Британский Arrival Дениса Свердлова запланировал на треть сократить расходы — под угрозой увольнения до 30% штата Статьи редакции
Производитель хочет начать выпуск фургонов до конца 2022 года.
- Компания рассказала о плане реструктуризации, который включает сокращение расходов на 30% — оно может затронуть до 30% сотрудников во всём мире.
- Всего в компании работает около 2700 человек в Великобритании, США, Германии, Люксембурге и Грузии, пишет Financial Times. То есть увольнения могут затронуть примерно 800 человек.
- Реструктуризация позволит компании начать производство своего коммерческого электрофургона в третьем квартале 2022 года. В частности, у производителя есть контракт на 10 тысяч электромобилей для логистической службы UPS.
- Arrival детальнее расскажет об этом в финансовом отчёте за второй квартал, который должен выйти 11 августа. По данным FT, в первом квартале компания показала $10,4 млн убытков на фоне «проблем с цепочками поставок, продолжающейся пандемии, геополитической напряженности и растущей инфляции».
- Arrival основал в Лондоне в 2015 году бывший глава Yota Денис Свердлов. В начале марта 2021 года компания показала свой первый электрический фургон. Тогда же компания вышла на биржу по схеме с поглощением. В мае 2022-го Arrival сообщил о закрытии офиса в России и релокации сотрудников в Грузию.
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Чел кормит завтраками инвесторов с 2017 года. Это он ещё долго продержался, умеет
Дык продать Амазону 100К несуществующих вэнов - талантливый парнишка.
Там вроде Ривиан. Этот продал UPS 10000. Ну как продал, там договор о намерениях ни к чему не обязывающий
Да, точняк, то разводняк от Ривиана был, тоже талантливые парнишки. Arrival 10K впарил USPS'у, тоже немало. У Ривиана хоть что-то ездит уже, а Arrival там картинки и прототипы показывает, да про мини-заводы байки трёт.
Обычное дело — разработка авто всегда занимает 3-5 лет и стоит обычно около 5-25 млн $ (зависит от многих факторов). Фишка в том, что Arrival развела бурную деятельность в СМИ и на YouTube, смогла наковырять ездящие прототипы и поставил себе, ну в целом, благую миссию. То, что они делают неюзабельный кал с контр-логическим методом производства — большоооой вопрос к инвесторам в лице UPS и Hyundai (там и другие есть)
Вы ошиблись минимум на … порядки лень считат. Стоимость разработки платформы, подготовка производства (цикл испытаний прототипов, сертификация, комплект документации с чертежами и технологией для легковой машинки) стоит в районе $1 млд.
За $5-25 млн вы сможете только купить один цех и подвести к нему коммуникации.
Признайтесь что цифры вы с пола подняли))
Но у Маска ему ещё бы поучиться.
поучится выпускать реальные автомобили? Это да
А что там с сайбертрак? :) зеркала заднего вида все же появятся?
Маск вроде сразу дату выпуска авто определил и выпустил +- в срок. Этот пошел по пути Николы Моторс
Ну Маск перехватил у двух чудиков идею впихнуть в Lotus Elise батарейки и пролоббировал через корешей льготы и скидки на реализацию в антирыночных условиях. Не то, чтобы дико сложно было. Model S, 3, Y и X конечно сильно более сложные продукты, но мы говорим о старте.
Здесь я тоже не вижу рокет-сайенса. Но продукта нет. Вот насчёт Николы изначально было стрёмно, потому что на водороде выпускать грузовики довольно сложно
Трэвор хоть и сел в тюрму, но оставил себе что-то около 140 или даже 400 млн $, при том выведя компанию, состоящую из веб-сайта и папье-маше-грузовичка на биржу достигнув 32 миллиардов. Трэвор мой личный герой автостартаперского наебалова, не трогайте его❤️
😂
То есть с 2015-го они 6 лет ничего не производили, только собирали деньги и готовились. И теперь они только собираются производить свои фургоны...
Почти история Джона Делориана может получиться.
