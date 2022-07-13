Каршеринг «Ситидрайв» начал тестировать динамические тарифы в Москве Статьи редакции
Стоимость поездки будет зависеть от спроса, времени суток и других факторов.
- Пока динамическое ценообразование тестируют только в Москве и для поминутного тарифа. На вопрос, появится ли он в других городах, в «Ситидрайве» ответили vc.ru, что будут смотреть на результаты тестов.
- Тариф будет рассчитываться из множества факторов — спроса, времени суток, количества автомобилей в районе, их местоположения, пробок и других факторов.
- «Ситидрайв» заявил, что «оперирование спросом» — это закономерный шаг для развития бизнеса. Динамическое ценообразование позволит повысить утилизацию автомобилей, сократить их простой и разгрузить общественные парковочные места.
- Кроме того, как заявляют в компании, у пользователей появится возможность арендовать автомобили «по цене ниже рынка» — когда будет низкий спрос или если машина находится в отдалённом районе.
- «Ситидрайв» оставался единственным из «большой четвёрки» операторов каршеринга, у кого действовали фиксированные тарифы, отметили в компании. Динамическое ценообразование есть у «Яндекс Драйва», «Делимобиля» и BelkaCar.
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Только смог зарегистрироваться в нем (год стажа как раз) и был очень рад ценам на бюджетные Kia Rio в 8.72 рубля после 23+ рублей в Делимобиль (из-за отсутствия стажа большой + к цене), а тут на тебе :(
Ха-ха рио за 9 рублей
Мне такое не светит - ещё даже года нет
А может там ещё и каско в тарифе?
Зашёл после прочтения новости в приложение и удивился, цены стали ниже относительно последнего времени. Но возможно и «спроса» нет
На белке катайся
Там от 2 лет стажа, к сожалению. Пока недоступна.
Тогда RentRide
RentRide это не кш
На элке)
А можете обьяснить, в чем фишка, когда спрос высокий, «повышать цену?». Просто это чистой воды заработок на большом спросе но никак не помощь для водителей. Или я не понимаю чего-то?
А кто собирался помогать клиентам, в условиях капитализма?
Ну... и так высокий спрос, а значит куча машин сейчас используется, сделали бы наоборот какие то плюшечки а не «на тебе вместо 14 рублей - 20». Вы агрессивно правы и это конечно Реальность но просто... такое себе)
В том, чтобы
а) были доступные машины
б) заработать больше
И все довольны. Вы хотите пользоваться сервисом, у которого всегда машин нет в наличии?
Хочу что бы были машины конечно. Главное по доступной цене. Просто бывает моменты, когда на машины спрос большой - это время вечернее, когда ленинградка вся стоит, в сторону нижегородки одни пробки и в итоге поездка на каршеринге превращается в Ожидание с бешеным сливом денег)
Т.е. ситуация, когда вы не успели взять машину вам больше нравится?)
Яндекс постоянно высвечивает инфу про повышенный спрос - практически в любое время.... По мне так это способ обосновать клиентам повышенные тарифы - без реального на то обоснования....
Так и продуктовые магазины скоро начнут стоимость устанавливать в зависимости от нахождения клиентов в магазине или на кассе)))...
Вы просто не представляете, сколько водителей ушло из такси
Время писать жалобу в Фас))
чем выше спрос тем выше цена, чем больше машин - тем цена по идее ниже должна быть
Так оно и есть, просто эти вещи несовместимые. Чем выше спрос, тем машин меньше. С низкой ценой при высоком спросе свободных машин быстро не останется вовсе.
А вот при низком спросе и наличии в радиусе большого кол-ва машин, цена, по идее, и будет ниже.
По утрам я в принципе это наблюдаю, если искать такси чуть раньше, чем основная масса выходит из дома, цена раза два ниже, чем когда начинается жара. При этом время в пути практически одинаковое
А это бизнес или богадельня?
Каршеринг должен быть дешевле трамвая иначе он нафиг не нужен
Каршеринг должен быть дешевле такси, ведь везёшь себя сам.
Ну да, стоять в трамвае среди потных людей, который едет по маршруту, а не куда тебе нужно, или ехать на комфортном авто. Что же выбрать, хм?
Стоять в пробке пока трамвай по выделенке несется..
В СПБ с выделенками очень не очень.
Выбрать то, что удобнее и по карману. Очевидно.
А каршеринг по прежнему ещё выгоднее такси, с учётом всех очевидных минусов каршеринга?
Нет, не выгоднее.
ну смотря куда и как ездить
в 30 км от города на сутки туда сюда, с заездом по пути в пару мест, пива попить и в баню сходить на даче хватает
4 тыс за кашкай новый - вполне
такси в таком случае менее удобно и выйдет дороже
с нынешними ценами (3 млн за кашкай) каршер при использовании только в выходные - решение экономически обоснованное
К сожалению это было ожидаемо, «халява» в виде Рио и Каптюров по 8 рублей долго в нынешних условиях длиться не могла (
Когда @Тинькофф добавит самокаты в свою "экосистему"? А то я Премиум клиента, а сервис на уровне "плебей".
Причем тут тинькофф?
Причем тут самокаты?
Если можно желать что хочешь, то я требую в подписку Xboxа добавить безлимитный интернет и гарантийный ремонт автомобилей.
инфинити в сити драйве? в каком городе?
Та не, на фото не Инфинити, а что-то китайское. Не помню как называется, но по городам и весям таких сейчас много ездит.
Cherry Tiggo
спасибо!
типа лого очень похож? пока не встречал таких
Где вы увидели инфинити в ситидрайве?
тоже удивился
Это не инфинити, а китайский чери.
https://www.chery.ru/models/tiggo7pro/
точно) спасибо!
классно они придумали повышать цены из-за спросы и прикрываться тем, что так будет лучше для водителей
Интересно, "руководству срочно понадобились деньги" попадает под эти другие факторы
У белки киа Рио 7 руб и самокат 7 руб
Какой бизнес выгоднее?)
У меня тут по случайности не было денег на карте, откуда ситидрайв оплату списывает. Так через пару дней начали капать пени. Это дичь вообще