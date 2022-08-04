«АвтоВАЗ» запланировал производство электрической Lada на заводе в Ижевске, который простаивает уже больше пяти месяцев Статьи редакции
Накануне руководство производителя предложило работникам добровольно уволиться с компенсацией в 5-7 окладов.
- Производства Lada Vesta с ижевского завода перенесут в Тольятти, решение утвердил совет директоров «АвтоВАЗа». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление президента компании Максима Соколова во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
- Перенос производства связан с новой стратегией компании. Из-за задач, поставленных перед компанией акционерами, и прогноза развития российского автомобильного рынка в 2023 году производительность «Лада-Ижевск» в 32 автомобиля в час недостаточна для удовлетворения спроса. Также перенос «обеспечит занятость всего 42-тысячного "АвтоВАЗа" и минимизирует производственные и логистические расходы».
- На заводе в Ижевске организуют выпуск нового автомобиля — электрической версии Lada e-Largus, детали проекта не уточнили. Также там будут производить комплектующие для Lada Vesta.
- Накануне «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода «Лада Ижевск» выплату 5-7 окладов, дополнительную материальную поддержку и помощь в трудоустройстве при добровольном увольнении. Меры назвали «поддержкой для обеспечения занятости и повышения максимальной загрузки предприятия на фоне продолжающегося кризиса в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановки производства автомобилей этого семейства».
- Профсоюзная организация ижевского «АвтоВАЗа» в конце июля обращалась к Путину из-за неопределённых перспектив занятости, пятимесячного простоя и планов руководства группы перенести сборку Lada Vesta в Тольятти.
- Lada Vesta производилась в Ижевске с сентября 2015 года, это самая популярная модель по продажам. В 2021 году продали 113,7 тысячи штук, на 6% больше год к году. В апреле 2022 года «АвтоВАЗ» прекратил выпуск автомобиля из-за нехватки комплектующих. Перезапуск производства Lada Vesta запланирован на весну 2023 года.
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Автоваз который увольняет сотрудника, делает "импортозамещенные" автомобили без АБС, подушек и сраных доводчиков ремней? И вот эти ребята хотят делать электромобили?
Ну успехов.
Уволив сотрудников с завода. Отличный бизнес-план. Надежный как швейцарские часы.
Так там будет дальность хода 50 км, вы зачем себе теслу нафантазировали
АвтоВАЗ выпустил экспериментальную партию электромобилей ещё до твоего рождения, Илон Маск тогда ещё только учился ходить.
Ну судя по всему, реальный железный занавес опустят над всей строной и у автомобилей будут торчать из крыши рога как у троллейбуса.
Какой тяжелый бред, ларгус чисто утилитарная машина для монтажников, зачем ее делать электрической.
Для электромонтажников, очевидно
Все эти разговоры про электро мобили для отвода глаз, чтобы перевести тему с полной жопы(простоя, увольнений) на якобы какие-то планы.
Нет никаких планом на электромобили.
Если обычные ДВС собрать не могут.
Для росгвардии норм авто.
Электрическая Lada будет бить водителя током:)
Ну что Вы такое говорите, еще в ссср придумали заземление для машин, помните резиновая фигня по земле болталась сзади
... и ездить на дровах.
Есть неиллюзорный шанс, что детище также будет простаивать )
То есть в 2021 году производительность была достаточной, а в 2023 году вдруг станет недостаточной. Смешная шутка
Мы походу чего то не знаем, может вообще перестанут ввозить иномарки в страну.
Не могут нормальные авто делать, точнее запчастей нет, замахнулись на электро =)
Но людей на всякий случай увольняют )
Ну вощет электро проще - там меньше деталей , основная проблема - зарядка.
Вот это основательно дизайнеры поработали!
Кто-нибудь, скажите Автовазу, что покрасить крышу в другой цвет и налепить полосочки - это примерно 0,1% пути от ничего до новой модели автомобиля. Особенно, если электромобили вы никогда не собирали. Особенно в условиях отсутствия всего и вся, начиная от чипов, заканчивая подушками безопасности.
