На Госуслугах официально запустили сервис для онлайн-оформления сделок купли-продажи автомобилей Статьи редакции
Чтобы им воспользоваться, нужны подтверждённый аккаунт на Госуслугах и приложение «Госключ».
- С помощью созданного Минцифры и МВД сервиса автовладельцы смогут заключать договоры о продаже машины полностью в онлайне. Документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге, рассказали в Минцфиры.
- Типовой договор встроен в сервис, а все данные сторон предзаполнены. Сервис также проверит, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. После сделки автоматически формируется черновик заявления о регистрации автомобиля покупателем.
- Заполнение и подписание электронного договора занимает до 10 минут, отметили в ведомстве. Это дополнительный сервис в рамках услуги по госрегистрации транспортного средства.
- Чтобы им воспользоваться, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на Госуслугах. Также обоим понадобится приложение «Госключ», которое позволяет получать сертификат электронной подписи и подписывать документы.
- Сервис тестировали с июня 2022 года. В 2021 году в России запустили приложение «Госуслуги.Авто». С помощью него автовладельцы могут предъявить СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, оплатить или обжаловать штрафы, доверить управление другому водителю и другое.
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Что-то, а госуслуги и мфц - просто молодцы.
Честно говоря - и ГИБДД тоже стараются
Получается, что царь плохой?
С экзаменами на права в ГИБДД сейчас ад. Курсанты месяцами ждут своей очереди сдать экзамен, итого получение прав растягивается на года.
в моем городе такая ситуация сложилась из-за того что автошколы в ковид резко запустили акции типа "учеба за 5000р" (суммарно по факту конечно 30+) и очень много народу ринулось учиться, а сейчас все погрязли в пересдачах с большущими очередями
Еще думаю многие ринулись за правами из-за каршеринга. Раньше у кого не было денег или не хотелось их тратить на машину не заморачивались правами
Нет, с 1 апреля 2021 усложнили правила сдачи, и шанс успеха упал до 13%. А число сотрудников ГИБДД принимающих экзамен осталось прежним, плюс отмены на карантины.
Ну так спасибо регламенту, который с апреля прошлого года запустили.
вопрос как работать будет.
Вполне могут пойти какие - нибудь левые схемы.
Раньше элементом покупки авто был осмотр в ГИБДД перед фактом продажи.
Какой осмотр в гаи? Просто бумажку пишешь, забираешь деньги и сваливаешь. Даже из дома уходить не нужно было.
Да, и если ты покупатель, еще предварительно долго торчишь в очереди. И время от времени носишься между кабинетами/окошками с документами. У меня на это, помнится, часа четыре ушло.
Так что изменение прям к лучшему.
про какие очереди имеете в виду? оформлял уже 5 машин по записи через госуслуги. Всегда был не более часа
брал года три назад, без госуслуг. Это был локальный ад))
Лично на своём опыте могу сказать, что экзамены сдавал очень быстро, очередь действительно есть, но не расстёгивается на год вперёд, за день сдал теорию, через неделю сдал площадку и город. Знакомые которые сдают сейчас тоже быстро справляются.
Осмотр в ГИБДД не перед фактом продажи идет, а при постановке автомобиля на учет. Купля-продажа же может оформляться хоть на коленке в подворотне на обычном листе бумаги и без свидетелей.
У нас в Казахстане уже пару лет так делают, через банковские приложения, минут за 5-10, но рад за россиян, это сильно облегчает жизнь :)
А как у вас это работает если банки разные, к примеру?
Если есть в Казахстане аналог BankId, то нет никакой сложности. Все банки и сервисы тогда объединены в одну экосистему. Многие страны пошли не по пути создания единого портала государственных услуг, а через универсальный электронный идентификатор, который используется как частными компаниями, так и госорганами
По идеи учетка госуслуг и станет таким индификатором.
Хотя нет, все тоже через местный портал, там в конце расписана схема
https://optimism.kz/2021/12/08/postavit-avto-na-uchet-v-kazahstane-poshagovaya-instrukcziya/?amp=1
Звучит надёжно.
Теперь угнанный акк без 2fa станет ещё опаснее
Это если у вас есть автомобиль. А если вы нищеброд, как я, то вам нечего бояться. 🤷
Конечно, угнали аккаунт а потом жена требует алиментов, а ты ее впервые видишь
Так что включи авторизацию
Ой, что начнётся, подозреваю простор для мошенников.
Но в целом, молодцы, конечно, спору нет! Без сарказма.
Бумажка на коленке тоже не особо защищала
Надеюсь это не превратится в новую дыру в безопасности
- босс, у нас дыра в безопасности!
интересно посмотреть, как все будет развиваться
упростили жизнь автовладельцам
так так так, нас скоро ждет очередная утечка информации теперь с информацией о покупке продаже авто
А тут выявление юридических рисков при покупке автомобиля https://riskover.ru/expertise/physical/movables/buy/document
главное чтоб он не накрылся через два дня
Хорошие новости
Отличная новость. Теперь уже точно станет сделка станет прозрачнее и все запреты на авто можно проверить перед покупкой, а не узнать это постфактум.
Ввели бы еще какую нибудь ответственность для продавцов авто, а то тачку купил, думал что не перекуп, клялся что все в порядке, а через неделю коробка сдохла, и бампер облез от краски
отсталая рашка шо тут казатi
Уходи, говорят, и отдыхать не забывай.
Какой-то совсем тупой вброс. На украинском будет:
- відстала рашка, що тут сказати