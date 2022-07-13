Производитель автомобилей Iveco ушёл из России и передал долю в СП по сборке грузовиков местному партнёру Статьи редакции
Условия сделки неизвестны, а глава компании говорит, что «дело не в финансах».
- По словам гендиректора Iveco Геррита Маркса, решение приняли после нескольких месяцев размышлений, пишет Reuters.
- У Iveco в России с 1994 года было совместное предприятие Iveco-AMT (до 2009 года — «УралАЗ-Iveco»), которое управляло заводом по производству грузовиков в Челябинской области. По данным «Контур.Фокуса», Iveco владела долей в 33,3% в ООО «Ивеко-АМТ», ещё 66,7% контролирует АМТ Владимира Новика, гендиректора СП.
- Маркс заявил, что Iveco передала свою долю АМТ. На вопрос о финансовых условиях сделки он ответил, что «дело здесь не в финансах».
- В 2022 году СП планировало выпустить 600-700 грузовиков, которые предназначались для продажи в России. Всего мощность завода составляет 5 тысяч машин в год.
- Iveco объявила, что прекратит продавать и поставлять машины в Россию и Беларусь, в начале марта 2022 года. Тогда Маркс заявил, что компания рассматривает выход из СП.
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Впервые слышу про эту марку, пусть валят из страны! Свои машины из говна сделаем и с удовольствием ездить будем!
И палок... Вы забыли: из говна и палок! Хотя, всё-таки Вы правы - на палках сэкономим!
"Маркс заявил, что Iveco передала свою долю АМТ"
А что Энгельс?
Он с Каутским переписывается.
А это два разных человека?
Маркс же со Спенсером еще из России ушел
Прощаемся ещё с одним хорошим партнёром.
Со сборочным заводом это точно.
Все думают, что придет время, а время только уходит..
Да хорошие были машины за хорошие деньги, куда выносливее газелек
Епта, заебись наши политики и стратеги. Снесли завод "Зил" и построили на его месте ЖК. Теперь нет ни Iveco ни Зила.
Скорее всего если бы не снёс, то ЗиЛа бы всё равно не было 🤷
Там 20 лет нет абсолютно ничего, максимум ручная сборка в нулевых авто, которые устарели уже тогда на 40 лет. Да и завод в Москве - это глупость, вон вся их идея с АЗЛК стоит дешевле, чем земля под заводом, да даже Рено там собирать не особо выгодно было. И не волнуйтесь на камском заводе пока тоже в состоянии сделать грузовик, устаревший на 40 лет.
Автомобильный завод в Москве не нужен.
Дак это "эффективный" левацко-комуняцкий менеджмент - ставить завод тяжёлого машиностроения в центре города
«дело не в финансах», а в их сокращении в разы, если компании не прислушаются к западным ультимативным рекомендациям. пускай рекомендации и вредят компании, главное - что вредят кровавой руси.
ну или они все высокодуховные моралисты с очень медленным соединением, что только спустя 4,5 месяца поняли, как же они плохо относятся к происходящему.
Если вы думаете, что везде как в России ходит к бизнесу прокуратура и давит - нет не везде
Или ровно столько надо было времени, что бы полностью уйти.
А местный менеджмент типа что будет делать дальше? Гулять по складам, сидеть за столами в офисах? Что это вообще значит «передача местному менеджменту»?
Означает закрытие завода по сборке автомобилей.
Был начальник, стал акционер, можно теперь площадь под ларёк с огурцами сдавать
¯\_(ツ)_/¯
Никогда такого не было и вот опять...
Помнится была история из за этих Ивеко много народу не выжило в теракте с Невским Экспрессом потому что ивеко "скорая помощь" оказался фуфлом не мог проехать к месту куда спокойно соболь доезжал
Выпустят Ladeco