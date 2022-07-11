Транспорт
Умственный хот-дог

WP: при выходе в Россию Uber пытался найти «союзников» для работы в стране — в списке были Фридман, Авен, Усманов и Греф Статьи редакции

Компания думала, что они помогут сервису развиваться в стране и выстроить отношения с российскими властями.

  • Uber пришёл в Россию в 2013 году и считал её одним из важнейших зарубежных рынков для компании, а в городах-миллионниках видел «большие возможности», пишет The Washington Post. Издание изучило часть документов из утечки 124 тысяч «файлов Uber», на основе которых Международный консорциум журналистов-расследователей выпустил расследование о компании.
  • В начале 2015 года Uber составил список, в который вошли самые богатые россияне — в нём было пять имён, эти люди, по мнению компании, могли помочь ей с развитием в стране. Одним из них стал Роман Абрамович — он не инвестировал в Uber, но консультировал сервис.
  • Среди кандидатов также был Алишер Усманов. Согласно документам, он согласился вложить в Uber $20 млн до конца 2015 года. Об инвестициях со ссылкой на источники в 2016-м писали «Интерфакс» и РБК, но доля тогда не раскрывалась. Компания хотела использовать влияние Усманова, но в документах нет записей о том, как именно он помогал Uber. Пресс-секретарь компании Усманова USM Григорий Левченко заявил изданию, что участие USM было только финансовым.
  • Также в списке были основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман и его партнёр Пётр Авен: в 2016-м созданная ими инвесткомпания LetterOne вложила в Uber $200 млн. Согласно документам, в сделке было дополнительное секретное соглашение ещё на $50 млн — чтобы «побудить компанию помочь развитию Uber в России».
  • Также LetterOne убедила Uber нанять за $50 тысяч в месяц лоббиста для продвижения своих интересов — зампредправления «Альфа-банка» по связям с госорганами Владимира Сенина. К июлю 2016-го Uber расторг контракт, заплатив Сенину $300 тысяч. Компания пришла к выводу, что влияние Фридмана и Авена оказалось не таким сильным, как она считала, а лоббист не сделал ничего, чтобы оправдать цену за свои услуги. Фридман заявил изданию, что кроме встречи с основателем Uber Трэвисом Калаником, не участвовал в инвестициях в сервис.
  • В 2016 году Каланик во время визита в Москву встретился с главой «Сбера» Германом Грефом: тот в итоге помог Uber договориться с властями Москвы, которые требовали от сервиса нанимать лицензированных таксистов и использовать машины только жёлтого цвета. Грефа также включили в список «союзников».
  • В 2016 году Uber видела потенциал для сотрудничества с «Яндексом», который на тот момент занимал большую долю на рынке, но российская компания отказалась помогать с лоббированием. В итоге 2018-м Uber заключил сделку по объединению с «Яндекс Такси», но с тех пор несколько раз уменьшил долю в пользу «Яндекса». В марте 2022-го сервис заявил, что ускорит продажу доли в совместном предприятии из-за «спецоперации».
  • В документах нет доказательств, что Uber как-то нарушил российские законы или санкции против России, но почти все, с кем сервис пытался наладить связи, в итоге оказались под персональными санкциями США или ЕС.
Утечка Uber: компания расширялась с помощью…
Топ-менеджеры компании договаривались с Макроном, Байденом и другими представителями власти разных…
tjournal.ru

#новость #uber

2251 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Босота

Не встречайтесь с убером - под санкции попадете

Ответить
Развернуть ветку
Пендикс

ууу. нам такого не надо. спасибо убер, но я вас удаляю с телефона..

Ответить
Развернуть ветку
Средний алмаз

Покупка услуг для лоббирования законов в РФ? Официально такой вещи как лоббирование, вроде в РФ нет.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

Это не коррупция, это другое))

Ответить
Развернуть ветку
Средний алмаз

Просто в США эта форма коррупции легальная и регламентирована, а компания американская. В России не запрещено (не сажают зачастую, если только это не открытая взятка), а человеку платят за «консультационные услуги» как я понял.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Лол какая форма коррупции, вы вообще понимаете как это работает?

Ответить
Развернуть ветку
Средний алмаз

Ну, в США легальны взятки в рамках лоббизма, это считается коррупцией и РФ и в ЕС. Я о таком лоббизме.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Кто кому там даёт взятки? Компании лобистам? Это их зарплата легальная. Лобисты сенаторам? Это уже обычная коррупция

Ответить
Развернуть ветку
Средний алмаз

Ну вот, это коррупция и деньги идут в разные стороны: политикам и аффилированным лицам. Подробнее в первых трёх предложениях: https://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying_in_the_United_States?wprov=sfti1

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

В той же статье написано довольно четко чем это отличается от коррупции и зачем это нужно вообще.

Ответить
Развернуть ветку
STOP.CORP

Совершенно законно, если речь не идёт о персональных выгодах в обход законодательство. У убера с Яндексом были очень мутные схемы, власти закрывали глаза. До сих пор закрывают. А лоббисты могут продвигать законы, а могут вести переговоры о налоговых скидках в обмен на инвестиции. В каждой российской компании есть лоббисты

Ответить
Развернуть ветку
Средний алмаз

Просто лоббизм сам по себе разный, есть вот американский стиль «заплати чтобы получить, с легальной взяткой» - за такое сажают много где. А вот «собрать группу предпринимателей и пойти вместе в парламент/мэрию» легально практически везде так или иначе.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

А на что влиять то, если тут итак все рабы, хошь тебе и ипшники и самозанятые и чё ещё только не придумают лишь бы никакой социалки не было

Ответить
Развернуть ветку
vc.ru

Выгнать их надо было ещё тогда

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

А в итоге их сожрал всеядный яндекс

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null