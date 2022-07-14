Транспорт
Маша Цепелева

В России стало больше нелегальных таксистов: из-за санкций ремонт машин подорожал, и работать официально стало невыгодно Статьи редакции

Высокая стоимость машин, запчастей и ОСАГО вынуждает водителей не продлевать разрешения на работу.

  • Количество действующих разрешений на работу в такси с декабря 2021 года по июнь 2022-го сократилось на 50 тысяч, до 410 тысяч, рассказала Forbes председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она объясняет, что большинство таксопарков намеренно теряют официальное разрешение на работу, чтобы уйти в тень, а некоторые — распродают автомобили, закрываются или начинают сдавать машины в аренду.
  • На рост «нелегалов» повлияли санкции — стоимость машин выросла до 60%, появился дефицит новых автомобилей, запчасти подорожали на 30-40%, шины — на 120-150%, указано в презетации совета. Таксопарки стараются экономить, «через пару лет есть риск получить устаревшие машины, которые будет угрожать безопасности перевозок».
  • Разрешение на работу в такси действует пять лет, это 300-500 тысяч км пробега, «за это время автомобиль уже придет в негодность», а новый «мало кто может себе позволить», говорит председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
  • Ещё одна причина — рост стоимости ОСАГО, для таксистов страховка может быть в 10 раз дороже, чем для обычных водителей, по данным Аналитического центра при правительстве. Это связано с высоким коэффициентом аварийности: у обычных автомобилей он в среднем 5,1%, а у такси — 33%.
  • На рост «нелегалов» повлияли «излишние» требования, например, к цвету автомобиля, недостаточный надзор, большая ответственность у легальных водителей и другое.
  • 5 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о такси. По нему, заключать договор можно с самозанятыми, на кузове машин надо установить «цветографическую схему», а внутри — систему контроля за усталостью водителя. Также службы заказа обязаны будут давать ФСБ доступ к данным о поездках.

#новость #такси

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35 комментариев
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 Acupuncture USA
председатель Общественного совета по развитию такси

Ох уж эти самовыдуманные советы и должности. Тогда я чур буду Губернатором Острова Борнэо!

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Владимир А.....ч

И ни слова о том, что правила игры и тарифы на рынке устанавливают те, кто не имеют никакого отношения к стоимости машин, запчастей и ОСАГО и, собственно, не являются перевозчиками.

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Yaroslav Shulga

Это плохо? Я очень хорошо помню, как в аэропортах и на вокзалах устанавливали тарифы и правила игры те, кто имеет отношение к перевозкам.

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Ученик волшебника

Ну речь о том, что теперешние не учитывают все эти факторы, а значит, может страдать оценка труда таксиста. У меня про это целая статья есть, что водитель такси — самая проклятая работа на данный момент, то есть хуже всего оцененная.

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Valentin Dombrovsky

Почему Вы считаете, что они не учитывают эти факторы?

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Ученик волшебника

Я сравнил стоимость поездки на каршеринге и на такси. И вам советую провести этот эксперимент, чтобы понять реальную стоимость труда таксиста.

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Roman

Устанавливают те, кто видит спрос и предложение. Когда закончатся таксисты - поднимут цены, а пока так всё работает и всех устраивает, значит статья - тупой блеф.

Судить нужно по делам, а не пустым словам.

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Ученик волшебника

Соглашусь с частью про тупой блеф. Она в общем-то так и построена. *уй знает кто сказал *уй знает что.

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Ученик волшебника

И хорошо, потому что новость не имеет отношения к реальности. Про это отдельно лучше написать.

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Vladislav S

Только на пользу

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Sergey Vasiliev

Наши люди на такси не ездят

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Джон Картошкин

во всём виноват михал иваныч

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sles

у меня всё еще есть промокод на 500 ры , который мне подарил UnionPay, а всего их было таких 6.
так что даже язвенники и трезвенники ;-)

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Pavel Pavel

На пиратском острове законы не действуют, аррр

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Дмитрий Филиппов
5 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о такси. По нему, заключать договор можно с самозанятыми, на кузове машин надо установить «цветографическую схему», а внутри — систему контроля за усталостью водителя. Также службы заказа обязаны будут давать ФСБ доступ к данным о поездках.

У кого-то явный разрыв с реальностью.

