Минпромторг запланировал к 2024 году создать «виртуального пилота», который заменит второго человека в кабине самолёта Статьи редакции
Но по правилам безопасности в кабине всегда должно быть два человека.
- Минпромторг планирует заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолётах, чтобы снизить стоимость их эксплуатации, пишут «Ведомости». 9 августа ведомство разместило на сайте госзакупок тендер на 2,9 млрд рублей на разработку такой технологии к концу 2024 года.
- Чтобы самолётом мог управлять один пилот, необходимо провести комплекс мероприятий, которые исключат повышение нагрузки на него. Например, нужно будет переоборудовать информационно-управляющее поле кабины самолёта (то есть систему отображения полётной информации).
- Также подрядчику предстоит разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в систему управления. Под какие конкретно модели самолётов будет разрабатываться технология, пока неизвестно — в документе указаны «коммерческие воздушные суда», это и грузовые, и пассажирские.
- Согласно документу, заменить двух пилотов на одного можно будет к 2030 году — такой «обоснованный прогноз» позволил сделать «анализ последних научных результатов в области использования ИИ».
- По текущим международным правилам безопасности полётов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Такое требование есть в американских федеральных авиационных правилах и рекомендациях Европейского агентства авиационной безопасности. Его ввели после авиакатастрофы с самолётом компании Germanwings: тогда один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь, направил самолёт в гору и разбил его.
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А самолёты останутся к 24 году?
На бумаге и в папочке, мы уже марс освоим, главное выдайте деньги с бюджета и всех победим
Виртуальный пилот на виртуальных самолетах.
Ахаха ахаха 🥲 у нас блять подушек безопасности в машинах нет и абс
Виртуального пилота они решили захуярить 🥲
Буран же захуярили.
Роспил
Да не будет такого никогда, хоть заобеспечивайся. Одному пилоту мало того что процедуры не выполнить все, так ещё и плохо стать может. От таких инициатив воняет идиотизмом.
Ну как раз от "плохо стало" автоматика и должна спасти.
Почитайте про аварию с эмиратами, там именно косяки пилота привели к крушению.
А второй не вмешался
Главное не деятельность, а имитация оной
Сюр какой то
Половина страны в поле гадить ходит , а тут сказки какие то про роботов
Самим не смешно , интересно ?
примерно так
А вы, простите, в какой половине?
Сделайте виртуального президента вместо этого , все больше пользы будет
Если делать будут те, кто у власти сейчас, то все обречено,
Они же просто сделают виртуального Путина
За что вы нас так ненавидите? Он же будет жить вечно.
Да и от самолётов мы откажемся к 2028, лол
Пояснил Минпромторг об инновации
а зачем они нам,если нам запрещат посещать другие страны
P.S очень надеюсь что этот сюр не станет правдой
Летать становится все страшнее)
Коварный план правительства: сделать ИИ вместо пилота. чтобы людям было страшно летать, как результат - нет текучки населения, а значит, больше людей будут платить нологи!
На фоне растущих проблем в авиаотрасли это безусловно самое важное.. И трагедия с самолётом Люфтганзы ничему не учит получается
А что за трагедия? Там по дало какой то сбой?
Ну так ИИ не допустит подобной трагедии. В отличие от людишек, робот не бухает, не ходит к психиатру и ему не изменяет жена.
Чтобы понять всю полноту этого бреда, можете почитать о том, как разрабатывается софт для международной авионики. Сколько этапов разработки, тестирования и сертификации проходит одна строчка кода и сколько времени, денег на это нужно. А тут, за два неполных года (!!!) создать виртуального пилота, на котором будет висеть несколько сотен жизней. Даже интересно, как на это потребители отреагируют.
При катастрофе Boing Max 8 выяснилось, что на самом деле для Боинга Индусы пишут софт за три копейки. Так что видимо не так все идеально.
Обожаю запах новостей из будущего по утрам!
Лучше бы виртуальных чиновников. Даже пентиум первый принесет больше пользы
макака с колесом принятия решения будет в среднем делать никак. А ведь это уже не вредить!)
Пора и виртуальных чинуш, эти недееспособны со своей ненужной цифровизацией.
Вам здесь врут: Минпромторг объявил тендер на 2,8 млрд рублей всего лишь по исследованию возможности (!) замены второго пилота в гражданских самолётах на виртуальный аналог на базе ИИ.один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь и направил самолёт в пике.
В какое пике? В гору он направил, не в пике.
Выдайте уже редакторам сегодняшнюю порцию горячего кофе.
Поздно - безудержное веселье уже не остановить.
Хотя я тоже не понимаю - зачем лезть с ИИ в такие сложные профессии, если полно неавтоматизированных профессий попроще? Зарплата пилота 350к так триггерит? Так по всяким министерствам и росгосведомствам можно провести автоматизацию и повыгоднее.
Не пойму пока к чему они это задумали. На 100% понятно что это высер какого-то чиновника после попойки в бане и разговорах о будущем. К реальности это не имеет никакого отношения. Но сам вектор для распила уже виден.
так будет выглядеть рабочее место первого пилота
Ну а что- лётчик-космонавт, Герой СССР в качестве виртуального 2го пилота, да и с иконками на торпеде всё норм...
Фак, это реальная фотка? Всё настолько плохо?
Ахахахах
А вначале поезда в метро не хотят сделать беспилоьными?
А че ж не сразу самолет-робот с искусственный интеллектом вместо пилотов?
так же и с самолетами будет.
с виртуальными пилотами, видимо, будут летать виртуальные пассажиры
Летайте поездами РЖД.
Заебали со своими фантазиями
Заодно замените виртуальным второе крыло и второе шасси, чего уж там мелочиться. Экономить, так экономить.
Опять полумеры, надо сразу для замены обоих пилотов разрабатывать.
Херово, когда в авиации речь идет о снижении стоимости эксплуатации без слов о том, что при этом надо хотя бы сохранить уровень безопасности.
Аа, ну у нас же одна проблема осталась - слишком мало вторых пилотов! Либо дохуя просют! Карочи никаких денег не жалко, первые в мире захуячим, всем покажем как могём!
Ну а если честно то этот сюр уже просто волшебным становится