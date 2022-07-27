Транспорт
Смешанный меч

Иран будет ремонтировать российские самолёты и поставлять детали для них Статьи редакции

Также Россия и Иран договорились увеличить количество пассажирских рейсов между странами — до 35 в неделю.

  • Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам ремонтными центрами Ирана, передаёт агентство Mehr.
  • Кроме того, страны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали перерегистрировать свои самолеты в российский реестр.
  • В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. Компания запланировала купить 300 самолётов российского производства.
  • В июне в правительстве рассказали, что расчётам Минтранса российские авиакомпании смогут «вполне прожить» на эксплуатации парка Airbus и Boeing ещё пять лет.

#новость #иран #самолёты

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169 комментариев
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 Александр Соколов

Новости сверхдержавы)) что это, если не скачок???

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Alexandr

Да, уж, не захотелось работать с европейцами и американцами, будут работать с Ираном... Ебаный пиздец.

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4 комментария
Maxim Grin

Ну выж не пошли на ремонтника самолетов, а пошли в ойти протирать стул и писать комментарии в рабочее время. Вот техников в России не осталось

Идите и отремонтируйте самолет
inb4: - Кто, я?

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9 комментариев

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18 комментариев
Виталий Васильев

Рывок, прорыв, выбирайте сами))

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2 комментария
Sasha S.

Ещё это может быть рывок, или прорыв

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Василий Цымбал

Иран, Афганистан, Сирия, Сомали -наши добрые друзья 😂

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1 комментарий
Александр Голубев

Шаг влево, шаг вправо побег, скачек вверх провокация!

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blackforestdev

А иранцы у вас люди 3-го сорта? Типа европейцы это более высшая раса чем иранцы?

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Владимир Кондратьев

Сверхдержавненько!

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Неподвижный Даниль

Отрицательный?

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Ами Варджа

У вас такой категории как просто новости нет? Только сплошные зрады и перемоги?😁

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1 комментарий
Defacto

Кажется этой зимой вместо дубая полечу на отдых в Тегеран)))

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Денис Вершинин

Купите жене хиджаб. Там за этим строго смотрят ) и ах да никакого алкоголя )

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Денис Демидов

На отремонтированном иранцами боинге? А вы рисковый.

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13 комментариев
Pavel Pavel

Там кстати говорят неплохой лыжный курорт

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14 комментариев
Иван

Я бы не стал, точной статистики о падениях Иранских самолетов нет, с тех пор как они на "самообслуживании". Кстати не исключаю, что каналы "самообслуживания" ирана могут и пригрозить.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Продам Airbus a320 в хорошем состоянии. Не бит, не крашен. Дедушка Хамид по выходным летал в Бехбехан.

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Александр Соколов

представил как чувак с толщинометром проверяет ЛКП :D

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3 комментария
Стерлядка Вяленая

Самолет на ходу, просто ГРМ надо заменить, этот порвался. В остальном все круто. Если не купите, через месяц сам поменяю ГРМ и цена вырастит в 2 раза!!!

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kalinalada

бггг!
...по технике все в идеале, т.к. ТО делал сам - официалам не доверяю. Турбины масло не гонят, гидравлика в норме - недавно залил АМГ от советского МИГа. Резина родная, с завода, еще походит. По косметике есть небольшие косячки на стабилизаторе - ничего критичного - на скорость не влияет. Брал за наличные - не в лизинге.

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Bezhan Nazaralizoda

Об Иране россияне знают очень мало и как то с призрением говорят об Иране. На минуточку Иран страна которая держит в страхе Израиль, США и богатых Саудитов. И да как бы на них не давили они не прогнулись. Если это так значит у них есть чем ответить.

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mr Cool

Держать кого-то в страхе - это хорошо? К этому мы стремимся? Не развивать дружеские отношения и глобальную экономику а держать кого-то в страхе?

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6 комментариев
Иван

Такая же тоталитарная параша как и все тоталитарные параши. Никого иран в страхе не держат, вернее держат но только в "папочках". Никакого презрения - страна третьего мира которая не хочет выбиратся а катится вниз.

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3 комментария
Alexandr Garuppa

То что они периодически куда то пуляют допотопные ракеты это не значит держать в страхе. Соседа, который срет в подъезде не боятся, но относятся насторожено и периодически бьют в морду

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4 комментария
Сергей С.

А еще это совсем уже небогатая страна, с инфляцией в 50%+, в которой два месяца назад людей поубивали на протестах против роста цен на хлеб.

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Дешевый колос

К Ирану относятся во всем мире как говну. Пусть себе тихонько лежит и воняет на солнце, но в ЕС и в США этому дерьму вход строго запрещен вместе с их вековыми традициями. А то загнивать тоже будут, а так пусть со своими бабами сами разбираются.

