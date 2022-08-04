Транспорт
Маша Цепелева

«АвтоВАЗ» запланировал производство электрической Lada на заводе в Ижевске, который простаивает уже больше пяти месяцев Статьи редакции

Накануне руководство производителя предложило работникам добровольно уволиться с компенсацией в 5-7 окладов.

  • Производства Lada Vesta с ижевского завода перенесут в Тольятти, решение утвердил совет директоров «АвтоВАЗа». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление президента компании Максима Соколова во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
  • Перенос производства связан с новой стратегией компании. Из-за задач, поставленных перед компанией акционерами, и прогноза развития российского автомобильного рынка в 2023 году производительность «Лада-Ижевск» в 32 автомобиля в час недостаточна для удовлетворения спроса. Также перенос «обеспечит занятость всего 42-тысячного "АвтоВАЗа" и минимизирует производственные и логистические расходы».
  • На заводе в Ижевске организуют выпуск нового автомобиля — электрической версии Lada e-Largus, детали проекта не уточнили. Также там будут производить комплектующие для Lada Vesta.
  • Накануне «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода «Лада Ижевск» выплату 5-7 окладов, дополнительную материальную поддержку и помощь в трудоустройстве при добровольном увольнении. Меры назвали «поддержкой для обеспечения занятости и повышения максимальной загрузки предприятия на фоне продолжающегося кризиса в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановки производства автомобилей этого семейства».
  • Профсоюзная организация ижевского «АвтоВАЗа» в конце июля обращалась к Путину из-за неопределённых перспектив занятости, пятимесячного простоя и планов руководства группы перенести сборку Lada Vesta в Тольятти.
  • Lada Vesta производилась в Ижевске с сентября 2015 года, это самая популярная модель по продажам. В 2021 году продали 113,7 тысячи штук, на 6% больше год к году. В апреле 2022 года «АвтоВАЗ» прекратил выпуск автомобиля из-за нехватки комплектующих. Перезапуск производства Lada Vesta запланирован на весну 2023 года.
Фото auto.ru

#новость #lada #автоваз

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94 комментария
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 Alexey Taruntaev

Автоваз который увольняет сотрудника, делает "импортозамещенные" автомобили без АБС, подушек и сраных доводчиков ремней? И вот эти ребята хотят делать электромобили?
Ну успехов.

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Владимир Кондратьев

Уволив сотрудников с завода. Отличный бизнес-план. Надежный как швейцарские часы.

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1 комментарий
Pavel Loginov

Так там будет дальность хода 50 км, вы зачем себе теслу нафантазировали

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5 комментариев
Vlad Eliseev

АвтоВАЗ выпустил экспериментальную партию электромобилей ещё до твоего рождения, Илон Маск тогда ещё только учился ходить.

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4 комментария
nkmstudio

Ну судя по всему, реальный железный занавес опустят над всей строной и у автомобилей будут торчать из крыши рога как у троллейбуса.

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Марат Яз

Какой тяжелый бред, ларгус чисто утилитарная машина для монтажников, зачем ее делать электрической.

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John Malkovich

Для электромонтажников, очевидно

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1 комментарий
Mike Espoo

Все эти разговоры про электро мобили для отвода глаз, чтобы перевести тему с полной жопы(простоя, увольнений) на якобы какие-то планы.
Нет никаких планом на электромобили.
Если обычные ДВС собрать не могут.

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Pavel Petel

Для росгвардии норм авто.

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5 комментариев
Aleksei Menshikov

Электрическая Lada будет бить водителя током:)

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Swallow Company

Ну что Вы такое говорите, еще в ссср придумали заземление для машин, помните резиновая фигня по земле болталась сзади

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5 комментариев
arty

... и ездить на дровах.

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Вишняковский

Есть неиллюзорный шанс, что детище также будет простаивать )

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Ivan Ognev

То есть в 2021 году производительность была достаточной, а в 2023 году вдруг станет недостаточной. Смешная шутка

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Марат Яз

Мы походу чего то не знаем, может вообще перестанут ввозить иномарки в страну.

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1 комментарий
Саша

Не могут нормальные авто делать, точнее запчастей нет, замахнулись на электро =)

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Вася Пражкин

Но людей на всякий случай увольняют )

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Стакан чая

Ну вощет электро проще - там меньше деталей , основная проблема - зарядка.

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1 комментарий
Пришелец

Вот это основательно дизайнеры поработали!
Кто-нибудь, скажите Автовазу, что покрасить крышу в другой цвет и налепить полосочки - это примерно 0,1% пути от ничего до новой модели автомобиля. Особенно, если электромобили вы никогда не собирали. Особенно в условиях отсутствия всего и вся, начиная от чипов, заканчивая подушками безопасности.
С тем же успехом Автоваз может планировать производство летающих автомобилей на ядерной тяге. Результат будет одинаковый.

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Валерий Кондрашин

Планируем запустить производство, но пока увольняем сотрудников.

