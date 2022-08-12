Транспорт
Маша Цепелева

Первый электромобиль российской сборки Evolute будет стоить около 3 млн рублей Статьи редакции

Сначала продажи начнутся в пяти в городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.

  • Производство электрического седана i-Pro от бренда Evolute начнётся липецком заводе «Моторинвест», сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя компании. Машины будут участвовать в программе льготного автолизинга, в кредит их можно будет купить со скидкой в 35%, но не более 925 тысяч рублей.
  • i-Pro — это российская версия китайского Dongfeng Aeolus E70. У автомобиля будет двигатель мощностью 163 л.с. и батарея на 53 кВт·ч. По данным компании, полностью заряженного аккумулятора хватит на 420 км. Время разгона до 100 км/ч — 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч. На «быстрой зарядке» аккумулятор можно будет зарядить до 80% за 36 минут.
  • Продажи начнутся в пяти российских городах через собственные дилерские центры — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.
  • В модельной линейке Evolute будет пять моделей электромобилей — два кроссовера, седан, минивэн и внедорожник. «Моторинвест» планирует потратить на производство 13 млрд рублей за 11 лет и выпустить 242 тысячи машин.
  • В марте 2022 года Минпромторг заявил, что производства и продажи электромобилей Evolute начнутся в сентябре.
Фото Evolute

#новость #evolute

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257 комментариев
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 Сергей Бевз

КЭП - это около 50 000 долларов. В США новая Tesla стоит 40 000.

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Andrew

И Тесла разгоняется до сотки за 4 секунды!))

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25 комментариев
Grigoriy Malyshev

так там гос.дотации, хотя постойте ка...

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1 комментарий
Вася Пражкин

А скрепы что, бесплатные?

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Иван

На фоне Весты за 44 000 долларов - это еще по-божески

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3 комментария
Роман Рабочий

Да подождите, говорили же совсем недавно что доллар будет по 200 минимум...

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3 комментария
Максим Соколов

А где за такие деньги её можно купить?
И какую модель?
Искал - не нашёл. Или битые, или с пробегом. Новые - 1 год ждать и ценник с завода выше.

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20 комментариев
Марат Яз

"Машины будут участвовать в программе льготного автолизинга, в кредит их можно будет купить со скидкой в 35%"

2 мульта со скидкой по лизингу. Что там за напар такой что скидуху могут сделать в 35%.

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10 комментариев
Andrey Zykov

3 млн. - это с запасом, на случай если доллар будет 100 р. стоить. Тогда получится 30 тыс баксов, на четверть дешевле теслы! 😂

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Pavel Petel

Не боись, вполне возможно к концу уже этого года это будет 25.

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2 комментария
Дмитрий Шишкин

новая от 47 000 зачем рассказывать сказки? + налоги штатов

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Алексей Никитенко

etrone в Германии за 74000.

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Алексей Терно

Сейчас Vesta NG стоит 2,5 млн, а это больше 40 тыс. долларов )

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1 комментарий
Никита Важаев

но тут же НАША сборка,а значит добрее,патриотичнее,вот и доплата за дух DD
(юмор)

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Поджог Сараев
В США новая Tesla стоит 40 000

В РФ новая Тесла и до 2022 столько не стоила.

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directorlizard

От 113 тыс юаней (1,1 млн руб) в Китае, от 3 млн рублей в РФ.
Улыбочку ЫЫЫЫ))

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Pavel Pavel

А вы готовы работать за миску риска на конвейере по 12 часов, как китайцы? Смех без причины...

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24 комментария
Grigoriy Malyshev

так это по курсу на момент выпуска

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Allestor Klei

Никто отмену пошлин не захотел проталкивать, так что вот

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2 комментария
Mikhail

Цена пздц. Толи я что-то пропустил. В России недавно зарплаты подняли в несколько раз? Рубль девальвировали в три-четыре раза?

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Иван

Ну я бы предположил что в цену авто заложено строительство инфраструктуры, зарядные станции и вот это всё....Будь мы в Китае я бы так и решил. Но тут думаю что в цену заложено "прокатило".

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14 комментариев
Grigoriy Malyshev

борятся с пробками

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8 комментариев
33_rublya

Ну так в кредит жи

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8 комментариев
Немецкий глобус

Всегда было интересно, как это для тех, кто в тюрьму попал в одной стране и при валюте, а вышел в другой. Или в кОму.

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Поджог Сараев

Конкуренции мало, поэтому можно ломить сколько угодно.

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Видади Исмайлов

Ну так минимальную оплату труда подняли же до 30 тысяч рублей)

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1 комментарий
Egor Chusov

Разводилово для тех у кого лишние деньги, типа пылесосов кирби

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Винниамин Пяточков

Я видимо тоже это самое пропустил.

