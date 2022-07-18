Разработчик беспилотных технологий BaseTracK продал бизнес в России Статьи редакции
Покупателем выступила группа российских инвесторов.
- Эстонский разработчик платформы для управления беспилотным транспортом BaseTracK объявил о продаже российского бизнеса и прекращении коммерческой деятельности в стране. Представитель компании отметил в разговоре с Forbes, что продажа связана с невозможностью развивать компанию в России. После продажи российского бизнеса BaseTracK сосредоточится на зарубежных рынках.
- Покупателем выступила группа российских инвесторов, в их числе владелец транспортной компании «Альтика» Олег Яновский и сооснователь клубов венчурных инвесторов «Синдикат» и AngelsDeck Игорь Калошин.
- Сумму сделки в BaseTracK не разглашают. По словам источника Forbes, знакомого с её условиями, российский бизнес компании оценили в 1 млрд рублей.
- С июля 2022 года российское представительство BaseTracK работает под брендом «Энерготрак». Компании перейдут разработанные стартапом технологии и продукты, включая систему автоматизации движения BaseTracK Smart Freight, а также весь флот автомобилей разработчика. Яновский будет отвечать за построение продаж новой компании, а Калошин сфокусируется на привлечении инвестиций.
- В 2021 году Калошин вместе с другими инвесторами Angelsdeck вложили $1 млн в BaseTracK. Сейчас Калошину принадлежит 15% в ООО «Бейстрек рус», остальные 85% — у основателя Андрея Вавилина, следует из данных «Контур.Фокуса» на июль 2022-го. В компании пояснили Forbes, что эти 15% перешли инвестору по условиям прошлого инвестиционного раунда.
- Основанная в 2018 году BaseTracK создала и запатентовала технологию «виртуальный рельс». Система выстраивает цифровой аналог трассы с учётом особенностей рельефа, поворотов и других факторов и автоматически формирует для водителя рекомендации по вождению, чтобы сократить расход топлива. В феврале 2022 года компания также представила систему BaseTracK Smart Freight 2 — она позволяет контролировать скорость автомобиля.
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«Группа российских инвесторов» знатно закупилась за последние 4 месяца (-:
Смысл купившим ребятам оставаться с беспилотными технологиями в РФ, не понятно...
а смысла нет, нужно привыкнуть, что во многом нет смысла)
Дальнобои одобряют.