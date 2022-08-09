Транспорт
Маша Цепелева

«Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти — Reuters Статьи редакции

На разборке стоит и Sukhoi Superjet российского производства, по данным издания.

  • О разборе самолётов рассказали Reuters четыре источника в авиаотрасли. Как минимум один Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 «Аэрофлота» находятся на разборке. По словам одного источника, Airbus «почти новый».
  • Другой источник сообщил, что запчасти переставляют с двух Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота». Минтранс России и представители авиакомпании не ответили на вопросы издания.
  • Несмотря на то, что Sukhoi Superjets собирают в России, он сильно зависит от иностранных запчастей, пишет издание. Как минимум с одного Superjet сняли двигатель, рассказал источник. По словам отраслевых экспертов, двигатели часто меняют между самолётами.
  • Почти 80% флота «Аэрофлота» — это Boeing и Airbus. По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов авиакомпании, это 15% парка. Три из семи самолетов Airbus A350 в том числе один, который сейчас используется для запчастей, не взлетали около трёх месяцев. Это может быть связано с тем, что из-за санкций сократилось количество маршрутов, считает источник издания в отрасли.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.
  • В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы. При этом «Аэрофлот» запланировал купить 300 самолётов российского производства, по данным источников «Ведомостей».
  • В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолетов, ремонте и технической поддержке.

#новость #аэрофлот #самолёты

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60 комментариев
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 Марат Яз

Каким же надо было быть не далеким чтобы начать противостояние с западом при такой тотальной зависимости.

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Пришелец 2

А то Вы не знаете каким

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Skyray

Вы забыли сказать "Унизительной зависимости"

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1 комментарий
Александр Кудин

Может он и не вкурсе зависимости, учитывая, что все в папочке приносят)

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Sasha Bochkin

Ну ошибся человек, бывает

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2 комментария
RobinzonCruzo

Я думал хоть в военке родили импортозамещение, а там не только бпла на 90% из западных частей, не только прицелы в танках и бмп французские, даже блять в новых ракетах для торнадо, которые как химарс бьют по координатом, вся головка наведения из западных элементов.

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Виктория Никанорова

А чего вы подредактировали, правильно же было))

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Александр Голубев

А вот таким!

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Leo Need

Надо сказать ребятам про изоленту, совсем топовый ремонт тогда будет

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Andrey Lavrov

И клей ПВА

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Штаб революционных моряков

Не забудьте про палки

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СвяТой_ТапоК

Самолёты закончатся для разбора, дальше что?

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Евгения Булгакова

Дальше будем передвигаться скрепными поездами, построенными специально для глубинного народа. А перелеты честному россиянину не нужны. Переживём без этих ваших гейроп.

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Alexander Egorin

Будут угонять и разбирать. Элементарно.

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Andrey Lavrov

На поездах будем гонять

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3 комментария
Лелик Плотников

Только пешком….

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Leo Need

А дальше как в мифе про Дедала и Икара))

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Александр Голубев

Лапти и посох никто не отменял.
Если ноги целы будут.

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Владис

Ответ был давно дан

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Николай Петров

Надеюсь хотя бы ремонтировать научатся сами. Получился такой конструктор. Детки ведь тоже напираются опыта собирая / разбирая Лего. На самом деле это хороший челлендж.

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Сергей Брюм

Челлендж в плоскости безопасности/жизней - ну такое себе.

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Марат Яз

Мы не летаем на детских поделках из Лего, а на самолётах люди будут летать... Есть разница

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Зимний велосипед
На самом деле это хороший челлендж.

Замечательный челлендж, особенно на высоте 10км.

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Иван Иванов

Так умели же. У России в эксплуатации сотни самолетов и полный штат для обеспечения полетов.

ПС Были сотни самолетов и был полный штат.

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Иван Иванов

Серый импорт работает, я смотрю.

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Andrey Lavrov

Ну серый - не чёрный хотя бы😹

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Alexey Taruntaev

И это уже было в Симпсонах...

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Угон Харлеев

Никогда не было и вот опять

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Александр Еремин

😂 а где вы были 8 лет

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Зимний велосипед
Как минимум один Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 «Аэрофлота» находятся на разборке. По словам одного источника, Airbus «почти новый».

Другой источник сообщил, что запчасти переставляют с двух Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота».

Всегда любил авиацию, часто летал по работе заграницу в том числе Аэрофлотом, теперь придется взвесить все за и против не в пользу наших авиакомпаний.

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Yy Kk

Вроде же писали, что смягчили санкции по авиации.

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Марат Яз

Думаете таки будут поставлять запчасти на украденные у них же самолёты? Сомневаюсь.

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7 комментариев
Skyray

Буква Пи - Прогресс

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TBA

Пришло время сделать очередной "рывок"

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Николай Краснов

по болтику по болтику мы фюзеляжи разберем )

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G.Ramirez

Скоро просто билеты в один конец продавать начнут)

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shamil aliyev

А что из РФ ещё летают?

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Никита Кашонков

надеюсь не прям в полете меняют

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Светлана

Комедия продолжается.❗️Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. По его мнению, все население несет ответственность за свое правительство.

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Александр Голубев

Зачем это здесь?

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Nikita Frontend Developer

С регистрацией

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Sasha Bochkin

Русофобством попахивает. А вообще он там много чего предлагал уже подобного.

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Марат Яз

"наковырять" запчасти

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Ddd

десятилетие ярчайших побед

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Евгений Кузнецов

Запрягай телегу! И поехали на Москву.

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Black7

Все равно никуда не летаем

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Александр Голубев

Сезон каннибализма открыт.

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