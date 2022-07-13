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Каршеринг «Ситидрайв» начал тестировать динамические тарифы в Москве Статьи редакции

Стоимость поездки будет зависеть от спроса, времени суток и других факторов.

  • Пока динамическое ценообразование тестируют только в Москве и для поминутного тарифа. На вопрос, появится ли он в других городах, в «Ситидрайве» ответили vc.ru, что будут смотреть на результаты тестов.
  • Тариф будет рассчитываться из множества факторов — спроса, времени суток, количества автомобилей в районе, их местоположения, пробок и других факторов.
  • «Ситидрайв» заявил, что «оперирование спросом» — это закономерный шаг для развития бизнеса. Динамическое ценообразование позволит повысить утилизацию автомобилей, сократить их простой и разгрузить общественные парковочные места.
  • Кроме того, как заявляют в компании, у пользователей появится возможность арендовать автомобили «по цене ниже рынка» — когда будет низкий спрос или если машина находится в отдалённом районе.
  • «Ситидрайв» оставался единственным из «большой четвёрки» операторов каршеринга, у кого действовали фиксированные тарифы, отметили в компании. Динамическое ценообразование есть у «Яндекс Драйва», «Делимобиля» и BelkaCar.

#новость #ситидрайв

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46 комментариев
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 Andrey Boyarskiy

Только смог зарегистрироваться в нем (год стажа как раз) и был очень рад ценам на бюджетные Kia Rio в 8.72 рубля после 23+ рублей в Делимобиль (из-за отсутствия стажа большой + к цене), а тут на тебе :(

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Михаил Панков

Ха-ха рио за 9 рублей
Мне такое не светит - ещё даже года нет
А может там ещё и каско в тарифе?

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Роман Костенко

Зашёл после прочтения новости в приложение и удивился, цены стали ниже относительно последнего времени. Но возможно и «спроса» нет

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Антон Храмченко

На белке катайся

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Andrey Boyarskiy

Там от 2 лет стажа, к сожалению. Пока недоступна.

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Антон Храмченко

Тогда RentRide

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Михаил Панков

RentRide это не кш

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Sergey Tischenko

На элке)

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Александр RazzOne

А можете обьяснить, в чем фишка, когда спрос высокий, «повышать цену?». Просто это чистой воды заработок на большом спросе но никак не помощь для водителей. Или я не понимаю чего-то?

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Дмитрий Филиппов

А кто собирался помогать клиентам, в условиях капитализма?

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Александр RazzOne

Ну... и так высокий спрос, а значит куча машин сейчас используется, сделали бы наоборот какие то плюшечки а не «на тебе вместо 14 рублей - 20». Вы агрессивно правы и это конечно Реальность но просто... такое себе)

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Андрей Васильев

В том, чтобы
а) были доступные машины
б) заработать больше

И все довольны. Вы хотите пользоваться сервисом, у которого всегда машин нет в наличии?

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Александр RazzOne

Хочу что бы были машины конечно. Главное по доступной цене. Просто бывает моменты, когда на машины спрос большой - это время вечернее, когда ленинградка вся стоит, в сторону нижегородки одни пробки и в итоге поездка на каршеринге превращается в Ожидание с бешеным сливом денег)

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Андрей Васильев

Т.е. ситуация, когда вы не успели взять машину вам больше нравится?)

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Александр

Яндекс постоянно высвечивает инфу про повышенный спрос - практически в любое время.... По мне так это способ обосновать клиентам повышенные тарифы - без реального на то обоснования....
Так и продуктовые магазины скоро начнут стоимость устанавливать в зависимости от нахождения клиентов в магазине или на кассе)))...

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Aleksander Tretiakov

Вы просто не представляете, сколько водителей ушло из такси

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Evgeniy Sanakov

Время писать жалобу в Фас))

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Николай Бараненко

чем выше спрос тем выше цена, чем больше машин - тем цена по идее ниже должна быть

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Andrey Belyakov

Так оно и есть, просто эти вещи несовместимые. Чем выше спрос, тем машин меньше. С низкой ценой при высоком спросе свободных машин быстро не останется вовсе.
А вот при низком спросе и наличии в радиусе большого кол-ва машин, цена, по идее, и будет ниже.
По утрам я в принципе это наблюдаю, если искать такси чуть раньше, чем основная масса выходит из дома, цена раза два ниже, чем когда начинается жара. При этом время в пути практически одинаковое

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Pavel Petel

А это бизнес или богадельня?

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Псков Бурито

Каршеринг должен быть дешевле трамвая иначе он нафиг не нужен

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Джахор Дырдырдаев

Каршеринг должен быть дешевле такси, ведь везёшь себя сам.

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расслабленный пост-хипстер

Ну да, стоять в трамвае среди потных людей, который едет по маршруту, а не куда тебе нужно, или ехать на комфортном авто. Что же выбрать, хм?

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Псков Бурито

Стоять в пробке пока трамвай по выделенке несется..

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Джахор Дырдырдаев

В СПБ с выделенками очень не очень.

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Pavel Petel

Выбрать то, что удобнее и по карману. Очевидно.

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Михаил Мн

А каршеринг по прежнему ещё выгоднее такси, с учётом всех очевидных минусов каршеринга?

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Джахор Дырдырдаев

Нет, не выгоднее.

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Nikolay Ivashev

ну смотря куда и как ездить
в 30 км от города на сутки туда сюда, с заездом по пути в пару мест, пива попить и в баню сходить на даче хватает
4 тыс за кашкай новый - вполне
такси в таком случае менее удобно и выйдет дороже
с нынешними ценами (3 млн за кашкай) каршер при использовании только в выходные - решение экономически обоснованное

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Никита Рымаренко

К сожалению это было ожидаемо, «халява» в виде Рио и Каптюров по 8 рублей долго в нынешних условиях длиться не могла (

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Псков Бурито

Когда @Тинькофф добавит самокаты в свою "экосистему"? А то я Премиум клиента, а сервис на уровне "плебей".

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Болотов Александр

Причем тут тинькофф?
Причем тут самокаты?
Если можно желать что хочешь, то я требую в подписку Xboxа добавить безлимитный интернет и гарантийный ремонт автомобилей.

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volkov

инфинити в сити драйве? в каком городе?

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Mikka Y

Та не, на фото не Инфинити, а что-то китайское. Не помню как называется, но по городам и весям таких сейчас много ездит.

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Mikka Y

Cherry Tiggo

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volkov

спасибо!

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volkov

типа лого очень похож? пока не встречал таких

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reazzon

Где вы увидели инфинити в ситидрайве?

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volkov

тоже удивился

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reazzon

Это не инфинити, а китайский чери.

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reazzon

https://www.chery.ru/models/tiggo7pro/

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volkov

точно) спасибо!

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Konstantin Novikov

классно они придумали повышать цены из-за спросы и прикрываться тем, что так будет лучше для водителей

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A.K.
Стоимость поездки будет зависеть от спроса, времени суток и других факторов

Интересно, "руководству срочно понадобились деньги" попадает под эти другие факторы

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Unknown

У белки киа Рио 7 руб и самокат 7 руб
Какой бизнес выгоднее?)

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Федор Русаков

У меня тут по случайности не было денег на карте, откуда ситидрайв оплату списывает. Так через пару дней начали капать пени. Это дичь вообще

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