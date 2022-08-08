Австралийская авиакомпания Qantas попросила топ-менеджеров поработать грузчиками из-за нехватки сотрудников Статьи редакции
Это не новая мера для компании — в периоды пиковой нагрузки после Пасхи около 200 человек уже помогали в аэропортах.
- Компания ищет среди руководителей как минимум 100 добровольцев, которые будут работать в аэропортах Сиднея и Мельбурна, пишет BBC.
- Им придётся поработать грузчиками в течение трёх месяцев, задачи — погрузка и разгрузка багажа, а также перевозка его по территории аэропорта на погрузчиках.
- Нехватка грузчиков возникла из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и всплеска Covid-19, а также напряжённости на рынке труда, которая затрудняет поиск новых сотрудников.
- Менеджерам и руководителям предложат работать посменно, по четыре или шесть часов в день, от трёх по пяти дней в неделю. Каждый должен быть способен перемещать грузы весом до 32 кг.
- Это не первый случай, когда Qantas просит своих работников подрабатывать грузчиками, отмечает BBC. Около 200 сотрудников головного офиса помогали в аэропортах в периоды пиковой нагрузки после Пасхи.
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Для полноты картины с десяток грузчиков нужно отправить поработать на место топ менеджеров на полгода.
Представляю если бы французов попросили.....
p.s. здоровая практика для нормальной команды.
Представляю если российская компания попросила бы, сколько дерьма в комментах было бы
И это тоже.
Вот нормальный подход. Ключевое слово: поработать (-:
А топ-менеджеры не болеют значится :)напряжённости на рынке труда, которая затрудняет поиск новых сотрудников.
Хотя если за работу грузчиком назначить оклад как топ-менеджеру, то думаю
быстро испарится...