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Swallow Company

Так это все старые сотрудники плохо работали 😂😂😂 уволить, собрать новую команду и как попрет модель за моделью, феррари и бентли будут курить в сторонке

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1 комментарий
Дмитрий Михайлович

Планировать производство несуществующего автомобиля - это отличная стратегия ))) интересно, этот электромобиль будет только без ABS и подушек безопасности, или от чего-то ещё придётся отказаться?

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Иван

Уже отказались от ДВС, а вместо электродвигателя - мотор от камазовской печки.

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jonewayne

От моральных принципов и системы торможения 😁

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Ушлый тип

И восстал он из пепла ядерного огня! ЭЛЕКТРО-ЛАРГУС!

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Carl Herr
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Dmitri Petrov

А где их заряжать...

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Andrey Kulakov
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1 комментарий
Alexei Ageyev
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Фёдор Трухин

ЭлектроЛада - Кабриолет

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Иван Дэвидсон

"... Из-за задач, поставленных перед компанией акционерами..."

Это те акционеры, которые вложили в предприятие 1 рубль?

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Kir Lazare

это которые " а сделайте мне как у американцев".

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1 комментарий
Антон Рыбчинский

Ижевск дайнэмикс в деле) как в birchbank

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Swallow Company

А они вообще что-нибудь выпустили с марта, кроме очередной новостоной фантастики?

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Pavel Loginov

Они взяли время на раскачку. А потом бах — и сразу тесла

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Swallow Company

Рогозин что-ли возглавил подразделение электромобилей на автовазе? Все хочет обскакать Маска 😂

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Марат Яз

Асланяна разорвет от смеха.

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Uncle Gluk

Есть ощущение, что лучше выпускать Ларгус на газе, чем на электротяге. Выше рентабельность и цена должна быть ниже.

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Андрей Скворцов

Главное, чтобы автомобиль бабахнул уже после выезда от автодилера

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1 комментарий
Dimitri

Никто нечего выпускать не будет. Это из серии лунный программы 2020 и Медведевских нанотехнологий.

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Игорь Протасов

Дизельный генератор в багажнике не делает авто электромобилем

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Александр Кудин

За такие зарплаты там, можно только ведро с болтами собрать

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Kir Lazare

можно утроить количество награждений грамотами.

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Kir Lazare

Смотришь на этот, так называемый бизнес, и диву даешься. Абсолютно нет никакой гибкости, креатива и скорости принятия решений. Это не бизнес, это сидение на денежных потоках бюджета.

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Андрей Верижников

Я правильно понял, что для концепта еЛаргуса они просто добавили в обычный ларгус синюю ливрею?

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Невинный чувак

Лада Прибора
Лада Динамо

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Владимир Кондратьев

При этом предварительно вывозив от туда все оборудование. При 60% не локализованных комплектующих.

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Ирик Тулябаев

Будет электро мобиль, с тесла экраном, Андроид авто и кучей плюшек, но без преднатежителей ремней и подушек безопасности)))

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Tayler

Отл, дадим Тесле прикурить! Во всех смыслах

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Yuriy Palchuk

Ещё ничего не сделали, а уже обосрали.

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Kir Lazare

это наше общественное благословение

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Иван

Это наверное конкурент электрическому Москвичу)))

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Вадим Д.

Пусть гонят электроседан, цвет баклажан: хватит экспериментов, придумали ларгус-шмаргус, семёрка — ни подушек, ни абс, всё в современных трендах.

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Сергей Кондык

Поручите дело Рогозину и провал плана по выпуску электрокаров не станет ни для кого удивлением.

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Никита Климанов

Е-мобиль, это который "Е*АТЬ, ЕДЕТ!"?

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Mika Shmalish

Ничего не будет, кроме позитивного сюжета по телевизору

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Ilya Grigoriev

Бля, такой клоунизм

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Swallow Company
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Dimitri

В чем прикол?

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Юрий Б.

- Концепт?
- Концепт.

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Mr Black

Тем временем kfc

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k3rch

Так это… Когда перейдем от планов к действиям? 😁 А то что не новость, а все планы 😁

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Шпуля Шунтиковна

Фух, ну вот теперь понятно зачем людей просят уволится. Они ж электромобили собрались делать, на хрена им автомеханики. Теперь электриков подавай. Только вот загвоздка - нету их. Не вырастили. Да и с инфраструктурой для электромобилей как-то швах...

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Фёдор Трухин

Автоваз запланировал производство электромобилей, роскосмос запланировал создать свою орбитальную станцию и колонизировать венеру - русскую планету, калашников запланировал выпускать роботов, правильно обойти по ввп Португалию и построить многополярный мир. Пиздеть не мешки ворочать, планировать - не значит делать, обещать - не значит жениться.

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Life Expert

А из Электро там только синие наклейки на авто?)

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Леонид Гнездилов

Э, веста тем и хороша была, что не из Тольятти

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Скрытый Потанцевал

контрацепт-кар скоро покажут

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