Транспорт
Маша Цепелева

Две страховые компании будут продавать ОСАГО в кредит и рассрочку Статьи редакции

По закону, напрямую оформлять кредиты на страховку нельзя, но можно платить за неё кредитными деньгами.

  • Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис «ЮKassa», рассказали «Ъ» участники рынка. Клиенту надо рассчитать стоимость полиса на сайте компании и подать заявку.
  • Страховая сразу получает деньги от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», а клиент уже ей возвращает средства, рассказали в «ЮKassa». Продажу полисов в рассрочку в ближайшее время запустит и «Совкомбанк страхование».
  • В ЦБ уточнили изданию, что закон «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Но страховая премия по страховке может быть уплачена за счёт кредита у банка-партнёра страховщика.
  • Услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых стоимость полиса — десятки тысяч рублей, оценила директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.
  • Оформление ОСАГО в кредит может спровоцировать рост дебиторской задолженности, и страховщикам может не хватать резервов на выплаты, добавил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.
  • В июне ЦБ запланировал изменить базовые тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей. Базовую ставку страховщики будут определять индивидуально по возрасту и стажу водителя, авариям в прошлом и другим показателям. Сейчас она составляет 2224-5980 рублей, а может измениться до 1646-7535 рублей.

#новость #осаго

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Да, ОСАГО в рассрочку – это прорыв с подскоком просто. Почти как канцтовары для школьников к учебному году в кредит.
Народ доведён до стадии полного изумления и непередаваемого восторга.

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Александр Соколов

встаем с колен получается?

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Вадим Д.

Как обычно – в коленно-локтевую.

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Карен Гаспарян

Запад так хотел поставить Россию на колени, а Россия все лежала да лежала

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Вася Пражкин

Болгары уже восхитились

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Иван Дудин

Скоро кредиты в рассрочку👍

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Хозяин

Когда уже "Вкусно и точка" введёт кредиты на чизбургеры?

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Vyacheslav Teplyakov

вместе с талонами

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Алексей Терно

Погоди, еще и талоны в рассрочку будут давать

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Qwerty54321

А ведь это идея для бизнесплана. Подписка на чизбургер каждый день в кредит.

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Вадим Омелин

Ты так и будешь жить

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Максим Абдрахманов

Со всеми текущими нововведениями российского автопрома разумнее жизнь страховать и гробовые заранее отложить)

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Армен Арзуманян

"Услуга может быть полезна" - в основном для микрофинансовых организаций и для того чтобы ещё больше людей загнать в долговую яму. Бизнес для бизнеса....

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Pavel Petel

Такое себе. Это сложно переплюнуть.

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ImPReZ

Если у человека нет денег на осаго то откуда у него деньги на машину?!

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Алексей Прасковьин

Ну здесь скорее про ситуацию, когда машина - условный Марк-2 за 300 тысяч, а страховка на него - 50т.р. в год :)

Мораль - крайне важно ставить авто на учет правильным образом.

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ImPReZ

у меня был марк 2 за 150 тысяч, по документам вообще 87 года, осаго стоит 12к

когда осаго стоит 50к а тебе это не по карману - выкинь это ведро, господи

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Олег Павлов

Это извечный парадокс и неразрешимая загадка Вселенной, такие и вторую квартиру по ДДУ покупают обычно :)

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Vyacheslav Teplyakov

оттуда же, кредит, материнский капитал... занял у родни.

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Вадим Парамонов

Раньше я смотрел на подобные новости с ужасом, сейчас это вызывает смех, психологи есть в ветке? Это уже какая стадия безумия? 😁

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Юрий Б.

Почему? Очень удобно)))

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Aleksandr Ostrenko

"Чаще всего выделяют следующие пять стадий проживания неизбежного:
отрицание;
гнев;
торг;
депрессия;
принятие."

Не исключено, что текущие реалии шестую стадию добавят в эту схему.
Что-то типа "насмешка".

Ну а вообще - смех это уже защитная реакция психики, чтобы не е**нуться от происходящего.

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Angelica

если деньги будут браться от микрофинансовой организации, я даже боюсь представить какие проценты могут набежать

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Армен Арзуманян

И понятно для кого это выгодно, кем двигается... Мало денег значит заработаем загнав ещё часть финансово безграмотных людей в долговую яму. А там глядишь и коллекторы с удовольствием подключаться и "списывальщики бабла" предлагающие банкротство. И все мимо кассы....

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Алексей Терно

Не больше 150% на всю сумму. Это ограничено ФЗ

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Игорь Горбунов

Дожили блин осаго в кредит

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Сергей Матюшин

Хочу подписку на подогрев жопы в БМВ. Можно в кредит?
Если одобрят, пойду кредит на БМВ оформлять

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