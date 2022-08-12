The Moscow Times: автоторговцы начали вербовать льготников — для тех готовят законопроект о ввозе машин со скидкой в 50% Статьи редакции
Им предлагают помочь в импорте машин в обмен на вознаграждение.
9 августа «Известия» сообщили, что Госдума рассмотрит законопроект о льготном ввозе автомобилей для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Его предложил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. Документ должны рассмотреть в ближайшее время. Предполагается, что льгота начнёт действовать с 1 января 2023-го и в течение года. Она позволит один раз ввезти в Россию новый или подержанный автомобиль со скидкой 50%.
- После этого торговцы машинами начали обращаться к льготникам, чтобы ввозить машины со скидкой. О таком обращении менеджера из компании по выкупу автомобилей изданию The Moscow Times рассказал отец четверых детей.
- По словам этого менеджера, компания собирает базу желающих участвовать в схеме по ввозу машин. Вознаграждение — $1000-1500 в зависимости от цены автомобиля, оформление дистанционное — через таможенного представителя. Деньги обещают выплатить уже на этапе передачи данных для ввоза.
- Вербовщик подтвердил изданию, что собирает базу контактов льготников, готовых ввезти автомобиль для последующей перепродажи. Также корреспондент издания позвонил в две московские фирмы, которые предлагают ввозить машины по параллельному импорту, и представился многодетным родителем — в ответ ему рассказали, что планируют использовать льготников и собирают базу.
- Источник издания в «Рольфе» говорит, что «все на рынке» интересуются этой схемой, а «учитывая количество льготников», ввезти можно «несколько миллионов» машин. Он предполагает, что ввозить их будут мелкие компании, а затем передавать дилерам.
- Похожая схема есть в Беларуси — там действует указ, который даёт многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп и родителям детей-инвалидов раз в год право на скидку в 50% при таможенном оформлении подержанных иностранных автомобилей. Найти тех, кто готов оформить на себя машину, можно за $200-300.
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Привет 90е, во всей красе. Тогда тоже были истории со льготниками
В Белоруссии эта тема несколько лет уже насколько знаю. Слышал даже приходили к такому дропу многодетному из налоговой, спрашивали откуда у него деньги на новую Теслу
Ах, а денди и жвачка "Турбо" будет?
https://youtu.be/RzgJ2W-WxQw
От хлебушка с маслом и сахарком прослезился.
Почему именно "вербовать"? Я конечно понимаю обстоятельства неспокойного времени, но все же)
Особый подход к ветеранам сво
Уже списки «гуляют». Сперва передавали знакомым, но похоже будут выкупать списки заинтересованные перекупы покрупнее. Все эти социальные льготы-абсолютное зло, проходили в 90-х
зло не льготы,а люди которые всегда пути мошенничества
Страна-сюр: вербовка льготников ☝🏻
Ну итить-колотить.
Психологическая накачка, спящие агенты — это всё в планах?
сейчас вижу как какой-то богатенький дядька делает себя льготником, чтоб завести себе новенькую машину с 50% скидкой
он уже несколько лет назад это сделал ради льготной парковки
Мне кажется в известном фильме Павла Лунгина было что-то похожее
Это просто проект и даже не от ЕДРА, успокойтесь, люди.
А Теслу льготнику можно?))
Нафиг тебе тесла в России?
Какие блядь с ней проблемы в столицах например?
Даже на окраинах есть зарядные станции
В Москве возможно.
В СПб нет ни ху я.
Этим говном можно пользоваться только если у тебя дома есть зарядка, ты не ездишь по трассе и у тебя есть второе авто.
Да и ведро на колесах по цене ешки или 5ки - это тесла головного мозга.
У вас есть реальный опыт эксплуатации? Или вы просто так вот теоретической демагогии тут понаписать решили?
Опыт эксплуатации трамвая подойдет?
У меня есть реальный опыт эксплуатации, я определяю что ты пиздабол и демагог.
Мантуров ездит, льготники тоже хотят соответствовать
Да Христа ради. Уверен у него не одна тесла в гараже.
А вот холопы, которые сознательно ухудшают себе жизнь - это диагноз, конечно.
В гараж поставить. У вас человейникодиформация.
А тем, кто действительно по итогу владеть машиной будет, скидок как обычно нет?)
Вся прибыль перекупам
Схематозники на низком старте
Лаборатории льготников
Это всё уже было. Помню по молодости за 500₽ или 1000₽ на нас молодежь что-то ввозили. Только не помню 18 лет мне уже было или нет.
Скучно точно не будет)
Какие же желкие твари автодилеры.
Просто умрите с достоинством, ваше время прошло.
Отвалите от льготников, перестаньте искать "схемы", вы всё равно останетесь никому не нужной раковой опухолью.
А по-моему очень эффективно: одним указом помогут льготникам, помогут автодилерам, создадут рабочие места вербовщикам
Ну класс) $1500 за процесс. Причем Митцик Спорт у дилера стоит 9.1млн рублей, а если самому ввозить через посредника он стоит 4.8млн рублей
Чуваки хотят делать двойную прибыль :) Вначале навариться на разнице в ввозе, а затем еще и на покупателе. Я думал дилеры уже все.. ну того самого... свернулись
Они на бэушки перешли, перекупский облик явили так сказать. В МСК-СПб в объявлениях даже пишут "рольфу не звонить"