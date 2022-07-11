WP: при выходе в Россию Uber пытался найти «союзников» для работы в стране — в списке были Фридман, Авен, Усманов и Греф Статьи редакции
Компания думала, что они помогут сервису развиваться в стране и выстроить отношения с российскими властями.
- Uber пришёл в Россию в 2013 году и считал её одним из важнейших зарубежных рынков для компании, а в городах-миллионниках видел «большие возможности», пишет The Washington Post. Издание изучило часть документов из утечки 124 тысяч «файлов Uber», на основе которых Международный консорциум журналистов-расследователей выпустил расследование о компании.
- В начале 2015 года Uber составил список, в который вошли самые богатые россияне — в нём было пять имён, эти люди, по мнению компании, могли помочь ей с развитием в стране. Одним из них стал Роман Абрамович — он не инвестировал в Uber, но консультировал сервис.
- Среди кандидатов также был Алишер Усманов. Согласно документам, он согласился вложить в Uber $20 млн до конца 2015 года. Об инвестициях со ссылкой на источники в 2016-м писали «Интерфакс» и РБК, но доля тогда не раскрывалась. Компания хотела использовать влияние Усманова, но в документах нет записей о том, как именно он помогал Uber. Пресс-секретарь компании Усманова USM Григорий Левченко заявил изданию, что участие USM было только финансовым.
- Также в списке были основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман и его партнёр Пётр Авен: в 2016-м созданная ими инвесткомпания LetterOne вложила в Uber $200 млн. Согласно документам, в сделке было дополнительное секретное соглашение ещё на $50 млн — чтобы «побудить компанию помочь развитию Uber в России».
- Также LetterOne убедила Uber нанять за $50 тысяч в месяц лоббиста для продвижения своих интересов — зампредправления «Альфа-банка» по связям с госорганами Владимира Сенина. К июлю 2016-го Uber расторг контракт, заплатив Сенину $300 тысяч. Компания пришла к выводу, что влияние Фридмана и Авена оказалось не таким сильным, как она считала, а лоббист не сделал ничего, чтобы оправдать цену за свои услуги. Фридман заявил изданию, что кроме встречи с основателем Uber Трэвисом Калаником, не участвовал в инвестициях в сервис.
- В 2016 году Каланик во время визита в Москву встретился с главой «Сбера» Германом Грефом: тот в итоге помог Uber договориться с властями Москвы, которые требовали от сервиса нанимать лицензированных таксистов и использовать машины только жёлтого цвета. Грефа также включили в список «союзников».
- В 2016 году Uber видела потенциал для сотрудничества с «Яндексом», который на тот момент занимал большую долю на рынке, но российская компания отказалась помогать с лоббированием. В итоге 2018-м Uber заключил сделку по объединению с «Яндекс Такси», но с тех пор несколько раз уменьшил долю в пользу «Яндекса». В марте 2022-го сервис заявил, что ускорит продажу доли в совместном предприятии из-за «спецоперации».
- В документах нет доказательств, что Uber как-то нарушил российские законы или санкции против России, но почти все, с кем сервис пытался наладить связи, в итоге оказались под персональными санкциями США или ЕС.
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Не встречайтесь с убером - под санкции попадете
ууу. нам такого не надо. спасибо убер, но я вас удаляю с телефона..
Покупка услуг для лоббирования законов в РФ? Официально такой вещи как лоббирование, вроде в РФ нет.
Это не коррупция, это другое))
Просто в США эта форма коррупции легальная и регламентирована, а компания американская. В России не запрещено (не сажают зачастую, если только это не открытая взятка), а человеку платят за «консультационные услуги» как я понял.
Лол какая форма коррупции, вы вообще понимаете как это работает?
Ну, в США легальны взятки в рамках лоббизма, это считается коррупцией и РФ и в ЕС. Я о таком лоббизме.
Кто кому там даёт взятки? Компании лобистам? Это их зарплата легальная. Лобисты сенаторам? Это уже обычная коррупция
Ну вот, это коррупция и деньги идут в разные стороны: политикам и аффилированным лицам. Подробнее в первых трёх предложениях: https://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying_in_the_United_States?wprov=sfti1
В той же статье написано довольно четко чем это отличается от коррупции и зачем это нужно вообще.
Совершенно законно, если речь не идёт о персональных выгодах в обход законодательство. У убера с Яндексом были очень мутные схемы, власти закрывали глаза. До сих пор закрывают. А лоббисты могут продвигать законы, а могут вести переговоры о налоговых скидках в обмен на инвестиции. В каждой российской компании есть лоббисты
Просто лоббизм сам по себе разный, есть вот американский стиль «заплати чтобы получить, с легальной взяткой» - за такое сажают много где. А вот «собрать группу предпринимателей и пойти вместе в парламент/мэрию» легально практически везде так или иначе.
А на что влиять то, если тут итак все рабы, хошь тебе и ипшники и самозанятые и чё ещё только не придумают лишь бы никакой социалки не было
Выгнать их надо было ещё тогда
А в итоге их сожрал всеядный яндекс