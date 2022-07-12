Транспорт
Маша Цепелева

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал европейский бизнес Статьи редакции

Активы могли стоить от €4,5 млн до €10 млн.

  • Whoosh продал бизнес в Европе, потому что «ведение дел там осложнено», рассказал «Ведомостям» основатель компании Дмитрий Чуйко. Покупателем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве. Стороны не раскрыли сумму сделки.
  • Продано 2500 самокатов в Португалии и еще 2000 в других странах. Труве получит право пользования брендом.
  • Whoosh видит много возможностей для развития в России и СНГ, рассказал Чуйко. «Самое важное для нас – продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус».
  • Если сервис успел набрать базу пользователей, его можно оценить в €10 млн, оценил аналитик «Финам» Леонид Делицын. Если нет, то активы скорее всего продали по себестоимости самокатов — примерно за €4,5 млн.
  • В ноябре 2021 года Whoosh объявил, что начнёт работу в Лиссабоне в феврале. Компания собиралась вложить в запуск $20 млн и за год увеличить парк электросамокатов до 15 тысяч.

#новость #whoosh

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 Слегка Придурковатый

«Самое важное для нас – продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус»

Согласен, давно пора водительское удостоверение на управление этих бешеных балалаек выдавать.

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Вероника Каримова

Ага. На авто это же так помогает) Совсем нет дебилов на дорогах))

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Clovis

Их куда меньше чем могло бы быть

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Слегка Придурковатый

Представляешь, если бы на авто ездили пиздюки с семилетнего возраста? На электросамокатах такое в порядке вещей.

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LB

А теперь представь, что можно водить вообще без прав. Как, лучше станет обстановка?

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Алексей Прасковьин
На авто это же так помогает) Совсем нет дебилов на дорогах))

Это очень помогает. Хотя бы тем, что дебил на дороге. А вы на тротуаре. А вот с дебилом на самокате и вы на тротуаре, и он на тротуаре. Смекаете?

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Дмитрий Ковач

Бешеных балалаек с ограничителем 25км? А что артроз замучал? Какие вы смешные брюзги)

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Слегка Придурковатый

То есть если в тебя въебётся туша, летящая на металлической ебале со скоростью в 25 км, ты даже не заметишь? Здравствуй, Терминатор.

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Дмитрий Ковач

На велосипеде не в...ются уже?) Мне просто не 15 лет и мне смешно читать этот бредовый хейт про самокаты)) в 90х я тоже самое от таких же обиженок слущал про велосипеды))

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Дмитрий Ковач

Перечитал твой комментарий. Советовал бы курс лечения бензодиазепинами, ибо жизнь твоя сложна видимо))

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Слегка Придурковатый

А ты опытный. Но тебе не очень помогли эти твои бензодиазепины, судя по возгоранию пердака.

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Дмитрий Ковач

Мой пердак вас поглотит и не заметит. определители возгораний первого уровня)

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Андрей Новиков

Это наверное самая гейская фраза, которую я читал на VC

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under construction

Самое интересное, если вдруг так случиться, что ты братуха-борцуха и умеешь в "бросок через бедро", то тебя потом еще и посадят за нанесения тяжких телесных.

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Дмитрий Ковач

Вылезайте нытики социофобные)) вам нужно активнее плюсить и минусить, а то получится что толку от вас нет

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Евгений Круглов

Проблема в бесконтрольном засилье автомобилей на дорогах из-за чего на самокатах очень проблематично перемещаться по дорогам общего пользования.

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Дмитрий Ковач

Я не видел, вы сыну дали электро самокат? Карту банковскую ему сделали? Не рано?)

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Дмитрий Ковач

Абсолютно согласен, они тупо мешают, еще и музыку громко включаяют

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Вадим Д.

Жаль, конечно, но ничего неожиданного, нашим компаниям на Западе сейчас крайне несладко, особенно небольшим.
Осложнено. Как хорошо заууплировпли слово жопа.

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Eric Bloomberg

Так новояз сейчас процветает, надо как-то крутиться )

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sles

Лучше б они в РФ закрылись.

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Александр Александров

Поддерживаю на все 100%

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sles

достаточно забавно наблюдать- число любителей давить людей на тротуарах в местной аудитории явно выше , чем пешеходов :-)

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Aleksandr Matveev

Печально :(

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Владислав Д.

Электро самокаты нынче стоят, как пол Жигулей. Но в ближайшее будущее - это наш транспорт в виду отсутствия обычных машин

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Стэн Виндетта

Кстати да, верное замечание...🛴

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Администратор Аккаунта

Смотря каких Жигулей. Новая Лада без подушек безопасности стоит от 750 тыс. руб.

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Дмитрий Филиппов

Самокат летом - альтернатива монополисту Яндексу и Гортранспорту. Чтобы мне в Перми добраться до работы с утра, требуется заплатить за проезд 36 рублей на медленном чух-чух, с вонючими людьми. Или слушать какую-нибудь ху*ню из динамиков прокуренной тачки Яндекс Такси за 286 рублей или покатать 20 минут на самокате за 120 рублей.
Как бы, разница очевидна.
Да надо было брать новую машину, но сука, я же инвестор.

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Вася Пупкин

Как только оне появились - я первым делом как альтерантиву рассматривал! Но мне пешком по нашим колдобобинам быстрей, проще и дешевле.

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Alex Aster

Как то я использовал самокат данного сервиса, думаю ну, а что тут недалеко, дёшево выйдет.
Итог: такси дешевле, самокат как транспорт не подходит

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Дмитрий Ковач

Хз где вы там, в МСК и Нижнем Новгороде на короткие расстаяния с подпиской х2 дешевле такси

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Виктор Симонов

ахаха решили пойти обратным путём,не как все

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Дмитрий

В копилочку разобщения, печально это все

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Вася Пупкин

А... нормальные такие аналитики: +/- 5-6 млн евров

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Денис Еськин

как это обидно, когда в 2021 году ты планируешь расширяться, увеличивать парк, а в 2022 году просто продаешь свои европейские активы... спасибо спец операции

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Джахор Дырдырдаев

Кто держит облигации?

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Дмитрий Ковач

Почмтал тут комменты, ну печально. Брюзжашие обиженные на самокаты ( которых возможно и нет в их городе) что то требубт запретить) такие жк обиженные боролись с ДВС и "адскими металлическими машинами" в своё время, даже не понимая как они выглядят со стороны)

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Denis Kiselev

Интересно - с какими именно сложностями столкнулись?

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Genio Genio

Русских любят, не справились с любовью

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Mr Black

Ну наверно как минимум с платежами проблемы,не?)

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