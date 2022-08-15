Транспорт
Казенный Никита

Минпромторг запланировал к 2024 году создать «виртуального пилота», который заменит второго человека в кабине самолёта Статьи редакции

Но по правилам безопасности в кабине всегда должно быть два человека.

  • Минпромторг планирует заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолётах, чтобы снизить стоимость их эксплуатации, пишут «Ведомости». 9 августа ведомство разместило на сайте госзакупок тендер на 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года.
  • Чтобы самолётом мог управлять один пилот, необходимо провести комплекс мероприятий, которые исключат повышение нагрузки на него. Например, нужно будет переоборудовать информационно-управляющее поле кабины самолёта (то есть систему отображения полётной информации).
  • Также подрядчику предстоит разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в систему управления. Под какие конкретно модели самолётов будет разрабатываться технология, пока неизвестно — в документе указаны «коммерческие воздушные суда», это и грузовые, и пассажирские.
  • Согласно документу, заменить двух пилотов на одного можно будет к 2030 году — такой «обоснованный прогноз» позволил сделать «анализ последних научных результатов в области использования ИИ».
  • По текущим международным правилам безопасности полётов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Такое требование есть в американских федеральных авиационных правилах и рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности. Его ввели после авиакатастрофы с самолётом компании Germanwings: тогда один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь, направил самолёт в гору и разбил его.

#новость #минпромторг #самолёты

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93 комментария
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 TOMATOzombi

А самолёты останутся к 24 году?

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Александр Кудин

На бумаге и в папочке, мы уже марс освоим, главное выдайте деньги с бюджета и всех победим

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2 комментария
Заяц Денис

Виртуальный пилот на виртуальных самолетах.

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1 комментарий
кринге
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Sergey Dovzhenko

Ахаха ахаха 🥲 у нас блять подушек безопасности в машинах нет и абс
Виртуального пилота они решили захуярить 🥲

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Holy Carrot

Буран же захуярили.

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12 комментариев
Evgeny Voronkov

Роспил

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Roman Missetskiy

Да не будет такого никогда, хоть заобеспечивайся. Одному пилоту мало того что процедуры не выполнить все, так ещё и плохо стать может. От таких инициатив воняет идиотизмом.

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Jacov Borisov

Ну как раз от "плохо стало" автоматика и должна спасти.
Почитайте про аварию с эмиратами, там именно косяки пилота привели к крушению.
А второй не вмешался

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9 комментариев
semen matrasov

Главное не деятельность, а имитация оной

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Vasiliy coconut

Сюр какой то
Половина страны в поле гадить ходит , а тут сказки какие то про роботов
Самим не смешно , интересно ?

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badResistor

примерно так

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Holy Carrot

А вы, простите, в какой половине?

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Vasiliy coconut

Сделайте виртуального президента вместо этого , все больше пользы будет

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кринге

Если делать будут те, кто у власти сейчас, то все обречено,
Они же просто сделают виртуального Путина

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1 комментарий
Holy Carrot

За что вы нас так ненавидите? Он же будет жить вечно.

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Sergey Dovzhenko
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Skyray
А первого вообще не будет.
Да и от самолётов мы откажемся к 2028, лол

Пояснил Минпромторг об инновации

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Stepan Tomara

а зачем они нам,если нам запрещат посещать другие страны
P.S очень надеюсь что этот сюр не станет правдой

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1 комментарий
Всё как у людей

Летать становится все страшнее)

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кринге

Коварный план правительства: сделать ИИ вместо пилота. чтобы людям было страшно летать, как результат - нет текучки населения, а значит, больше людей будут платить нологи!

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Innokentiy Sokolov

На фоне растущих проблем в авиаотрасли это безусловно самое важное.. И трагедия с самолётом Люфтганзы ничему не учит получается

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Jacov Borisov

А что за трагедия? Там по дало какой то сбой?

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5 комментариев
Holy Carrot

Ну так ИИ не допустит подобной трагедии. В отличие от людишек, робот не бухает, не ходит к психиатру и ему не изменяет жена.

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12 комментариев
Никита Ровнин

Чтобы понять всю полноту этого бреда, можете почитать о том, как разрабатывается софт для международной авионики. Сколько этапов разработки, тестирования и сертификации проходит одна строчка кода и сколько времени, денег на это нужно. А тут, за два неполных года (!!!) создать виртуального пилота, на котором будет висеть несколько сотен жизней. Даже интересно, как на это потребители отреагируют.

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John Doe

При катастрофе Boing Max 8 выяснилось, что на самом деле для Боинга Индусы пишут софт за три копейки. Так что видимо не так все идеально.

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2 комментария
Рулон Абоев

Обожаю запах новостей из будущего по утрам!

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Максим Степанов

Лучше бы виртуальных чиновников. Даже пентиум первый принесет больше пользы

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badResistor

макака с колесом принятия решения будет в среднем делать никак. А ведь это уже не вредить!)

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Виолетта

Пора и виртуальных чинуш, эти недееспособны со своей ненужной цифровизацией.

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Юрий Б.

Вам здесь врут: Минпромторг объявил тендер на 2,8 млрд рублей всего лишь по исследованию возможности (!) замены второго пилота в гражданских самолётах на виртуальный аналог на базе ИИ.

один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь и направил самолёт в пике.

В какое пике? В гору он направил, не в пике.

Выдайте уже редакторам сегодняшнюю порцию горячего кофе.

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Поджог Сараев
Вам здесь врут

Поздно - безудержное веселье уже не остановить.
Хотя я тоже не понимаю - зачем лезть с ИИ в такие сложные профессии, если полно неавтоматизированных профессий попроще? Зарплата пилота 350к так триггерит? Так по всяким министерствам и росгосведомствам можно провести автоматизацию и повыгоднее.

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NotFop

Не пойму пока к чему они это задумали. На 100% понятно что это высер какого-то чиновника после попойки в бане и разговорах о будущем. К реальности это не имеет никакого отношения. Но сам вектор для распила уже виден.

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Ddd

так будет выглядеть рабочее место первого пилота

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Noblesse. tv

Ну а что- лётчик-космонавт, Герой СССР в качестве виртуального 2го пилота, да и с иконками на торпеде всё норм...

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Andrey Zykov

Фак, это реальная фотка? Всё настолько плохо?

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Vasiliy coconut

Ахахахах

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Псков Бурито

А вначале поезда в метро не хотят сделать беспилоьными?

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кринге

А че ж не сразу самолет-робот с искусственный интеллектом вместо пилотов?

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Valeryi
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badResistor
Сколько раз я летал!!! Во сне!!! Я осуществлял стыковки и расстыковки!!!... Я выходил в открытый космос. И там... парил...

так же и с самолетами будет.

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Galina Shemukhina

с виртуальными пилотами, видимо, будут летать виртуальные пассажиры

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Заяц Денис

Летайте поездами РЖД.

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AIAIAI

Заебали со своими фантазиями

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Svetlov

Заодно замените виртуальным второе крыло и второе шасси, чего уж там мелочиться. Экономить, так экономить.

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Walter Kovacs

Опять полумеры, надо сразу для замены обоих пилотов разрабатывать.

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Andrey Zykov

Херово, когда в авиации речь идет о снижении стоимости эксплуатации без слов о том, что при этом надо хотя бы сохранить уровень безопасности.

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I see you

Аа, ну у нас же одна проблема осталась - слишком мало вторых пилотов! Либо дохуя просют! Карочи никаких денег не жалко, первые в мире захуячим, всем покажем как могём!

Ну а если честно то этот сюр уже просто волшебным становится

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