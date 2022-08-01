«КамАЗ» и власти Москвы договорились о совместном владении «Москвичом» и инвестициях в 5 млрд рублей в его развитие Статьи редакции
До конца 2022 года на заводе планируют собрать не менее 600 машин, до конца 2023-го — 53 тысячи.
- «КамАЗ» и правительство Москвы договорились о паритетном разделении долей в капитале завода «Москвич», пишет «Интерфакс». Согласно документу, 50% завода могут быть переданы «КамАЗу» или «аффилированному или предложенному им лицу» до 1 октября 2022 года.
- В этот же срок совладельцы «Москвича» должны заключить акционерное соглашение. В течение двух месяцев после сделки правительство Москвы и «КамАЗ» обязаны вложить в развитие завода 5 млрд рублей пропорционально доле каждого из владельцев.
- Также стороны договорились сохранить коллектив завода, развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис — диагностику, ремонт, поставку запчастей и другое. До конца 2022 года на «Москвиче» планируют произвести не менее 600 машин, из них 200 — электромобили. В 2023 году завод планирует собрать 53 тысячи машин, из них электромобили — 10 тысяч. В 2024 — не менее 100 тысяч, в том числе 20 тысяч электромобилей.
- 16 мая московские власти получили местный завод Renault и пообещали строить на нём «Москвичи». Основным партнёром стал «КамАЗ». 19 мая 2022 года источники «Ведомостей» рассказали, что под брендом «Москвич» будут собирать китайские машины, для этого «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC.
- В июле завод показал свой примерный модельный ряд, в том числе электромобиль. Показанные машины похожи на автомобили китайской JAC. В «КамАЗе» после этого заявили, что это лишь «возможный пример» новых моделей. В том же месяце «Ведомости» узнали, что в качестве платформы для своих электромобилей «Москвич» может использовать разработки стартапа «Кама».
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Если кто не знал, это Шлакоблокунь
Жду нового выпуска Гаража от Асланяна, после этих по 5ти миллиардных вбросов ))
Электровеломобиль
Камаз вроде неплохие ребята.. вопрос, нахера этот завод в Москве?
Царь сказал - ебашь завод. Что Камазу делать прикажете? Да не волнуйтесь, не будет там никакого завода. Будет цех отверточной сборки какого-нибудь Jax
А в набережных челнах нахера завод ?
В восьми километрах от Кремля ;)
до конца 2023-го — 53 тысячи
У меня одного цифры не сходятся?
Да всё как всегда: пятилетку за два месяца и т.п.
камаз и власти москвы? это какие то частные компании да получающие прибыль, чтобы её инвестировать? или дотационная прорва из бюджета плюс бюджет
Давайте дадим шанс
Они семьдесят лет пытались, тужились.
Дядя, автопром России умер
камаз пож жесткими санкциями
На строительство жилищных комплексов на месте завода не повлияет.
КамАЗ-1111 будут выпускать?
Ага, а помните, почему перестали выпускать 1111?
Почему во всех позитивных новостях используют глаголы будущего времени? Все журналисты резко решили поиграть в Вангу? Или в стране такой пиздец, что хороших новостей нет ???
быть может так складывается иллюзия успеха
А станций зарядки для стольких электрокаров они придумали кто будет делать? Или "красное словцо" сразу прям?
У вас дома этих станций зарядок по одной в комнате
Конечно, все же сначала сотни станций электрощарядки построят при десятках/сотнях тысяч бензиново-дизельных на единицы электрических. Это же основа бизнеса без субсидий государства. Граждане же не должны озаботиться гаражами или парковочными местами, им же "государство должно отслюнявить", особенно при "дворовом хранении" зимой
Rewatt у нас с 17-го года выпускает, вроде, вон даже с Яндексом недавно несколько фирменных зарядок открыл
Ооо, Камаз и власти совместно овоадеют москвичом 😱 Интересно, этот москвич а курсе, что с ним собираются сделать?
Не удержался от иронии.
Камосквич или Мокамаз ...
Не могу определиться что патентовать...
МоскВАЗ, сразу что-то родное чувствуется
Плана конечно наполеоновские, посмотрим что получится
А нахера кому 50 тысяч камазов?
пушки возить
Прям как дед с батей
Машины похожи на автомобили - уже прогресс для "Москвича". Да что там говорить, и для Камаза.
Я б на месте "москвича"... Бежал бы без оглядки. :)
Там будет железобетоний в виде жилья.
У брата 412-й москвич 86-го года и до сих пор на ходу, ясен пень что новый столько не проходит, но вот чисто для сравнения поколений взял бы себе один из первой партии :))
Пятьмиллиардовиточкамэр! Спасиборебятаизкамазавыжекакразпрофессионалыздесь )))
Оку будут делать?
А может лучше попозже но наши российские машины разработать и производить, а сейчас просто дать китайским возможность продаваться по приемлемым ценам. Вот предполагаю, что если москвич да ещё и из китайца то по-любому ценник будет дороже чем у машины на которой шильдик поменяем, ну пластик може какой свой слепим, да вот коврики наверно сможем, ну и что то по мелочи... Сколько лет в ладу вливали денежные потоки и что.... А теперь Москвич, ну просто цирк...