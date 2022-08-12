Первый электромобиль российской сборки Evolute будет стоить около 3 млн рублей Статьи редакции
Сначала продажи начнутся в пяти в городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.
- Производство электрического седана i-Pro от бренда Evolute начнётся липецком заводе «Моторинвест», сообщает издание «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя компании. Машины будут участвовать в программе льготного автолизинга, в кредит их можно будет купить со скидкой в 35%, но не более 925 тысяч рублей.
- i-Pro — это российская версия китайского Dongfeng Aeolus E70. У автомобиля будет двигатель мощностью 163 л.с. и батарея на 53 кВт·ч. По данным компании, полностью заряженного аккумулятора хватит на 420 км. Время разгона до 100 км/ч — 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч. На «быстрой зарядке» аккумулятор можно будет зарядить до 80% за 36 минут.
- Продажи начнутся в пяти российских городах через собственные дилерские центры — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.
- В модельной линейке Evolute будет пять моделей электромобилей — два кроссовера, седан, минивэн и внедорожник. «Моторинвест» планирует потратить на производство 13 млрд рублей за 11 лет и выпустить 242 тысячи машин.
- В марте 2022 года Минпромторг заявил, что производства и продажи электромобилей Evolute начнутся в сентябре.
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КЭП - это около 50 000 долларов. В США новая Tesla стоит 40 000.
И Тесла разгоняется до сотки за 4 секунды!))
так там гос.дотации, хотя постойте ка...
А скрепы что, бесплатные?
На фоне Весты за 44 000 долларов - это еще по-божески
Да подождите, говорили же совсем недавно что доллар будет по 200 минимум...
А где за такие деньги её можно купить?
И какую модель?
Искал - не нашёл. Или битые, или с пробегом. Новые - 1 год ждать и ценник с завода выше.
"Машины будут участвовать в программе льготного автолизинга, в кредит их можно будет купить со скидкой в 35%"
2 мульта со скидкой по лизингу. Что там за напар такой что скидуху могут сделать в 35%.
3 млн. - это с запасом, на случай если доллар будет 100 р. стоить. Тогда получится 30 тыс баксов, на четверть дешевле теслы! 😂
Не боись, вполне возможно к концу уже этого года это будет 25.
новая от 47 000 зачем рассказывать сказки? + налоги штатов
etrone в Германии за 74000.
Сейчас Vesta NG стоит 2,5 млн, а это больше 40 тыс. долларов )
но тут же НАША сборка,а значит добрее,патриотичнее,вот и доплата за дух DD
(юмор)
В РФ новая Тесла и до 2022 столько не стоила.
От 113 тыс юаней (1,1 млн руб) в Китае, от 3 млн рублей в РФ.
Улыбочку ЫЫЫЫ))
А вы готовы работать за миску риска на конвейере по 12 часов, как китайцы? Смех без причины...
так это по курсу на момент выпуска
Никто отмену пошлин не захотел проталкивать, так что вот
Цена пздц. Толи я что-то пропустил. В России недавно зарплаты подняли в несколько раз? Рубль девальвировали в три-четыре раза?
Ну я бы предположил что в цену авто заложено строительство инфраструктуры, зарядные станции и вот это всё....Будь мы в Китае я бы так и решил. Но тут думаю что в цену заложено "прокатило".
борятся с пробками
Ну так в кредит жи
Всегда было интересно, как это для тех, кто в тюрьму попал в одной стране и при валюте, а вышел в другой. Или в кОму.
Конкуренции мало, поэтому можно ломить сколько угодно.
Ну так минимальную оплату труда подняли же до 30 тысяч рублей)
Разводилово для тех у кого лишние деньги, типа пылесосов кирби
Я видимо тоже это самое пропустил.
.
Он в Израиль улетел
Шёл 2011 год...
не наврали
3М это "от"
за 11 лет инфляция получается 1000%
похоже на правду
Да и новый фокус можно было за сколько тогда взять? Тысяч за 450?
Почему фото сделано так, будто они открыли капот чтобы что-то починить?
И в глазах какая-то безнадега читается
Они открыли капот и стоят недоумевают - где двигатель-то?
На фото в новости они уже чинят этот электромобиль что-ли?
Ну да, видишь тетки стоят с умным видом советуют карбюратор поменять
Я не инженер автомобильного производства, но своим неопытный взглядом понимаю что 9,5с до сотки это очень не шустро, выходит что моторы будут работать постоянно на 70-80% от пиковой тяги. А это явно уменьшит заявленый пробег на 1 зарядке акб. Да и учитывая что то что заявлено 420, по факту наверное 300, а с учётом 80% нагрузки итого наверное 150.
Отличный авто за 3млн, чтобы жить возле розетки)))
Это китаец за 1млн в переводе с юаней. Они конченные)
Я не эксперт,но по-моему 3 лимона за этот автомобиль докуя
И заряжать долго - зарядка за 36 минут - это 70кВт мощности - где в городе такое найдёшь?
Это достаточно шустро. Например, типичный кроссовер разгоняется за 12 сек.
- У него 3 млн рублей. Было..
Справедливости ради, на этой табуретке очень удобно парковаться будет
Фотошоп или есть такой?
3 миллиона? Идите-ка вы нахуй. Лучше на троллейбусе 100 тысяч раз проеду.
Просто для сравнения, в прошлом году я взял мазду CX-9 в максималке в салоне за 3800) И это уже с выросшими ценами после ковида и прочего пиздеца. Причём люди также ходят в салоны и скупают остатки по двойной цене. Безнадёга выглядит примерно так.
