Две страховые компании будут продавать ОСАГО в кредит и рассрочку Статьи редакции
По закону, напрямую оформлять кредиты на страховку нельзя, но можно платить за неё кредитными деньгами.
- Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис «ЮKassa», рассказали «Ъ» участники рынка. Клиенту надо рассчитать стоимость полиса на сайте компании и подать заявку.
- Страховая сразу получает деньги от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», а клиент уже ей возвращает средства, рассказали в «ЮKassa». Продажу полисов в рассрочку в ближайшее время запустит и «Совкомбанк страхование».
- В ЦБ уточнили изданию, что закон «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Но страховая премия по страховке может быть уплачена за счёт кредита у банка-партнёра страховщика.
- Услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых стоимость полиса — десятки тысяч рублей, оценила директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.
- Оформление ОСАГО в кредит может спровоцировать рост дебиторской задолженности, и страховщикам может не хватать резервов на выплаты, добавил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.
- В июне ЦБ запланировал изменить базовые тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей. Базовую ставку страховщики будут определять индивидуально по возрасту и стажу водителя, авариям в прошлом и другим показателям. Сейчас она составляет 2224-5980 рублей, а может измениться до 1646-7535 рублей.
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Да, ОСАГО в рассрочку – это прорыв с подскоком просто. Почти как канцтовары для школьников к учебному году в кредит.
Народ доведён до стадии полного изумления и непередаваемого восторга.
встаем с колен получается?
Как обычно – в коленно-локтевую.
Запад так хотел поставить Россию на колени, а Россия все лежала да лежала
Болгары уже восхитились
Скоро кредиты в рассрочку👍
Когда уже "Вкусно и точка" введёт кредиты на чизбургеры?
вместе с талонами
Погоди, еще и талоны в рассрочку будут давать
А ведь это идея для бизнесплана. Подписка на чизбургер каждый день в кредит.
Ты так и будешь жить
Со всеми текущими нововведениями российского автопрома разумнее жизнь страховать и гробовые заранее отложить)
"Услуга может быть полезна" - в основном для микрофинансовых организаций и для того чтобы ещё больше людей загнать в долговую яму. Бизнес для бизнеса....
Такое себе. Это сложно переплюнуть.
Если у человека нет денег на осаго то откуда у него деньги на машину?!
Ну здесь скорее про ситуацию, когда машина - условный Марк-2 за 300 тысяч, а страховка на него - 50т.р. в год :)
Мораль - крайне важно ставить авто на учет правильным образом.
у меня был марк 2 за 150 тысяч, по документам вообще 87 года, осаго стоит 12к
когда осаго стоит 50к а тебе это не по карману - выкинь это ведро, господи
Это извечный парадокс и неразрешимая загадка Вселенной, такие и вторую квартиру по ДДУ покупают обычно :)
оттуда же, кредит, материнский капитал... занял у родни.
Раньше я смотрел на подобные новости с ужасом, сейчас это вызывает смех, психологи есть в ветке? Это уже какая стадия безумия? 😁
Почему? Очень удобно)))
"Чаще всего выделяют следующие пять стадий проживания неизбежного:
отрицание;
гнев;
торг;
депрессия;
принятие."
Не исключено, что текущие реалии шестую стадию добавят в эту схему.
Что-то типа "насмешка".
Ну а вообще - смех это уже защитная реакция психики, чтобы не е**нуться от происходящего.
если деньги будут браться от микрофинансовой организации, я даже боюсь представить какие проценты могут набежать
И понятно для кого это выгодно, кем двигается... Мало денег значит заработаем загнав ещё часть финансово безграмотных людей в долговую яму. А там глядишь и коллекторы с удовольствием подключаться и "списывальщики бабла" предлагающие банкротство. И все мимо кассы....
Не больше 150% на всю сумму. Это ограничено ФЗ
Дожили блин осаго в кредит
Хочу подписку на подогрев жопы в БМВ. Можно в кредит?
Если одобрят, пойду кредит на БМВ оформлять