И так хавают
Нужна адаптация под менталитет - перестановка первой и последней буквы местами
Т.е. не будут вообще ничего производить? Будут из Китая завозить?
А зачем писать "Модель I", "Модель II" и т.д., а затем говорить, что это возможный пример?)))) Это какое говно должно быть вместо мозгов, чтобы проводить такие "презентации Москвичей" )))))))
Даже если это 100% китайские машины с шильдиком Москвич — и что? Главное, чтобы параллельно этому велась разработка собственной платформы.
А сколько ещё лет понадобится?
Зачем менять шильдик?
Что за ебаный ресурс гандонов VC. Что не новость так всё хуёво в России. Депрессивные, лечиться надо или валите в очкодырую Гейропу.
Хех, беда у вас с головой
Ну как водится, возможный пример окажется планом по реализации чудесного китайвагена (-:
Если это электромобили, тогда что за решетки радиатора для охлаждения? Даже не парились
Микропроцессорную сборку охлаждать ;)
Ну и нахрен эти метаморфозы? Чтобы сказать "мы возродили Москвич"?
Пусть лучше Джаки по цене как в Китае продают.
Чтобы сказать "мы возродили Москвич", именно так. Чтобы сказать.
Я так понимаю они имею в виду, что будем выпускать упрощённые версии. Копировать Китай...класс, хоть я и понимаю, что в очень многом они уже сильно впереди нас.
Отрицает? А мы верим, да
Хуже Рено не будет.
Была же уже эта новость, не?
четыре модели кроссоверов и один седан. Полный цикл производства намечен на
https://c.realme.com/eg/post-details/1545445047741890560
@Инспектор спам
блять они даже на этой стадии даже нормально вырезать авто из оригинальной картинки не могут, о каких прорывах мы говорим
Что вы какой-то буллшит обсуждает? Никто ничего выпускать в ближайшее время не собирается. Рено ушел, Путен сказал "срочно импортозаместить" для успокоения народа. Начальники взяли под козырек и родили эту конструкцию, что типа КамАЗ будет что-то выпускать. Действительно, а кто ещё? Других желающих, судя по всему, нет. В лучшем же случае, через год-полтора будут прикручивать колеса к китайским "машинокомплектам", попросив субсидии на "развитие отечественного автомобилестроения". Причем, не факт, что останется вообще какое-то упоминание о камазе. Ну что дальше, вы все знаете...
В прошлой новости про внешний вид все оыди что все херово. В этой новости вой еще усилился.
"Блин, я ж говорил, не прокатит и они догадаются" (с)
Конечно не будут копиями, у них свои наработки есть))))