В нашем городе 60 тысяч раз(
А что с историей про платформу для электромобилей от Ростеха?
Как известно, не получилось, не фортануло…
С платформой все нормально, но после сборки всех деталей почему-то получился грузовик Урал. Сейчас разбираемся.
Главная новость в этой "новости":
В России есть издание «Китайские автомобили».
А на своё производство и НИОКРы - мы бюджет порежем. Слава сливанову и наебулиной! 👍
Начнём с НИРов. НИОКРЫ потом )
Если без бюджетного финансирования, то ладно, пусть рыночек порешает.
А так, попахивает очередной пилорамой.
фотография шикарная, очень показательная
* и люди вокруг. Сразу видно, специалисты
Лошки найдутся кто купит. Особенно патриоты потерявшие сыновей на сво
Разгон совсем уж слабенький для EV
Что-то не фонтан за 3 ляма. Уж не наибулинг ли?
Наебулинг
Volkswagen ID 4, 204 л.с, 77kwh, 500 км запас хода, 3200000 )
Про сентябрь 2022 было шюткой юймора, ежели чо.
Нашел в инете немного более подробную историю модели - это копия Dongfeng Aeolus E70, который выпускается уже лет 5, который, в свою очередь, является электрической версией еще более старого бензинового Dongfeng Aeolus A60 (производится с 2012 г), который, в свою очередь, является переработанной версией Nissan Almera, которую, кстати, собирали и у нас в Тольятти (прекратили выпуск в 2018 г.). Т.е. выбор пал не просто так на эту модель - не требуется осваивать выпуск с нуля, можно использовать технологии производства ниссан, уже освоенные когда-то. И да, ценник какой-то неадекватно конский для чисто городской машины (пока инфраструктура не позволяет ездить на дальняк на электрокарах в России). Прибавьте к 3 млн. ТО, замену резины 2 раза в год, ремонты, парковку, проценты по кредиту, страховку, электричество. Получается, можно лет 5 кататься ежедневно на каршеринге, и сумма получится сопоставимая.
Ахахахахаах. Оно не должно было выйти
Я не устаю говорить новостям из будущего: до выпуска отечественного электромобиля осталось ещё очень много нефти.
чё то я не пойму, планируют потратить 13 млрд. руб. и выпустить 242 тыс. машин, получается себестоимость около 54 тыс. рублей на производство одной машины?
С каждой машины 54тр уйдёт на амортизацию завода
.
13 млрд только на подготовку, запуск и начальный этап производства (а точнее, на перезапуск, т.к. во многом, по кузову и прочим элементам, это старенькая nissan almera, которую уже собирали в Тольятти лет 5 назад. А основные производственные затраты будут финансироваться дополнительно с выручки с продаж.
Время разгона до 100 км/ч — 9,5 с, максимальная скорость — 150 км/ч.
Я так понимаю, это самое начало эволюции, где-то в районе каменного века электромобилей.
А сейчас и есть каменный век электромобилей. Массово я их не наблюдаю.
Конкретно этот параметр - за сколько тачка до сотки разгоняется мне не интересен, я гонки на дорогах не люблю. Меня больше запас хода интересует, и возможность быстро зарядить аккумы, в пределах времени выпитой чашки кофе и съеденого хот-дога.
Никто с искрой в руках не рождается) Всё "будет")
Ха ха ха ха ..... ой не могу. Ну решили!
Российскя версия китайского значит, что заменят шильдик?
как всегда - БУДЕТ)) в паралельной вселенной когда нибудь
Будет как с фиатом. В итоге получим электро-жигуль.
Социальненько. 😍
Сколько стоит сменный аккумулятор?
он не меняется. Только вместе с авто.
Кочерга вместо пневмоупора капота. И это за 3 млн??? Боюсь представить что там внутри салона…
А вы только летом ездите? Пневмоупоры не для нашего климата.
Что-то сегодня с орфографией и грамматикой на VC
Ладно, пускай занимаются. Все равно до нормальной экосистемы, где владелец электрокара чувствовал бы себя нормально еще очень далеко.
Там еще работать и работать, прежде чем какие-то мировые стандарты появятся.
Давно существуют международные стандарты.
Неужели у нас вообще возможно что-то электрическое, пока нефть до последней капли не кончится. Пример уничтожения трамваев весьма наглядный.
Смотря, где это «у нас». В каких-то городах электротранспорт загибается, в других развивается. Нефть тут не особо при чём, т.к. для производства электричества все равно нужна уйма углеводородов.
Мария, от куда вы взяли такую стоимость?
"53 кВт·ч... На «быстрой зарядке» аккумулятор можно будет зарядить до 80% за 36 минут"
Т.е. мощность зарядки 70 кВт. С батареей (китайской) ничего плохого не случится от такой мощности?
Опять мой 12-летний лачик лучше во всём.
Уплотнительной резинки на капоте нет, опять все в грязи будет. Противотуманок нет, стеклоподъемники хоть электрические?
квартиру дешевле купить, хах
Два вопроса: 1. что не так с дизайнерами и с теми, кто утвердил такой "дизайн" в производство 2. почему на автомобиле, созданном у нас, снова применяются названия, взятые из языка вероятного противника??
Созданном у нас? Вы это серьезно?
ну и говно
Успех! Прорыв! Настоящий "народный" автомобиль! Доступен будет всем...ну почти... А какой он будет долгожданный...м...м...м...