Транспорт
Маша Цепелева

Минпромторг запустил программу поддержки спроса на российские машины — со скидкой на электромобили в 35% Статьи редакции

На первый взнос по автокредиту сделают скидку до 20%, это распространяется на УАЗ, Lada, ГАЗ, «КамАЗ», «Урал».

  • Минпромторг возобновил программу поддержки спроса на автомобили с 14 июля. Ведомство выделило 15 млрд рублей на льготный лизинг и автокредитование. Программа работала в 2021 году, но тогда её приостановили, потому что бюджет исчерпали через несколько месяцев после старта, пишет «Ъ».
  • По условиям льготного кредита, скидка на первый взнос составит до 20% от стоимости автомобиля (была 10%), а максимальный размер кредита увеличится с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей.
  • Раньше в программе участвовали марки Hyundai, Kia, Volkswagen и Renault, теперь только УАЗ, Lada, ГАЗ. Это связано с тем, что «машины должны быть выпущены не ранее года, предшествующего году приобретения автомобиля», а иностранные производители приостановили поставки и работу заводов в России.
  • В программу не попал китайский Haval, завод производителя продолжает работать в Туле. По оценке Минпромторга, у китайских автомобилей от 1 тысячи до 1,2 тысячи баллов в зависимости от модели, а участие в программе требует не менее 2 тысяч баллов.
  • В кредит с господдержкой можно будет купить электромобиль с повышенной скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей. Мера распространяется на марку Evolute (локализованная версия китайского Dongfeng), производство запустят в сентябре 2022 года, тогда же поступят в продажу первые машины.
  • Условия льготного лизинга не изменились: скидка на обычные машины составит 10%, но не более 500 тысяч рублей, на электромобили — 35%.
  • За счёт господдержки спроса Минпромторг планирует увеличить продажи машин на 80 тысяч. Всего по ожиданиям чиновников, в 2022 году в России продадут 750–800 тысяч автомобилей.
Электромобиль Evolute

#новость #минпромторг #льготноекредитование

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112 комментариев
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Относительный лолипоп

Поднять на 70-90%, а потом сделать типа скидку на 10-35%.

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Revenant

А инфраструктуру под эти электромобили кто будет развивать?

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Слепой яд

Катушка на 25 метров в багажнике, чего тебе ещё надобно? ))))

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2 комментария
Forgotten Games

Я хз развивают или нет, но на пути моего следования из дома на работу уже полгода как установили очень красивую станцию для зарядки с двумя типами подключения. А вот чтобы от нее заряжались видел только один раз Теслу. Это я про столицу.

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12 комментариев
Царь Преисподни

В Краснодаре и на Кубани в целов с заправочными станция все в порядке. Так что не надо ляля про всю провинцию)

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2 комментария
Илья Ефимов

Держи

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MEGAtraXXXer666

У нас есть нормальные электромобили?

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Алексей Прасковьин

А у нас они вообще есть?

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6 комментариев
Грядущий велосипед

Инициатива Минпромторга воспринимается как анекдот.

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1 комментарий
Относительный лолипоп

А у нас есть нормальные с двс?

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2 комментария
Black7

Ага, называются трамваи

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Дмитрий Cоколов

А они нам нужны?! При минусовой температуре батареи не заряжаются!

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2 комментария
Павел Полихронов

Я точно не уверен, но похоже, что это будут китайские электромобили под брендом наших машин😂

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Pavel Petel

Легковых больше нет. Грузовыми не особо интересуюсь, но КамАЗ вроде с Мерседесом работал, который ушел.

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Трудовой химик

Да. Электролаборатории мобильные.

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1 комментарий
Александр

Электромобили в стране «бензоколонке»🤦‍♂️

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Vitaliy O

Цены на топливо в "стране-бензоколонке" мотивируют пересаживаться на электромобили или гибриды (

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4 комментария
Андрей Топов

В кредит вёдра только олени покупают и упоротые адепты навального.

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6 комментариев
Pavel Petel

Завозят битые Теслы из США. Почему бы и нет.

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Alex R

Для начала бы цены сделали как во всем мире, а то в России авто стоят в 1,5-2 раза дороже, чем в Европе или США, а доходы населения в разы меньше.

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Непорочный

В развивающихся странах всегда так.

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6 комментариев
Алеоп

Для начала, а сначала, могли бы сначала, почему сначала… Вечно недовольные всепропальщики

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Edievsky

Ё-мобиль, твой выход

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Вадим Д.

