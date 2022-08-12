Транспорт
Финский лолипоп

The Moscow Times: автоторговцы начали вербовать льготников — для тех готовят законопроект о ввозе машин со скидкой в 50% Статьи редакции

Им предлагают помочь в импорте машин в обмен на вознаграждение.

  • 9 августа «Известия» сообщили, что Госдума рассмотрит законопроект о льготном ввозе автомобилей для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Его предложил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. Документ должны рассмотреть в ближайшее время. Предполагается, что льгота начнёт действовать с 1 января 2023-го и в течение года. Она позволит один раз ввезти в Россию новый или подержанный автомобиль со скидкой 50%.

  • После этого торговцы машинами начали обращаться к льготникам, чтобы ввозить машины со скидкой. О таком обращении менеджера из компании по выкупу автомобилей изданию The Moscow Times рассказал отец четверых детей.
  • По словам этого менеджера, компания собирает базу желающих участвовать в схеме по ввозу машин. Вознаграждение — $1000-1500 в зависимости от цены автомобиля, оформление дистанционное — через таможенного представителя. Деньги обещают выплатить уже на этапе передачи данных для ввоза.
  • Вербовщик подтвердил изданию, что собирает базу контактов льготников, готовых ввезти автомобиль для последующей перепродажи. Также корреспондент издания позвонил в две московские фирмы, которые предлагают ввозить машины по параллельному импорту, и представился многодетным родителем — в ответ ему рассказали, что планируют использовать льготников и собирают базу.
  • Источник издания в «Рольфе» говорит, что «все на рынке» интересуются этой схемой, а «учитывая количество льготников», ввезти можно «несколько миллионов» машин. Он предполагает, что ввозить их будут мелкие компании, а затем передавать дилерам.
  • Похожая схема есть в Беларуси — там действует указ, который даёт многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп и родителям детей-инвалидов раз в год право на скидку в 50% при таможенном оформлении подержанных иностранных автомобилей. Найти тех, кто готов оформить на себя машину, можно за $200-300.

#новость #автомобили

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34 комментария
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 Mikhail

Привет 90е, во всей красе. Тогда тоже были истории со льготниками

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Foma Kiniaev

В Белоруссии эта тема несколько лет уже насколько знаю. Слышал даже приходили к такому дропу многодетному из налоговой, спрашивали откуда у него деньги на новую Теслу

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Сексорцист Милфхантерович

Ах, а денди и жвачка "Турбо" будет?

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nkmstudio

https://youtu.be/RzgJ2W-WxQw

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Вадим Трушин

От хлебушка с маслом и сахарком прослезился.

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Почему именно "вербовать"? Я конечно понимаю обстоятельства неспокойного времени, но все же)

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Денис Демидов

Особый подход к ветеранам сво

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Khamitov Ilshat

Уже списки «гуляют». Сперва передавали знакомым, но похоже будут выкупать списки заинтересованные перекупы покрупнее. Все эти социальные льготы-абсолютное зло, проходили в 90-х

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Bobby Jazzz

зло не льготы,а люди которые всегда пути мошенничества

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Вадим Д.

Страна-сюр: вербовка льготников ☝🏻
Ну итить-колотить.
Психологическая накачка, спящие агенты — это всё в планах?

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Oleg Sukhoveev

сейчас вижу как какой-то богатенький дядька делает себя льготником, чтоб завести себе новенькую машину с 50% скидкой

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sf

он уже несколько лет назад это сделал ради льготной парковки

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Adam Arclight

Мне кажется в известном фильме Павла Лунгина было что-то похожее

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Марат Булатов

Это просто проект и даже не от ЕДРА, успокойтесь, люди.

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Павел Лебедев

А Теслу льготнику можно?))

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vvtwittep

Нафиг тебе тесла в России?

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Утренний колос

Какие блядь с ней проблемы в столицах например?
Даже на окраинах есть зарядные станции

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vvtwittep

В Москве возможно.
В СПб нет ни ху я.
Этим говном можно пользоваться только если у тебя дома есть зарядка, ты не ездишь по трассе и у тебя есть второе авто.
Да и ведро на колесах по цене ешки или 5ки - это тесла головного мозга.

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Утренний колос

У вас есть реальный опыт эксплуатации? Или вы просто так вот теоретической демагогии тут понаписать решили?

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Svyatoslav

Опыт эксплуатации трамвая подойдет?

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John Doe

У меня есть реальный опыт эксплуатации, я определяю что ты пиздабол и демагог.

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Павел Лебедев

Мантуров ездит, льготники тоже хотят соответствовать

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vvtwittep

Да Христа ради. Уверен у него не одна тесла в гараже.
А вот холопы, которые сознательно ухудшают себе жизнь - это диагноз, конечно.

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Artem Tuichiev

В гараж поставить. У вас человейникодиформация.

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Юрий Терещенко

А тем, кто действительно по итогу владеть машиной будет, скидок как обычно нет?)

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Alex R

Вся прибыль перекупам

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Влад Эфиров

Схематозники на низком старте

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Sergey Vasiliev

Лаборатории льготников

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vvtwittep

Это всё уже было. Помню по молодости за 500₽ или 1000₽ на нас молодежь что-то ввозили. Только не помню 18 лет мне уже было или нет.

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Pavel Pavel

Скучно точно не будет)

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Рэдрик Шухарт

Какие же желкие твари автодилеры.
Просто умрите с достоинством, ваше время прошло.

Отвалите от льготников, перестаньте искать "схемы", вы всё равно останетесь никому не нужной раковой опухолью.

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Vladimir Tsay

А по-моему очень эффективно: одним указом помогут льготникам, помогут автодилерам, создадут рабочие места вербовщикам

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Kirill Muchow

Ну класс) $1500 за процесс. Причем Митцик Спорт у дилера стоит 9.1млн рублей, а если самому ввозить через посредника он стоит 4.8млн рублей
Чуваки хотят делать двойную прибыль :) Вначале навариться на разнице в ввозе, а затем еще и на покупателе. Я думал дилеры уже все.. ну того самого... свернулись

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Foma Kiniaev

Они на бэушки перешли, перекупский облик явили так сказать. В МСК-СПб в объявлениях даже пишут "рольфу не звонить"

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