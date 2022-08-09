Toyota попросила вернуть уже купленные новые внедорожники — у них могут отвалиться колёса и непонятно, почему Статьи редакции
Ранее производитель попросил не пользоваться автомобилем, но за месяц так и не разобрался в проблеме — теперь машину можно продать обратно.
- Крупнейший японский автопроизводитель Toyota предложил выкупить новую модель электрического внедорожника bZ4X у своих же клиентов. Дело в том, что колёса автомобиля могут отвалиться даже после небольшого расстояния пробега — и в компании всё ещё не установили причину неполадки.
- Продажа автомобиля обратно производителю — лишь один из вариантов для покупателей. В случае, если клиенты оставят машину себе (но не будут на ней ездить), Toyota обещала продлить срок гарантии на время, которое займёт устранение проблемы, а также бесплатно предоставить другой автомобиль до этого момента.
bZ4X поступил в продажу только в апреле 2022 года, а уже в конце июне представители компании заявили о проблеме с креплениями колёс и попросили покупателей воздержаться от поездок на новом внедорожнике. С того момента компании не удалось не только исправить проблему, но даже выяснить, из-за чего могут отваливаться колёса.
- Из-за того, что модель была на рынке всего пару месяцев, проблема коснулась лишь немногих автовладельцев — в США внедорожник успели купить всего около 260 человек. Ещё часть людей оформила заказ, но доставить машину не успели. bZ4X почти идентичен Subaru Solterra — производители разрабатывали машины совместно. Однако модель от Subaru не успела поступить в продажу.
- Это не первый случай, когда компании отзывают свои машины и предлагают клиентам выкупить их обратно. В 2021 году похожая ситуация произошла с электромобилем Chevrolet Bolt, у которого внезапно загорался аккумулятор. В том случае затронутых автовладельцев было больше, но они могли и дальше пользоваться машинами с некоторыми ограничениями, а позже в компании решили проблему и бесплатно заменили батареи всем желающим.
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А на автовазе прекрасно понимают почему у новой машины могут отвалиться колёса. И понимающе хиыкают.
"Ты не должен бояться своих слабостей, ты должен принять их"
А автоваз - скажите спасибо, что хоть так сделали.....
Зато у нас в России матушке, многие моменты даже под гарантию не попадают, либо приходится отстаивать интересы в суде.
ПзДц ,.. и непонятно , почему 😅
Там и GM тоже учудил. У их Электромобиля Болт были случаи, что загорается батарея. Они думали че делать после всех замен и предложили под расписку документ о том, что компания не несет за это ответственность в обмен на ... скидку на машину.
ну а че, умереть так за выгоду.
Сначала распродать, а потом проверять как работает 👍
В каждом колесе отдельная нейросеть, которая решила, что одной будет лучше)
Тойота - Непонятно почему.
Новый слоган.
Да, репутация испорчена на долгие века теперь
Медленно Умирает гигант Чем то напоминает Нокиа ….
Lada выходи, мы тебя узнали.
А где же знаменитая TPS?
21 век/едешь на футуристической тачке/отваливаются колёса
так это же Toyota, а как все мы знаем Toyota не ломается)