Иран будет ремонтировать российские самолёты и поставлять детали для них Статьи редакции
Также Россия и Иран договорились увеличить количество пассажирских рейсов между странами — до 35 в неделю.
- Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам ремонтными центрами Ирана, передаёт агентство Mehr.
- Кроме того, страны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали перерегистрировать свои самолеты в российский реестр.
- В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. Компания запланировала купить 300 самолётов российского производства.
- В июне в правительстве рассказали, что расчётам Минтранса российские авиакомпании смогут «вполне прожить» на эксплуатации парка Airbus и Boeing ещё пять лет.
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Новости сверхдержавы)) что это, если не скачок???
Да, уж, не захотелось работать с европейцами и американцами, будут работать с Ираном... Ебаный пиздец.
Ну выж не пошли на ремонтника самолетов, а пошли в ойти протирать стул и писать комментарии в рабочее время. Вот техников в России не осталось
Идите и отремонтируйте самолет
inb4: - Кто, я?
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Рывок, прорыв, выбирайте сами))
Ещё это может быть рывок, или прорыв
Иран, Афганистан, Сирия, Сомали -наши добрые друзья 😂
Шаг влево, шаг вправо побег, скачек вверх провокация!
А иранцы у вас люди 3-го сорта? Типа европейцы это более высшая раса чем иранцы?
Сверхдержавненько!
Отрицательный?
У вас такой категории как просто новости нет? Только сплошные зрады и перемоги?😁
Кажется этой зимой вместо дубая полечу на отдых в Тегеран)))
Купите жене хиджаб. Там за этим строго смотрят ) и ах да никакого алкоголя )
На отремонтированном иранцами боинге? А вы рисковый.
Там кстати говорят неплохой лыжный курорт
Я бы не стал, точной статистики о падениях Иранских самолетов нет, с тех пор как они на "самообслуживании". Кстати не исключаю, что каналы "самообслуживания" ирана могут и пригрозить.
Продам Airbus a320 в хорошем состоянии. Не бит, не крашен. Дедушка Хамид по выходным летал в Бехбехан.
представил как чувак с толщинометром проверяет ЛКП :D
Самолет на ходу, просто ГРМ надо заменить, этот порвался. В остальном все круто. Если не купите, через месяц сам поменяю ГРМ и цена вырастит в 2 раза!!!
бггг!
...по технике все в идеале, т.к. ТО делал сам - официалам не доверяю. Турбины масло не гонят, гидравлика в норме - недавно залил АМГ от советского МИГа. Резина родная, с завода, еще походит. По косметике есть небольшие косячки на стабилизаторе - ничего критичного - на скорость не влияет. Брал за наличные - не в лизинге.
Об Иране россияне знают очень мало и как то с призрением говорят об Иране. На минуточку Иран страна которая держит в страхе Израиль, США и богатых Саудитов. И да как бы на них не давили они не прогнулись. Если это так значит у них есть чем ответить.
Держать кого-то в страхе - это хорошо? К этому мы стремимся? Не развивать дружеские отношения и глобальную экономику а держать кого-то в страхе?
Такая же тоталитарная параша как и все тоталитарные параши. Никого иран в страхе не держат, вернее держат но только в "папочках". Никакого презрения - страна третьего мира которая не хочет выбиратся а катится вниз.
То что они периодически куда то пуляют допотопные ракеты это не значит держать в страхе. Соседа, который срет в подъезде не боятся, но относятся насторожено и периодически бьют в морду
А еще это совсем уже небогатая страна, с инфляцией в 50%+, в которой два месяца назад людей поубивали на протестах против роста цен на хлеб.
К Ирану относятся во всем мире как говну. Пусть себе тихонько лежит и воняет на солнце, но в ЕС и в США этому дерьму вход строго запрещен вместе с их вековыми традициями. А то загнивать тоже будут, а так пусть со своими бабами сами разбираются.
забулдыге с гранатой и битой вполне может казаться, что его уважают, но окружающими цивилизованными людьми он точно не уважаем и максимум на что он может расчитывать это чтобы к нему в пещеру не приходили. Такое себе.
Банда гопников тоже может держать район в страхе
Вот в чем и отличия не понимания ближнего востока россиянами. Если на ближнем востоке ты слабы тебя быстро размажут. Под разными предлогами. Вот о чем я говорил. Я говорю о том что при любых попытках как то надавить ни у кого не получается.
Нет, не держит в страхе. Иран делает все в своих интересах. Эти интересы страшны для Израиля и США
А Эритрея заместит Siemens
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Китай будет делать Москвичи, Иран ремонтировать самолеты, но великая всё равно Россия!
"Только выиграли"
В хорошем клубе мы оказались)
Ещё КНДР будет ремонтить ракеты
И прям все офигенно будет.
КНДР хотя бы справится, они в своей корее на ракетах собаку съели))))) А эти в иране с самолетами как? Хобби в свободное время?) Вообще я бизнессмен, а самолеты чиню для души?))
Курильщикам трудно без плана
Слезятся в глазах миражи.
Идёт караван из Ирана
И много везёт анаши
Чот страшновато стало.
Иран - это что за страна, технологическая сверхдержава? Которая рада помочь другой технологической сверхдержаве с суперновейшими технологиями?
А кто будет летать в Иран и обратно?
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Туристы
В смысле? Сами уже не могут? У Ирана самолеты хрен знает каких годов выпуска, давно уже все изменилось и в современной технике они вряд ли шарят
Да конечно не шарят - атомный проект развивают, уран научились обогащать, беспилотники собирают, за учеными охотится ЦРУ и Моссад. Точно не шарят.
почему все должно быть так, почему здравый смысл запрещен в рф? шахид ремонт, за что? Почему Иранцы такие недалекие оказались, могли променять голову цезаря на все блага мира и отмену санкций...
В уведомлении прочитал как Иван🙈🤦♀️
Ирано-российские самолёты спустя 10 лет:
🥲😅
35 рейсов в неделю – не за запчастями ли пассажиры летать будут? В дополнение к транспортной авиации, конечно.
Или курорты Тегерана – это новый Краснодар?
За параллельным импортом.
Похоже доя челноков рейсы
РЖД всю жизнь так работает. Чтобы один локомотив отремонтировать, нужно два разобрать на запчасти 😀 Зато по документом всё ок, деньги на ремонт и запчасти выделяются регулярно 😀
Кстати, я бы очень хотел слетать в Тегеран. Если цены будут норм, будет очень круто
так пожалуйста - полно групповых туров.
🤣👏
35 рейсов в неделю для кого?
Для туристов тегеранского края.
Лучше так чем никак? Или лучше никак чем так?
Надеюсь, они хорошо это делают
Надейся
Что-то это мало смахивает на устранение зависимости от иностранных технологий
Там Нарышкин ничего не говорил, случайно, о вхождении Ирана в состав России?
Через 5 лет опять плацкарт/купе, с яичками и курой гриль...
Как хорошо когда люди не боятся летать российскими авиакомпаниями. Им не важно. Лишь бы билеты были подешевле. Мне бы так.
Аллах акбар... Страшно на таких самолетах летать
Жесть Иран умеет самолёт делать??
Там же не сказано, какие самолёты. Ударно-разведовательные БПЛА, о которых столько шуму было на прошлой неделе - тоже, в какой-то мере, самолёты....
CubZone Airlines.
Мда идейка супер