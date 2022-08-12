Транспорт
Маша Цепелева

Arrival Дениса Свердлова сократил планы на выпуск электромобилей — с 400 до 20 штук за 2022 год Статьи редакции

Компания отказалась от выпуска электробуса и электрофургона, чтобы сосредоточится на выпуске машин и получить первую выручку.

  • Arrival снизил план поставок электромобилей в 2022 году. «Мы решили, что со стратегической точки зрения для нас важно быть осторожными и сосредоточиться на доставке клиентам первых автомобилей, а после масштабироваться», — прокомментировал основатель лондонского стартапа Денис Свердлов TechCrunch.
  • В отчёте за второй квартал компания сообщила, что не рассчитывает на выручку в 2022 году. «Мы переходим от режима работы на два продукта, в две смены и на двух микрозаводах к одному заводу, одной смене и одному продукту», — сказал Свердлов во время разговора с аналитиками.
  • Убыток автопроизводителя за второй квартал составил $89,6 млн, за тот же период 2021 года — $56,2 млн. По итогам периода, у компании есть около $513 млн на развитие. Arrival сократит затраты, чтобы начать производство в третьем квартале, поставить свои первые автомобили логистической компании UPS в 2022 году и запустить работу завода в Шарлотте в 2023 году.
  • Бывший глава мобильного оператора Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. К августу 2022 года его бумаги подешевели до $1,73, при выходе на биржу они стоили $22,8.
  • В мае 2022 года Arrival закрыл офис в России и перевёз сотрудников в Грузию. А в июле объявил о планах сократить до 30% штата. Увольнения коснутся примерно 800 человек. В августе Arrival приостановил работу над созданием электробуса и электромобиля, сообщила Financial Times со ссылкой на три близких к компании источника.
Прототип электромобиля Arrival 

#новость #arrival

1271 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Антон Аверьянов

У компании нет ни одной продажи (имеется в виду реальный рабочий продукт), но она торгуется на Насдак? Классика!

Ответить
Развернуть ветку
Иван

- У вас есть хоть одна продажа?
- Есть кое-что получше! План продаж!

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Solovyev

У них есть прототип, технология роботизированного производства и технологии по автопилоту - это уже стоит по нынешнему времени много)

Когда дойдут до серии поплатятся каким нибудь GM и все, а сейчас в них инвестируют как в группу быстрой разработки)

Ответить
Развернуть ветку
морда наглая

🥹вот это да. Вот это люди умеют, искренне завидую. Этож какой надо подвешенный язык то иметь...да ещё и с мозгом соединённым🫡

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur

Типичный скам-проект

Ответить
Развернуть ветку
Gudvin Over

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Evolute показали

Ответить
Развернуть ветку
Rabindranat Tagor

- Вы Evolute продаёте?
- Нет, просто показываем.
- Красивое...

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Через 1,5 года должен поставить 10.000 автомобилей для UPS по контракту, а на деле не произвел ничего, кроме убытков и снижает план с 400 до 20 машин в год. Но боты сейчас начнут про Великую Отмену Русских

Ответить
Развернуть ветку
Gudvin Over

Вопрос был риторический, но ладно)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Денис, Yote уже совсем плохо без тебя, не знаю еще какую дичь придумать. Вернись на родину! Будешь импортозамещать Tesla, у нас тут бабло как раз пилят!

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

он все что можно уже из России выжил, пусть америкосов дожимает

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Ой, всё

Ответить
Развернуть ветку
Black7

😂

Ответить
Развернуть ветку
морда наглая

Надо было написать не сократил, а ПЕРЕСМОТРЕЛ. Более дальновидно и не так крипово смотрится. А то сократил...деньги не любят такие заголовки)

Ответить
Развернуть ветку
Николай Краснов

компания с 2021 хочет впервые получить выручку, какая прелесть

Ответить
Развернуть ветку
Denis

"Arrival Дениса Свердлова сократил планы на выпуск электромобилей — с 400 до 20 штук за 2022 год"

Ну выпусти хоть что-нибудь!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null