Охереть: российские электромобили Evolute прямиком из Китая.
Нет уж, создавайте ЭлектроГАЗ и КамАЗЭль.

Только вот, с огромной долей вероятности всем наши электромобили так и будут или китайско-иранские, или дизельные (-:

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Андрей Топов

Создают

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Илья Волочков

Опять надувают кредитные пузыри...

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Алексей Прасковьин

Да причем тут пузыри? Для юрлиц если эта программа работать не будет, то что по ней можно купить, получается? Только гранту. Ну или физики начнут Газели скупать

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Forgotten Games

Вы правда считаете, что скидка и кредит это одно и то же?

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1 комментарий
Igor Chimbur

Опять они с этими программами льготного кредитования. Сначала льготная ипотека, которая цены задрала на недвижку, теперь автомобили.

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Allestor Klei

Почему "российский" электромобиль это китаец со смененным шильдиком?

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Вадим Д.

Потому что российские мониторы, например, точно такие же. К сожалению, как и многое другое.
Не могу понять, почему это с таким пафосом преподносится именно как российское. Типа "умеем"? Так ведь не умеем же. Уметь – хорошо и нужно, но себе зачем врать? Или если не врать, то и от бюджетов могут попросить?

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Frolov Konstantin

Интеграл

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Сергей Степанов

Модельный ряд российских электромобилей

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Alex Gurulli

Они даже это не смогут выпускать.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

даже они китайские

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Oleg Zhuravlev

Скидка на ржавое ведро, покупай не скупись !!!

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Vasya Pupkin

Ведерко ржавых комплектующих болтов в подарок

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Слегка Придурковатый

"По оценке Минпромторга, у китайских автомобилей от 1 тысячи до 1,2 тысячи баллов в зависимости от модели, а участие в программе требует не менее 2 тысяч баллов"

Что ещё за баллы?

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Frolov Konstantin

Е-баллы

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Vitaliy O

Уровень локализации производства

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Владимир Кондратьев

Социального рейтинга же.

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Джахор Дырдырдаев

Баллы социального рейтинга.

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Шахматный корабль

А есть российские машины?

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Alex Gurulli

Вот тоже не понимаю, что тут люди обсуждают ;)
Кто-то из вас собирается ВАЗ покупать?

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Dimitri

Зачем льготы на эти 4000 машин делать которые сейчас производят в РФ? Тут и так спрос даже близко не покрывается на данный момент, они ещё субсидируют. 🤦‍♂️

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Alex Gurulli

Изображают работу.

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Богдан Охотин

Скидки по любому только для дилеров, а по факту выставят как однушки)))

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Владимир Кондратьев

Разницу ковриками добьют.

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Sergey Maev

извините, но почему только при покупке в кредит?
если я готов взять за наличку, то все, в пролете?
что за бред...

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Alex Gurulli

А, что вы собрались покупать, ВАЗ?
Вы самоубийца-моделист-конструктор?

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1 комментарий
Максим

За наличку уже давно не продают автомобили. Или кредит оформляйте, или за наличку, но в качестве допа нужно будет взять коврики за 95к.

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Black7
электромобиль с повышенной скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей.

🤦🏻‍♂️

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Макс Макс

Пожалуй поезжу на старой обычной машине.

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Soulis

"В кредит с господдержкой можно будет купить электромобиль с повышенной скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей."
Такой электромобиль в России существует? И у нас есть вообще массовое производство электромобилей?

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Ксюша

Возможно скоро всё начнёт налаживаться.

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Alex Gurulli

lol, что налаживаться?
Что может наладится в стране, которая практически ничего высокотехнологичного не умеет производить.

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Стерлядка Вяленая

Будем на работу на камазах ездить)

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Марат Булатов

А мне интересно, существует ли хоть одна новость про Россию, что-бы под ней были положительные комментарии: типа молодцы, здорово и т. д.

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Alex Gurulli

А покажите мне такую новость.
Вот, без новости, скажите, что в России в уровень с развитыми странами.

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2 комментария
hakhagmon

Evolute i-VAN

так они тоже не наши, зачем тогда эта фотка в посте?

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hakhagmon
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1 комментарий
Legion Comander

Теперь я смогу купить гранту за миллион а не за миллион двести?

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Максим

здесь нужно привыкать заново. Миллион три года назад, и миллион сейчас - это разные миллионы)

У меня пока плохо получается. Первая реакция на любые цены "вы чо, охуели?".

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Трудовой химик

Говно. Говно. Недорого! Ещё теплое.

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