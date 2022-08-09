Вместо Gett в России запустился такси-сервис Bibi, он попытается занять долю ушедшего сервиса Статьи редакции
Компания будет работать на b2b-рынке, а в штате — бывшие сотрудники Gett.
- Пилотный запуск сервиса состоялся в июне, полноценный — в августе, сообщила компания. Bibi доступен в более чем 1000 российских городов, заказать такси можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске и других городах.
- Возглавит сервис Анатолий Сморгонский. До этого он был гендиректором такси-сервиса Gett в России, который перестал работать в стране с 1 июня. Основной штат — также бывшие сотрудники Gett. В компании сообщили, что использовать технологии Gett не будут, только опыт сотрудников.
- Сморгонский стал акционером компании и получил опцион в 5%. Других владельцев Bibi не раскрывают. В сервисе уточнили vc.ru, что привлекали международные инвестиции и средства от российских инвесторов. Их имена обещают раскрыть позже. По данным источника «Ленты.ру», для создания сервиса привлекли инвестиции из Китая, поэтому название похоже на другой китайский такси-сервис — Didi.
- Приложение сервиса уже доступно в App Store и Google Play, загрузил его туда сервис для выплат таксистам Mozen. По словам его основателя Олега Семибратова, сделали это по просьбе Bibi.
- Bibi сфокусируется на b2b-сегменте и планирует занять долю Gett на рынке в России, но также будет доступен и обычным клиентам. В будущем сервис планирует международную экспансию и освоение новых рынков.
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А на Кавказе будет запущена специальная версия Habibi
На заниженных приорах? )
я извиняюсь заранее, но это очень смешно
там будет пакет Хасбик+
Кстати Биби это прозвище Биньямина Нетаньяху который тоже планирует вернуться) правда в кресло премьера
а это тариф эконом
Проорал с картинки))
"международную экспансию"
зря смеетесь. еще не освоены рынки Эритреи, Афганистана, Киргизии и остальных приятных дружественных стран
С Киргизией то что не так?
все так. я просто перечислила дружественные страны РФ. при всем уважении к этим странам
Туда уже Яндекс пойдет. Надо же ему хоть где-то за рубежом иметь представленность)
Ну а потом и межгалактическую и межвселенскую, ну а пока надо хоть чутка урвать долю у Яндекса.
Главное, чтобы был детский тариф
и будет он называться bibibik
Bibika
Есть уже такой
Так, Didi есть, Bibi есть, а wee-wee для настоящих мужчин когда?
Только uvvu
Чем больше сервисов такси тем лучше. Сейчас по факту монополия Яндекса.
Могу предположить, что водители как раз будут из Яндекса (другого сапплай на рынке просто нет), а вот интерфейс на клиентской стороне будет отличаться, как и было в Gett и нескольких других сервисах. Вопрос кому это продавать после ухода всех западных компаний с рынка
Да ну неужели? Еще и Яндекс поди задавят😄😄😄
Забибикают😁🔊
Тариф эконом: бибизика
Ушел регистрировать торговый знак для водного центра PiPi.
Биби, диди — креативщики уровня 2 летних детей.
У китайцев есть ещё Билибили (нечто по типу Ютуба)
"Я заберу тебя на своей Bibiке"
Детская фраза: "Мам, хочу бибику", сегодня приобретает новый смысл...
Вот так поворот! Не иначе Нетаньяху отдали бизнес!
Или!? О боже!
ваша бибика уже подъехала,выходитеD
ВыхоDIDIте
Да введут «единого оператора такси» для «безопасности» и кранты всем биби. Экспансию в «недружественные» страны удумали…
Помню золотые времена до пандемии и войны, когда в Россию пришел Болт, на нем ездили все. Эх.
Ждём новость , о том что магазин автозапчастей би-би подал иск🥲
Комментарии чисто сделали мой день
Пусть побольше будет сервисов такси - потому, что яндекс в конец оборзел - в любое время, в любом районе - якобы, повышенный спрос...
А у самих по программе, в это время, машины на карте стоят и ни куда не едут...
И тут вспомнилось старое-доброе....
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