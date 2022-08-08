Транспорт
Шахматный танк88

Австралийская авиакомпания Qantas попросила топ-менеджеров поработать грузчиками из-за нехватки сотрудников Статьи редакции

Это не новая мера для компании — в периоды пиковой нагрузки после Пасхи около 200 человек уже помогали в аэропортах.

  • Компания ищет среди руководителей как минимум 100 добровольцев, которые будут работать в аэропортах Сиднея и Мельбурна, пишет BBC.
  • Им придётся поработать грузчиками в течение трёх месяцев, задачи — погрузка и разгрузка багажа, а также перевозка его по территории аэропорта на погрузчиках.
  • Нехватка грузчиков возникла из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и всплеска Covid-19, а также напряжённости на рынке труда, которая затрудняет поиск новых сотрудников.
  • Менеджерам и руководителям предложат работать посменно, по четыре или шесть часов в день, от трёх по пяти дней в неделю. Каждый должен быть способен перемещать грузы весом до 32 кг.
  • Это не первый случай, когда Qantas просит своих работников подрабатывать грузчиками, отмечает BBC. Около 200 сотрудников головного офиса помогали в аэропортах в периоды пиковой нагрузки после Пасхи.

#новость #qantas

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6 комментариев
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 Petr0vich71

Для полноты картины с десяток грузчиков нужно отправить поработать на место топ менеджеров на полгода.

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Ware Wow

Представляю если бы французов попросили.....

p.s. здоровая практика для нормальной команды.

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insighter

Представляю если российская компания попросила бы, сколько дерьма в комментах было бы

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Ware Wow

И это тоже.

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Вадим Д.

Вот нормальный подход. Ключевое слово: поработать (-:

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Noblesse. tv
Нехватка грузчиков возникла из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и всплеска Covid-19

А топ-менеджеры не болеют значится :)
Хотя если за работу грузчиком назначить оклад как топ-менеджеру, то думаю

напряжённости на рынке труда, которая затрудняет поиск новых сотрудников.

быстро испарится...

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