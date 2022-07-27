Volkswagen начал готовиться к продаже завода в Калуге — источники Статьи редакции
Но возможная продажа — не единственный из рассматриваемых вариантов, говорят источники Forbes.
- Volkswagen начал подготовку к продаже своего предприятия в Калуге, рассказали два источника «Газеты.ru» в компании и на рынке. По словам одного из них, на завод уже приезжали потенциальные покупатели из Казахстана и Австрии, а также чиновники Минпромторга.
- Три источника Forbes также слышали про возможную сделку по передаче завода. Но по их словам, продажа — лишь один из вариантов. В группе говорили, что пока не планируют закрывать бизнес и продавать завод: бренд намерен отстаивать свои позиции на российском рынке, сказал один из собеседников.
- Другой отметил, что Volkswagen не хочет повторения судьбы Renault, которая ушла из России. Продажи автомобилей французского бренда упали в первом полугодии на 30% — Россия была для него вторым по величине рынком.
- По словам источника, Volkswagen рассматривает альтернативные сценарии кроме продажи — например, работу через Казахстан. «Тут возможна передача лицензии на сборку ряда старых моделей, и [в Volkswagen] закроют глаза на то что это будет производится на заводе в России», — сказал он.
- По словам знакомого с планами производителя источника «Ведомостей», потенциальный покупатель завода в Калуге — «Азия Авто» из Казахстана. У этой компании есть лицензия на выпуск машин Volkswagen и Skoda. Это позволит сохранить производство, а концерну — выйти из прямого владения.
- Источник добавил, что Volkswagen планирует определиться с продажей до конца 2022 года. В компании и Минпромторге не ответили на запросы газеты.
- Volkswagen заявила об остановке экспорта и производства автомобилей в России в марте 2022 года. В июле Autonews сообщил о закрытии офиса компании в Нижнем Новгороде: там Volkswagen и Skoda выпускались на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ).
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Что ни новость, то полная жопа
Не жопа, а очередной экономический толчок
Что ни новость, то полный толчок
вопрос в покупательской способности россиян
Вопроса в этом нет.
Что смогут собирать на заводе, который предназначен для крупноузловой сборки?
Это даже не завод в полном смысле.
В этом не было вопроса пол года назад, теперь экономика просрана на десятилетия и ещё даже осень не наступила.
Да вы оптимист.
Я боюсь тут десятилетием не отделаешься.
Скорее всего просрано все столетие, с перспективной на тысячелетие.
просрано все столетие, с перспективной на тысячелетие
От лица всех россиян позвольте выразить благодарность за вашу озабоченность.
Какая сила удерживает вас от суицида в столь тяжёлые времена?
через три года все повернётся на 180
Баба Ванга, перелогиньтесь.
ты сидишь на стуле и смотришь в монитор
Нет, я лежу на диване. Заварите новый кофе, гуща не работает ))
с дивана виднее
Да вы оптимист.
Я боюсь тут тысячелитем не отделаешься.
Скорее всего просрано все миллионолетие, с перспективной на миллиардолетие.
Полики базовые собирать будут, мб старые тигуаны. Короче бестселлеры
из чего?
Какие старые тигуаны?
Без абс, подушек, esp.
Если казахи завод купят они разве не смогут завозить? Это же де-юре будет казахстанское предприятие)))
что нибудь китайское, но опять же будет ли покупатель
Меняю салфетку Apple на хозяйство и двух наложниц.
Продавать не хотим,
но продать надо,.
Продать для виду.
Передадим по франшизе через третью воду на киселе. При этом все прекрасно знают что бренд дальше будет работать и не особо скрывают, а Бенифициары будут продолжать получать свою выгоду.
Короче Диссонанс какой-то от всех этих "покиданий рынка".
Расскажите, как технически бенифициары из "недружественных стран" будут получать свою прибыль, в евро или долларах? Предлагаете в рублях на счёт Совкомбанка?
Например, потратить выручку на неподсанкционные товары, экспортировать их в ЕС и там продать за валюту
Зерно от фольцвагена)
электричество от VW уже есть :)
экспортеры и сами не дураки продать в ЕС в нужном количчесвте
Мне кажется если у бенифициаров будет выбор между рублями и ничем, то они выберут первое, какие ни какие, а это бабки
При нынешней стоимости новых авто неизвестно что да как будет. Но если рабочие места сохранятся и производство будет работать, то и отлично.
не хватает звена с покупателем
У продукции этого завода пропадет целевая аудитория. На рынке останется Лада гранта евро 2 без АБС для населения, а небольшое количество счастливцев, которым удастся поменять рубли на доллары, пригонят из Казахстана б/у Мерседес, по цене однушки в Москве.
мои знакомые купили новые тайоты для работы в Казахстане потому что наши дилеры их не устроили в цене
Оплатили чем? Неужели прямо со скрепными рублями поехали? А как быть с теми, кто желает в кредит или трейд ин? Вобщем возвращаемся в 90-е.
я только знаю, что ехали с наличными, прочие детали уточнять не тактично если их не поднимают.
касательно РФ, конечно, денег нет, но они подержатся
Да, покупательная способность нынче так себе, мягко говоря.
И рыбку съесть, и...
Ну Фольскваген в плане бизнесовости всех своих проёбов - гуру, так что уверен, найдётся решение, наименее ущербное для всех.
Что приятно, за свои проёбы, Фольксваген платит сам. А вот в случае проёба Москвича и прочих квазигосударственных прожектов платить придется бюджету, т.е. нам.
https://www.kommersant.ru/doc/5481650
Ни разу не припомню, чтобы кто-то признался в готовящейся сделке.
О, прям как с Пежо в Иране. Но местные пыжи конечно на уровне наших лад без абс
У нас с ираном координация и любовь намечается. Я подозреваю, что та комплектуха, которой нет в российских авто в рф, но делается в Иране- будет поставляться оттуда. Автокондеи в Иране точно есть, например, а в Автовазе их не делают. Могут впендюрить в ладу иранский кондей.
Хотя на месте иранцев я бы выкупал российские площадки по рублю пучек, и гнал бы машинокомплекты своих внебрачных детей пыжика на них. Профита больше.
Китай боится санкций, а иранцам вообще пофиг, как я понимаю. Хотя кто знает, на самом деле
Так, не забудьте запустить Тигуан 3. Говорю как бывший владелец двух Тигуан 1 и нынешний владелец двух Тигуан 2.
Я раньше думал, а чего это у Сорокина в романах Казахстан такой крутой. А теперь думаю откуда он это знал?
Как бы продаю, и как бы нет.
Имею долю, но не владелец.
Передаю права, но запрещаю.
Выхожу, но не до конца.
Блять.. Ну почему все так сложно.
Ничего, завод Таруса будет. Вроде звучит))
"чиновники Минпромторга" это покупатели...
Главное, чтобы производство ФольксВагена у нас продолжилось! Как показала практика, альтернативы ФольксВагену на данный момент нет! Очень надёжные автомобили!
Случился капитализм…
Цена известна? Может прикупить заводик 😏😁😁