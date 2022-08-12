Arrival Дениса Свердлова сократил планы на выпуск электромобилей — с 400 до 20 штук за 2022 год Статьи редакции
Компания отказалась от выпуска электробуса и электрофургона, чтобы сосредоточится на выпуске машин и получить первую выручку.
- Arrival снизил план поставок электромобилей в 2022 году. «Мы решили, что со стратегической точки зрения для нас важно быть осторожными и сосредоточиться на доставке клиентам первых автомобилей, а после масштабироваться», — прокомментировал основатель лондонского стартапа Денис Свердлов TechCrunch.
- В отчёте за второй квартал компания сообщила, что не рассчитывает на выручку в 2022 году. «Мы переходим от режима работы на два продукта, в две смены и на двух микрозаводах к одному заводу, одной смене и одному продукту», — сказал Свердлов во время разговора с аналитиками.
- Убыток автопроизводителя за второй квартал составил $89,6 млн, за тот же период 2021 года — $56,2 млн. По итогам периода, у компании есть около $513 млн на развитие. Arrival сократит затраты, чтобы начать производство в третьем квартале, поставить свои первые автомобили логистической компании UPS в 2022 году и запустить работу завода в Шарлотте в 2023 году.
- Бывший глава мобильного оператора Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. К августу 2022 года его бумаги подешевели до $1,73, при выходе на биржу они стоили $22,8.
- В мае 2022 года Arrival закрыл офис в России и перевёз сотрудников в Грузию. А в июле объявил о планах сократить до 30% штата. Увольнения коснутся примерно 800 человек. В августе Arrival приостановил работу над созданием электробуса и электромобиля, сообщила Financial Times со ссылкой на три близких к компании источника.
1271 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
У компании нет ни одной продажи (имеется в виду реальный рабочий продукт), но она торгуется на Насдак? Классика!
- У вас есть хоть одна продажа?
- Есть кое-что получше! План продаж!
У них есть прототип, технология роботизированного производства и технологии по автопилоту - это уже стоит по нынешнему времени много)
Когда дойдут до серии поплатятся каким нибудь GM и все, а сейчас в них инвестируют как в группу быстрой разработки)
🥹вот это да. Вот это люди умеют, искренне завидую. Этож какой надо подвешенный язык то иметь...да ещё и с мозгом соединённым🫡
Типичный скам-проект
А что случилось?
Evolute показали
- Вы Evolute продаёте?
- Нет, просто показываем.
- Красивое...
Через 1,5 года должен поставить 10.000 автомобилей для UPS по контракту, а на деле не произвел ничего, кроме убытков и снижает план с 400 до 20 машин в год. Но боты сейчас начнут про Великую Отмену Русских
Вопрос был риторический, но ладно)
Денис, Yote уже совсем плохо без тебя, не знаю еще какую дичь придумать. Вернись на родину! Будешь импортозамещать Tesla, у нас тут бабло как раз пилят!
он все что можно уже из России выжил, пусть америкосов дожимает
Ой, всё
😂
Надо было написать не сократил, а ПЕРЕСМОТРЕЛ. Более дальновидно и не так крипово смотрится. А то сократил...деньги не любят такие заголовки)
компания с 2021 хочет впервые получить выручку, какая прелесть
"Arrival Дениса Свердлова сократил планы на выпуск электромобилей — с 400 до 20 штук за 2022 год"
Ну выпусти хоть что-нибудь!
Комментарий удален модератором