Транспорт
Дипломатический диод

Вместо Gett в России запустился такси-сервис Bibi, он попытается занять долю ушедшего сервиса Статьи редакции

Компания будет работать на b2b-рынке, а в штате — бывшие сотрудники Gett.

  • Пилотный запуск сервиса состоялся в июне, полноценный — в августе, сообщила компания. Bibi доступен в более чем 1000 российских городов, заказать такси можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске и других городах.
  • Возглавит сервис Анатолий Сморгонский. До этого он был гендиректором такси-сервиса Gett в России, который перестал работать в стране с 1 июня. Основной штат — также бывшие сотрудники Gett. В компании сообщили, что использовать технологии Gett не будут, только опыт сотрудников.
  • Сморгонский стал акционером компании и получил опцион в 5%. Других владельцев Bibi не раскрывают. В сервисе уточнили vc.ru, что привлекали международные инвестиции и средства от российских инвесторов. Их имена обещают раскрыть позже. По данным источника «Ленты.ру», для создания сервиса привлекли инвестиции из Китая, поэтому название похоже на другой китайский такси-сервис — Didi.
  • Приложение сервиса уже доступно в App Store и Google Play, загрузил его туда сервис для выплат таксистам Mozen. По словам его основателя Олега Семибратова, сделали это по просьбе Bibi.
  • Bibi сфокусируется на b2b-сегменте и планирует занять долю Gett на рынке в России, но также будет доступен и обычным клиентам. В будущем сервис планирует международную экспансию и освоение новых рынков.

#новость #такси #bibi #gett

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39 комментариев
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 Артём К

А на Кавказе будет запущена специальная версия Habibi

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Вася Пражкин

На заниженных приорах? )

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Om a

я извиняюсь заранее, но это очень смешно

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Jack Konstantin

там будет пакет Хасбик+

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Blackrock

Кстати Биби это прозвище Биньямина Нетаньяху который тоже планирует вернуться) правда в кресло премьера

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Om a

а это тариф эконом

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Аноним Аркадьевич
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Марсель

Проорал с картинки))

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Слегка Придурковатый

"международную экспансию"

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Lidia Khomchenko

зря смеетесь. еще не освоены рынки Эритреи, Афганистана, Киргизии и остальных приятных дружественных стран

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ur spam

С Киргизией то что не так?

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Lidia Khomchenko

все так. я просто перечислила дружественные страны РФ. при всем уважении к этим странам

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Генерал Ермолов

Туда уже Яндекс пойдет. Надо же ему хоть где-то за рубежом иметь представленность)

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Дмитрий Филиппов
В будущем сервис планирует международную экспансию и освоение новых рынков.

Ну а потом и межгалактическую и межвселенскую, ну а пока надо хоть чутка урвать долю у Яндекса.

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Om a

Главное, чтобы был детский тариф

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Old Papay

и будет он называться bibibik

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Pavel Raspaev

Bibika

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Atapps

Есть уже такой

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Andre Macareno

Так, Didi есть, Bibi есть, а wee-wee для настоящих мужчин когда?

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Alexey QuQu

Только uvvu

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Андрей Топов

Чем больше сервисов такси тем лучше. Сейчас по факту монополия Яндекса.

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Oleg Akchurin

Могу предположить, что водители как раз будут из Яндекса (другого сапплай на рынке просто нет), а вот интерфейс на клиентской стороне будет отличаться, как и было в Gett и нескольких других сервисах. Вопрос кому это продавать после ухода всех западных компаний с рынка

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Дмитрий Дмитриевич

Да ну неужели? Еще и Яндекс поди задавят😄😄😄

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Alex Shevchenko

Забибикают😁🔊

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Игорь Протасов

Тариф эконом: бибизика

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Невкусно и грустно

Ушел регистрировать торговый знак для водного центра PiPi.

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Вадим Д.

Биби, диди — креативщики уровня 2 летних детей.

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Генерал Ермолов

У китайцев есть ещё Билибили (нечто по типу Ютуба)

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Илья Цыганков

"Я заберу тебя на своей Bibiке"

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Александр Рюмин

Детская фраза: "Мам, хочу бибику", сегодня приобретает новый смысл...

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Александр Голубев

Вот так поворот! Не иначе Нетаньяху отдали бизнес!
Или!? О боже!

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Игорь Горбунов

ваша бибика уже подъехала,выходитеD

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Denis Kiselev

ВыхоDIDIте

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Михаил Величко

Да введут «единого оператора такси» для «безопасности» и кранты всем биби. Экспансию в «недружественные» страны удумали…

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Кирилл Кириллов

Помню золотые времена до пандемии и войны, когда в Россию пришел Болт, на нем ездили все. Эх.

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Sergey Dovzhenko

Ждём новость , о том что магазин автозапчастей би-би подал иск🥲

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Михаил Колесников

Комментарии чисто сделали мой день

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Александр

Пусть побольше будет сервисов такси - потому, что яндекс в конец оборзел - в любое время, в любом районе - якобы, повышенный спрос...
А у самих по программе, в это время, машины на карте стоят и ни куда не едут...

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Vitali Brodetski

И тут вспомнилось старое-доброе....

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