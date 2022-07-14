Минпромторг запустил программу поддержки спроса на российские машины — со скидкой на электромобили в 35% Статьи редакции
На первый взнос по автокредиту сделают скидку до 20%, это распространяется на УАЗ, Lada, ГАЗ, «КамАЗ», «Урал».
- Минпромторг возобновил программу поддержки спроса на автомобили с 14 июля. Ведомство выделило 15 млрд рублей на льготный лизинг и автокредитование. Программа работала в 2021 году, но тогда её приостановили, потому что бюджет исчерпали через несколько месяцев после старта, пишет «Ъ».
- По условиям льготного кредита, скидка на первый взнос составит до 20% от стоимости автомобиля (была 10%), а максимальный размер кредита увеличится с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей.
- Раньше в программе участвовали марки Hyundai, Kia, Volkswagen и Renault, теперь только УАЗ, Lada, ГАЗ. Это связано с тем, что «машины должны быть выпущены не ранее года, предшествующего году приобретения автомобиля», а иностранные производители приостановили поставки и работу заводов в России.
- В программу не попал китайский Haval, завод производителя продолжает работать в Туле. По оценке Минпромторга, у китайских автомобилей от 1 тысячи до 1,2 тысячи баллов в зависимости от модели, а участие в программе требует не менее 2 тысяч баллов.
- В кредит с господдержкой можно будет купить электромобиль с повышенной скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей. Мера распространяется на марку Evolute (локализованная версия китайского Dongfeng), производство запустят в сентябре 2022 года, тогда же поступят в продажу первые машины.
- Условия льготного лизинга не изменились: скидка на обычные машины составит 10%, но не более 500 тысяч рублей, на электромобили — 35%.
- За счёт господдержки спроса Минпромторг планирует увеличить продажи машин на 80 тысяч. Всего по ожиданиям чиновников, в 2022 году в России продадут 750–800 тысяч автомобилей.
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Поднять на 70-90%, а потом сделать типа скидку на 10-35%.
А инфраструктуру под эти электромобили кто будет развивать?
Катушка на 25 метров в багажнике, чего тебе ещё надобно? ))))
Я хз развивают или нет, но на пути моего следования из дома на работу уже полгода как установили очень красивую станцию для зарядки с двумя типами подключения. А вот чтобы от нее заряжались видел только один раз Теслу. Это я про столицу.
В Краснодаре и на Кубани в целов с заправочными станция все в порядке. Так что не надо ляля про всю провинцию)
Держи
У нас есть нормальные электромобили?
А у нас они вообще есть?
Инициатива Минпромторга воспринимается как анекдот.
А у нас есть нормальные с двс?
Ага, называются трамваи
А они нам нужны?! При минусовой температуре батареи не заряжаются!
Я точно не уверен, но похоже, что это будут китайские электромобили под брендом наших машин😂
Легковых больше нет. Грузовыми не особо интересуюсь, но КамАЗ вроде с Мерседесом работал, который ушел.
Да. Электролаборатории мобильные.
Электромобили в стране «бензоколонке»🤦♂️
Цены на топливо в "стране-бензоколонке" мотивируют пересаживаться на электромобили или гибриды (
В кредит вёдра только олени покупают и упоротые адепты навального.
Завозят битые Теслы из США. Почему бы и нет.
Для начала бы цены сделали как во всем мире, а то в России авто стоят в 1,5-2 раза дороже, чем в Европе или США, а доходы населения в разы меньше.
В развивающихся странах всегда так.
Для начала, а сначала, могли бы сначала, почему сначала… Вечно недовольные всепропальщики
Ё-мобиль, твой выход
Охереть: российские электромобили Evolute прямиком из Китая.
Нет уж, создавайте ЭлектроГАЗ и КамАЗЭль.
Только вот, с огромной долей вероятности всем наши электромобили так и будут или китайско-иранские, или дизельные (-:
Создают
Опять надувают кредитные пузыри...
Да причем тут пузыри? Для юрлиц если эта программа работать не будет, то что по ней можно купить, получается? Только гранту. Ну или физики начнут Газели скупать
Вы правда считаете, что скидка и кредит это одно и то же?
Опять они с этими программами льготного кредитования. Сначала льготная ипотека, которая цены задрала на недвижку, теперь автомобили.
Почему "российский" электромобиль это китаец со смененным шильдиком?
Потому что российские мониторы, например, точно такие же. К сожалению, как и многое другое.
Не могу понять, почему это с таким пафосом преподносится именно как российское. Типа "умеем"? Так ведь не умеем же. Уметь – хорошо и нужно, но себе зачем врать? Или если не врать, то и от бюджетов могут попросить?
Интеграл
Модельный ряд российских электромобилей
Они даже это не смогут выпускать.
даже они китайские
Скидка на ржавое ведро, покупай не скупись !!!
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"По оценке Минпромторга, у китайских автомобилей от 1 тысячи до 1,2 тысячи баллов в зависимости от модели, а участие в программе требует не менее 2 тысяч баллов"
Что ещё за баллы?
Е-баллы
Уровень локализации производства
Социального рейтинга же.
Баллы социального рейтинга.
А есть российские машины?
Вот тоже не понимаю, что тут люди обсуждают ;)
Кто-то из вас собирается ВАЗ покупать?
Зачем льготы на эти 4000 машин делать которые сейчас производят в РФ? Тут и так спрос даже близко не покрывается на данный момент, они ещё субсидируют. 🤦♂️
Изображают работу.
Скидки по любому только для дилеров, а по факту выставят как однушки)))
Разницу ковриками добьют.
извините, но почему только при покупке в кредит?
если я готов взять за наличку, то все, в пролете?
что за бред...
А, что вы собрались покупать, ВАЗ?
Вы самоубийца-моделист-конструктор?
За наличку уже давно не продают автомобили. Или кредит оформляйте, или за наличку, но в качестве допа нужно будет взять коврики за 95к.
🤦🏻♂️
Пожалуй поезжу на старой обычной машине.
"В кредит с господдержкой можно будет купить электромобиль с повышенной скидкой 35%, но не более 925 тысяч рублей."
Такой электромобиль в России существует? И у нас есть вообще массовое производство электромобилей?
Возможно скоро всё начнёт налаживаться.
lol, что налаживаться?
Что может наладится в стране, которая практически ничего высокотехнологичного не умеет производить.
Будем на работу на камазах ездить)
А мне интересно, существует ли хоть одна новость про Россию, что-бы под ней были положительные комментарии: типа молодцы, здорово и т. д.
А покажите мне такую новость.
Вот, без новости, скажите, что в России в уровень с развитыми странами.
Evolute i-VAN
так они тоже не наши, зачем тогда эта фотка в посте?
Теперь я смогу купить гранту за миллион а не за миллион двести?
здесь нужно привыкать заново. Миллион три года назад, и миллион сейчас - это разные миллионы)
У меня пока плохо получается. Первая реакция на любые цены "вы чо, охуели?".
Говно. Говно. Недорого! Ещё теплое.