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Abnatop Sky
Первый электромобиль российской сборки Evolute будет стоить от 3 млн рублей

.

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Defacto
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F-117

Он в Израиль улетел

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Валерий Кондрашин

Шёл 2011 год...

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Andrew F.

не наврали
3М это "от"

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Mikhail

за 11 лет инфляция получается 1000%
похоже на правду

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Алекс Федоров

Да и новый фокус можно было за сколько тогда взять? Тысяч за 450?

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Valeryi

Почему фото сделано так, будто они открыли капот чтобы что-то починить?

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Elena

И в глазах какая-то безнадега читается

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4 комментария
Andrey Zykov

Они открыли капот и стоят недоумевают - где двигатель-то?

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ВК

На фото в новости они уже чинят этот электромобиль что-ли?

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Defacto

Ну да, видишь тетки стоят с умным видом советуют карбюратор поменять

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Alina Lee
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Alex Aster

Я не инженер автомобильного производства, но своим неопытный взглядом понимаю что 9,5с до сотки это очень не шустро, выходит что моторы будут работать постоянно на 70-80% от пиковой тяги. А это явно уменьшит заявленый пробег на 1 зарядке акб. Да и учитывая что то что заявлено 420, по факту наверное 300, а с учётом 80% нагрузки итого наверное 150.
Отличный авто за 3млн, чтобы жить возле розетки)))

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Александр Кузнецов

Это китаец за 1млн в переводе с юаней. Они конченные)

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1 комментарий
Евгений Смирнов

Я не эксперт,но по-моему 3 лимона за этот автомобиль докуя

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Николай Замотаев

И заряжать долго - зарядка за 36 минут - это 70кВт мощности - где в городе такое найдёшь?

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Black7

Это достаточно шустро. Например, типичный кроссовер разгоняется за 12 сек.

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4 комментария
Оби-Ван Кеноби
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Вася Пражкин

- У него 3 млн рублей. Было..

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KaratsevM
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Valeryi

Справедливости ради, на этой табуретке очень удобно парковаться будет

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1 комментарий
Иван Егоров

Фотошоп или есть такой?

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3 комментария
Слегка Придурковатый

3 миллиона? Идите-ка вы нахуй. Лучше на троллейбусе 100 тысяч раз проеду.

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jonewayne

Просто для сравнения, в прошлом году я взял мазду CX-9 в максималке в салоне за 3800) И это уже с выросшими ценами после ковида и прочего пиздеца. Причём люди также ходят в салоны и скупают остатки по двойной цене. Безнадёга выглядит примерно так.

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2 комментария
Тимофей

В нашем городе 60 тысяч раз(

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Георгий Хромченко

А что с историей про платформу для электромобилей от Ростеха?

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Михаил

Как известно, не получилось, не фортануло…

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Алекс Федоров

С платформой все нормально, но после сборки всех деталей почему-то получился грузовик Урал. Сейчас разбираемся.

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Валерий Кондрашин

Главная новость в этой "новости":
В России есть издание «Китайские автомобили».

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Сергей Щукин

А на своё производство и НИОКРы - мы бюджет порежем. Слава сливанову и наебулиной! 👍

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Максим Соколов

Начнём с НИРов. НИОКРЫ потом )

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3 комментария
Kir Lazare

Если без бюджетного финансирования, то ладно, пусть рыночек порешает.
А так, попахивает очередной пилорамой.

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Антон

фотография шикарная, очень показательная

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Лунный цветок

* и люди вокруг. Сразу видно, специалисты

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1 комментарий
Alex R

Лошки найдутся кто купит. Особенно патриоты потерявшие сыновей на сво

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Andrew

Разгон совсем уж слабенький для EV

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Вадим Д.

Что-то не фонтан за 3 ляма. Уж не наибулинг ли?

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Aleksandr CH.

Наебулинг

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MOOD

Volkswagen ID 4, 204 л.с, 77kwh, 500 км запас хода, 3200000 )

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Александр Голубев

Про сентябрь 2022 было шюткой юймора, ежели чо.

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Andrey Zykov

Нашел в инете немного более подробную историю модели - это копия Dongfeng Aeolus E70, который выпускается уже лет 5, который, в свою очередь, является электрической версией еще более старого бензинового Dongfeng Aeolus A60 (производится с 2012 г), который, в свою очередь, является переработанной версией Nissan Almera, которую, кстати, собирали и у нас в Тольятти (прекратили выпуск в 2018 г.). Т.е. выбор пал не просто так на эту модель - не требуется осваивать выпуск с нуля, можно использовать технологии производства ниссан, уже освоенные когда-то. И да, ценник какой-то неадекватно конский для чисто городской машины (пока инфраструктура не позволяет ездить на дальняк на электрокарах в России). Прибавьте к 3 млн. ТО, замену резины 2 раза в год, ремонты, парковку, проценты по кредиту, страховку, электричество. Получается, можно лет 5 кататься ежедневно на каршеринге, и сумма получится сопоставимая.

