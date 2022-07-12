Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал европейский бизнес Статьи редакции
Активы могли стоить от €4,5 млн до €10 млн.
- Whoosh продал бизнес в Европе, потому что «ведение дел там осложнено», рассказал «Ведомостям» основатель компании Дмитрий Чуйко. Покупателем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве. Стороны не раскрыли сумму сделки.
- Продано 2500 самокатов в Португалии и еще 2000 в других странах. Труве получит право пользования брендом.
- Whoosh видит много возможностей для развития в России и СНГ, рассказал Чуйко. «Самое важное для нас – продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус».
- Если сервис успел набрать базу пользователей, его можно оценить в €10 млн, оценил аналитик «Финам» Леонид Делицын. Если нет, то активы скорее всего продали по себестоимости самокатов — примерно за €4,5 млн.
- В ноябре 2021 года Whoosh объявил, что начнёт работу в Лиссабоне в феврале. Компания собиралась вложить в запуск $20 млн и за год увеличить парк электросамокатов до 15 тысяч.
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«Самое важное для нас – продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус»
Согласен, давно пора водительское удостоверение на управление этих бешеных балалаек выдавать.
Ага. На авто это же так помогает) Совсем нет дебилов на дорогах))
Их куда меньше чем могло бы быть
Представляешь, если бы на авто ездили пиздюки с семилетнего возраста? На электросамокатах такое в порядке вещей.
А теперь представь, что можно водить вообще без прав. Как, лучше станет обстановка?
Это очень помогает. Хотя бы тем, что дебил на дороге. А вы на тротуаре. А вот с дебилом на самокате и вы на тротуаре, и он на тротуаре. Смекаете?
Бешеных балалаек с ограничителем 25км? А что артроз замучал? Какие вы смешные брюзги)
То есть если в тебя въебётся туша, летящая на металлической ебале со скоростью в 25 км, ты даже не заметишь? Здравствуй, Терминатор.
На велосипеде не в...ются уже?) Мне просто не 15 лет и мне смешно читать этот бредовый хейт про самокаты)) в 90х я тоже самое от таких же обиженок слущал про велосипеды))
Перечитал твой комментарий. Советовал бы курс лечения бензодиазепинами, ибо жизнь твоя сложна видимо))
А ты опытный. Но тебе не очень помогли эти твои бензодиазепины, судя по возгоранию пердака.
Мой пердак вас поглотит и не заметит. определители возгораний первого уровня)
Это наверное самая гейская фраза, которую я читал на VC
Самое интересное, если вдруг так случиться, что ты братуха-борцуха и умеешь в "бросок через бедро", то тебя потом еще и посадят за нанесения тяжких телесных.
Вылезайте нытики социофобные)) вам нужно активнее плюсить и минусить, а то получится что толку от вас нет
Проблема в бесконтрольном засилье автомобилей на дорогах из-за чего на самокатах очень проблематично перемещаться по дорогам общего пользования.
Я не видел, вы сыну дали электро самокат? Карту банковскую ему сделали? Не рано?)
Абсолютно согласен, они тупо мешают, еще и музыку громко включаяют
Жаль, конечно, но ничего неожиданного, нашим компаниям на Западе сейчас крайне несладко, особенно небольшим.
Осложнено. Как хорошо заууплировпли слово жопа.
Так новояз сейчас процветает, надо как-то крутиться )
Лучше б они в РФ закрылись.
Поддерживаю на все 100%
достаточно забавно наблюдать- число любителей давить людей на тротуарах в местной аудитории явно выше , чем пешеходов :-)
Печально :(
Электро самокаты нынче стоят, как пол Жигулей. Но в ближайшее будущее - это наш транспорт в виду отсутствия обычных машин
Кстати да, верное замечание...🛴
Смотря каких Жигулей. Новая Лада без подушек безопасности стоит от 750 тыс. руб.
Самокат летом - альтернатива монополисту Яндексу и Гортранспорту. Чтобы мне в Перми добраться до работы с утра, требуется заплатить за проезд 36 рублей на медленном чух-чух, с вонючими людьми. Или слушать какую-нибудь ху*ню из динамиков прокуренной тачки Яндекс Такси за 286 рублей или покатать 20 минут на самокате за 120 рублей.
Как бы, разница очевидна.
Да надо было брать новую машину, но сука, я же инвестор.
Как только оне появились - я первым делом как альтерантиву рассматривал! Но мне пешком по нашим колдобобинам быстрей, проще и дешевле.
Как то я использовал самокат данного сервиса, думаю ну, а что тут недалеко, дёшево выйдет.
Итог: такси дешевле, самокат как транспорт не подходит
Хз где вы там, в МСК и Нижнем Новгороде на короткие расстаяния с подпиской х2 дешевле такси
ахаха решили пойти обратным путём,не как все
В копилочку разобщения, печально это все
А... нормальные такие аналитики: +/- 5-6 млн евров
как это обидно, когда в 2021 году ты планируешь расширяться, увеличивать парк, а в 2022 году просто продаешь свои европейские активы... спасибо спец операции
Кто держит облигации?
Почмтал тут комменты, ну печально. Брюзжашие обиженные на самокаты ( которых возможно и нет в их городе) что то требубт запретить) такие жк обиженные боролись с ДВС и "адскими металлическими машинами" в своё время, даже не понимая как они выглядят со стороны)
Интересно - с какими именно сложностями столкнулись?
Русских любят, не справились с любовью
Ну наверно как минимум с платежами проблемы,не?)