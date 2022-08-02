Транспорт
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«Аэрофлот» до конца 2022 года сократил зарплаты топ-менеджеров на 30-40% — РБК Статьи редакции

За полгода пассажиропоток компании снизился на 7%, а у её «дочки» «Победы» — на 13%.

  • С 1 июня и до конца 2022 года весь топ-менеджмент «Аэрофлота» — от гендиректора и его заместителей до руководителей департаментов — перешел на режим сокращенной оплаты труда, пишет РБК со ссылкой на источник в совете директоров компании. Зарплаты снизились на 30-40%.
  • Первым об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По его данным, топ-менеджеры также лишились права пользоваться служебными автомобилями. В «Аэрофлоте» не ответили на запрос РБК.
  • Согласно годовому отчёту «Аэрофлота», вознаграждение ключевого руководящего персонала группы в 2021 году составило 1,338 млрд рублей, отмечает РБК. На какое количество человек распространяется эта сумма, неизвестно, в неё входят постоянная и переменная часть зарплаты и другие компенсации.
  • По итогам полугодия компания перевезла 17,18 млн пассажиров, на 7,4% меньше, чем за тот же период в 2021 году (18,557 млн). Пассажиропоток снизился и у «дочки» «Аэрофлота» — «Победы». За второй квартал она перевезла 2,46 млн человек — на 32,5% меньше, чем за тот же период в 2021 году, а за полгода — 5,57 млн (−13%).
  • В феврале ЕС запретил продавать европейские самолёты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям, а также чинить их и страховать. Среди них — Airbus, чьи самолёты перевозили 40% пассажиропотока авиации в стране.
  • После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали перерегистрировать свои самолеты в российский реестр. В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. Компания запланировала купить 300 самолётов российского производства.

#новость #аэрофлот #самолёты

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36 комментариев
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 Fart Smella

так им, менеджмерам

upd: этот комментарий высмеивает опечатку в заголовке статьи, который уже поправили и несет исключительно юмористический характер (не минусите)

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Андрей Рядькин

и кулер отобрать

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умный человек

балтику то за что

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Андрей Рядькин

национализация имущества недружественных стран

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Sergeant Ding

И туалетную бумагу заменить на однослойную в туалете

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Пришелец

Чтобы палец протыкался

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Шпуля Шунтиковна

Помнится в тяжёлые времена компаний на загнивающем Западе, топ менеджмент вообще отказывался от зп.... Но это ж загнивающие ребята, а мы то ого-го!

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Невкусно и грустно

А что с линейным персоналом?

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Явный Филипп

расстреляли уже всех

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Невкусно и грустно

Опасная работа

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Kurgus Utair

все. хана

не сможет работать линейный персонал без мудрых указаний топ-менеджеров. на их гениальных решениях зиждется определение статегического целеполагания Компании. теперь никто не поймет приклеить, прибить, навалить кучу или отвезти все это на ваганьковское где думать не будут.

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Невкусно и грустно

Не особо понял ваш пассаж. Очевидно, что когда в РФ руководство себе что-то урезает, линейному персоналу вообще жопа наступает. Вот я и поинтересовался.

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Вадим Д.

Топ-менеджеры не будут лично руководить разбором самолётов «на органы»? А то за это и премию просить можно.

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Явный Филипп

Как там, кстати, планы по развитию транзитного хаба между Европой и Азией? Терминалов нагрохали в Шереметьево, полосу новую добавили.

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Свойственный клуб

Так

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Citrakara Brahman Das

А им ещё зарплату платят??? Да… страна неограниченных возможностей.

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Sergey

так это он или она?

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Lexx Sky

2022 на дворе, такие вопросы задавать некорректно

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Новорег Заблокированный

Россияне дорогие, подскажите, сколько сейчас авиабилет Москва Питер стоит? интересно просто

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Вадим Д.

Россияне все заняты. Некогда нам, ищем, как бы не стать топ-менеджером Аэрофлота.
Смотрите на сайтах перевозчиков (-:

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Явный Филипп

Нет больше Питера. Только в Симферополь летают.

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Dmitry

Аэрофлот, вылет 17:10 5 июля 2022 (вторник) из Мск. 2221 руб.
Ural Airlines, вылет 17:45 10 июля 2022 (воскресенье) из СПб. 6753 руб.

У АФ была какая-то акция с скидками как раз, а Urals летел в шибко популятрное время, в которое ценник Сапсана по 10-15к бывает.

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Acupuncture USA
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Комментарий удален модератором

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John Malkovich

Топ-менеджмент Аэрофлота NDA не читает, похоже

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ru.lucky

А NDA тут причем? Вся информация в относительных величинах)

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John Malkovich

А, ну если в относительных величинах тогда норм. Это никак на репутацию компании не повлияет. Все в порядке

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ru.lucky

Конечно нет, у них же в публичных отчетах все эти изменения отражены)

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John Malkovich

Вы это сами придумали?

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John Malkovich

Где здесь размер зарплаты топ-менеджеров?

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ru.lucky

https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/reports/annual_reports/ar2020_rus.pdf

Страницы 245-247.

Так что NDA тут вряд ли к месту.

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John Malkovich

Я не туда сам дискуссию увел. Я хотел донести, что оперативно такие сведения могут повлиять на стоимость акций публичного предприятия. Это называется инсайд

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ru.lucky

В этих нюансах я не шарю, так что спорить не стану)

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ru.lucky

https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/common_info/gosa_doc_2022/Aeroflot_AR21_RUS_book_web.pdf

346 страница.

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу (членам Совета директоров и Правления, а также
руководству летного и наземного состава, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах
руководства, контроля и планирования деятельности Группы), включая постоянную и переменную
часть заработной платы, а также прочие компенсации за 12 месяцев 2021 года составило 1 338 млн руб.
(за 12 месяцев 2020 года: 1 318 млн руб.).

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Дальнейший кран

всего-то?

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Псков Бурито

А какая сейчас зарплата у топ-менеджеров?

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Оксана Бакиева

От топ менеджеров особо не убудет

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