Джон был гением автомобилестроения и дизайна. До DMC-12 он выпустил легендарный Pontiac GTO если не ошибаюсь. У него были огромные связи и знания в автоиндустрии, и бэкграунд законченных, популярных продуктов. Свердлов это российско-британский Nikola, не более. У них нет никакой оригинальной идеи, кроме производства пластмассовых электричек из металлопрофиля, выкинув на помойку эффект масштабирования производства.
Всё правильно говорите, но я именно про эпопею с DMC-12, там всё печально и больше мечта или одержимость мечтой. Тут, конечно, случай иной.
Свердлов - крутой пиарщик. Это очень ярко проявилось в Yota. Миллиарды в рекламу, тусовки, инсталляции. При этом полученные через пролоббированные Ростехом частоты 4G и все.. Ну пара годных устройств.
В итоге создали яркий бренд и капитализацию, чтобы затем продать частоты Мегафону. Так то Мегафон этих частот был недостоен получить официально. А потом как-то все операторы перераспределили их..
Назвать эти деньги честно заработанными не могу. Но далее он их успешно вложил на Западе в Arrival (в пиар проект Arrival).. Здесь уже талантливо раскрутил инвесторов.. Опыт Yota не зря прошел..
Главный принцип - никогда не жалел денег на команду. Брал самых дорогих и крутых ребят. Показывал движуху...
Ощущение, что все повторяется..
Будет пара странных машин, сделанных на сторонних заводах и громкая продажа какому-нибудь автоконцерну..
Хз. В те старые времена, когда интернет был не таким распространённым как сейчас, yota была единственным его источником во многих местах. Я был доволен
вангую, что они не выпустят ни одной партии прежде чем закроются
Закрываться пока рано, надо удачно продаться гигантам индустрии. Пусть пожуют фантик и эко-френдли пластмассы. Автобус у них, к слову, таки на стиле.
А есть фото реального живого автобуса... Или все только в мониторах у них?
Ая яй какой не патриот. Релокацию учудил. А может правильно поступает? Верит в Россию?
Ну учитывая, что на сегодняшний день единственный работоспособный автоконцерн ГАЗ, наверно, правильно поступает.
А КАМАЗ всё уже?!
тяжко ему, мягко говоря
Я бы сказал, там двоякая ситуация…
УАЗ вроде неплохо себя чувствует, со своим-то уровнем технологичности и локализованности
УАЗ патриот неплохо себя чувствует?
Речь о более "консервативных" и "ортодоксальных" УАЗиках. Новые модели да, видали лучшие врема.
Открываю даже вот это. Импортная коробка и АБС.
https://uaz-center.by/cars/hunter
Честно, не знал. Жаль, если действительно так. Мне, как человеку экстравагантному УАЗы всегда были симпатичны. Надеюсь компания переживёт всем известные события.
ГАЗ (без шуток) - охуенный завод с пиздатым производством. Ну ещё про КАМАЗ не надо забывать на рынке грузовиков, естественно.
Так у них все ключевое в Британии. С чего бы ему быть патриотом?
Денис работал в правительстве РФ )) и сейчас должен бороться за своего хозяина Пу. Но смех смехом, но увы это показывает, что Россия не годится для технологичных стартапов. Емобиль так и не поехал. Технологический остров, очень странная концепция.
Для стартапов — годилась в момент создания Arrival. Не годится она для долгосрочных гигантов частного(!) бизнеса типа Ford (ну, уже не годится). Просто в России нет такого количества сказочных оленей-инвесторов и такого псевдо-духа инновационного прогресса в глазах иностранного инвестора. Увы и ах, но такие как Fisker, Arrival, Canoo, Lordstown в России не нужны.
Это называется конкуренция. Tesla тоже в начале была наживкой для оленей, а сейчас вполне себе бизнес.
Ну пока что она одна такая, к тому же всё еще похожа на дикий пузырь. BYD недавно уделала Tesla по объемам производства, но не стоит и малой части капитализации Tesla (пните если не прав, давно не чекал)
У BYD тачки дверьми не машут. Как такое можно сравнивать 🤷♂️