«Аэрофлот» и другие авиакомпании начали разбирать самолёты на запчасти — Reuters Статьи редакции
На разборке стоит и Sukhoi Superjet российского производства, по данным издания.
- О разборе самолётов рассказали Reuters четыре источника в авиаотрасли. Как минимум один Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 «Аэрофлота» находятся на разборке. По словам одного источника, Airbus «почти новый».
- Другой источник сообщил, что запчасти переставляют с двух Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота». Минтранс России и представители авиакомпании не ответили на вопросы издания.
- Несмотря на то, что Sukhoi Superjets собирают в России, он сильно зависит от иностранных запчастей, пишет издание. Как минимум с одного Superjet сняли двигатель, рассказал источник. По словам отраслевых экспертов, двигатели часто меняют между самолётами.
- Почти 80% флота «Аэрофлота» — это Boeing и Airbus. По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов авиакомпании, это 15% парка. Три из семи самолетов Airbus A350 в том числе один, который сейчас используется для запчастей, не взлетали около трёх месяцев. Это может быть связано с тем, что из-за санкций сократилось количество маршрутов, считает источник издания в отрасли.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.
- В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы. При этом «Аэрофлот» запланировал купить 300 самолётов российского производства, по данным источников «Ведомостей».
- В июле Россия договорилась с Ираном об экспорте деталей и оборудования для самолетов, ремонте и технической поддержке.
2686 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Каким же надо было быть не далеким чтобы начать противостояние с западом при такой тотальной зависимости.
А то Вы не знаете каким
Вы забыли сказать "Унизительной зависимости"
Может он и не вкурсе зависимости, учитывая, что все в папочке приносят)
Ну ошибся человек, бывает
Я думал хоть в военке родили импортозамещение, а там не только бпла на 90% из западных частей, не только прицелы в танках и бмп французские, даже блять в новых ракетах для торнадо, которые как химарс бьют по координатом, вся головка наведения из западных элементов.
А чего вы подредактировали, правильно же было))
А вот таким!
Надо сказать ребятам про изоленту, совсем топовый ремонт тогда будет
И клей ПВА
Не забудьте про палки
Самолёты закончатся для разбора, дальше что?
Дальше будем передвигаться скрепными поездами, построенными специально для глубинного народа. А перелеты честному россиянину не нужны. Переживём без этих ваших гейроп.
Будут угонять и разбирать. Элементарно.
На поездах будем гонять
Только пешком….
А дальше как в мифе про Дедала и Икара))
Лапти и посох никто не отменял.
Если ноги целы будут.
Ответ был давно дан
Надеюсь хотя бы ремонтировать научатся сами. Получился такой конструктор. Детки ведь тоже напираются опыта собирая / разбирая Лего. На самом деле это хороший челлендж.
Челлендж в плоскости безопасности/жизней - ну такое себе.
Мы не летаем на детских поделках из Лего, а на самолётах люди будут летать... Есть разница
Замечательный челлендж, особенно на высоте 10км.
Так умели же. У России в эксплуатации сотни самолетов и полный штат для обеспечения полетов.
ПС Были сотни самолетов и был полный штат.
Серый импорт работает, я смотрю.
Ну серый - не чёрный хотя бы😹
И это уже было в Симпсонах...
Никогда не было и вот опять
😂 а где вы были 8 лет
Другой источник сообщил, что запчасти переставляют с двух Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота».
Всегда любил авиацию, часто летал по работе заграницу в том числе Аэрофлотом, теперь придется взвесить все за и против не в пользу наших авиакомпаний.
Вроде же писали, что смягчили санкции по авиации.
Думаете таки будут поставлять запчасти на украденные у них же самолёты? Сомневаюсь.
Буква Пи - Прогресс
Пришло время сделать очередной "рывок"
по болтику по болтику мы фюзеляжи разберем )
Скоро просто билеты в один конец продавать начнут)
А что из РФ ещё летают?
надеюсь не прям в полете меняют
Комедия продолжается.❗️Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам и отправить обратно всех, кто уже уехал из РФ. По его мнению, все население несет ответственность за свое правительство.
Зачем это здесь?
С регистрацией
Русофобством попахивает. А вообще он там много чего предлагал уже подобного.
"наковырять" запчасти
десятилетие ярчайших побед
Запрягай телегу! И поехали на Москву.
Все равно никуда не летаем
Сезон каннибализма открыт.