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Ученик волшебника

Попытка нормализовать то, что уже по факту так и есть?

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Липовый мёд

Уже не первый год, кстати. Масло масляное

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Caomhan Macha
службы заказа обязаны будут давать ФСБ доступ к данным о поездках

Мне вот интересно, а остались ли у нас сервисы, которые не обязаны стучать товарищу майору? Кажется, только в сантехнике еще не заставляют производителей унитазов докладывать о цвете кала и объеме продукции в ФСБ.

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Поздний алмаз

Там не предусмотрены не то что умные счетчики с анализом цвета, там вообще счетчики не предусмотрены.
Даже на воду счетчики пока можно обычные.
А вот новые электросчетчики только умные (Нет нет все для пользователей - качество электроэнергии оценивать например, а отключать только за превышение мощности и при прежних админпроцедурах - https://vc.ru/future/185904-kak-umneyut-schetchiki-elektrichestva )

Как умнеют счетчики электричества — Будущее на…
Краткий обзор 522-фз и его последствий для потребителя.
vc.ru
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Caomhan Macha
там вообще счетчики не предусмотрены

Ну вообще-то японцы давно уже придумали унитаз, который по... эээ, готовому продукту делает экспресс-анализ здоровья пользователя.

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Ученик волшебника

Боже мой, ну кто хоть пишет эти новости...

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Ученик волшебника

Лучше напишите про то, что вас сейчас ддосят.

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Веселый фонарь

Ддосят и ддосят, чё бубнить то

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Ученик волшебника

Информативнее, чем бубня в тексте выше.

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Олег Логинов

Ага)) как будто все легально работали 🤣🤣🤣🤣. Статистика основана на закрытии СЗ. И дело совсем не в запчастях, просто все выкатали бонус 10к и вернулись опять в парки.

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Ученик волшебника

Имеется в виду легальная работа с лицензией, а не по трудовому законодательству. Прямой связи между количеством лицензий и нелегальным такси, конечно же, никакой нет.

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Владимир А.....ч

Статистика строится на основании выданных разрешений на перевозку.
СЗ разрешение получить не может. Точнее может, но это мутная схема с открытым ИП с последующим переводом на НПД, и в регионах не практиковалась особо.
Разрешение получали через ООО "Рога и копыта", отстёгивая по-братски за эту бумажку и пачку путёвок с открытой датой 300-500 рублей в месяц. Но страховщики либо отказывали в оформлении ОСАГО, либо спустя неделю-другую прекращали договор из-за нарушения условий страхования без возврата денег.
В результате разрешения на перевозку массово начали сдавать, так как в большинстве регионов агрегаторы предоставляют доступ и без него.

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Ученик волшебника

Кто выдал лицензию с ОСАГО, конечно, никак не связано. Если лицензия — это такси. Нет — не такси.

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Skyray
Это связано с высоким коэффициентом аварийности: у обычных автомобилей он в среднем 5,1%, а у такси — 33%

По этой достоверной информации каждый третий пользователь такси должен был попасть в дтп.

Есть такие?

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Ученик волшебника

Не понятно, что такое коэффициент аварийности.

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Irony&Rage

Данные о количестве дип за год.
Только там не учитывается, что у обычной машины пробег в среднем 10к/год, а у средней машины такси пробег 100+к/год. Соответственно выборка не правильная. Если брать выборку по количеству дтп на 100км пробега - то такси идут вровень с личным транспортом а иногда личный транспорт даже вырывается вперёд)

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Ученик волшебника

Ну так как ОСАГО выдается на год, логично считать по времени, а не км. Пробег у такси примерно 80 т в год.

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Skyray

Всем уже похуй на эти законы, нововведения, инициативы и другую чушь.

Никто ничего не будет исполнять, потому что нереально.

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Егор Орлов

Не всё ли равно есть у таксиста лицензия или нет? Условный Яндекс или Ситимобил пробил его по паспортным данным на предмет вменяемости и отсутствие криминала, водительские права у человека тоже есть. Если местный и город хорошо знает, то вообще отлично. Этого вполне достаточно.

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Ученик волшебника

У таксиста лицензии нет. Лицензия выдается на машину. Короче, Собянин с вами не согласен, так было раньше, но не теперь. И во многих странах мира лицензия теперь требуется, пожалуй, кроме Америки.

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