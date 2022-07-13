Транспорт
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Производитель автомобилей Iveco ушёл из России и передал долю в СП по сборке грузовиков местному партнёру Статьи редакции

Условия сделки неизвестны, а глава компании говорит, что «дело не в финансах».

  • По словам гендиректора Iveco Геррита Маркса, решение приняли после нескольких месяцев размышлений, пишет Reuters.
  • У Iveco в России с 1994 года было совместное предприятие Iveco-AMT (до 2009 года — «УралАЗ-Iveco»), которое управляло заводом по производству грузовиков в Челябинской области. По данным «Контур.Фокуса», Iveco владела долей в 33,3% в ООО «Ивеко-АМТ», ещё 66,7% контролирует АМТ Владимира Новика, гендиректора СП.
  • Маркс заявил, что Iveco передала свою долю АМТ. На вопрос о финансовых условиях сделки он ответил, что «дело здесь не в финансах».
  • В 2022 году СП планировало выпустить 600-700 грузовиков, которые предназначались для продажи в России. Всего мощность завода составляет 5 тысяч машин в год.
  • Iveco объявила, что прекратит продавать и поставлять машины в Россию и Беларусь, в начале марта 2022 года. Тогда Маркс заявил, что компания рассматривает выход из СП.

#новость #iveco

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51 комментарий
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 Александр Лесненко

Впервые слышу про эту марку, пусть валят из страны! Свои машины из говна сделаем и с удовольствием ездить будем!

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shuz

И палок... Вы забыли: из говна и палок! Хотя, всё-таки Вы правы - на палках сэкономим!

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7 комментариев
Маджид Гаджиев

"Маркс заявил, что Iveco передала свою долю АМТ"
А что Энгельс?

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Андрей Мельник

Он с Каутским переписывается.

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4 комментария
shuz

А это два разных человека?

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2 комментария
Пришелец

Маркс же со Спенсером еще из России ушел

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Илья Попов

Прощаемся ещё с одним хорошим партнёром.

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Pavel Petel

Со сборочным заводом это точно.

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Интимный турник

Все думают, что придет время, а время только уходит..

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Саша Прохоренко

Да хорошие были машины за хорошие деньги, куда выносливее газелек

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Andrey Arsentyev

Епта, заебись наши политики и стратеги. Снесли завод "Зил" и построили на его месте ЖК. Теперь нет ни Iveco ни Зила.

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Soulis

Скорее всего если бы не снёс, то ЗиЛа бы всё равно не было 🤷

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Саша Прохоренко

Там 20 лет нет абсолютно ничего, максимум ручная сборка в нулевых авто, которые устарели уже тогда на 40 лет. Да и завод в Москве - это глупость, вон вся их идея с АЗЛК стоит дешевле, чем земля под заводом, да даже Рено там собирать не особо выгодно было. И не волнуйтесь на камском заводе пока тоже в состоянии сделать грузовик, устаревший на 40 лет.

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Pavel Petel

Автомобильный завод в Москве не нужен.

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12 комментариев
AlexanderAPS

Дак это "эффективный" левацко-комуняцкий менеджмент - ставить завод тяжёлого машиностроения в центре города

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spspspsspsp

«дело не в финансах», а в их сокращении в разы, если компании не прислушаются к западным ультимативным рекомендациям. пускай рекомендации и вредят компании, главное - что вредят кровавой руси.

ну или они все высокодуховные моралисты с очень медленным соединением, что только спустя 4,5 месяца поняли, как же они плохо относятся к происходящему.

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Саша Прохоренко

Если вы думаете, что везде как в России ходит к бизнесу прокуратура и давит - нет не везде

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Pavel Petel

Или ровно столько надо было времени, что бы полностью уйти.

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1 комментарий
Золотой Даниль

А местный менеджмент типа что будет делать дальше? Гулять по складам, сидеть за столами в офисах? Что это вообще значит «передача местному менеджменту»?

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Pavel Petel

Означает закрытие завода по сборке автомобилей.

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Саша Прохоренко

Был начальник, стал акционер, можно теперь площадь под ларёк с огурцами сдавать

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Влад

¯\_(ツ)_/¯

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Честной звук

Никогда такого не было и вот опять...

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роман долгополов

Помнится была история из за этих Ивеко много народу не выжило в теракте с Невским Экспрессом потому что ивеко "скорая помощь" оказался фуфлом не мог проехать к месту куда спокойно соболь доезжал

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Alekseï Butrimov

Выпустят Ladeco

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