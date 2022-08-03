По продажам этой весной и в начале лета мы просели очень сильно, поэтому вынуждены были снизить цены и ввести скидочные программы. В результате ситуация несколько улучшилась. На данный момент некоторые модели мы готовы отдать даже ниже рекомендованной розничной цены.

Что будет дальше, прогнозировать не берусь. Ситуация может развиваться абсолютно по-разному — лично я считаю, что если возможность есть, то покупать машину надо прямо сейчас.