Транспорт
Поверхностный Абдужаббор

Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге — источники Статьи редакции

Но возможная продажа — не единственный из рассматриваемых вариантов, говорят источники Forbes.

  • Volkswagen начал подготовку к продаже своего предприятия в Калуге, рассказали два источника «Газеты.ru» в компании и на рынке. По словам одного из них, на завод уже приезжали потенциальные покупатели из Казахстана и Австрии, а также чиновники Минпромторга.
  • Три источника Forbes также слышали про возможную сделку по передаче завода. Но по их словам, продажа — лишь один из вариантов. В группе говорили, что пока не планируют закрывать бизнес и продавать завод: бренд намерен отстаивать свои позиции на российском рынке, сказал один из собеседников.
  • Другой отметил, что Volkswagen не хочет повторения судьбы Renault, которая ушла из России. Продажи автомобилей французского бренда упали в первом полугодии на 30% — Россия была для него вторым по величине рынком.
  • По словам источника, Volkswagen рассматривает альтернативные сценарии кроме продажи — например, работу через Казахстан. «Тут возможна передача лицензии на сборку ряда старых моделей, и [в Volkswagen] закроют глаза на то что это будет производится на заводе в России», — сказал он.
  • По словам знакомого с планами производителя источника «Ведомостей», потенциальный покупатель завода в Калуге — «Азия Авто» из Казахстана. У этой компании есть лицензия на выпуск машин Volkswagen и Skoda. Это позволит сохранить производство, а концерну — выйти из прямого владения.
  • Источник добавил, что Volkswagen планирует определиться с продажей до конца 2022 года. В компании и Минпромторге не ответили на запросы газеты.
  • Volkswagen заявила об остановке экспорта и производства автомобилей в России в марте 2022 года. В июле Autonews сообщил о закрытии офиса компании в Нижнем Новгороде: там Volkswagen и Skoda выпускались на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ).

#новость #volkswagen

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48 комментариев
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 Mike Espoo

Что ни новость, то полная жопа

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Vladimir Stasenko

Не жопа, а очередной экономический толчок

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Kate Moonfire

Что ни новость, то полный толчок

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Андрей Рядькин

вопрос в покупательской способности россиян

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Mike Espoo

Вопроса в этом нет.
Что смогут собирать на заводе, который предназначен для крупноузловой сборки?
Это даже не завод в полном смысле.

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EyesLaser

В этом не было вопроса пол года назад, теперь экономика просрана на десятилетия и ещё даже осень не наступила.

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Mike Espoo

Да вы оптимист.
Я боюсь тут десятилетием не отделаешься.
Скорее всего просрано все столетие, с перспективной на тысячелетие.

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Поджог Сараев
полная жопа
просрано все столетие, с перспективной на тысячелетие

От лица всех россиян позвольте выразить благодарность за вашу озабоченность.
Какая сила удерживает вас от суицида в столь тяжёлые времена?

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Андрей Рядькин

через три года все повернётся на 180

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Херовый русский

Баба Ванга, перелогиньтесь.

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Андрей Рядькин

ты сидишь на стуле и смотришь в монитор

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Херовый русский

Нет, я лежу на диване. Заварите новый кофе, гуща не работает ))

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Андрей Рядькин

с дивана виднее

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Alex Petrofsky

Да вы оптимист.
Я боюсь тут тысячелитем не отделаешься.
Скорее всего просрано все миллионолетие, с перспективной на миллиардолетие.

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Allestor Klei

Полики базовые собирать будут, мб старые тигуаны. Короче бестселлеры

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Андрей Рядькин

из чего?

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Mike Espoo

Какие старые тигуаны?
Без абс, подушек, esp.

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Цкуро Бесцветный

Если казахи завод купят они разве не смогут завозить? Это же де-юре будет казахстанское предприятие)))

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Андрей Рядькин

что нибудь китайское, но опять же будет ли покупатель

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High Stakes

Меняю салфетку Apple на хозяйство и двух наложниц.

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Arartem

Продавать не хотим,
но продать надо,.
Продать для виду.
Передадим по франшизе через третью воду на киселе. При этом все прекрасно знают что бренд дальше будет работать и не особо скрывают, а Бенифициары будут продолжать получать свою выгоду.
Короче Диссонанс какой-то от всех этих "покиданий рынка".