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Black7

Ахахахахаах. Оно не должно было выйти

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Вася Пупкин

Я не устаю говорить новостям из будущего: до выпуска отечественного электромобиля осталось ещё очень много нефти.

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Андрей Кубышин

чё то я не пойму, планируют потратить 13 млрд. руб. и выпустить 242 тыс. машин, получается себестоимость около 54 тыс. рублей на производство одной машины?

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Denis Kiselev

С каждой машины 54тр уйдёт на амортизацию завода

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Abnatop Sky
чё то я не пойму, планируют потратить 13 млрд. руб. и выпустить 242 тыс. машин, получается

.

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2 комментария
Andrey Zykov

13 млрд только на подготовку, запуск и начальный этап производства (а точнее, на перезапуск, т.к. во многом, по кузову и прочим элементам, это старенькая nissan almera, которую уже собирали в Тольятти лет 5 назад. А основные производственные затраты будут финансироваться дополнительно с выручки с продаж.

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Вася Пражкин
Evolute
Время разгона до 100 км/ч — 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч.

Я так понимаю, это самое начало эволюции, где-то в районе каменного века электромобилей.

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Максим

А сейчас и есть каменный век электромобилей. Массово я их не наблюдаю.

Конкретно этот параметр - за сколько тачка до сотки разгоняется мне не интересен, я гонки на дорогах не люблю. Меня больше запас хода интересует, и возможность быстро зарядить аккумы, в пределах времени выпитой чашки кофе и съеденого хот-дога.

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7 комментариев
Немецкий глобус

Никто с искрой в руках не рождается) Всё "будет")

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1 комментарий
Антон Шаповалов

Ха ха ха ха ..... ой не могу. Ну решили!

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Archer Archer

Российскя версия китайского значит, что заменят шильдик?

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Aleksandr P

как всегда - БУДЕТ)) в паралельной вселенной когда нибудь

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Гальгомеж Тындербаев

Будет как с фиатом. В итоге получим электро-жигуль.

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Сексорцист Милфхантерович

Социальненько. 😍

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Tony Pizikato

Сколько стоит сменный аккумулятор?

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Максим

он не меняется. Только вместе с авто.

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1 комментарий
Alex cooberr

Кочерга вместо пневмоупора капота. И это за 3 млн??? Боюсь представить что там внутри салона…

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Fedor Ko

А вы только летом ездите? Пневмоупоры не для нашего климата.

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2 комментария
Артём Чупраков

Что-то сегодня с орфографией и грамматикой на VC

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Максим

Ладно, пускай занимаются. Все равно до нормальной экосистемы, где владелец электрокара чувствовал бы себя нормально еще очень далеко.
Там еще работать и работать, прежде чем какие-то мировые стандарты появятся.

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Тесла-канадец

Давно существуют международные стандарты.

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Сергей Брюм

Неужели у нас вообще возможно что-то электрическое, пока нефть до последней капли не кончится. Пример уничтожения трамваев весьма наглядный.

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Andrey Zykov

Смотря, где это «у нас». В каких-то городах электротранспорт загибается, в других развивается. Нефть тут не особо при чём, т.к. для производства электричества все равно нужна уйма углеводородов.

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Алексей Терно

Мария, от куда вы взяли такую стоимость?

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leo krich

"53 кВт·ч... На «быстрой зарядке» аккумулятор можно будет зарядить до 80% за 36 минут"

Т.е. мощность зарядки 70 кВт. С батареей (китайской) ничего плохого не случится от такой мощности?

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Make Luv

Опять мой 12-летний лачик лучше во всём.

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Григорий Русаков

Уплотнительной резинки на капоте нет, опять все в грязи будет. Противотуманок нет, стеклоподъемники хоть электрические?

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Семён Аксёнов

квартиру дешевле купить, хах

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Cepasa Cat

Два вопроса: 1. что не так с дизайнерами и с теми, кто утвердил такой "дизайн" в производство 2. почему на автомобиле, созданном у нас, снова применяются названия, взятые из языка вероятного противника??

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Варяга

Созданном у нас? Вы это серьезно?

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1 комментарий
Art Kha

ну и говно

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Капитальный ихтиандр

Успех! Прорыв! Настоящий "народный" автомобиль! Доступен будет всем...ну почти... А какой он будет долгожданный...м...м...м...

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