«Надо либо закрываться, либо стать частниками и самим возить машины из-за рубежа» Статьи редакции
Взгляды оптимистов и пессимистов из обзора Autonews об изменении цен на автомобили в России.
В июле 2022 года глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в течение года автомобили на отечественном рынке могут подешеветь. Возможно ли это, узнало у отраслевых экспертов издание Autonews.
Что говорят оптимисты
Цены на автомобили постепенно снижаются уже несколько месяцев, отмечает автоэксперт и аналитик Владимир Беспалов. Возможных причин несколько:
- Изменился валютный курс. Ещё 7 марта доллар на Forex стоил 177 рублей. Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский считает, что тогда продавцы просто не знали, чего ждать и за сколько продавать машины — поэтому цены колебались. С апреля доллар дешевел и с отметки в 83 рубля достигал даже 51 рубля, вместе с чем нормализовались и цены.
- Перезапустилось производство отечественных автомобилей. Например, моделей Granta и Niva марки Lada с «антикризисной» комплектацией — без системы экстренного реагирования «Эра-Глонасс», кондиционера и электростеклоподъёмников и с менее мощным мотором. Ещё весной за Lada стандартной модификации нужно было отдать 1,3 млн рублей, а теперь можно взять упрощенный вариант за 670 тысяч.
- Налаживается логистика. Объёмы параллельного импорта пока «не очень впечатляют», говорит Беспалов, но подвижки есть.
- В продажу вышли до этого «придержанные» автомобили. Ещё в марте дилеры пытались сохранить запасы, поскольку боялись неопределённости. Теперь начинают их распродавать.
Беспалов и Шумский ожидают, что цены не перестанут снижаться, если курс останется относительно стабильным, а предложение продолжит увеличиваться — в том числе за счёт параллельного импорта. По словам Беспалова, «корректировка будет в рамках 50%».
Что говорят пессимисты
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что оснований для оптимистичных прогнозов нет. Вот некоторые из причин:
- Дефицит автомобилей никуда не делся. По словам эксперта по подбору автомобилей и владельца YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилла Чернова, дилерам «нечего продавать». Шапарин считает, что восполнить нехватку тоже пока невозможно — ни за счёт внутреннего производства, ни за счёт внешних поставок. В таких условиях цены будут оставаться на рекордно высоком уровне.
- Логистика страдает. По словам Шапарина, сейчас юридические лица не получают никаких поставок, а надеяться на них в дальнейшем пока не приходится. Чернов думает, что дилерам придётся «либо закрываться, либо переформироваться, как в 1990-е, в обычных частников и начать самим возить машины из-за рубежа». Некоторые, говорят источники, уже пробуют это делать и присматриваются к ОАЭ.
- Некоторые цены действительно снижаются, но не из-за курса валют или роста предложения. К лету Hyundai Creta базовой комплектации упал в цене более чем на 100 тысяч, Volkswagen Taos, Geely Tugella и Toyota Camry — на 200-400 тысяч. Но в большинстве случаев всё дело в том, что дилеры просто срезают собственную наценку, чтобы хоть как-то стимулировать продажи.
Параллельный импорт процветает. Границы открыты, валюта в обменниках. Народ сам ездит за машинами в Беларусь, Казахстан. Самые продвинутые получают контейнеры из Эмиратов. (как Лиса например). Машин достаточно по гораздо более низким ценам, чем в салонах.
конец года близок, по этому цены и будут скидывать.
Потому что в 2023 продают машины 2022 года выпуска дешевле.
Эксперды в упор не замечают китайский автопром, но это только их проблемы. А дилеров не жалко, они свое за корону отлично поимели на доп.опциях, теперь жизнь возвращает им этот должок, как и прочим хапунам перекупам
с одной стороны ввезеная || импортом машина не имеет гарантии
с другой - учитывая наценку охуевших дилеров разница в цене покроет ремонт на двс/акпп раза два
каждый решает сам