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Uuno Turhopuru

Расскажите, как технически бенифициары из "недружественных стран" будут получать свою прибыль, в евро или долларах? Предлагаете в рублях на счёт Совкомбанка?

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Поджог Сараев

Например, потратить выручку на неподсанкционные товары, экспортировать их в ЕС и там продать за валюту

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Сергей Иванов

Зерно от фольцвагена)

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G B

электричество от VW уже есть :)

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Андрей Рядькин

экспортеры и сами не дураки продать в ЕС в нужном количчесвте

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Олег Бондарь

Мне кажется если у бенифициаров будет выбор между рублями и ничем, то они выберут первое, какие ни какие, а это бабки

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Вадим Д.

При нынешней стоимости новых авто неизвестно что да как будет. Но если рабочие места сохранятся и производство будет работать, то и отлично.

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Андрей Рядькин

не хватает звена с покупателем

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Uuno Turhopuru

У продукции этого завода пропадет целевая аудитория. На рынке останется Лада гранта евро 2 без АБС для населения, а небольшое количество счастливцев, которым удастся поменять рубли на доллары, пригонят из Казахстана б/у Мерседес, по цене однушки в Москве.

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Андрей Рядькин

мои знакомые купили новые тайоты для работы в Казахстане потому что наши дилеры их не устроили в цене

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Uuno Turhopuru

Оплатили чем? Неужели прямо со скрепными рублями поехали? А как быть с теми, кто желает в кредит или трейд ин? Вобщем возвращаемся в 90-е.

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Андрей Рядькин

я только знаю, что ехали с наличными, прочие детали уточнять не тактично если их не поднимают.
касательно РФ, конечно, денег нет, но они подержатся

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Вадим Д.

Да, покупательная способность нынче так себе, мягко говоря.

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dikomm

И рыбку съесть, и...
Ну Фольскваген в плане бизнесовости всех своих проёбов - гуру, так что уверен, найдётся решение, наименее ущербное для всех.

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Uuno Turhopuru

Что приятно, за свои проёбы, Фольксваген платит сам. А вот в случае проёба Москвича и прочих квазигосударственных прожектов платить придется бюджету, т.е. нам.

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Юрий Б.

https://www.kommersant.ru/doc/5481650

Volkswagen опроверг данные о продаже завода в…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Поджог Сараев

Ни разу не припомню, чтобы кто-то признался в готовящейся сделке.

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Allestor Klei
По словам источника, Volkswagen рассматривает альтернативные сценарии кроме продажи — например, работу через Казахстан. «Тут возможна передача лицензии на сборку ряда старых моделей, и [в Volkswagen] закроют глаза на то что это будет производится на заводе в России», — сказал он.

О, прям как с Пежо в Иране. Но местные пыжи конечно на уровне наших лад без абс

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Ли Ши

У нас с ираном координация и любовь намечается. Я подозреваю, что та комплектуха, которой нет в российских авто в рф, но делается в Иране- будет поставляться оттуда. Автокондеи в Иране точно есть, например, а в Автовазе их не делают. Могут впендюрить в ладу иранский кондей.
Хотя на месте иранцев я бы выкупал российские площадки по рублю пучек, и гнал бы машинокомплекты своих внебрачных детей пыжика на них. Профита больше.
Китай боится санкций, а иранцам вообще пофиг, как я понимаю. Хотя кто знает, на самом деле

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Михаил Мн

Так, не забудьте запустить Тигуан 3. Говорю как бывший владелец двух Тигуан 1 и нынешний владелец двух Тигуан 2.

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Renat Zaripov

Я раньше думал, а чего это у Сорокина в романах Казахстан такой крутой. А теперь думаю откуда он это знал?

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Legion Comander

Как бы продаю, и как бы нет.
Имею долю, но не владелец.
Передаю права, но запрещаю.
Выхожу, но не до конца.

Блять.. Ну почему все так сложно.

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Виктор

Ничего, завод Таруса будет. Вроде звучит))

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Непривычный магнит

"чиновники Минпромторга" это покупатели...

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Александр Сергеевич

Главное, чтобы производство ФольксВагена у нас продолжилось! Как показала практика, альтернативы ФольксВагену на данный момент нет! Очень надёжные автомобили!

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Себастиан Перейра

Случился капитализм…

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Sam Esq

Цена известна? Может прикупить заводик 😏😁😁

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