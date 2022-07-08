Транспорт
Маша Цепелева

Похожие на китайские машины «Москвичи» оказались «возможным примером» новых моделей Статьи редакции

«КамАЗ» уже сотрудничает с JAC, но отрицает, что новые «Москвичи» будут копиями китайских кроссоверов.

  • На презентации «Москвичей» показали не реальный облик автомобилей, которые будут выпускать, а возможный пример. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «КамАЗа».

Не подтверждаем, что на представленной презентации показан реальный будущий облик автомобиля. Это был возможный пример того, как могут выглядеть автомобили.

«КамАЗ»

  • До этого компания сообщала, что под брендом «Москвич» планируют производить четыре модели кроссоверов и один седан. Полный цикл производства намечен на 2024 год, но крупноузловую сборку моделей планируют начать в 2022 году. До конца года планируется выпустить около 600 автомобилей. Также на заводе хотят запустить сборку электромобилей.

  • В мае 2022 года источники «Ведомостей» рассказали, что под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили, для этого «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC.
  • В июле «Москвич» показал планы на новые машины, некоторые выглядели как модели JAC JS7, J4 и X6.
Александр Щербак / ТАСС

#новость #камаз #москвич

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56 комментариев
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 Олег Павлов
«КамАЗ» уже сотрудничает с JAC, но отрицает, что новые «Москвичи» будут копиями китайских кроссоверов

Конечно не будут копиями, они будут хуже и дороже, хотя, казалось бы, куда уже

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Пришелец

Будут репликами китайских кроссоверов)

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Владимир Кондратьев

Квадратными, отбитыми деревянными киянками.

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Кузен Чумадан

Впрочем, ничего нового

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Жертва преступления

Боюсь представить, что там в Китае сейчас при загнивающем социализме. Наверное какая-то аграрная страна на затворках стран третьего мира находится

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4 комментария
Жертва преступления

Зато сейчас при окончательно победившем капитализме у нас блять производят эти мотоциклы, да вообще все. Тут дело было в том, тупой совок ты или нет. Ебать конечно коммунисты тупые были, можно же просто сделать капитализм и в России уже 30 лет производить мотоциклы

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3 комментария
Владимир Кондратьев

Ну, м-72 или как там его, тоже копия БМВ. А еще Веспа и т.д.

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Alexander Weber
На презентации «Москвичей» показали 《нереальный》 облик автомобилей

Готовый заголовок, вы чего?

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Александр Яковлев

Случилась россия

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Жертва преступления

Случилась Экспортоориентированная экономика

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Василий
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ЯжПрограммист

Ух бля, как на Москвич похож!

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1 комментарий
John Doe

Это же Haval?

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Pavel Petel

Хуже.

https://jaccar.ru/auto.html

Купить китайский легковой автомобиль JAC - цены…
Полный каталог моделей Jac: фото, технические характеристики, комплектация салона, полное…
jaccar.ru
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Степан Фадеев

Тоесть делать будут ещё хуже.

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Allestor Klei

Да, будут индусские

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Pavel Petel

То есть новые автомобили для плебса будут только из Китая.

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ivanlavrenko lavrenko

Говорят что кур доят, а это птичье молоко...
Опять все дальше проекта и грмких заявлений никуда ничего не пойдет

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Василий

Пф, вчера ещё комментировал, что это стопроцентный Китай с шильдиком"М". Похоже нашим стрёмно в этом признаться, ещё и людей фиг пойми за кого держат, думают народ не сможет сложить 2+2

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Aleksei M

До этого народ прекрасно хавал причмокивая, а сейчас с чего вдруг должен остановиться? Важно не факты а то как их преподнесут - победой, достижением, партнерством, братством, поддержкой и тд

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Алекс И

Хавал бы лого сделать, за место надписи HAVAL

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Ватник Наизнанку

И так хавают

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1 комментарий
Aleksei M

Нужна адаптация под менталитет - перестановка первой и последней буквы местами

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Киевский дым

Т.е. не будут вообще ничего производить? Будут из Китая завозить?

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Дмитрий Михайлович

А зачем писать "Модель I", "Модель II" и т.д., а затем говорить, что это возможный пример?)))) Это какое говно должно быть вместо мозгов, чтобы проводить такие "презентации Москвичей" )))))))

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Сергей

Даже если это 100% китайские машины с шильдиком Москвич — и что? Главное, чтобы параллельно этому велась разработка собственной платформы.

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Soulis

А сколько ещё лет понадобится?

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Vitaliy Kovalev

Зачем менять шильдик?

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Максим Жевлаков

Что за ебаный ресурс гандонов VC. Что не новость так всё хуёво в России. Депрессивные, лечиться надо или валите в очкодырую Гейропу.

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Вячеслав

Хех, беда у вас с головой

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1 комментарий
Вадим Д.

Ну как водится, возможный пример окажется планом по реализации чудесного китайвагена (-:

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Alexander

Если это электромобили, тогда что за решетки радиатора для охлаждения? Даже не парились

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Сергей Коновалов

Микропроцессорную сборку охлаждать ;)

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Petr0vich71

Ну и нахрен эти метаморфозы? Чтобы сказать "мы возродили Москвич"?
Пусть лучше Джаки по цене как в Китае продают.

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Ivan Off

Чтобы сказать "мы возродили Москвич", именно так. Чтобы сказать.

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Soulis

Я так понимаю они имею в виду, что будем выпускать упрощённые версии. Копировать Китай...класс, хоть я и понимаю, что в очень многом они уже сильно впереди нас.

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Firas Hamza

Отрицает? А мы верим, да

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Vlad Eliseev

Хуже Рено не будет.

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Пришелец

Была же уже эта новость, не?

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MOSTAKIM ISLAM

четыре модели кроссоверов и один седан. Полный цикл производства намечен на
https://c.realme.com/eg/post-details/1545445047741890560

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Ватник Наизнанку

@Инспектор спам

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Дмитрий Порожняков

блять они даже на этой стадии даже нормально вырезать авто из оригинальной картинки не могут, о каких прорывах мы говорим

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Uuno Turhopuru

Что вы какой-то буллшит обсуждает? Никто ничего выпускать в ближайшее время не собирается. Рено ушел, Путен сказал "срочно импортозаместить" для успокоения народа. Начальники взяли под козырек и родили эту конструкцию, что типа КамАЗ будет что-то выпускать. Действительно, а кто ещё? Других желающих, судя по всему, нет. В лучшем же случае, через год-полтора будут прикручивать колеса к китайским "машинокомплектам", попросив субсидии на "развитие отечественного автомобилестроения". Причем, не факт, что останется вообще какое-то упоминание о камазе. Ну что дальше, вы все знаете...

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Иван Лезгинов

В прошлой новости про внешний вид все оыди что все херово. В этой новости вой еще усилился.

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Бледный цветок

"Блин, я ж говорил, не прокатит и они догадаются" (с)

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Алексей Гвоздев

Конечно не будут копиями, у них свои наработки есть))))

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