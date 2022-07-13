«Авито» стал владельцем 67% агрегатора объявлений об автомобилях с пробегом Haraba Статьи редакции
Сервис помогает дилерам и профессиональным продавцам находить и выкупать подержанные машины.
- ООО «КЕХ еКоммерц» (управляющая компания «Авито») 13 июля 2022 года получила 67% в ООО «Хараба», которое управляет одноимённым агрегатором. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ. В «Авито» не прокомментировали vc.ru сделку.
- До сделки совладельцами компании были Гаджи Курбанов и Андрей Редуто (по 31,9%), Камиль Гаджиев (21,2%), Михаил Тюрин (10%) и Дмитрий Ковалев (5%). В 2021 году чистая прибыль «Хараба» составила 18,3 млн рублей при выручке 123 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
- Haraba агрегирует объявления о продаже автомобилей с пробегом с популярных сервисов объявлений, говорится на его сайте: доля объявлений с «Авито» составляет 41%, с Drom — 25%, Auto.ru — 23%, «Юла» — 6% и других. Каждый месяц в приложении сервиса отображается более 1 млн объявлений о продаже машин с пробегом.
- Компания работает с дилерами и профессиональными продавцами (перекупами и подборщиками автомобилей с пробегом), позволяя им находить, оценивать, проверять и выкупать подержанные машины.
- «Авито» работает в сегменте объявлений о продаже автомобилей с 2012 года, напоминает «Интерфакс». В частности, у компании есть сервис проверки истории автомобиля перед его покупкой «Автотека».
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Эту помойку (авито) закрыть давно пора.
Давно с Артёмом дружите?)
https://vc.ru/u/154398-sergey-mihalev/460742-v-dume-hotyat-sozdat-gosudarstvennuyu-dosku-obyavleniy-fizlic-i-zapretit-razmeshchenie-v-drugih-mestah
Пьём чай, кушаем плюшки и никакого движения к монополии
Антимонопольный комитет надо расформировать к хуям
Скоро Авито скупит все столбы, заборы и доски у подъездов и всё, абсолютная монополия готова.
пиз..а агрегатору ха... чето-там. помянем
О, конкурентов выкупили