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На Госуслугах официально запустили сервис для онлайн-оформления сделок купли-продажи автомобилей Статьи редакции

Чтобы им воспользоваться, нужны подтверждённый аккаунт на Госуслугах и приложение «Госключ».

  • С помощью созданного Минцифры и МВД сервиса автовладельцы смогут заключать договоры о продаже машины полностью в онлайне. Документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге, рассказали в Минцфиры.
  • Типовой договор встроен в сервис, а все данные сторон предзаполнены. Сервис также проверит, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. После сделки автоматически формируется черновик заявления о регистрации автомобиля покупателем.
  • Заполнение и подписание электронного договора занимает до 10 минут, отметили в ведомстве. Это дополнительный сервис в рамках услуги по госрегистрации транспортного средства.
  • Чтобы им воспользоваться, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на Госуслугах. Также обоим понадобится приложение «Госключ», которое позволяет получать сертификат электронной подписи и подписывать документы.
  • Сервис тестировали с июня 2022 года. В 2021 году в России запустили приложение «Госуслуги.Авто». С помощью него автовладельцы могут предъявить СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, оплатить или обжаловать штрафы, доверить управление другому водителю и другое.

#новость #госуслуги

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39 комментариев
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 Sergei Bakotin

Что-то, а госуслуги и мфц - просто молодцы.

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Иван Дэвидсон

Честно говоря - и ГИБДД тоже стараются

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Павел Воронов

Получается, что царь плохой?

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Бомж

С экзаменами на права в ГИБДД сейчас ад. Курсанты месяцами ждут своей очереди сдать экзамен, итого получение прав растягивается на года.

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Сергей Сергеев

в моем городе такая ситуация сложилась из-за того что автошколы в ковид резко запустили акции типа "учеба за 5000р" (суммарно по факту конечно 30+) и очень много народу ринулось учиться, а сейчас все погрязли в пересдачах с большущими очередями

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Dmitry Kiselev

Еще думаю многие ринулись за правами из-за каршеринга. Раньше у кого не было денег или не хотелось их тратить на машину не заморачивались правами

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Бомж

Нет, с 1 апреля 2021 усложнили правила сдачи, и шанс успеха упал до 13%. А число сотрудников ГИБДД принимающих экзамен осталось прежним, плюс отмены на карантины.

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Igor Chimbur

Ну так спасибо регламенту, который с апреля прошлого года запустили.

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under construction

вопрос как работать будет.
Вполне могут пойти какие - нибудь левые схемы.
Раньше элементом покупки авто был осмотр в ГИБДД перед фактом продажи.

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Valeryi

Какой осмотр в гаи? Просто бумажку пишешь, забираешь деньги и сваливаешь. Даже из дома уходить не нужно было.

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Макс Сноу

Да, и если ты покупатель, еще предварительно долго торчишь в очереди. И время от времени носишься между кабинетами/окошками с документами. У меня на это, помнится, часа четыре ушло.
Так что изменение прям к лучшему.

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Kubik23

про какие очереди имеете в виду? оформлял уже 5 машин по записи через госуслуги. Всегда был не более часа

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Макс Сноу

брал года три назад, без госуслуг. Это был локальный ад))

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Вадим Делятинский

Лично на своём опыте могу сказать, что экзамены сдавал очень быстро, очередь действительно есть, но не расстёгивается на год вперёд, за день сдал теорию, через неделю сдал площадку и город. Знакомые которые сдают сейчас тоже быстро справляются.

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Arr Arutyunyan

Осмотр в ГИБДД не перед фактом продажи идет, а при постановке автомобиля на учет. Купля-продажа же может оформляться хоть на коленке в подворотне на обычном листе бумаги и без свидетелей.

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Джонни Флэйм

У нас в Казахстане уже пару лет так делают, через банковские приложения, минут за 5-10, но рад за россиян, это сильно облегчает жизнь :)

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Юрий А.

А как у вас это работает если банки разные, к примеру?

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Антон Штадлер

Если есть в Казахстане аналог BankId, то нет никакой сложности. Все банки и сервисы тогда объединены в одну экосистему. Многие страны пошли не по пути создания единого портала государственных услуг, а через универсальный электронный идентификатор, который используется как частными компаниями, так и госорганами

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Юрий А.

По идеи учетка госуслуг и станет таким индификатором.

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Антон Штадлер

Хотя нет, все тоже через местный портал, там в конце расписана схема
https://optimism.kz/2021/12/08/postavit-avto-na-uchet-v-kazahstane-poshagovaya-instrukcziya/?amp=1

Поставить авто на учет в Казахстане: пошаговая…
Как оформить авто с иностранными номерами в Казахстане.
optimism.kz
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Бессмысленный спрей
Сервис тестировали с июня 2022 года

Звучит надёжно.

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Андрей Кустов

Теперь угнанный акк без 2fa станет ещё опаснее

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Vladimir Ivanov

Это если у вас есть автомобиль. А если вы нищеброд, как я, то вам нечего бояться. 🤷

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Leha Shum

Конечно, угнали аккаунт а потом жена требует алиментов, а ты ее впервые видишь
Так что включи авторизацию

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Вадим Д.

Ой, что начнётся, подозреваю простор для мошенников.
Но в целом, молодцы, конечно, спору нет! Без сарказма.

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Anastasiya Nona

Бумажка на коленке тоже не особо защищала

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Печенька

Надеюсь это не превратится в новую дыру в безопасности

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Липовый мёд

- босс, у нас дыра в безопасности!

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Витторио Скалетта

интересно посмотреть, как все будет развиваться

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Семён Мальцев

упростили жизнь автовладельцам

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Tar Mendo

так так так, нас скоро ждет очередная утечка информации теперь с информацией о покупке продаже авто

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Dmitry Bolshakov

А тут выявление юридических рисков при покупке автомобиля https://riskover.ru/expertise/physical/movables/buy/document

Перечень документов
Перечень документов
riskover.ru
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Anton Katerin

главное чтоб он не накрылся через два дня

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Александр Симонов

Хорошие новости

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Legion Comander

Отличная новость. Теперь уже точно станет сделка станет прозрачнее и все запреты на авто можно проверить перед покупкой, а не узнать это постфактум.

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никита королев

Ввели бы еще какую нибудь ответственность для продавцов авто, а то тачку купил, думал что не перекуп, клялся что все в порядке, а через неделю коробка сдохла, и бампер облез от краски

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Константин Пронин

отсталая рашка шо тут казатi

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Вадим Д.

Уходи, говорят, и отдыхать не забывай.

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Липовый мёд

Какой-то совсем тупой вброс. На украинском будет:
- відстала рашка, що тут сказати

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