Транспорт
Прохладный мангал

«КамАЗ» и власти Москвы договорились о совместном владении «Москвичом» и инвестициях в 5 млрд рублей в его развитие Статьи редакции

До конца 2022 года на заводе планируют собрать не менее 600 машин, до конца 2023-го — 53 тысячи.

  • «КамАЗ» и правительство Москвы договорились о паритетном разделении долей в капитале завода «Москвич», пишет «Интерфакс». Согласно документу, 50% завода могут быть переданы «КамАЗу» или «аффилированному или предложенному им лицу» до 1 октября 2022 года.
  • В этот же срок совладельцы «Москвича» должны заключить акционерное соглашение. В течение двух месяцев после сделки правительство Москвы и «КамАЗ» обязаны вложить в развитие завода 5 млрд рублей пропорционально доле каждого из владельцев.
  • Также стороны договорились сохранить коллектив завода, развивать дилерскую сеть и послепродажный сервис — диагностику, ремонт, поставку запчастей и другое. До конца 2022 года на «Москвиче» планируют произвести не менее 600 машин, из них 200 — электромобили. В 2023 году завод планирует собрать 53 тысячи машин, из них электромобили — 10 тысяч. В 2024 — не менее 100 тысяч, в том числе 20 тысяч электромобилей.
  • 16 мая московские власти получили местный завод Renault и пообещали строить на нём «Москвичи». Основным партнёром стал «КамАЗ». 19 мая 2022 года источники «Ведомостей» рассказали, что под брендом «Москвич» будут собирать китайские машины, для этого «КамАЗ» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC.
  • В июле завод показал свой примерный модельный ряд, в том числе электромобиль. Показанные машины похожи на автомобили китайской JAC. В «КамАЗе» после этого заявили, что это лишь «возможный пример» новых моделей. В том же месяце «Ведомости» узнали, что в качестве платформы для своих электромобилей «Москвич» может использовать разработки стартапа «Кама».

#новость #камаз #москва #москвич

1916 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
61 комментарий
Написать комментарий...
Сладкий Паша
Ответить
Развернуть ветку
Сладкий Паша

Если кто не знал, это Шлакоблокунь

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alex Gurulli

Жду нового выпуска Гаража от Асланяна, после этих по 5ти миллиардных вбросов ))

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Здесь могла быть Ваша Реклама

Электровеломобиль

Ответить
Развернуть ветку
Olesia Shikhareva
Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Камаз вроде неплохие ребята.. вопрос, нахера этот завод в Москве?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Прасковьин
вопрос, нахера этот завод в Москве?

Царь сказал - ебашь завод. Что Камазу делать прикажете? Да не волнуйтесь, не будет там никакого завода. Будет цех отверточной сборки какого-нибудь Jax

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
роман долгополов

А в набережных челнах нахера завод ?

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Alex Gurulli

В восьми километрах от Кремля ;)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алексей Прасковьин
и инвестициях в 5 млрд рублей в его развитие
до конца 2023-го — 53 тысячи

У меня одного цифры не сходятся?

Ответить
Развернуть ветку
Утка-хрутка

Да всё как всегда: пятилетку за два месяца и т.п.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

камаз и власти москвы? это какие то частные компании да получающие прибыль, чтобы её инвестировать? или дотационная прорва из бюджета плюс бюджет

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan Semenov

Давайте дадим шанс

Ответить
Развернуть ветку
Ол Сен

Они семьдесят лет пытались, тужились.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alex Gurulli

Дядя, автопром России умер

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

камаз пож жесткими санкциями

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

На строительство жилищных комплексов на месте завода не повлияет.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

КамАЗ-1111 будут выпускать?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Попов

Ага, а помните, почему перестали выпускать 1111?

Ответить
Развернуть ветку
KEKWoman

Почему во всех позитивных новостях используют глаголы будущего времени? Все журналисты резко решили поиграть в Вангу? Или в стране такой пиздец, что хороших новостей нет ???

Ответить
Развернуть ветку
Ренальдо Сайдгафаров

быть может так складывается иллюзия успеха

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
ilia

А станций зарядки для стольких электрокаров они придумали кто будет делать? Или "красное словцо" сразу прям?

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

У вас дома этих станций зарядок по одной в комнате

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Максим Попов

Конечно, все же сначала сотни станций электрощарядки построят при десятках/сотнях тысяч бензиново-дизельных на единицы электрических. Это же основа бизнеса без субсидий государства. Граждане же не должны озаботиться гаражами или парковочными местами, им же "государство должно отслюнявить", особенно при "дворовом хранении" зимой

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Драка вегетарианца с людоедом

Rewatt у нас с 17-го года выпускает, вроде, вон даже с Яндексом недавно несколько фирменных зарядок открыл

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ооо, Камаз и власти совместно овоадеют москвичом 😱 Интересно, этот москвич а курсе, что с ним собираются сделать?
Не удержался от иронии.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Камосквич или Мокамаз ...

Не могу определиться что патентовать...

Ответить
Развернуть ветку
Драка вегетарианца с людоедом

МоскВАЗ, сразу что-то родное чувствуется

Ответить
Развернуть ветку
Яков Матвеенко

Плана конечно наполеоновские, посмотрим что получится

Ответить
Развернуть ветку
Mike Androg

А нахера кому 50 тысяч камазов?

Ответить
Развернуть ветку
Grigoriy Malyshev

пушки возить

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Мазаев

Прям как дед с батей

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Показанные машины похожи на автомобили китайской JAC.

Машины похожи на автомобили - уже прогресс для "Москвича". Да что там говорить, и для Камаза.

Ответить
Развернуть ветку
Мдидслсл Шишпшпшпщ

Я б на месте "москвича"... Бежал бы без оглядки. :)

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Там будет железобетоний в виде жилья.

Ответить
Развернуть ветку
Denis K

У брата 412-й москвич 86-го года и до сих пор на ходу, ясен пень что новый столько не проходит, но вот чисто для сравнения поколений взял бы себе один из первой партии :))

Ответить
Развернуть ветку
Счастливый супер_стар

Пятьмиллиардовиточкамэр! Спасиборебятаизкамазавыжекакразпрофессионалыздесь )))

Ответить
Развернуть ветку
Prosto Zurab

Оку будут делать?

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

А может лучше попозже но наши российские машины разработать и производить, а сейчас просто дать китайским возможность продаваться по приемлемым ценам. Вот предполагаю, что если москвич да ещё и из китайца то по-любому ценник будет дороже чем у машины на которой шильдик поменяем, ну пластик може какой свой слепим, да вот коврики наверно сможем, ну и что то по мелочи... Сколько лет в ладу вливали денежные потоки и что.... А теперь Москвич, ну просто цирк...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 61 комментарий
null