С тем же успехом Автоваз может планировать производство летающих автомобилей на ядерной тяге. Результат будет одинаковый.
Планируем запустить производство, но пока увольняем сотрудников.
Так это все старые сотрудники плохо работали 😂😂😂 уволить, собрать новую команду и как попрет модель за моделью, феррари и бентли будут курить в сторонке
Планировать производство несуществующего автомобиля - это отличная стратегия ))) интересно, этот электромобиль будет только без ABS и подушек безопасности, или от чего-то ещё придётся отказаться?
Уже отказались от ДВС, а вместо электродвигателя - мотор от камазовской печки.
От моральных принципов и системы торможения 😁
И восстал он из пепла ядерного огня! ЭЛЕКТРО-ЛАРГУС!
А где их заряжать...
ЭлектроЛада - Кабриолет
"... Из-за задач, поставленных перед компанией акционерами..."
Это те акционеры, которые вложили в предприятие 1 рубль?
это которые " а сделайте мне как у американцев".
Ижевск дайнэмикс в деле) как в birchbank
А они вообще что-нибудь выпустили с марта, кроме очередной новостоной фантастики?
Они взяли время на раскачку. А потом бах — и сразу тесла
Рогозин что-ли возглавил подразделение электромобилей на автовазе? Все хочет обскакать Маска 😂
Асланяна разорвет от смеха.
Есть ощущение, что лучше выпускать Ларгус на газе, чем на электротяге. Выше рентабельность и цена должна быть ниже.
Главное, чтобы автомобиль бабахнул уже после выезда от автодилера
Никто нечего выпускать не будет. Это из серии лунный программы 2020 и Медведевских нанотехнологий.
Дизельный генератор в багажнике не делает авто электромобилем
За такие зарплаты там, можно только ведро с болтами собрать
можно утроить количество награждений грамотами.
Смотришь на этот, так называемый бизнес, и диву даешься. Абсолютно нет никакой гибкости, креатива и скорости принятия решений. Это не бизнес, это сидение на денежных потоках бюджета.
Я правильно понял, что для концепта еЛаргуса они просто добавили в обычный ларгус синюю ливрею?
Лада Прибора
Лада Динамо
При этом предварительно вывозив от туда все оборудование. При 60% не локализованных комплектующих.
Будет электро мобиль, с тесла экраном, Андроид авто и кучей плюшек, но без преднатежителей ремней и подушек безопасности)))
Отл, дадим Тесле прикурить! Во всех смыслах
Ещё ничего не сделали, а уже обосрали.
это наше общественное благословение
Это наверное конкурент электрическому Москвичу)))
Пусть гонят электроседан, цвет баклажан: хватит экспериментов, придумали ларгус-шмаргус, семёрка — ни подушек, ни абс, всё в современных трендах.
Поручите дело Рогозину и провал плана по выпуску электрокаров не станет ни для кого удивлением.
Е-мобиль, это который "Е*АТЬ, ЕДЕТ!"?
Ничего не будет, кроме позитивного сюжета по телевизору
Бля, такой клоунизм
В чем прикол?
- Концепт?
- Концепт.
Тем временем kfc
Так это… Когда перейдем от планов к действиям? 😁 А то что не новость, а все планы 😁
Фух, ну вот теперь понятно зачем людей просят уволится. Они ж электромобили собрались делать, на хрена им автомеханики. Теперь электриков подавай. Только вот загвоздка - нету их. Не вырастили. Да и с инфраструктурой для электромобилей как-то швах...
Автоваз запланировал производство электромобилей, роскосмос запланировал создать свою орбитальную станцию и колонизировать венеру - русскую планету, калашников запланировал выпускать роботов, правильно обойти по ввп Португалию и построить многополярный мир. Пиздеть не мешки ворочать, планировать - не значит делать, обещать - не значит жениться.
А из Электро там только синие наклейки на авто?)
Э, веста тем и хороша была, что не из Тольятти
контрацепт-кар скоро покажут