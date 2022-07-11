Mercedes-Benz запланировал продать имущество в России дилеру и перестать напрямую работать в стране — «Ъ» Статьи редакции
В обсуждаемую сделку не входит завод в Подмосковье, говорят источники.
Mercedes-Benz обсуждает с дилерами продажу имущества официального дистрибутора марки «Мерседес-Бенц Рус», рассказал источник «Ъ», знакомый с ситуацией. Потенциальные покупатели — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».
- Другой источник говорит, что компания хочет продать склад автомобилей и дилерский центр через торги. В конце июня Autonews снял склад Mercedes-Benz с дрона, он заполнен больше, чем наполовину.
- В компании ответили о планах, что конкретных решений пока нет. «Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений».
- В 2021 году Mercedes-Benz был вторым по популярности премиальным брендом автомобилей после BMW, за год продано 43 тысячи машин.
- У Mercedes-Benz есть автозавод в подмосковном Есипово, но ни один из источников издания не подтвердил, что он входит в сделку. Предприятие не работает с начала марта. 20% в управляющим заводом СП принадлежит «Даймлер Камаз Рус», остальное — головной Mercedes-Benz AG.
- Из-за санкций ЕС запрещено поставлять в Россию машины дороже €50 тысяч, а из США нельзя поставлять совсем. Под ограничение попадают в том числе BMW X серии и Mercedes GL.
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Как назовут..?
Еду и точка?
Сколько можно пинать одно и тоже? Креативнее надо быть
Креативно и точка )
Lada и точка
Кочка и точка (-:
москвич и точка
БМВ и точка
Крепко их там всех за яйца взяли. Вот тебе и сводный рынок, капитализм, счастье, заебись.
А что не так? Они чём-то обязаны вам?
Так, а на чем ездить членам партии прикажите? Что, серый импорт?
А как же Аурус на водороде, за 110 млн руб. 20-25 лет и он полностью будет собираться из российских комплектующих
Так в самом начале списка параллельного импорта- Bentley, Tesla, Mercedes-Benz, BMW- так что членам будет на чем ездить... Да и склад с мэрсами заполнен наполовину :)
Звезда и точка
The Best or nothing.
А сколько Mercedes GL стоят в евро?
как и все машины сейчас-докуя)
едет и х с ним)
Даёшь Волга Mercedes!