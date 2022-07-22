Роскомнадзор внёс сайт сервиса для вызова премиальных автомобилей Wheely в реестр запрещённых Статьи редакции
Из-за информации о работе сервиса «без аккредитованных филиалов либо представительств в России, а также без предоставления сведений в ЕРНИС».
- Об этом Роскомнадзор рассказал РБК. Такую меру ведомство приняло на основе решения Мещанского суда, который признал запрещённой информацию, размещённую на сайте Wheely.
- Речь идет о данных «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему “Единая региональная навигационно-информационная система Москвы”».
- Сайт пока не заблокирован, это случится, если сервис не удалит запрещённую информацию в течение суток. Редакция vc.ru обратилась в Wheely за комментарием, но на момент написания заметки не получила ответ.
- Wheely работает с 2010 года, его основал Антон Чиркунов. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.
- В августе 2020 года суд в Москве приостановил работу Wheely на 90 дней из-за отказа передавать Дептрансу данные о поездках. В декабре кассационный суд отменил это решение «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления».
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Давайте откровенно и без базара.
Wheely – это такси. Дорогие мерсы не исключение из правил. В Wheely нет лицензий такси (разрешений на перевозку пассажиров), нет путевых листов, медосмотров водителей до и после смены, технических осмотров машин перед выездом на смену.
Весь мир пользуется Uber с частными извозчиками, а вам путевые листы подавай... Неужели так приятно себя в рамки "как бы чего не вышло" загонять?
Вот на этом и надо было закончить комментарий 🤣
Давайте откровенно. Были ли проблемы у кого-нибудь с данным сервисом? Пьяные водители? Нарушение каких-то грубых правил?
а в Я.Такси они есть? В Ситимобиле может? Насколько я знаю, даже у водителей машин с жёлтыми номерами из тех же сервисов такого нет. Почему должно быть у Wheely? Это скорее к государству претензия, а не к сервисам
Важно не наличие документа, а наличие медосмотра и техосмотра. Этого не делает практически никто, большинству справки знакомый врач за месячную мзду пачками подписывает. С техосмотром то же самое. Так что Wheely ничем особо не выделялся в этом плане, просто не занимались бессмысленной бюрократией.
Ты на поездку накопи и воспользуйся хоть раз. Потом мнение выражай. А пока это просто «пук в муку»…
так, и чё? откровенно и без базара и хули?
Это не такси!!!!
У Яндекса это есть, типа? Сфоткать машину, чтобы доказать, что брендинг не слетел - это не техосмотр.
А "Бизнес" Яндекса хоть что-то из перечисленного есть?))) ещё и - открою тайну - одни и те же водители в основной своей массе через оба приложения работают
Давайте откровенно и без базара. Ездить на мерсах с водителем могут только чиновники разных Рос..зоров. Холопам - Весты без подушек безопасности. Хорошо ведущие себя холопы - не исключение из правил.
Представьте, у них даже нет программы типа Safety 360 с круговым осмотром автомашины с заполнением чеклиста перед пуском мотора. Дикие люди.
Без чепухи разлинуем, чтобы чикибомбони было.
Дело не в этом, просто появился закон, который все перевозчики выполнили, а Вили – нет. Возможно, мнение владельца, что папа - бывший губернатор все решит сильнее логики.
Не понятно, они вообще без юрлица в России работали что ли?
Они были против доступа силовиков к данным поездок без суда, а все остальное уже не важно)
Юр лицо было, иначе в принципе не возможно вести бизнес деятельность, трудовую деятельность и т.д.
Это просто формальный повод закрыть
Там можно и без юр лица
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С регистрацией
Давно пора было вам хуйню перестать писать
Вилли,лучший сервис. Как минимум для водителей и в том числе для клиентов👍!!! А, если жаба душит, то создай свою контору и пляши под государство🤷🏻♂️
Хуя там френдли фаер, дальше Телегу снова блочить будут?
Какой недооцененный комментарий!)
Да как же это, не положено так, без ЕРНИС-то, её для кого делали!
Заблокировать и расстрелять.
Естественно, сарказм (-:
Смахивает на дискредитацию в саркастической форме... Будьте осторожны
А потом, Ернис я все прощу, ты только ернис…
Всё хорошее прикрывают( Сервис реально неплохой у них.
Сервис у них шикарный. И по водителям, и по их способностям вывезти человека из практически пешеходного центра, где до каждого метро - идти и идти по достопримечательностям.
А после пира в ХардРоке тяжеловато)
Вили - это единственное безопасное такси в Москве.
Их система отбора водителей работает просто великолепно, мне ни разу еще не попадался плохой водитель.
1 раз попадалась плохая машина, где горели ошибки на приборке.
Надеюсь, у Вили всё будет хорошо.
Вот кого не жаль, так это Wheely. Как они запросто так блокировали водителей, теперь их очередь
C регистрацией)
По какой причине вас заблокировали?
А фотка была только из Лондона, из Москвы совсем ни одной не нашлось?
А вы Лондон как по этой картине определили?
Это их классическая фотография. Там еще и продолжение есть :)
1. Встречает пассажиров https://cont.ws/uploads/posts/1671186.jpg
2. Встречает коллегу https://cdn3.zp.ru/job/attaches/2021/07/56/f3/56f3becf24ac226f6ab250ba2e163342.jpg
Эх, а вот жаль, что не каких-нибудь прикольных такси. К примеру, чтобы приезжал volkswagen t1 в красно-зеленых тонах с регги.) Я бы точно регулярно бы на нем катался.
Просто РФ и так довольно скучна (особенно осенью / зимой), а тут еще эти черные унылые машины и водители такие же, в галстучках. Что людей тянет на эти черные и серые тона, хз.
Падкость на «новорусскость» еще не ушла. Большие черные джипы — это по-мужски, а лакшери — это, конечно, Мерседес (произносить с придыханием). Тратятся на то, чтобы выглядеть.
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Для этого нужно зафиксировать факт передачи денег водителю. А у wheely исключительно безнал)
также без предоставления сведений в государственную информационную систему “Единая региональная навигационно-информационная система Москвы”».
"Единая региональная навигационно-информационная система Москвы" постановила наказать "Европейскую Компанию По Перевозке Пассажиров С Использованием Геолокационного Оборудования" за непредоставление данных в "Федеральную Службу Безопасности России" в установленные сроки согласно "Закону Российской Федерации"
Так красивее
А сочетание "региональная системы Москвы" тоже прекрасно
Они просто сами им тихонечко будут пользоваться, не хотят чтобы пользовались и другие)
Неудивительно, на наших машинах думцы как не ездили, так и не собираются, Мерсы-доноры и самим нужны. Даже во ФГУПах среднего богатства и то у глав Камри.
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Wheely работает с 2010 года, его основал Антон Чиркунов. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Лондоне и Париже.
В Казани и Краснодаре Wheely все.
Наличие страховки коммерческой деятельности должно быть единственным фактором обеспечивающим право на предоставление услуг. Всё остальное должно регулироваться требованиями страховщиков.
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