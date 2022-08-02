«Аэрофлот» до конца 2022 года сократил зарплаты топ-менеджеров на 30-40% — РБК Статьи редакции
За полгода пассажиропоток компании снизился на 7%, а у её «дочки» «Победы» — на 13%.
- С 1 июня и до конца 2022 года весь топ-менеджмент «Аэрофлота» — от гендиректора и его заместителей до руководителей департаментов — перешел на режим сокращенной оплаты труда, пишет РБК со ссылкой на источник в совете директоров компании. Зарплаты снизились на 30-40%.
- Первым об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По его данным, топ-менеджеры также лишились права пользоваться служебными автомобилями. В «Аэрофлоте» не ответили на запрос РБК.
- Согласно годовому отчёту «Аэрофлота», вознаграждение ключевого руководящего персонала группы в 2021 году составило 1,338 млрд рублей, отмечает РБК. На какое количество человек распространяется эта сумма, неизвестно, в неё входят постоянная и переменная часть зарплаты и другие компенсации.
- По итогам полугодия компания перевезла 17,18 млн пассажиров, на 7,4% меньше, чем за тот же период в 2021 году (18,557 млн). Пассажиропоток снизился и у «дочки» «Аэрофлота» — «Победы». За второй квартал она перевезла 2,46 млн человек — на 32,5% меньше, чем за тот же период в 2021 году, а за полгода — 5,57 млн (−13%).
- В феврале ЕС запретил продавать европейские самолёты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям, а также чинить их и страховать. Среди них — Airbus, чьи самолёты перевозили 40% пассажиропотока авиации в стране.
- После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали перерегистрировать свои самолеты в российский реестр. В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. Компания запланировала купить 300 самолётов российского производства.
2049 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
так им, менеджмерам
upd: этот комментарий высмеивает опечатку в заголовке статьи, который уже поправили и несет исключительно юмористический характер (не минусите)
и кулер отобрать
балтику то за что
национализация имущества недружественных стран
И туалетную бумагу заменить на однослойную в туалете
Чтобы палец протыкался
Помнится в тяжёлые времена компаний на загнивающем Западе, топ менеджмент вообще отказывался от зп.... Но это ж загнивающие ребята, а мы то ого-го!
А что с линейным персоналом?
расстреляли уже всех
Опасная работа
все. хана
не сможет работать линейный персонал без мудрых указаний топ-менеджеров. на их гениальных решениях зиждется определение статегического целеполагания Компании. теперь никто не поймет приклеить, прибить, навалить кучу или отвезти все это на ваганьковское где думать не будут.
Не особо понял ваш пассаж. Очевидно, что когда в РФ руководство себе что-то урезает, линейному персоналу вообще жопа наступает. Вот я и поинтересовался.
Топ-менеджеры не будут лично руководить разбором самолётов «на органы»? А то за это и премию просить можно.
Как там, кстати, планы по развитию транзитного хаба между Европой и Азией? Терминалов нагрохали в Шереметьево, полосу новую добавили.
Так
А им ещё зарплату платят??? Да… страна неограниченных возможностей.
так это он или она?
2022 на дворе, такие вопросы задавать некорректно
Россияне дорогие, подскажите, сколько сейчас авиабилет Москва Питер стоит? интересно просто
Россияне все заняты. Некогда нам, ищем, как бы не стать топ-менеджером Аэрофлота.
Смотрите на сайтах перевозчиков (-:
Нет больше Питера. Только в Симферополь летают.
Аэрофлот, вылет 17:10 5 июля 2022 (вторник) из Мск. 2221 руб.
Ural Airlines, вылет 17:45 10 июля 2022 (воскресенье) из СПб. 6753 руб.
У АФ была какая-то акция с скидками как раз, а Urals летел в шибко популятрное время, в которое ценник Сапсана по 10-15к бывает.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Топ-менеджмент Аэрофлота NDA не читает, похоже
А NDA тут причем? Вся информация в относительных величинах)
А, ну если в относительных величинах тогда норм. Это никак на репутацию компании не повлияет. Все в порядке
Конечно нет, у них же в публичных отчетах все эти изменения отражены)
Вы это сами придумали?
Где здесь размер зарплаты топ-менеджеров?
https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/reports/annual_reports/ar2020_rus.pdf
Страницы 245-247.
Так что NDA тут вряд ли к месту.
Я не туда сам дискуссию увел. Я хотел донести, что оперативно такие сведения могут повлиять на стоимость акций публичного предприятия. Это называется инсайд
В этих нюансах я не шарю, так что спорить не стану)
https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/common_info/gosa_doc_2022/Aeroflot_AR21_RUS_book_web.pdf
346 страница.
Вознаграждение ключевому руководящему персоналу (членам Совета директоров и Правления, а также
руководству летного и наземного состава, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах
руководства, контроля и планирования деятельности Группы), включая постоянную и переменную
часть заработной платы, а также прочие компенсации за 12 месяцев 2021 года составило 1 338 млн руб.
(за 12 месяцев 2020 года: 1 318 млн руб.).
всего-то?
А какая сейчас зарплата у топ-менеджеров?
От топ менеджеров особо не убудет