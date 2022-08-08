Инфографика: продажи электромобилей по странам за десять лет Статьи редакции
Лидер — Китай, в котором в 2021 году продали около 3,5 млн электрокаров — больше, чем в остальных странах вместе взятых.
- В 2011 году по всему миру продали около 55 тысяч электромобилей, в 2021-м — почти 7 млн. Статистику приводит Elements, внимание на материал обратил Telegram-канал TechSparks.
- При этом в 2014 году крупнейшим рынком электромобилей были США, за ними шли Китай, Нидерланды, Норвегия и Франция. Но в 2015-м в Китае произошёл рост продаж сразу на 238% год к году, что вывело страну на первое место. В итоге в 2021-м в Китае продали больше электромобилей, чем во всех остальных странах вместе взятых по итогам 2020-го.
- В Китае можно купить около 300 моделей электромобилей — больше, чем в любой другой стране, указывает издание. Кроме того, в стране находится четыре из 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторов.
- Tesla — один из самых известных производителей электромобилей: с 2011 по 2019 годы доля компании по продажам машин в США составляла 40%. В 2021-м её доля выросла до более 50% в стране.
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Вот тебе и раз. А то всё: Тесла, тесла...
Зато у нас, возможно, обдирка лыка воспрянет.
Ну да, сарказм.
Ммм...Китай сожжёт ещё больше угля для электричества, для питания "экологичных" электромобилей. Найс, Найс.