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bravo sierra

забулдыге с гранатой и битой вполне может казаться, что его уважают, но окружающими цивилизованными людьми он точно не уважаем и максимум на что он может расчитывать это чтобы к нему в пещеру не приходили. Такое себе.

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Игорь Протасов

Банда гопников тоже может держать район в страхе

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Bezhan Nazaralizoda

Вот в чем и отличия не понимания ближнего востока россиянами. Если на ближнем востоке ты слабы тебя быстро размажут. Под разными предлогами. Вот о чем я говорил. Я говорю о том что при любых попытках как то надавить ни у кого не получается.

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Azi

Нет, не держит в страхе. Иран делает все в своих интересах. Эти интересы страшны для Израиля и США

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Zoringer

А Эритрея заместит Siemens

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1 комментарий
Виталий Васильев

Китай будет делать Москвичи, Иран ремонтировать самолеты, но великая всё равно Россия!

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Walter Kovacs

"Только выиграли"

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1 комментарий
Mr Black

В хорошем клубе мы оказались)
Ещё КНДР будет ремонтить ракеты
И прям все офигенно будет.

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Стерлядка Вяленая

КНДР хотя бы справится, они в своей корее на ракетах собаку съели))))) А эти в иране с самолетами как? Хобби в свободное время?) Вообще я бизнессмен, а самолеты чиню для души?))

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3 комментария
Торнадо OSINT

Курильщикам трудно без плана
Слезятся в глазах миражи.
Идёт караван из Ирана
И много везёт анаши

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Андрей Волхонский

Чот страшновато стало.

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Вася Пражкин

Иран - это что за страна, технологическая сверхдержава? Которая рада помочь другой технологической сверхдержаве с суперновейшими технологиями?

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Андрей Васильев

А кто будет летать в Иран и обратно?

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Павел Скор

Туристы

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2 комментария
Alexandr Garuppa

В смысле? Сами уже не могут? У Ирана самолеты хрен знает каких годов выпуска, давно уже все изменилось и в современной технике они вряд ли шарят

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Ами Варджа

Да конечно не шарят - атомный проект развивают, уран научились обогащать, беспилотники собирают, за учеными охотится ЦРУ и Моссад. Точно не шарят.

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18 комментариев
Евгений Вотер

почему все должно быть так, почему здравый смысл запрещен в рф? шахид ремонт, за что? Почему Иранцы такие недалекие оказались, могли променять голову цезаря на все блага мира и отмену санкций...

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Alex Shevchenko

В уведомлении прочитал как Иван🙈🤦‍♀️

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Михаил Романченко

Ирано-российские самолёты спустя 10 лет:

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Dimitri Sloboda

🥲😅

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Вадим Д.

35 рейсов в неделю – не за запчастями ли пассажиры летать будут? В дополнение к транспортной авиации, конечно.
Или курорты Тегерана – это новый Краснодар?

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Игорь Протасов

За параллельным импортом.
Похоже доя челноков рейсы

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1 комментарий
Иван Никитин

РЖД всю жизнь так работает. Чтобы один локомотив отремонтировать, нужно два разобрать на запчасти 😀 Зато по документом всё ок, деньги на ремонт и запчасти выделяются регулярно 😀

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Павел Скор

Кстати, я бы очень хотел слетать в Тегеран. Если цены будут норм, будет очень круто

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Garmonbon

так пожалуйста - полно групповых туров.

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Александр Кудин

🤣👏

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Tim

35 рейсов в неделю для кого?

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Вадим Д.

Для туристов тегеранского края.

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Рикардо Иванов

Лучше так чем никак? Или лучше никак чем так?

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Оксана Ковальчук

Надеюсь, они хорошо это делают

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Please be patient ihave autism

Надейся

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Александр Широков

Что-то это мало смахивает на устранение зависимости от иностранных технологий

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Sergey Fedostsev

Там Нарышкин ничего не говорил, случайно, о вхождении Ирана в состав России?

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Kr41ton

Через 5 лет опять плацкарт/купе, с яичками и курой гриль...

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Вячеслав

Как хорошо когда люди не боятся летать российскими авиакомпаниями. Им не важно. Лишь бы билеты были подешевле. Мне бы так.

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Валентина Маскарова

Аллах акбар... Страшно на таких самолетах летать

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sua

Жесть Иран умеет самолёт делать??

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Abnatop Sky
Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам ремонтными центрами Ирана
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Антон piter

Там же не сказано, какие самолёты. Ударно-разведовательные БПЛА, о которых столько шуму было на прошлой неделе - тоже, в какой-то мере, самолёты....

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Dimitri Sloboda
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Дешевый колос

CubZone Airlines.

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Юлия

Мда идейка супер

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